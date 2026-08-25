Inhaltsübersicht
- Steckbrief & Quick-Facts
- 1. Werdegang: Vom Rheinland an das Epizentrum der Finanzwelt
- 2. Das Kompetenz-Ökosystem von Sandra Navidi
- 3. Familie, Partner & Ehemann: Das Privatleben der Bestsellerautorin
- 4. Scharfsinnige Analysen: Trump-Kritik und Geopolitik
- 5. Sandra Navidi als Keynote-Speakerin der Extraklasse
- 6. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- 7. Weiterführende Artikel & Verwandte Themen auf NGO-Online
Note
Häufige Suchanfrage: „Sarah Navidi“ vs. „Sandra Navidi“
In Suchmaschinen wird die profilierte Finanz- und Geopolitikexpertin häufig unter dem phonetischen Tippfehler „Sarah Navidi“ gesucht. Die offizielle und korrekte Identität lautet Sandra Navidi.
Steckbrief & Quick-Facts
|Parameter
|Details
|Name
|Sandra Navidi (oft fälschlich: Sarah Navidi)
|Geburtsdatum & Alter
|Geburtsort & Wurzeln
|Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen), deutsch-iranische Herkunft
|Wohnort
|New York City (Manhattan), USA
|Funktion & Beruf
|Gründerin & CEO von BeyondGlobal LLC, Rechtsanwältin (D & NY), Bestsellerautorin, Keynote-Speakerin, n-tv Finanzexpertin
|Ausbildung
|Jurastudium (Köln, Paris-Sorbonne), LL.M. in Banking, Corporate & Finance Law (Fordham University, NYC)
|Bestseller
|$uper-hubs, Das Future-Proof-Mindset, Die DNA der USA
|Schwerpunktthemen
|Global Macro, Geopolitik der USA, Wall Street, Machtnetzwerke, Künstliche Intelligenz & Arbeitswelt
1. Werdegang: Vom Rheinland an das Epizentrum der Finanzwelt
Sandra Navidi wuchs im Rheinland als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Unternehmers auf. Nach ihrem Abitur am Gymnasium an der Gartenstraße in Mönchengladbach absolvierte sie ein internationales juristisches Spitzenstudium:
- Juristische Doppelqualifikation: Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln, Studienaufenthalte an der Université Paris-Sorbonne sowie Abschluss des Master of Laws (LL.M.) im Bank-, Gesellschafts- und Finanzrecht an der renommierten Fordham University School of Law in New York.
- Anwaltszulassung in zwei Welten: Sie verfügt über die Zulassung als Rechtsanwältin in Deutschland sowie als Attorney-at-Law im Bundesstaat New York, ergänzt durch Lehrgänge im Steuerrecht und die US-Wertpapierhandelsprüfung bei der FINRA.
- Karriere in Manhattan: Nach Anfängen bei Deloitte verlegte Navidi 2001 ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft nach New York City. Dort fungierte sie unter anderem als Chefjustiziarin beim Asset Manager Muzinich & Co. und als Investmentbankerin bei Scarsdale Equities.
- Chefstrategin an der Seite von Nouriel Roubini: Einen zentralen Karriereschritt bildete ihre Rolle als Direktorin für Research-Strategien bei Roubini Global Economics. Gemeinsam mit Star-Ökonom Nouriel Roubini, der die globale Finanzkrise 2008 präzise prognostiziert hatte, analysierte sie weltweite Schockwellen für Institutionen wie den IWF, die Weltbank und das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos.
- BeyondGlobal LLC: Seit 2011 berät Navidi mit ihrer eigenen New Yorker Strategieberatung internationale Konzerne, institutionelle Finanzinvestoren und Family Offices.
Important
Das Profil einer echten Insiderin
Im Gegensatz zu vielen reinen Kommentatoren schöpft Sandra Navidi aus über zwei Jahrzehnten operativer Erfahrung direkt an der Wall Street. Ihre Analysen stützen sich auf juristische Präzision, regulatorische Tiefenkenntnis und direkte Einblicke in die New Yorker Finanzelite.
3. Familie, Partner & Ehemann: Das Privatleben der Bestsellerautorin
Zu den am häufigsten gestellten Fragen in Suchmaschinen zählen jene nach Sandra Navidis privatem Umfeld:
4. Scharfsinnige Analysen: Trump-Kritik und Geopolitik
Als ständige USA- und Börsenexpertin beim Nachrichtensender n-tv sowie als regelmäßiger Gast in führenden Talkformaten hat sich Sandra Navidi eine herausragende Stellung erarbeitet.
Ihre Warnungen vor protektionistischen Handelszöllen und den Gefahren für demokratische Institutionen unter Donald Trump liefern Führungskräften eine fundierte Orientierung. Diese ökonomische Perspektive verzahnt sich eng mit den Analysen anderer profilierter Vordenker: Während Navidi die Finanzmärkte seziert, ordnet Sicherheitsexperte Prof. Dr. Carlo Masala die militär- und außenpolitischen Konsequenzen für Europa ein.
6. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Heißt die Finanzexpertin Sarah Navidi oder Sandra Navidi?
- Der offizielle Name lautet Sandra Navidi. Der Suchbegriff Sarah Navidi beruht auf einem häufigen Tipp- und Verwechslungsfehler in Suchmaschinen.
- Wie alt ist Sandra Navidi heute?
- Sandra Navidi wurde am 1. September 1972 in Mönchengladbach geboren und ist 53 Jahre alt.
- Wo wohnt Sandra Navidi?
- Sandra Navidi lebt und arbeitet seit über 25 Jahren in New York City (Manhattan), USA.
- Welche Bücher hat Sandra Navidi veröffentlicht?
Zu ihren bekanntesten Werken gehören:
- $uper-hubs: Wie die Finanzelite und ihre Netzwerke die Welt regieren (ausgezeichnet mit dem Axiom Business Book Award).
- Das Future-Proof-Mindset: Die vier essenziellen Regeln für Ihren Erfolg im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.
- Die DNA der USA: Wie tickt Amerika? (Nominiert für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis).
- Über welche Agenturen kann man Sandra Navidi buchen?
- Sandra Navidi wird über renommierte internationale Referentenagenturen wie Premium Speakers oder die Econ Referenten-Agentur für Vorträge, Podiumsdiskussionen und Moderationen vermittelt.
7. Weiterführende Artikel & Verwandte Themen auf NGO-Online
Important
Relevante Beiträge im Themennetzwerk von NGO-Online:
- Überblick über führende Vortragsredner: Die 10 besten Keynote Speaker Deutschlands 2026
- Definition und Grundlagen der Vortragskunst: Keynote Speaker: Bedeutung und Aufgaben im Überblick
- Geopolitische Sicherheitsanalysen: Prof. Dr. Carlo Masala: Sicherheitsexperte, Autor und Keynote Speaker
- Einblicke in die Speaker-Branche & Ausbildungsformate: Hermann Scherer: GOLD-Programm, Karriere und Erfahrungen
- Aktuelle Wirtschafts- und Unternehmensanalysen: Rubrik Unternehmen auf NGO-Online
Redaktioneller Hinweis
Dieser Beitrag wird im Rahmen des NGO-Online-Wirtschaftsdossiers regelmäßig aktualisiert, um aktuelle Marktanalysen, geopolitische Ereignisse und neue Publikationen von Sandra Navidi abzubilden.