ADAC Routenplaner: Kostenlos & ohne Anmeldung nutzen 2026

ADAC Routenplaner kostenlos und ohne Anmeldung nutzen Der ADAC Routenplaner kann grundsätzlich kostenlos genutzt werden. Für eine einfache Routenberechnung müssen Sie weder Mitglied im ADAC sein noch ein Benutzerkonto anlegen. Start und Ziel eingeben, Fahrzeug auswählen und Route berechnen: Diese Grundfunktionen stehen direkt im Browser zur Verfügung.[1]_ ADAC Maps eignet sich dabei nicht nur für eine kurze Autofahrt. Der Dienst berechnet auch Strecken für Motorräder, Wohnmobile und Gespanne. Zusätzlich lassen sich unter anderem Verkehrsmeldungen, Baustellen, Maut- und Vignettenkosten sowie interessante Ziele entlang der Strecke anzeigen.[1]_ Ein kostenloser ADAC-Login wird erst benötigt, wenn Sie Routen und Favoriten speichern, die Planung auf mehreren Geräten verwenden oder eine Route an das Smartphone senden möchten. Bestimmte Spezialfunktionen, etwa die Routenplanung mit den individuellen Maßen und dem Gewicht eines Wohnmobils, sind ADAC-Mitgliedern vorbehalten.[3]_ Offiziellen ADAC Routenplaner in einem neuen Tab öffnen

So planen Sie eine Route mit ADAC Maps Die Bedienung ist ähnlich wie bei anderen Online-Routenplanern. Für eine möglichst brauchbare Berechnung sollten jedoch nicht nur Start und Ziel, sondern auch Fahrzeugtyp, Abfahrtszeit und persönliche Routenwünsche geprüft werden. 1. Start und Ziel eingeben Geben Sie eine vollständige Adresse, einen Ort oder ein bekanntes Ziel ein. ADAC Maps schlägt während der Eingabe passende Orte vor. Gerade bei gleichnamigen Städten oder Straßen sollte kontrolliert werden, ob Postleitzahl und Region stimmen. 2. Fahrzeug auswählen Der Routenplaner unterscheidet zwischen verschiedenen Fahrzeugarten. Angeboten werden insbesondere: Auto beziehungsweise Pkw

Motorrad

Wohnmobil oder Camper

Gespann Die Auswahl ist wichtig, weil sich geeignete Strecken, mögliche Einschränkungen und die Berechnung von Reisekosten unterscheiden können. Ein eigener professioneller Lkw-Routenplaner mit allen Durchfahrtsbeschränkungen für schwere Nutzfahrzeuge ist ADAC Maps dagegen nicht.[1]_ 3. Route und Alternativen vergleichen Nach der Berechnung werden die vorgeschlagene Strecke und mögliche Alternativen angezeigt. Je nach Verbindung können neben einer schnellen oder kurzen Route weitere Varianten erscheinen. ADAC Maps weist außerdem eine verbrauchsorientierte Eco-Route aus. Ihre tatsächlichen Kraftstoff- oder Stromkosten hängen jedoch weiterhin vom Fahrzeug, vom Fahrstil, von der Beladung und von den realen Energiepreisen ab.[5]_ 4. Zwischenstopps und Abfahrtszeit ergänzen Für längere Reisen können Zwischenziele hinzugefügt werden. Das ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie eine bestimmte Raststätte, eine Sehenswürdigkeit, einen Campingplatz oder eine Ladestation anfahren möchten. Auch der geplante Abfahrtstermin kann die berechnete Fahrzeit beeinflussen. ADAC Maps zeigt aktuelle Verkehrsdaten und kann für einen späteren Startzeitpunkt eine Verkehrsprognose berücksichtigen.[2]_ 5. Maut, Vignetten und weitere Kosten prüfen Vor Auslandsreisen lohnt sich ein Blick auf die ausgewiesenen Zusatzkosten. Der ADAC Routenplaner berücksichtigt auf vielen europäischen Strecken Maut- und Vignettenkosten. Zusätzlich können geschätzte Ausgaben für Kraftstoff oder Strom angezeigt werden.[1]_ Die Werte sind eine Planungshilfe, keine verbindliche Abrechnung. Preise und Vorschriften können sich ändern. Vor Reisebeginn sollten deshalb insbesondere Vignettenpflichten, Mautregeln und Einreisebestimmungen für das jeweilige Land noch einmal aktuell kontrolliert werden.

ADAC Routenplaner ohne Autobahn verwenden Wer Autobahnen vermeiden möchte, kann die Routenoptionen anpassen. ADAC Maps bietet die Möglichkeit, Autobahnen sowie maut- oder vignettenpflichtige Strecken auszuschließen. Auch einzelne Länder können bei der Berechnung umgangen werden.[1]_ Je nach Route lassen sich außerdem Tunnel oder Fähren vermeiden.[5]_ Das kann hilfreich sein, wenn Sie mit einem Gespann reisen, bestimmte Straßen nicht befahren möchten oder eine landschaftlich interessantere Strecke bevorzugen. Eine Route ohne Autobahn ist allerdings nicht automatisch schneller, günstiger oder sparsamer. Ortsdurchfahrten, Ampeln und häufiges Beschleunigen können die Reisezeit und den Verbrauch deutlich erhöhen. Deshalb sollten immer mindestens zwei Routenvorschläge miteinander verglichen werden.

Aktuelle Staus, Baustellen und Verkehrsprognosen ADAC Maps zeigt den aktuellen Verkehrsfluss sowie Störungen und Baustellen auf der Karte und entlang einer berechneten Route. Nach Angaben des ADAC stehen diese Informationen für Deutschland und viele angrenzende Urlaubsländer zur Verfügung.[2]_ Bei einer Planung für einen späteren Zeitpunkt wird eine Prognose für den gewählten Abfahrtstag und die Uhrzeit erstellt. Zusätzlich können Gefahrensituationen wie Sturm, Glätte, Aquaplaning oder Schneefall entlang der Route angezeigt werden.[2]_ Trotz aktueller Daten bleibt jede Fahrzeit eine Schätzung. Unfälle, kurzfristige Sperrungen, Wetterumschwünge oder besonders dichter Reiseverkehr können die tatsächliche Dauer verändern. Vor der Abfahrt und während einer Pause sollte die Verkehrslage deshalb erneut geprüft werden.

Welche Funktionen sind ohne Login verfügbar? Für die normale Routenplanung ist kein Login erforderlich. Ein Konto bringt vor allem Vorteile, wenn die Planung gespeichert oder auf mehreren Geräten weiterverwendet werden soll. ADAC Maps ohne Login, mit Login und als Mitglied Zugang Kosten Typische Funktionen Ohne Login kostenlos Route planen, Reiseziele und Aktivitäten entdecken, grundlegende Verkehrsinformationen und Routenkosten prüfen Kostenloser ADAC-Login kostenlos Routen und Favoriten speichern, Zuhause und Arbeitsort festlegen, Routen an das Smartphone senden, Wetterinformationen entlang der Route nutzen ADAC-Mitglied Mitgliedsbeitrag zusätzliche Reiseleistungen, Offline-Nutzung bestimmter Reiseinformationen und Routing für Wohnmobile mit individuellen Maßen und Gewicht Die genaue Abgrenzung einzelner Funktionen kann sich bei Webdienst und Apps unterscheiden. Maßgeblich ist daher die jeweils aktuelle Funktionsübersicht des ADAC.[3]_ Routen speichern und an das Smartphone senden Mit einem kostenlosen ADAC-Login können geplante Routen und Favoriten zentral gespeichert werden. Dadurch lässt sich eine am Computer vorbereitete Strecke später auf dem Smartphone aufrufen und für die Navigation verwenden.[3]_ Das ist vor allem für längere Reisen praktisch: Die Planung erfolgt bequem am großen Bildschirm, während unterwegs die mobile Anwendung genutzt wird. Eine pauschale Übertragung auf beliebige Garmin- oder Wahoo-Geräte beziehungsweise ein allgemeiner GPX-Export gehört nicht zu den aktuell klar ausgewiesenen Standardfunktionen des ADAC Routenplaners.

ADAC Maps oder ADAC Drive App? ADAC Maps ist der webbasierte Routenplaner. Er eignet sich besonders für die Vorbereitung einer Reise am Computer, Tablet oder Smartphone. Neben der Strecke stehen Reisekosten, Verkehrslage, Mautinformationen, Sehenswürdigkeiten, Tankstellen, Ladesäulen und Reiseziele im Mittelpunkt.[4]_ Die ADAC Drive App ist stärker auf die mobile Nutzung unterwegs ausgerichtet. Sie kombiniert Routenplanung mit Navigation und zeigt unter anderem Tankstellen, Kraftstoffpreise und Ladesäulen an. Die App ist kostenlos erhältlich.[4]_ Kurz zusammengefasst: ADAC Maps: Reise im Browser vorbereiten und Varianten vergleichen

Reise im Browser vorbereiten und Varianten vergleichen ADAC Drive: unterwegs navigieren, Tankstellen oder Ladepunkte finden

unterwegs navigieren, Tankstellen oder Ladepunkte finden ADAC-Login: Routen und Favoriten zwischen den Diensten synchronisieren

Routen und Favoriten zwischen den Diensten synchronisieren ADAC-Mitgliedschaft: zusätzliche Spezial- und Reiseleistungen nutzen

Ist der ADAC Routenplaner für Wohnmobile geeignet? ADAC Maps kann Routen für Wohnmobile und Gespanne berechnen. Bereits die Auswahl des Fahrzeugtyps hilft dabei, eine passendere Strecke als bei einer reinen Pkw-Berechnung zu erhalten.[1]_ ADAC-Mitglieder können für Wohnmobile und Gespanne zusätzlich individuelle Maße und das Gewicht hinterlegen. Dadurch sollen Höhe, Breite, Länge und Gewicht bei der Routenplanung berücksichtigt werden. Der ADAC weist allerdings darauf hin, dass dies nicht in jedem Zusammenhang für die Mautberechnung gilt.[3]_ Unabhängig vom verwendeten Routenplaner sollten Fahrer großer Fahrzeuge lokale Beschilderungen beachten. Vor Ort ausgeschilderte Höhen-, Breiten-, Gewichts- oder Durchfahrtsbeschränkungen haben immer Vorrang.

Fahrtkosten mit dem ADAC Routenplaner berechnen Der ADAC Routenplaner kann geschätzte Kosten für Kraftstoff oder Strom sowie Maut und Vignetten anzeigen. Damit lässt sich bereits vor Reisebeginn abschätzen, wie teuer eine bestimmte Strecke ungefähr wird.[5]_ Für einen realistischeren Vergleich sollten Sie prüfen: welchen Verbrauch das eigene Fahrzeug tatsächlich hat,

welcher Kraftstoff- oder Strompreis angesetzt wird,

ob auf der Strecke Maut oder Vignetten erforderlich sind,

ob eine längere mautfreie Route mehr Energie verbraucht,

ob zusätzliche Kosten für Fähren, Tunnel oder Parkplätze entstehen. Die billigste Strecke ist nicht zwingend die kürzeste. Umgekehrt kann eine längere Route ohne Maut wegen des höheren Verbrauchs am Ende trotzdem teurer sein.

Stärken und Grenzen des ADAC Routenplaners Der besondere Nutzen von ADAC Maps liegt in der Verbindung von Routenplanung und Reiseinformationen. Neben der reinen Strecke werden Verkehr, Baustellen, Maut, Vignetten, ungefähre Energiekosten und Ziele entlang der Route zusammengeführt.[1]_ Grenzen gibt es dennoch: Verkehr und Fahrzeit können sich kurzfristig ändern.

Kostenberechnungen beruhen teilweise auf Annahmen.

Für schwere Lkw ist ein spezialisierter Nutzfahrzeug-Routenplaner besser geeignet.

Manche Komfortfunktionen setzen einen Login oder eine ADAC-Mitgliedschaft voraus.

Eine Online-Routenberechnung ersetzt nicht die Beachtung der aktuellen Beschilderung.

Häufige Fragen zum ADAC Routenplaner Ist der ADAC Routenplaner wirklich kostenlos? Ja. Die grundlegende Routenplanung in ADAC Maps ist kostenlos. Dafür ist weder eine Mitgliedschaft noch ein Login erforderlich.[1]_ Kann ich den ADAC Routenplaner ohne Anmeldung nutzen? Ja. Start, Ziel und Fahrzeug können direkt eingegeben werden. Ein kostenloser Login ist vor allem zum Speichern, Synchronisieren und Senden von Routen an das Smartphone sinnvoll.[3]_ Funktioniert der ADAC Routenplaner im Ausland? Ja. Der Dienst kann internationale Routen berechnen und zeigt für viele europäische Strecken Informationen zu Maut und Vignetten an. Vor der Reise sollten die jeweiligen Länderbestimmungen dennoch separat überprüft werden.[1]_ Kann ich Autobahnen und Mautstraßen vermeiden? Ja. In den Routenoptionen können unter anderem Autobahnen sowie maut- oder vignettenpflichtige Strecken ausgeschlossen werden. Auch das Umgehen bestimmter Länder ist möglich.[1]_ Kann ich mit ADAC Maps direkt navigieren? System Message: WARNING/2 ( <string> , line 191) Title underline too short. Kann ich mit ADAC Maps direkt navigieren? ---------------------------------------- Für die Planung dient vor allem ADAC Maps. Die mobile Navigation ist ein Schwerpunkt der kostenlosen ADAC Drive App. Mit einem ADAC-Login lassen sich Routen an das Smartphone senden und zwischen Diensten verwenden.[3]_ Gibt es einen ADAC Routenplaner für Lkw? System Message: WARNING/2 ( <string> , line 196) Title underline too short. Gibt es einen ADAC Routenplaner für Lkw? --------------------------------------- ADAC Maps nennt Auto, Motorrad, Wohnmobil und Gespann als unterstützte Fahrzeugarten. Für schwere Lastkraftwagen mit speziellen Durchfahrts-, Gefahrgut- oder Lenkzeitvorgaben sollte ein professioneller Lkw-Routenplaner verwendet werden.[1]_ Kann ich eine Route speichern? Ja, allerdings ist dafür ein kostenloser ADAC-Login erforderlich. Gespeicherte Routen und Favoriten können anschließend zentral verwaltet werden.[3]_

Fazit: Für Reiseplanung mehr als eine einfache Straßenkarte Der ADAC Routenplaner ist besonders interessant, wenn nicht nur die Strecke, sondern auch Verkehr, Maut, Vignetten und ungefähre Reisekosten berücksichtigt werden sollen. Die Basisfunktionen stehen kostenlos und ohne Anmeldung zur Verfügung. Für eine einzelne Routenberechnung reicht die Nutzung im Browser. Wer Strecken speichern, am Computer vorbereiten und später auf dem Smartphone verwenden möchte, profitiert von einem kostenlosen ADAC-Login. Zur Navigation unterwegs ist die ADAC Drive App die passendere Ergänzung.