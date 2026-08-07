Zahnarzt Wolfsburg: Praxen in der Nähe, Schwerpunkte und Notdienst

So haben wir recherchiert Diese Übersicht ist keine Rangliste und keine medizinische Empfehlung. Verglichen werden öffentlich zugängliche Angaben zu Standorten, Leistungen und Services ausgewählter Wolfsburger Zahnarztpraxen. Die Reihenfolge bewertet weder die medizinische Qualität noch die fachliche Eignung für einen einzelnen Patienten. Angaben können sich ändern; im Zweifel sollte die jeweilige Praxis direkt kontaktiert werden.

Zahnarzt in meiner Nähe: Nähe bedeutet mehr als Kilometer Die Suche nach einem „Zahnarzt in meiner Nähe“ klingt zunächst nach einer reinen Entfernungsfrage. Im Alltag ist Erreichbarkeit aber mehr als die Zahl der Kilometer. Eine Praxis fünf Kilometer entfernt kann praktischer sein als eine Innenstadtpraxis zwei Kilometer entfernt, wenn direkt vor dem Gebäude geparkt werden kann. Berufstätige achten möglicherweise stärker auf lange Sprechzeiten oder eine Online-Terminvereinbarung. Menschen mit Zahnarztangst nehmen unter Umständen bewusst einen längeren Weg in Kauf, wenn eine Praxis ein für sie passendes Behandlungskonzept beschreibt. Lage & Erreichbarkeit Passt der Standort zum Alltag, und wie lässt sich die Praxis mit Auto, Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen?

Passt der Standort zum Alltag, und wie lässt sich die Praxis mit Auto, Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen? Behandlungsschwerpunkt Wird das konkrete Anliegen auf der Praxiswebsite ausdrücklich genannt?

Wird das konkrete Anliegen auf der Praxiswebsite ausdrücklich genannt? Angstpatienten Beschreibt die Praxis einen besonderen Umgang mit Zahnarztangst oder zusätzliche Verfahren?

Beschreibt die Praxis einen besonderen Umgang mit Zahnarztangst oder zusätzliche Verfahren? Termin Sind Telefon, Online-Anfrage, Rückruf oder direkte Online-Buchung möglich? Nicht nur die Entfernung vergleichen „In meiner Nähe“ und „für mich gut erreichbar“ sind nicht automatisch dasselbe. Parkmöglichkeiten, Barrierefreiheit, Sprechzeiten und ein passender Behandlungsschwerpunkt können wichtiger sein als wenige Minuten Fahrzeit.

Zahnärzte in Wolfsburg: ausgewählte Praxen im Überblick Die folgende Auswahl konzentriert sich auf Praxen, die bei der Recherche aufgrund ihres Standorts oder eines deutlich beschriebenen Angebots besonders relevant erschienen. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Praxis Lage Auffällige Angebote Angst / Beruhigung Parken / Erreichbarkeit Dentalpraxis Wolfsburg Lessingstraße 12 unter anderem Zahnerhalt und Parodontitisbehandlung Beruhigungstablette, Lachgas und Analgosedierung beziehungsweise Dämmerschlaf Innenstadtlage Zahnmedizinisches Kompetenzzentrum Wolfsburg Porschestraße 74 Implantologie, Parodontologie, mikroskopische Endodontie, Ästhetik, Zahnersatz, Prophylaxe und eigenes Dentallabor Analgosedierung beziehungsweise Dämmerschlaf mehrere Parkhäuser; barrierefrei mit Fahrstuhl Zahnarztpraxis Bidaa Othman Porschestraße 76 unter anderem Prophylaxe, Zahnersatz, Wurzelkanalbehandlung, Parodontitisbehandlung, Implantate, Ästhetik sowie Kinder- und Jugendzahnheilkunde Angstpatienten werden ausdrücklich angesprochen zentrale Innenstadtlage Zahnarztpraxis Miriam Cherni Alte Schulstraße 31–31A Prophylaxe, Endodontie, Parodontologie, Implantologie, Zahnersatz und Kinderbehandlung Analgosedierung beziehungsweise Dämmerschlaf und ambulante Narkose Wolfsburger Stadtgebiet Zahnarztpraxis Dr. Elke Obernolte Detmerode Prophylaxe, Zahnerhaltung, Zahnersatz, Kiefergelenkdiagnostik und Implantologie Behandlung auf Wunsch unter Hypnose Parkplätze direkt vor der Praxis Gemeinschaftspraxis am Schwefelpark Viehtrift 19, Fallersleben allgemeinzahnärztliche Versorgung; Prophylaxetermine online buchbar auf der geprüften Startseite kein spezielles Hypnose- oder Sedierungsverfahren hervorgehoben kostenlose Parkplätze direkt vor dem Haus Die Übersicht zeigt, warum ein pauschaler Vergleich schwierig ist: Ein Patient mit Zahnarztangst stellt andere Anforderungen an eine Praxis als jemand, der vor allem einen gut erreichbaren Kontrolltermin nach der Arbeit sucht. Weiterlesen: Wer sich vor allem für Vorsorge interessiert, findet ergänzend unseren Ratgeber zur Wer sich vor allem für Vorsorge interessiert, findet ergänzend unseren Ratgeber zur professionellen Zahnreinigung

Zahnarzt Wolfsburg für Angstpatienten: von Ruhe bis Dämmerschlaf Zahnarztangst reicht von leichter Nervosität bis zu einer ausgeprägten Angst, die dazu führen kann, notwendige Behandlungen lange aufzuschieben. Entsprechend unterschiedlich sind die von Praxen beschriebenen Angebote. Die Dentalpraxis Wolfsburg nennt neben einer medikamentösen Beruhigung Lachgas sowie eine Analgosedierung beziehungsweise Behandlung im Dämmerschlaf. Bei der Analgosedierung erfolgt nach Angaben der Praxis eine Überwachung durch einen Anästhesisten. Die Zahnarztpraxis Bidaa Othman nennt Angstpatienten ausdrücklich und beschreibt einen individuell ausgerichteten Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Zahnarztpraxis Miriam Cherni beschreibt für Angstpatienten ein stufenweises Konzept mit Beratung, behutsamer Behandlung und – falls erforderlich – Analgosedierung im Dämmerschlaf oder ambulanter Narkose. Auch das Zahnmedizinische Kompetenzzentrum gibt an, mit Anästhesisten zusammenzuarbeiten, die auf Wunsch Analgosedierungen durchführen. Gut zu wissen: Angstbehandlung ist nicht gleich Angstbehandlung Einfühlsame Gesprächsführung, Lachgas, medikamentöse Sedierung, Dämmerschlaf, Narkose und Hypnose sind unterschiedliche Ansätze. Welches Verfahren im Einzelfall geeignet ist, lässt sich nicht aus einer Website ableiten und sollte individuell mit der behandelnden Praxis geklärt werden. Gibt es einen Zahnarzt mit Hypnose in Wolfsburg? Ja. Eine ausdrücklich angebotene Behandlung unter Hypnose findet sich in Wolfsburg-Detmerode. Die Zahnarztpraxis Dr. Elke Obernolte gibt auf ihrer Website an, Behandlungen auf Wunsch unter Hypnose durchzuführen. Die Praxis nennt außerdem Parkplätze direkt vor dem Gebäude und individuelle Terminabsprachen. Für Angstpatienten ist deshalb eine andere Frage hilfreicher als die Suche nach einem angeblichen Testsieger: Wie geht die Praxis mit meiner Angst um und welche Unterstützung bietet sie konkret an?

Zahnarzt Wolfsburg nach Lage: Stadtmitte, Fallersleben und Detmerode Wer nach „Zahnarzt Wolfsburg Stadtmitte“ oder „Zahnarzt Wolfsburg Porschestraße“ sucht, hat dafür einen nachvollziehbaren Grund. In und rund um die Porschestraße befinden sich mehrere Praxen und zahnmedizinische Einrichtungen in kurzer Entfernung voneinander. Stadtmitte und Porschestraße: Das Zahnmedizinische Kompetenzzentrum in der Porschestraße 74 beschreibt seine Anfahrt besonders ausführlich. Genannt werden mehrere Parkhäuser in der Umgebung; die Räume befinden sich im ersten Stock und sind nach Praxisangaben barrierefrei mit dem Fahrstuhl erreichbar. Nur wenige Meter weiter befindet sich die Zahnarztpraxis Bidaa Othman in der Porschestraße 76. Für Menschen, die in der Innenstadt arbeiten, mit Bus oder Bahn anreisen oder den Zahnarztbesuch mit anderen Wegen verbinden möchten, kann die zentrale Lage praktisch sein. Fallersleben: Wer im westlichen Wolfsburger Stadtgebiet wohnt, muss für einen Zahnarztbesuch nicht zwangsläufig in die Innenstadt fahren. Die Gemeinschaftspraxis am Schwefelpark in der Viehtrift nennt kostenlose Parkplätze direkt vor dem Haus und ist montags bis donnerstags von 7.30 bis 20 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet. Prophylaxetermine für Erwachsene und Kinder können online gebucht werden. Detmerode: Die Zahnarztpraxis Dr. Elke Obernolte nennt neben Prophylaxe, Zahnerhaltung, Zahnersatz, Kiefergelenkdiagnostik und Implantologie ausdrücklich die Behandlung unter Hypnose. Hinzu kommen nach Praxisangaben Parkplätze unmittelbar vor dem Gebäude. Wer sich über die Stadt selbst informieren möchte, findet ergänzend den NGO-online-Eintrag zu Wolfsburg.

Zahnarzt Wolfsburg mit Online-Termin Nicht jeder möchte während der Arbeitszeit telefonieren oder mehrfach versuchen, eine Praxis zu erreichen. Deshalb kann die digitale Terminvereinbarung ein praktisches Auswahlkriterium sein. Das Zahnmedizinische Kompetenzzentrum bietet eine Online-Terminbuchung sowie einen Rückrufservice an. Bei der Zahnarztpraxis Bidaa Othman kann online ein bevorzugter Wochentag und die gewünschte Terminart übermittelt werden. Die Zahnarztpraxis Miriam Cherni ermöglicht über ihr Kontaktformular ebenfalls Terminanfragen. Am Schwefelpark können zumindest Prophylaxetermine online gebucht werden. Dabei lohnt sich die Unterscheidung: Bei einer Online-Buchung kann normalerweise unmittelbar ein verfügbarer Termin gewählt werden. Eine Online-Terminanfrage wird dagegen erst durch die Praxis bestätigt.

Zahnarzt-Notdienst Wolfsburg: Wohin bei akuten Zahnschmerzen? Bei akuten Zahnschmerzen außerhalb der normalen Praxiszeiten zählt nicht, welche Praxis bei Google an erster Stelle steht. Entscheidend ist, wer aktuell Notdienst hat. Zahnarzt-Notdienst Wolfsburg Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen nennt für Wolfsburg die zentrale Rufnummer der zahnärztlichen Notfallbereitschaft: 05361 2759798 Da die jeweils zuständige Praxis wechseln kann, sollte die aktuelle Bereitschaft vor der Fahrt überprüft werden. Quelle: Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen; Stand der redaktionellen Prüfung: 7. August 2026. Bei lebensbedrohlichen Situationen ist der zahnärztliche Notdienst nicht die richtige Anlaufstelle.

Bester Zahnarzt Wolfsburg: Gibt es den überhaupt? Die Suche nach dem „besten Zahnarzt Wolfsburg“ ist verständlich. Eine seriöse allgemeine Rangliste lässt sich daraus aber nicht ableiten. Denn „der Beste“ kann je nach Patient etwas völlig anderes bedeuten. Wo liegt die Praxis? Passt der Standort zum eigenen Alltag?

Passt der Standort zum eigenen Alltag? Wie komme ich hin? Gibt es Parkplätze, ein Parkhaus, ÖPNV oder einen barrierefreien Zugang?

Gibt es Parkplätze, ein Parkhaus, ÖPNV oder einen barrierefreien Zugang? Passt das Behandlungsspektrum? Wird das eigene Anliegen ausdrücklich behandelt?

Wird das eigene Anliegen ausdrücklich behandelt? Wie geht die Praxis mit Zahnarztangst um? Gibt es Beratung oder zusätzliche Verfahren?

Gibt es Beratung oder zusätzliche Verfahren? Wie bekomme ich einen Termin? Telefon, Rückruf, Online-Anfrage oder direkte Online-Buchung?

Telefon, Rückruf, Online-Anfrage oder direkte Online-Buchung? Passen die Sprechzeiten? Gerade für Berufstätige können frühe oder späte Termine entscheidend sein. Wer ein Implantat benötigt, gewichtet andere Kriterien als jemand mit einer schwierigen Wurzelbehandlung, Eltern mit Kindern oder ein Angstpatient. Auch Bewertungen im Internet können zusätzliche Eindrücke vermitteln. Sie ersetzen jedoch weder eine fachliche Beurteilung noch das persönliche Vertrauensverhältnis. Die sinnvollere Leitfrage lautet deshalb nicht „Wer ist Nummer eins?“, sondern: Welche Zahnarztpraxis passt zu meinem konkreten Anliegen und ist für mich gut erreichbar?

Wie gut informieren Wolfsburger Zahnarztpraxen im Internet? Auch bei der digitalen Patienteninformation unterscheiden sich die Praxen deutlich. Einige Websites beschränken sich im Wesentlichen auf Team, Sprechzeiten und Leistungsspektrum. Andere haben umfangreiche Seiten für einzelne Behandlungen, Angstpatienten, Notfälle, Anfahrt oder Terminvereinbarung aufgebaut. Gerade bei medizinischen Dienstleistungen kann eine klare Website schon vor dem ersten Termin wichtige Fragen beantworten: Wird das konkrete Anliegen behandelt? Ist die Praxis gut erreichbar? Gibt es Informationen für Angstpatienten? Kann ein Termin online vereinbart werden? Werden Ablauf und organisatorische Besonderheiten verständlich erklärt? Das ist auch für Suchmaschinen nachvollziehbar: Eine Seite, die eine konkrete Patientenfrage ausführlich beantwortet, kann für eine spezielle Suche hilfreicher sein als eine Website, die lediglich allgemein eine „moderne“ oder „kompetente“ Praxis verspricht. Dabei muss klar zwischen digitaler Sichtbarkeit und medizinischer Qualität unterschieden werden: Sichtbarkeit ist keine Qualitätsbewertung Eine gute Google-Platzierung macht keinen guten Zahnarzt – und eine schlichte Website keinen schlechten. Digitale Auffindbarkeit zeigt zunächst nur, wie gut Informationen im Netz zugänglich und strukturiert sind.

Häufige Fragen zur Zahnarztsuche in Wolfsburg Wie finde ich einen neuen Zahnarzt? Wer umgezogen ist, einen anderen Behandlungsschwerpunkt benötigt oder die Praxis wechseln möchte, kann grundsätzlich eine andere zugelassene Zahnarztpraxis wählen. § 76 SGB V regelt die freie Arztwahl; die vertragsärztlichen Vorschriften gelten nach § 72 SGB V grundsätzlich entsprechend auch für Zahnärzte, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. Dabei gibt es eine wichtige Feinheit: § 76 Absatz 3 SGB V sieht vor, dass ein Wechsel des behandelnden Vertragsarztes innerhalb eines Kalendervierteljahres nur bei einem wichtigen Grund erfolgen soll. Das ist etwas völlig anderes als eine angebliche zweijährige Bindung. Bei laufenden umfangreichen Behandlungen, Zahnersatz oder komplexeren Therapieabläufen ist es ohnehin sinnvoll, den Wechsel vorab mit den beteiligten Praxen und gegebenenfalls der Krankenkasse zu klären. Was bedeutet die 2-Jahres-Regel beim Zahnarzt? Keine allgemeine Zwei-Jahres-Bindung Eine allgemeine Regel, nach der Patienten zwei Jahre an denselben Zahnarzt gebunden wären, gibt es nicht. Häufig wird bei einer „2-Jahres-Regel“ auf eine bestimmte Vorsorgeleistung Bezug genommen: Gesetzlich Versicherte haben alle zwei Jahre Anspruch auf die Erhebung des Parodontalen Screening Index, kurz PSI, zur Früherkennung von Erkrankungen des Zahnhalteapparates. Der Zwei-Jahres-Zeitraum beim PSI ist also keine Sperrfrist für einen Zahnarztwechsel. Die KZBV nennt daneben beispielsweise die halbjährliche Kontrolluntersuchung als reguläre Vorsorgeleistung. Wie vereinbare ich einen Zahnarzttermin in Deutschland? Ein Zahnarzttermin wird normalerweise direkt mit der gewünschten Praxis vereinbart – telefonisch, persönlich oder, sofern angeboten, über eine Online-Terminbuchung oder ein Kontaktformular. Beim ersten Kontakt sollte kurz beschrieben werden, worum es geht. Eine normale Kontrolluntersuchung wird anders eingeplant als akute Zahnschmerzen, ein abgebrochener Zahn, eine Implantatberatung, starke Zahnarztangst oder eine Zweitmeinung. Wer Schmerzen oder einen akuten Notfall hat, sollte dies bereits bei der Terminvereinbarung deutlich mitteilen. Welche Zahnarztpraxis in der Nähe ist jetzt geöffnet? Öffnungszeiten können sich durch Urlaub, Fortbildungen oder Vertretungen ändern. Deshalb sollte die aktuelle Praxiswebsite geprüft oder kurz angerufen werden, bevor man ohne Termin losfährt. Besonders lange reguläre Öffnungszeiten nennt beispielsweise die Gemeinschaftspraxis am Schwefelpark mit 7.30 bis 20 Uhr von Montag bis Donnerstag. Außerhalb regulärer Sprechzeiten sollte bei einem dringenden zahnmedizinischen Problem die aktuelle Notfallbereitschaft über die KZVN geprüft werden. Die Wolfsburger Zahnarztlandschaft bietet sehr unterschiedliche Lösungen – von größeren zahnmedizinischen Zentren in der Innenstadt über klassische Praxen bis zu wohnortnahen Angeboten in Stadtteilen wie Fallersleben und Detmerode. Eine allgemeine Bestenliste würde diese Unterschiede eher verdecken als erklären. Dieser Überblick soll deshalb vor allem dabei helfen, schneller die Zahnarztpraxis zu finden, die zum eigenen Anliegen passt.

Ihre Zahnarztpraxis fehlt oder Angaben haben sich geändert? Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wolfsburger Zahnarztpraxen können der Redaktion Hinweise zu Standort, Behandlungsschwerpunkten, Barrierefreiheit, Parkmöglichkeiten, Online-Terminen oder besonderen Angeboten für Patienten übermitteln. Die Redaktion prüft solche Hinweise vor einer möglichen Aufnahme oder Aktualisierung. Eine Mitteilung begründet keinen Anspruch auf Aufnahme oder eine bestimmte Platzierung. Medizinischer Hinweis Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und der Orientierung bei der Praxissuche. Er ersetzt keine zahnärztliche Untersuchung, Diagnose oder individuelle Behandlungsempfehlung. Stand der Recherche: 7. August 2026. Über den Autor Detlev Lengsfeld ist Herausgeber von NGO Online. Er beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit digitaler Öffentlichkeit, Suchmaschinen und der Frage, wie Fachwissen verständlich, nachvollziehbar und dauerhaft auffindbar vermittelt werden kann. Mehr über Detlev Lengsfeld