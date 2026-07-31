Inhalt
- Die besten Keynote Speaker Deutschlands im Überblick
- Wie wurde die Auswahl getroffen?
- Keynote Speaker für Leistung, Krisen und Resilienz
- Keynote Speaker für Gesellschaft, KI und Digitalisierung
- Keynote Speaker für Politik, Sicherheit und Weltwirtschaft
- Keynote Speaker für Klima, Wirtschaft und Transformation
- Welcher Keynote Speaker passt zu welchem Veranstaltungsziel?
- Warum bekannte Namen nicht automatisch die beste Wahl sind
- Häufige Fragen zu bekannten Keynote Speakern
- Fazit
- Ähnliche und weiterführende Beiträge
- Über den Autor
- Quellen und redaktionelle Hinweise
Die besten Keynote Speaker Deutschlands im Überblick
Den einen besten Keynote Speaker Deutschlands gibt es nicht. Ein ehemaliger Spitzensportler kann besonders glaubwürdig über Leistungsdruck und Krisen sprechen, für eine sicherheitspolitische Fachtagung aber die falsche Wahl sein. Eine Wissenschaftlerin kann wirtschaftliche Entwicklungen fundiert einordnen, ohne eine klassische Motivationsrede zu halten. Und eine prominente Fernsehpersönlichkeit ist nicht automatisch ein erfahrener Keynote Speaker.
Die folgende Übersicht zeigt daher keine Rangfolge von Platz eins bis zehn. Sie ordnet zehn bekannte Persönlichkeiten nach ihrem jeweiligen Profil und nach möglichen Veranstaltungszielen.
|Name
|Kernthema
|Besonders passend für
|Redaktionelle Stärke
|Sven Hannawald
|Leistung, mentale Gesundheit und Balance
|Führungstagungen, Gesundheitstage, Veränderungsprozesse
|persönliche Erfahrung und klarer Unternehmensbezug
|Richard David Precht
|Gesellschaft, künstliche Intelligenz und Zukunft der Arbeit
|Zukunftskongresse, Bildung, Führung und Digitalisierung
|große gesellschaftliche Perspektive
|Dirk Steffens
|Klima, Biodiversität und Nachhaltigkeit
|Nachhaltigkeitskongresse, Verbände und Unternehmen
|Wissenschaftskommunikation und hohe NGO-Passung
|Carlo Masala
|Geopolitik, Sicherheit und Weltordnung
|Wirtschaft, Politik, Verwaltung und öffentliche Institutionen
|hohe fachliche und aktuelle Relevanz
|Miriam Höller
|Resilienz, Mut und Veränderungsbereitschaft
|Transformation, Krisenbewältigung und Motivation
|emotionales Storytelling aus eigener Erfahrung
|Sandra Navidi
|Finanzmärkte, USA und globale Machtstrukturen
|Banken, Unternehmen und internationale Kongresse
|transatlantische Wirtschafts- und Finanzperspektive
|Joschka Fischer
|Europa, Diplomatie und Weltpolitik
|politische und wirtschaftliche Veranstaltungen
|langjährige Regierungserfahrung und internationale Perspektive
|Sascha Lobo
|Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Medien
|Digital-, Medien- und Innovationskongresse
|pointierte Einordnung technologischen Wandels
|Monika Schnitzer
|Wirtschaft, Wettbewerb und Innovation
|Wirtschaftsverbände, Politik und wissenschaftliche Veranstaltungen
|wissenschaftliche Autorität und wirtschaftspolitische Einordnung
|Boris Becker
|Erfolg, Niederlage, Motivation und Führung
|Sport-, Führungs- und aufmerksamkeitsstarke Unternehmensveranstaltungen
|außergewöhnliche Bekanntheit und eine öffentlich bekannte Biografie
Die Reihenfolge dient ausschließlich der Leseführung. Sie behauptet weder, dass die erste Person allgemein besser sei als die zehnte, noch dass alle Speaker für denselben Anlass geeignet wären.
Wie wurde die Auswahl getroffen?
Die Auswahl verbindet Such- und Marktdaten mit einer redaktionellen Bewertung. Namenssuchvolumen wurde berücksichtigt, aber bewusst nicht zum entscheidenden Maßstab gemacht. Eine Person kann sehr häufig gesucht werden, ohne dass die Suchenden einen Vortrag buchen wollen. Umgekehrt kann ein weniger bekannter Fachexperte für ein bestimmtes Publikum die überzeugendere Wahl sein.
Die Kriterien wurden wie folgt gewichtet:
|Kriterium
|Gewicht
|Bedeutung
|Fachliche oder biografische Autorität
|20 Prozent
|Belegbare Erfahrung, Forschung, Verantwortung oder außergewöhnliche Lebensgeschichte
|Aktuelle Vortragstätigkeit
|15 Prozent
|Erkennbare Keynotes, Vorträge, Talks oder vergleichbare Formate
|Tatsächliche Keynote-Eignung
|15 Prozent
|Eigenständiges Rednerprofil statt bloßer Prominenz oder Moderation
|Namenssuchvolumen
|15 Prozent
|Öffentliche Aufmerksamkeit und mögliches Reichweitenpotenzial
|Passung zu NGO Online und gesellschaftlichen Themen
|10 Prozent
|Relevanz für Wirtschaft, Gesellschaft, Nachhaltigkeit und öffentliche Debatten
|Thematische Eigenständigkeit
|10 Prozent
|Unterschiedliches Profil statt zehn nahezu identischer Motivationsvorträge
|Bestehende Speaker-Rankings
|10 Prozent
|Sichtbarkeit von Personenprofilen bei Agenturen und Marktplätzen
|Bühnen- und Vermittlungsprofil
|5 Prozent
|Verständlichkeit, Storytelling und erkennbare Publikumswirkung
Die zugrunde liegenden Suchvolumina stammen aus SISTRIX-Daten vom 29. Juli 2026. Dabei handelt es sich um Suchvolumina der Namen, nicht um reine Suchanfragen nach den Personen als Keynote Speaker. Diese Unterscheidung ist für die Einordnung entscheidend.
Keynote Speaker für Leistung, Krisen und Resilienz
Sven Hannawald: Leistung braucht Erholung
Sven Hannawald gehört zu den bekanntesten deutschen Wintersportlern. Als erster Skispringer gewann er alle vier Wettbewerbe einer Vierschanzentournee. Sein öffentliches Profil als Speaker beruht jedoch nicht nur auf sportlichen Erfolgen. Hannawald spricht ebenso über Leistungsdruck, Burn-out, Prävention, Balance und nachhaltige Leistungsfähigkeit.
Auf seiner eigenen Speaker-Seite beschreibt er Vorträge, Seminare und Beratung für Unternehmen. Die Inhalte sollen an Branche, Zielgruppe und Anlass angepasst werden. Als zentrale Themen nennt er unter anderem Gesundheit, Burn-out-Prävention, Balance und den verantwortungsvollen Umgang mit Leistungsanforderungen.2
Gerade diese Verbindung aus Erfolg und persönlicher Krise macht ihn für Gesundheitstage, Führungskräftetagungen und Veränderungsprozesse interessant. Seine besondere Stärke ist die Glaubwürdigkeit einer Person, die sowohl den sportlichen Höhenflug als auch die Grenze permanenter Leistungssteigerung erlebt hat.
Veranstalter sollten dennoch prüfen, ob sie einen autobiografisch geprägten Impuls oder eine fachlich-medizinische Auseinandersetzung mit psychischer Gesundheit benötigen. Ein persönlicher Erfahrungsbericht kann eine wissenschaftliche oder therapeutische Fachperspektive nicht ersetzen.
Miriam Höller: Resilienz wird zur persönlichen Geschichte
Miriam Höller wurde als Stuntfrau, Model und Moderatorin bekannt. Nach schweren persönlichen und beruflichen Einschnitten entwickelte sie daraus ein Speaker-Profil zu Resilienz, Mut und Veränderungsbereitschaft. Ihre offizielle Website stellt genau diese Themen in den Mittelpunkt.6
Ihre Keynotes arbeiten stark mit persönlicher Geschichte und emotionaler Dramaturgie. Das kann bei Veranstaltungen zu Transformation, Krisenbewältigung oder persönlichem Neuanfang eine große Wirkung entfalten. Sie eignet sich besonders dort, wo ein Publikum nicht nur informiert, sondern emotional erreicht und zu einer neuen Haltung ermutigt werden soll.
Ihre Stärke liegt weniger in wissenschaftlicher Analyse als in erfahrungsbasiertem Storytelling. Veranstalter sollten deshalb klären, ob dieser Ansatz zum Anlass passt. Für ein Fachpublikum, das belastbare Methoden, Forschungsstände oder konkrete betriebliche Prozesse erwartet, kann eine ergänzende Expertin oder ein zusätzlicher Workshop sinnvoll sein.
Boris Becker: Prominenz, Sieg und öffentliche Niederlage
Boris Becker besitzt in den ausgewerteten Daten das mit Abstand höchste Namenssuchvolumen. Das macht ihn zu einem starken Reichweitenanker, beweist aber noch keine allgemeine Qualität als Keynote Speaker.
Agenturseiten führen Becker mit Vortragsthemen wie Sieg und Niederlage, Motivation und Führung.11 Seine außergewöhnliche Bekanntheit, die sportlichen Erfolge und die öffentlich dokumentierten Krisen schaffen eine Biografie, die für Gespräche über Willenskraft, Verantwortung und Neuanfang relevant sein kann.
Gleichzeitig ist eine besonders sorgfältige redaktionelle und veranstalterische Einordnung notwendig. Wer Becker bucht, entscheidet sich nicht nur für einen Sportexperten, sondern für eine stark medialisierte Persönlichkeit. Das kann Aufmerksamkeit erzeugen, aber auch das eigentliche Veranstaltungsthema überlagern.
Becker gehört deshalb in diese Übersicht, wird aber nicht als objektiv bester Speaker dargestellt. Seine Stärke ist vor allem die Kombination aus Prominenz, sportlicher Autorität und einer Biografie mit extremen Höhen und Tiefen.
Keynote Speaker für Gesellschaft, KI und Digitalisierung
Richard David Precht: Technik als gesellschaftliche Frage
Richard David Precht ist Philosoph, Publizist und einer der bekanntesten öffentlichen Intellektuellen Deutschlands. Als Speaker behandelt er künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Ethik, die Zukunft der Arbeit, Führung, Demokratie und Bildung. Seine Agentur nennt unter anderem Führungskräfteveranstaltungen, Innovations- und Digitalisierungskongresse, Kundenevents und Verbandstagungen als passende Formate.3
Seine Stärke besteht darin, technische Entwicklungen nicht nur als Effizienzfrage zu behandeln. Er verbindet sie mit Fragen nach Verantwortung, Menschenbild, Bildung, Demokratie und gesellschaftlicher Ordnung. Das kann einer Veranstaltung eine größere Perspektive geben und Debatten eröffnen, die über Produkt- oder Branchenfragen hinausreichen.
Precht polarisiert. Genau deshalb sollten Veranstalter nicht allein auf seine Bekanntheit setzen. Sie müssen prüfen, ob eine zugespitzte, philosophisch argumentierende und möglicherweise kontroverse Keynote zum Publikum und zum Ziel der Veranstaltung passt. Für ein technisches Fachpublikum kann zusätzlich eine stärker empirische oder anwendungsbezogene Perspektive erforderlich sein.
Sascha Lobo: Digitalisierung ohne Wohlfühlformeln
Sascha Lobo arbeitet seit vielen Jahren als Autor, Unternehmer und öffentlicher Kommentator zu Digitalisierung, Internetkultur, Medien und künstlicher Intelligenz. Speaker-Agenturen führen ihn ausdrücklich für Vorträge über Digitalisierung, technologische Trends, Zukunft und KI.9
Seine Vorträge eignen sich für Unternehmen und Verbände, die nicht nur eine Einführung in neue Technik suchen, sondern eine pointierte Einordnung ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen. Lobo verbindet digitale Fachkenntnis mit Medienerfahrung und einer bewusst zugespitzten Sprache.
Seine besondere Stärke ist das Erkennen von Widersprüchen zwischen technischem Fortschritt, politischer Regulierung, Unternehmenskultur und öffentlicher Debatte. Das kann produktive Unruhe erzeugen. Veranstalter sollten allerdings genau klären, welche Branche, welches Vorwissen und welche konkrete Fragestellung angesprochen werden sollen. Ein allgemeiner Vortrag über „die Digitalisierung“ ist heute zu unspezifisch.
Keynote Speaker für Politik, Sicherheit und Weltwirtschaft
Carlo Masala: Geopolitik verständlich einordnen
Carlo Masala ist Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Er beschäftigt sich mit internationaler Sicherheit, Verteidigungspolitik und strategischer Vorausschau. Die Bundeswehr und Speaker-Agenturen führen ihn als Experten und Redner zu internationalen Konflikten, Sicherheitsfragen und den Folgen geopolitischer Veränderungen.5
Masala ist kein klassischer Motivationsredner. Seine Stärke liegt in der fachlichen Einordnung einer unsicheren Weltlage. Für Unternehmen, Verbände, Verwaltungen oder politische Institutionen kann eine solche Keynote helfen, Risiken und strategische Abhängigkeiten besser zu verstehen.
Er passt besonders zu Veranstaltungen, bei denen das Publikum Orientierung zu Europa, NATO, Russland, transatlantischen Beziehungen oder globalen Konflikten benötigt. Veranstalter sollten vorab festlegen, ob eine wissenschaftlich fundierte Analyse, eine politische Diskussion oder konkrete Folgerungen für Unternehmen gewünscht sind.
Joschka Fischer: Europa aus der Erfahrung eines Außenministers
Joschka Fischer war von 1998 bis 2005 Bundesaußenminister und Vizekanzler. Als Redner wird er zu Europa, internationaler Politik, transatlantischen Beziehungen, Diplomatie und globaler Wirtschaft vermittelt.8
Seine besondere Stärke ist die Verbindung von politischer Erfahrung und internationaler Perspektive. Für Kongresse, Verbandstagungen und Unternehmensveranstaltungen kann er historische Zusammenhänge und aktuelle Machtverschiebungen aus der Sicht eines früheren Regierungsmitglieds einordnen.
Eine solche Keynote ist jedoch nie politisch neutral. Veranstalter sollten prüfen, ob die Person, ihre politische Biografie und ihre öffentlichen Positionen zum Format passen. Bei kontroversen Themen kann eine moderierte Diskussion mit Fragen aus dem Publikum geeigneter sein als ein alleinstehender Vortrag.
Keynote Speaker für Klima, Wirtschaft und Transformation
Dirk Steffens: Nachhaltigkeit verständlich und anschaulich
Dirk Steffens ist Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Umweltkommunikator. Seine Vorträge behandeln Biodiversität, Klimawandel, Naturschutz und nachhaltige Lösungen. Agenturen beschreiben seine Stärke darin, wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich, anschaulich und ohne reine Untergangsrhetorik zu vermitteln.4
Für NGO Online besitzt Steffens eine besonders hohe thematische Passung. Er verbindet gesellschaftliche Verantwortung, Wissenschaftskommunikation und eine große öffentliche Bekanntheit. Seine Keynotes eignen sich für Nachhaltigkeitskongresse, Verbände, Bildungsformate und Unternehmen, die Umweltfragen nicht nur als Imagekampagne behandeln wollen.
Veranstalter sollten prüfen, ob der Vortrag eher Bewusstsein schaffen, Strategieprozesse begleiten oder konkrete Nachhaltigkeitsmaßnahmen anstoßen soll. Für die Umsetzung im Unternehmen kann nach der Keynote ein Fachworkshop oder eine interne Arbeitsphase erforderlich sein.
Monika Schnitzer: Wirtschaftspolitik statt Motivationsshow
Monika Schnitzer ist Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft. Der Sachverständigenrat nennt Innovation, Wettbewerb und multinationale Unternehmen als Forschungsschwerpunkte.10 Speaker-Agenturen führen sie für Vorträge zu Wettbewerbspolitik, Digitalisierung, Innovation und aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen.
Ihre Stärke ist die wissenschaftliche und wirtschaftspolitische Autorität. Sie eignet sich für Wirtschaftsverbände, politische Veranstaltungen, Fachkongresse und Führungskräfteformate, die eine belastbare Einordnung wirtschaftlicher Entwicklungen suchen.
Eine Keynote von Schnitzer ist voraussichtlich weniger autobiografisch und emotional als die eines Sportlers oder einer Resilienz-Speakerin. Das ist kein Nachteil, sondern eine Frage des Veranstaltungsziels. Wer Orientierung zu Wettbewerbsfähigkeit, Innovation oder Standortpolitik benötigt, kann von dieser sachlichen Perspektive besonders profitieren.
Welcher Keynote Speaker passt zu welchem Veranstaltungsziel?
Die Auswahl sollte nicht mit einem prominenten Namen beginnen, sondern mit der gewünschten Wirkung. Der Grundlagenartikel von NGO Online erläutert ausführlich, welche Aufgaben ein Keynote Speaker übernimmt und welche Fragen Veranstalter vor der Buchung klären sollten.1
|Veranstaltungsziel
|Naheliegende Auswahl
|Worauf zusätzlich zu achten ist
|Mentale Gesundheit und nachhaltige Leistung
|Sven Hannawald
|persönliche Erfahrung von medizinischer Fachberatung unterscheiden
|Resilienz und emotionaler Aufbruch
|Miriam Höller
|Storytelling mit konkreten Transferformaten verbinden
|Künstliche Intelligenz und gesellschaftlicher Wandel
|Richard David Precht oder Sascha Lobo
|philosophische, mediale und technische Perspektive unterscheiden
|Klima, Biodiversität und Nachhaltigkeit
|Dirk Steffens
|Ziel zwischen Bewusstseinsbildung und konkreter Umsetzung klären
|Geopolitik und Sicherheit
|Carlo Masala
|Region, Branche und strategische Fragestellung präzisieren
|Finanzmärkte, USA und globale Wirtschaft
|Sandra Navidi
|wirtschaftliche und politische Themen im Briefing eingrenzen
|Europa und Diplomatie
|Joschka Fischer
|politische Einordnung und Diskussionsformat vorab festlegen
|Innovation, Wettbewerb und Standortpolitik
|Monika Schnitzer
|Erwartungen an Daten, Prognosen und Handlungsempfehlungen klären
|Prominenz, Sport und Comeback
|Boris Becker
|mediale Aufmerksamkeit darf das Veranstaltungsthema nicht verdrängen
Warum bekannte Namen nicht automatisch die beste Wahl sind
Prominenz kann Ticketverkäufe, Medieninteresse und Aufmerksamkeit steigern. Sie kann aber auch hohe Honorare, besondere Sicherheitsanforderungen und große Erwartungen erzeugen. Ein berühmter Name schützt nicht davor, dass ein Vortrag zu allgemein bleibt oder am Publikum vorbeigeht.
Vor der Buchung sollten Veranstalter deshalb mindestens folgende Fragen beantworten:
- Welche Erkenntnis oder Veränderung soll der Vortrag auslösen?
- Wer sitzt im Publikum und welches Vorwissen ist vorhanden?
- Wird Fachwissen, Motivation, Unterhaltung oder Kontroverse benötigt?
- Kann der Speaker den Vortrag auf Anlass und Zielgruppe zuschneiden?
- Welche Videos, Referenzen und unabhängigen Quellen belegen die Qualität?
- Sind Fragen, Diskussion oder ein anschließender Workshop vorgesehen?
- Welche Nutzungsrechte gelten für Fotos, Aufzeichnungen und Livestreams?
- Welche Reise-, Technik- und Nebenkosten kommen zum Honorar hinzu?
Die Aufnahme in diese Übersicht ist weder eine Zertifizierung noch eine Garantie für einen erfolgreichen Auftritt. Sie ersetzt kein individuelles Briefing und keine Prüfung des konkreten Angebots.
Häufige Fragen zu bekannten Keynote Speakern
Wer ist der beste Keynote Speaker in Deutschland?
Einen objektiv besten Keynote Speaker gibt es nicht. Für mentale Gesundheit kann Sven Hannawald besonders passend sein, für Nachhaltigkeit Dirk Steffens, für Geopolitik Carlo Masala und für Digitalisierung Sascha Lobo oder Richard David Precht. Entscheidend sind Thema, Publikum und gewünschte Wirkung.
Welche bekannten Keynote Speaker gibt es?
Zu den bekannten deutschsprachigen oder in Deutschland stark nachgefragten Persönlichkeiten gehören unter anderem Sven Hannawald, Richard David Precht, Dirk Steffens, Carlo Masala, Miriam Höller, Sandra Navidi, Joschka Fischer, Sascha Lobo, Monika Schnitzer und Boris Becker. Die Liste ist eine redaktionelle Auswahl und nicht vollständig.
Ist ein berühmter Speaker automatisch besser?
Nein. Bekanntheit erzeugt Aufmerksamkeit, ersetzt aber weder fachliche Glaubwürdigkeit noch eine klare Botschaft oder die Passung zum Publikum. Ein spezialisierter, weniger bekannter Fachexperte kann für eine bestimmte Veranstaltung die bessere Wahl sein.
Was kostet ein bekannter Keynote Speaker?
Die Honorare unterscheiden sich erheblich. Bekanntheit, Nachfrage, Vorbereitungsaufwand, Reisetätigkeit, Veranstaltungsgröße, Aufzeichnung und zusätzliche Formate beeinflussen den Preis. Eine belastbare Kostenübersicht gehört deshalb in einen eigenen Ratgeber und nicht in eine allgemeine Bestenliste.
Wie findet man einen guten Keynote Speaker?
Zuerst sollten Veranstaltungsziel, Publikum, Thema, gewünschte Wirkung und Budget feststehen. Danach lassen sich Referenzen, Videos, Vortragsinhalte, Individualisierung und Vertragsbedingungen vergleichen. Die Suche sollte nicht mit einer prominenten Person beginnen, sondern mit der Frage, was der Vortrag bewirken soll.
Fazit
Die besten Keynote Speaker Deutschlands lassen sich nicht in einer allgemeingültigen Rangfolge ordnen. Sven Hannawald steht für Leistung und mentale Gesundheit, Dirk Steffens für Nachhaltigkeit, Carlo Masala für Geopolitik, Sandra Navidi für internationale Wirtschaft und Sascha Lobo für Digitalisierung. Andere Persönlichkeiten überzeugen durch politische Erfahrung, wissenschaftliche Autorität oder eine außergewöhnliche Biografie.
Für Veranstalter folgt daraus: Nicht der bekannteste Name ist automatisch die beste Wahl. Der richtige Speaker ist die Person, die Thema, Publikum und Veranstaltungsziel glaubwürdig miteinander verbindet.
Ähnliche und weiterführende Beiträge
- Keynote Speaker: Bedeutung, Aufgaben und Unterschiede
- Was kostet ein Keynote Speaker? Honorare, Nebenkosten und Preisfaktoren (geplanter Folgeartikel)
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Über den Autor
Detlev Lengsfeld ist Herausgeber von NGO Online. Er beschäftigt sich mit digitaler Öffentlichkeit, Medien, gesellschaftlichen Entwicklungen und der Frage, wie Fachwissen verständlich und sichtbar vermittelt werden kann.
Quellen und redaktionelle Hinweise
|[1]
|NGO Online: „Keynote Speaker: Bedeutung, Aufgaben“, veröffentlicht am 29. Juli 2026.
|[2]
|Sven Hannawald: offizielle Speaker-Seite zu mentaler Gesundheit, Burn-out-Prävention, Balance und nachhaltiger Leistungsfähigkeit, abgerufen am 31. Juli 2026.
|[3]
|ReferentenAgentur Bertelsmann: Richard David Precht – Vorträge zu künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, Ethik, Zukunft der Arbeit, Demokratie und Bildung, abgerufen am 31. Juli 2026.
|[4]
|ReferentenAgentur Bertelsmann und weitere Rednerprofile: Dirk Steffens – Biodiversität, Klimawandel, Naturschutz und Nachhaltigkeit, abgerufen am 31. Juli 2026.
|[5]
|Universität der Bundeswehr München sowie 5 Sterne Redner: Carlo Masala – Internationale Politik, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, abgerufen am 31. Juli 2026.
|[6]
|Miriam Höller: offizielle Website – Keynotes zu Resilienz, Mut und Veränderungsbereitschaft, abgerufen am 31. Juli 2026.
|[7]
|Speaker-Profile von Sandra Navidi: Finanzmärkte, Wall Street, USA, globale Wirtschaft und geopolitische Risiken, abgerufen am 31. Juli 2026.
|[8]
|Speaker-Profile von Joschka Fischer: Europa, Weltpolitik, Diplomatie und transatlantische Beziehungen, abgerufen am 31. Juli 2026.
|[9]
|Speaker-Profile von Sascha Lobo: Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Medien und technologische Trends, abgerufen am 31. Juli 2026.
|[10]
|Sachverständigenrat Wirtschaft und ReferentenAgentur Bertelsmann: Monika Schnitzer – Innovation, Wettbewerb, multinationale Unternehmen und Wirtschaftspolitik, abgerufen am 31. Juli 2026.
|[11]
|Premium Speakers: Boris Becker – Vortragsthemen Sieg und Niederlage, Motivation und Führung, abgerufen am 31. Juli 2026.
|[12]
|SISTRIX- und Wettbewerberdaten aus dem von der Redaktion bereitgestellten Keynote-Speaker-Masterdatensatz, Stand 29. Juli 2026.
Redaktioneller Hinweis: Die Auswahl ist unabhängig und nicht käuflich. Die Aufnahme stellt keine Zertifizierung, Garantie oder Buchungsempfehlung dar. Bezahlte Porträts, Anzeigen oder Kooperationen müssen deutlich von dieser redaktionellen Auswahl getrennt und als Werbung gekennzeichnet werden.
Über den Autor
Detlev Lengsfeld ist Herausgeber von NGO Online. Er beschäftigt sich mit digitaler Öffentlichkeit, Medien, gesellschaftlichen Entwicklungen und der Frage, wie Fachwissen verständlich und sichtbar vermittelt werden kann.