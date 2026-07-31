Osteopathie-Kosten 2026: Was zahlt die Krankenkasse?

Eine osteopathische Behandlung kostet häufig zwischen 80 und 150 Euro pro Sitzung. Gesetzlich Versicherte müssen die Rechnung meistens zunächst selbst bezahlen. Viele Krankenkassen beteiligen sich jedoch freiwillig an den Kosten.

Die Unterschiede sind erheblich: Manche Kassen erstatten 40 oder 50 Euro pro Behandlung, andere bieten Zuschüsse über ein Gesundheitsbudget, ein Bonusprogramm oder besondere Familienleistungen an. Häufig müssen Versicherte bereits vor der ersten Behandlung eine ärztliche Bescheinigung einholen.

Stand der Krankenkassenangaben: 31. Juli 2026.

Das Wichtigste in Kürze Eine osteopathische Sitzung kostet häufig 80 bis 150 Euro .

. Osteopathie ist keine allgemeine Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung.

TK und DAK zahlen unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 120 Euro pro Jahr.

Die hkk bezuschusst bis zu 160 Euro pro Jahr.

Die BKK firmus beteiligt sich mit bis zu 150 Euro pro Jahr.

Bei den regionalen AOKs gelten unterschiedliche Bedingungen.

Die Barmer bietet keine allgemeine Sitzungspauschale, aber Zuschüsse über Bonus- und Sonderprogramme.

Eine ärztliche Bescheinigung muss bei vielen Kassen vor Behandlungsbeginn ausgestellt werden.

Was kostet eine osteopathische Behandlung? Für eine osteopathische Behandlung werden häufig zwischen 80 und 150 Euro berechnet. Der Verband der Osteopathen Deutschland und der IGeL-Monitor nennen diese Spanne als typische Größenordnung. Der genaue Preis hängt unter anderem ab von: der Dauer der Sitzung,

dem Umfang der Anamnese und Untersuchung,

der Praxis und ihrer regionalen Lage,

der Qualifikation und dem Beruf des Behandlers,

der verwendeten Gebührenordnung. Eine Behandlung dauert häufig ungefähr 30 bis 50 Minuten. Für den ersten Termin kann mehr Zeit erforderlich sein, weil zunächst die Beschwerden, die Krankengeschichte und mögliche Vorbehandlungen besprochen werden. Patientinnen und Patienten sollten den Preis bereits bei der Terminvereinbarung erfragen. Dabei sollte auch geklärt werden, ob Erst- und Folgetermine unterschiedlich berechnet werden.

Welche Gesamtkosten können entstehen? Wie viele Behandlungen im Einzelfall sinnvoll sind, lässt sich nicht pauschal festlegen. Die folgende Tabelle ist deshalb ausschließlich eine Rechenhilfe und keine Behandlungsempfehlung. Mögliche Gesamtkosten für osteopathische Behandlungen Anzahl der Sitzungen Preis pro Sitzung Mögliche Gesamtkosten Eine Sitzung 80 bis 150 Euro 80 bis 150 Euro Drei Sitzungen 80 bis 150 Euro 240 bis 450 Euro Vier Sitzungen 80 bis 150 Euro 320 bis 600 Euro Sechs Sitzungen 80 bis 150 Euro 480 bis 900 Euro Größere Behandlungspakete sollten nicht vorschnell im Voraus bezahlt werden. Zunächst sollten Beschwerden, Behandlungsziel, Kosten und mögliche Alternativen geklärt werden.

Ist Osteopathie eine Kassenleistung? Osteopathie gehört nicht zum allgemeinen Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird meistens als privat zu bezahlende Behandlung angeboten. Viele gesetzliche Krankenkassen beteiligen sich dennoch freiwillig an den Kosten. Es handelt sich dabei um eine Zusatz- oder Satzungsleistung, auf die nicht bei jeder Krankenkasse und nicht unter allen Voraussetzungen ein Anspruch besteht. Typische Bedingungen für eine Erstattung sind: eine ärztliche Empfehlung oder Verordnung vor Behandlungsbeginn,

eine nachgewiesene osteopathische Ausbildung,

die Mitgliedschaft des Behandlers in einem anerkannten Berufsverband,

eine ordnungsgemäße Rechnung,

die Einhaltung der Einreichungsfrist. Die freiwillige Erstattung durch eine Krankenkasse ist kein Beleg dafür, dass die Wirksamkeit einer Behandlung für jede Erkrankung wissenschaftlich nachgewiesen ist. Wie die wissenschaftliche Studienlage bewertet wird, lesen Sie in unserem Beitrag über die Wirkung und Grenzen der Osteopathie.

Welche Krankenkasse zahlt Osteopathie? Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Krankenkassen und ihre veröffentlichten Leistungen. Sie ersetzt keine individuelle Leistungszusage. Osteopathie-Zuschüsse ausgewählter Krankenkassen 2026 Krankenkasse Zuschuss je Sitzung Möglicher Jahresbetrag Zentrale Voraussetzungen Techniker Krankenkasse Bis zu 40 Euro Drei Sitzungen, maximal 120 Euro Ärztliche Veranlassung vor Behandlungsbeginn und ausreichend qualifizierter Behandler DAK-Gesundheit Bis zu 40 Euro Drei Sitzungen, maximal 120 Euro Qualifizierter Behandler; bei Behandlungen außerhalb einer vertragsärztlichen Praxis vorherige ärztliche Bescheinigung hkk Bis zu 40 Euro Vier Sitzungen, maximal 160 Euro Qualifizierter Behandler; gegebenenfalls ärztliche Bescheinigung BKK firmus Bis zu 50 Euro Drei Sitzungen, maximal 150 Euro Ärztliche Verordnung, qualifizierter Leistungserbringer und fristgerechte Einreichung AOK Regional unterschiedlich Abhängig von der zuständigen AOK Regionale Satzung, Gesundheitsbudget oder Bonusprogramm Barmer Keine allgemeine Sitzungspauschale Abhängig von Bonus- oder Sonderprogrammen Beispielsweise Bonusprogramm oder Barmer Familie Plus Krankenkassen können ihre Satzungen und freiwilligen Zusatzleistungen ändern. Versicherte sollten sich die aktuellen Bedingungen vor dem ersten Termin bestätigen lassen.

Wie viel zahlt die Techniker Krankenkasse? Die Techniker Krankenkasse bezuschusst maximal drei osteopathische Behandlungen pro Kalenderjahr. Pro Sitzung werden bis zu 40 Euro erstattet. Der maximale Zuschuss beträgt damit 120 Euro pro Jahr. Die Behandlung muss vor ihrem Beginn von einer Ärztin oder einem Arzt veranlasst und schriftlich bescheinigt werden. Als Nachweis kann beispielsweise ein Privatrezept dienen. Außerdem muss die behandelnde Person eine umfassende osteopathische Ausbildung nachweisen können. Rechnung und ärztliche Bescheinigung können über die TK-App oder das Onlineportal eingereicht werden.

Wie viel zahlt die DAK für Osteopathie? Die DAK-Gesundheit beteiligt sich mit bis zu 40 Euro pro Behandlung an maximal drei Sitzungen im Kalenderjahr. Daraus ergibt sich ein Höchstbetrag von 120 Euro pro Jahr. Erfolgt die Behandlung durch eine Ärztin oder einen Arzt mit Kassenzulassung und osteopathischer Zusatzausbildung, wird keine zusätzliche ärztliche Bescheinigung verlangt. Bei anderen qualifizierten Behandlern muss die Behandlung vor ihrem Beginn ärztlich verordnet oder empfohlen werden. Für die Auszahlung benötigt die DAK unter anderem die Rechnung und gegebenenfalls die ärztliche Bescheinigung.

Wie viel übernimmt die hkk? Die hkk erstattet bis zu 40 Euro pro Sitzung für maximal vier Behandlungen im Kalenderjahr. Der mögliche Höchstbetrag beträgt 160 Euro pro Jahr. Die Osteopathin oder der Osteopath muss Mitglied eines entsprechenden Berufsverbandes sein oder eine Qualifikation besitzen, die eine Mitgliedschaft ermöglicht. Wird die Behandlung nicht von einer Ärztin oder einem Arzt mit Kassenzulassung durchgeführt, verlangt die hkk zusätzlich eine ärztliche Bescheinigung.

Wie viel zahlt die BKK firmus? Die BKK firmus beteiligt sich mit bis zu 50 Euro pro Sitzung an maximal drei Behandlungen im Kalenderjahr. Der maximale Zuschuss beträgt damit 150 Euro pro Jahr. Für die Erstattung werden eine ärztliche Verordnung, die Rechnungen und die Bankverbindung benötigt. Die Behandlung muss durch einen zugelassenen Arzt oder Physiotherapeuten mit abgeschlossener osteopathischer Ausbildung und entsprechender Verbandsmitgliedschaft erfolgen. Die Rechnungen müssen nach den veröffentlichten Bedingungen grundsätzlich bis zum 31. März des Folgejahres eingereicht werden.

Zahlt die AOK für Osteopathie? Bei der AOK gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung. Die verschiedenen regionalen AOKs legen ihre Zuschüsse und Voraussetzungen selbst fest. Die Beteiligung kann beispielsweise erfolgen über: ein Gesundheitsbudget,

ein Gesundheitskonto,

regionale Mehrleistungen,

ein Bonusprogramm,

besondere Versorgungsverträge. Die AOK NordWest erstattet beispielsweise bis zu sechs Behandlungen mit jeweils höchstens 50 Euro. Die Leistung wird auf das jährliche Gesundheitsbudget angerechnet. Diese Regelung gilt nicht automatisch für Versicherte anderer AOKs. Deshalb muss zunächst geprüft werden, welche regionale AOK zuständig ist.

Übernimmt die Barmer Osteopathie-Kosten? Bei der Barmer ist Osteopathie grundsätzlich eine privat zu bezahlende Behandlung. Eine allgemeine Erstattung von beispielsweise 40 oder 50 Euro pro Sitzung wird nicht für alle Versicherten angeboten. Möglichkeiten für einen Zuschuss bestehen unter anderem über: das Barmer-Bonusprogramm,

Barmer Familie Plus für bestimmte Leistungen rund um Schwangerschaft und Neugeborene,

eine gesondert abgeschlossene private Zusatzversicherung. Über das Bonusprogramm kann eine Top-Geldprämie von bis zu 200 Euro für ausgewählte Gesundheitsausgaben verwendet werden. Dazu kann auch Osteopathie gehören. Eine Bonusprämie ist jedoch nicht dasselbe wie eine reguläre Erstattung pro Behandlung. Versicherte müssen zunächst die erforderlichen Bonuspunkte erwerben.

Welche Krankenkasse zahlt am meisten? Eine pauschale Rangliste ist nur eingeschränkt sinnvoll, weil die Angebote unterschiedlich aufgebaut sind. Unter den bundesweit einheitlichen Sitzungspauschalen in dieser Übersicht bietet die hkk mit bis zu 160 Euro pro Jahr den höchsten Gesamtbetrag. Die BKK firmus folgt mit bis zu 150 Euro, TK und DAK mit jeweils bis zu 120 Euro. Einzelne regionale AOKs können höhere Beträge ermöglichen. Bei der AOK NordWest sind beispielsweise bis zu sechs Sitzungen mit jeweils höchstens 50 Euro vorgesehen. Diese Leistung wird allerdings auf ein gemeinsames Gesundheitsbudget angerechnet. Auch Bonusprogramme können nominell höhere Beträge ermöglichen. Dafür müssen Versicherte jedoch zunächst bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder Bonuspunkte sammeln.

Braucht man für Osteopathie ein Rezept? Für eine privat bezahlte osteopathische Behandlung ist nicht grundsätzlich ein Kassenrezept erforderlich. Für den Zuschuss der Krankenkasse verlangen viele Versicherer jedoch eine ärztliche Empfehlung, Bescheinigung oder Verordnung. Besonders wichtig ist der Zeitpunkt: Bei TK, DAK, hkk und BKK firmus muss die ärztliche Veranlassung in den jeweils vorgesehenen Fällen bereits vor Beginn der Behandlung vorliegen. Die sichere Reihenfolge lautet deshalb: Bedingungen der eigenen Krankenkasse prüfen. Erforderliche ärztliche Bescheinigung besorgen. Qualifikation der ausgewählten Praxis prüfen. Preis der Behandlung erfragen. Behandlung beginnen. Rechnung und Unterlagen einreichen. Wer erst nach der Behandlung versucht, eine rückwirkende Bescheinigung zu bekommen, riskiert die Ablehnung des Zuschusses.

Welche Qualifikation muss der Behandler haben? Krankenkassen verlangen häufig einen Nachweis über eine umfangreiche osteopathische Ausbildung. Je nach Kasse muss der Behandler außerdem Mitglied eines anerkannten Berufsverbandes sein oder dessen Aufnahmekriterien erfüllen. Vor der Terminvereinbarung sollten Versicherte fragen: Welche berufliche Grundqualifikation liegt vor?

Welche osteopathische Ausbildung wurde abgeschlossen?

Besteht eine Mitgliedschaft in einem Berufsverband?

Werden Rechnungen der Praxis von der eigenen Krankenkasse anerkannt?

Welche Angaben enthält die spätere Rechnung? Die Praxis kann bestätigen, dass sie die üblichen Qualifikationsanforderungen erfüllt. Eine verbindliche Zusage über die Erstattung kann jedoch nur die Krankenkasse geben. Wie eine Behandlung abläuft und worauf bei der Auswahl einer Praxis zu achten ist, erklärt unser Grundlagenartikel Was ist Osteopathie?.

Wie wird die Rechnung eingereicht? Bei freiwilligen Zuschüssen gilt meistens das Prinzip der nachträglichen Kostenerstattung: Die Praxis stellt eine Privatrechnung aus. Der Patient bezahlt die Rechnung. Rechnung und weitere Nachweise werden bei der Krankenkasse eingereicht. Die Krankenkasse prüft die Unterlagen. Der bewilligte Zuschuss wird an den Versicherten ausgezahlt. Viele Krankenkassen nehmen Rechnungen über eine App oder das Onlineportal entgegen. Alternativ ist häufig eine Einreichung per Post möglich. Auf der Rechnung sollten mindestens erkennbar sein: Name der behandelten Person,

Datum der Behandlung,

Art der Leistung,

Rechnungsbetrag,

Name und Anschrift der Praxis,

Name und Qualifikation des Behandlers. Rechnung, Verordnung und sonstige Unterlagen sollten bis zum Abschluss der Erstattung aufbewahrt werden.

Warum kann die Krankenkasse die Erstattung ablehnen? Häufige Gründe für eine Ablehnung sind: Die ärztliche Bescheinigung wurde erst nach Behandlungsbeginn ausgestellt.

Der Behandler erfüllt die Qualifikationsanforderungen nicht.

Die maximale Zahl der Sitzungen wurde bereits erreicht.

Der jährliche Höchstbetrag ist ausgeschöpft.

Die Rechnung enthält nicht alle erforderlichen Angaben.

Die Einreichungsfrist wurde versäumt.

Das Gesundheitsbudget wurde bereits für andere Leistungen verwendet. Fehlt lediglich ein Dokument, kann es möglicherweise nachgereicht werden. Bei einer Ablehnung sollten Versicherte zunächst eine schriftliche Begründung anfordern. Ergeht ein förmlicher Bescheid, enthält dieser regelmäßig auch Angaben über mögliche Rechtsmittel und die dafür geltende Frist.

Zahlt die private Krankenversicherung? Ob eine private Krankenversicherung oder die Beihilfe osteopathische Behandlungen übernimmt, hängt vom jeweiligen Tarif ab. Eine Rolle spielen können: die berufliche Qualifikation des Behandlers,

die medizinische Begründung,

die verwendete Gebührenordnung,

tarifliche Höchstbeträge,

Selbstbehalte,

Ausschlüsse für bestimmte Behandlungen. Vor mehreren geplanten Sitzungen empfiehlt sich eine schriftliche Leistungsanfrage bei der Versicherung. Auch eine ambulante Zusatzversicherung kann osteopathische Behandlungen einschließen. Vor einem Abschluss sollten Beitrag, Wartezeit, jährlicher Höchstbetrag und mögliche Leistungsausschlüsse verglichen werden.

Fünf Punkte vor dem ersten Termin 1. Krankenkasse fragen Die aktuellen Bedingungen sollten direkt bei der eigenen Krankenkasse abgerufen werden. 2. Bescheinigung rechtzeitig besorgen Ist eine ärztliche Empfehlung erforderlich, muss sie vor der ersten Behandlung vorliegen. 3. Qualifikation prüfen Die Ausbildung und gegebenenfalls die Verbandsmitgliedschaft des Behandlers sollten den Anforderungen der Krankenkasse entsprechen. 4. Preis erfragen Die Praxis sollte den Preis für Erst- und Folgetermine vorab nennen. 5. Unterlagen aufbewahren Rechnung, Verordnung, Zahlungsnachweis und Schriftverkehr sollten bis zur abschließenden Erstattung gespeichert werden.

Fazit: Erst die Erstattung klären Eine osteopathische Behandlung kostet häufig zwischen 80 und 150 Euro. Bei mehreren Sitzungen können Gesamtkosten von mehreren Hundert Euro entstehen. Viele gesetzliche Krankenkassen beteiligen sich freiwillig an den Ausgaben. Die Höhe reicht bei den hier verglichenen einheitlichen Sitzungspauschalen von bis zu 120 Euro bei TK und DAK über 150 Euro bei der BKK firmus bis zu 160 Euro bei der hkk. Regionale AOKs, Bonusprogramme und besondere Familienleistungen können anders aufgebaut sein. Deshalb sollten Versicherte zuerst die konkreten Bedingungen ihrer Krankenkasse prüfen, dann die erforderliche ärztliche Bescheinigung einholen und erst anschließend mit der Behandlung beginnen.