Note Häufige Suchanfrage: „Sarah Navidi“ vs. „Sandra Navidi“ In Suchmaschinen wird die profilierte Finanz- und Geopolitikexpertin häufig unter dem phonetischen Tippfehler „Sarah Navidi“ gesucht. Die offizielle und korrekte Identität lautet Sandra Navidi.

Steckbrief & Quick-Facts Sandra Navidi im Überblick Parameter Details Name Sandra Navidi (oft fälschlich: Sarah Navidi) Geburtsdatum & Alter September 1972 (53 Jahre) Geburtsort & Wurzeln Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen), deutsch-iranische Herkunft Wohnort New York City (Manhattan), USA Funktion & Beruf Gründerin & CEO von BeyondGlobal LLC, Rechtsanwältin (D & NY), Bestsellerautorin, Keynote-Speakerin, n-tv Finanzexpertin Ausbildung Jurastudium (Köln, Paris-Sorbonne), LL.M. in Banking, Corporate & Finance Law (Fordham University, NYC) Bestseller $uper-hubs, Das Future-Proof-Mindset, Die DNA der USA Schwerpunktthemen Global Macro, Geopolitik der USA, Wall Street, Machtnetzwerke, Künstliche Intelligenz & Arbeitswelt

1. Werdegang: Vom Rheinland an das Epizentrum der Finanzwelt Sandra Navidi wuchs im Rheinland als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Unternehmers auf. Nach ihrem Abitur am Gymnasium an der Gartenstraße in Mönchengladbach absolvierte sie ein internationales juristisches Spitzenstudium: Juristische Doppelqualifikation: Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln, Studienaufenthalte an der Université Paris-Sorbonne sowie Abschluss des Master of Laws (LL.M.) im Bank-, Gesellschafts- und Finanzrecht an der renommierten Fordham University School of Law in New York.

Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln, Studienaufenthalte an der Université Paris-Sorbonne sowie Abschluss des Master of Laws (LL.M.) im Bank-, Gesellschafts- und Finanzrecht an der renommierten Fordham University School of Law in New York. Anwaltszulassung in zwei Welten: Sie verfügt über die Zulassung als Rechtsanwältin in Deutschland sowie als Attorney-at-Law im Bundesstaat New York, ergänzt durch Lehrgänge im Steuerrecht und die US-Wertpapierhandelsprüfung bei der FINRA.

Sie verfügt über die Zulassung als Rechtsanwältin in Deutschland sowie als Attorney-at-Law im Bundesstaat New York, ergänzt durch Lehrgänge im Steuerrecht und die US-Wertpapierhandelsprüfung bei der FINRA. Karriere in Manhattan: Nach Anfängen bei Deloitte verlegte Navidi 2001 ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft nach New York City. Dort fungierte sie unter anderem als Chefjustiziarin beim Asset Manager Muzinich & Co. und als Investmentbankerin bei Scarsdale Equities.

Nach Anfängen bei Deloitte verlegte Navidi 2001 ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft nach New York City. Dort fungierte sie unter anderem als Chefjustiziarin beim Asset Manager Muzinich & Co. und als Investmentbankerin bei Scarsdale Equities. Chefstrategin an der Seite von Nouriel Roubini: Einen zentralen Karriereschritt bildete ihre Rolle als Direktorin für Research-Strategien bei Roubini Global Economics. Gemeinsam mit Star-Ökonom Nouriel Roubini, der die globale Finanzkrise 2008 präzise prognostiziert hatte, analysierte sie weltweite Schockwellen für Institutionen wie den IWF, die Weltbank und das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos.

Einen zentralen Karriereschritt bildete ihre Rolle als Direktorin für Research-Strategien bei Roubini Global Economics. Gemeinsam mit Star-Ökonom Nouriel Roubini, der die globale Finanzkrise 2008 präzise prognostiziert hatte, analysierte sie weltweite Schockwellen für Institutionen wie den IWF, die Weltbank und das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. BeyondGlobal LLC: Seit 2011 berät Navidi mit ihrer eigenen New Yorker Strategieberatung internationale Konzerne, institutionelle Finanzinvestoren und Family Offices. Important Das Profil einer echten Insiderin Im Gegensatz zu vielen reinen Kommentatoren schöpft Sandra Navidi aus über zwei Jahrzehnten operativer Erfahrung direkt an der Wall Street. Ihre Analysen stützen sich auf juristische Präzision, regulatorische Tiefenkenntnis und direkte Einblicke in die New Yorker Finanzelite.

2. Das Kompetenz-Ökosystem von Sandra Navidi Die folgende Infografik verdeutlicht die vier ineinandergreifenden Säulen ihrer Arbeit als Strategin und Vortragsrednerin: Das Analyse- und Vortrags-Ökosystem von Sandra Navidi Vier Kernsäulen für Makro-Verständnis, Führung und zukunftssichere Strategien SANDRA NAVIDI BeyondGlobal 1. Global Macro & Finanzen • Wall Street & Federal Reserve • Zinsmärkte & Kapitalflüsse 2. US-Politik & Geostrategie • Transatlantische Beziehungen • Trump-Zölle & Rechtsstaatlichkeit 3. Machtnetzwerke ($uper-hubs) • Informelle Elitezirkel & WEF • Analyse toxischer Abhängigkeiten 4. Future-Proof Mindset • Führung im Zeitalter der KI • Resilienz & Zukunftsfähigkeit

3. Familie, Partner & Ehemann: Das Privatleben der Bestsellerautorin Zu den am häufigsten gestellten Fragen in Suchmaschinen zählen jene nach Sandra Navidis privatem Umfeld: Hat Sandra Navidi eine Familie oder Kinder? Sandra Navidi wuchs in einer bildungsnahen und unternehmerisch geprägten Familie auf. Ihr iranischer Vater leitete ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen in Deutschland, was früh ihren Blick für wirtschaftliche Eigenverantwortung und Weltoffenheit schärfte. Über eigene Kinder oder eine klassische Familienplanung äußert sich Navidi in Interviews nicht; sie betont stets ihren Fokus auf ihre internationale Arbeit zwischen den Kontinenten. Wer ist der Partner oder Ehemann von Sandra Navidi? Sandra Navidi schützt ihre Privatsphäre konsequent. Details über eine Partnerschaft oder einen Ehemann hält sie bewusst aus der Boulevard- und Medienöffentlichkeit heraus. Ihr öffentlicher Auftritt ist geprägt von fachlicher Unabhängigkeit, juristischer Souveränität und sachorientierter Medienarbeit.

4. Scharfsinnige Analysen: Trump-Kritik und Geopolitik Als ständige USA- und Börsenexpertin beim Nachrichtensender n-tv sowie als regelmäßiger Gast in führenden Talkformaten hat sich Sandra Navidi eine herausragende Stellung erarbeitet. Ihre Warnungen vor protektionistischen Handelszöllen und den Gefahren für demokratische Institutionen unter Donald Trump liefern Führungskräften eine fundierte Orientierung. Diese ökonomische Perspektive verzahnt sich eng mit den Analysen anderer profilierter Vordenker: Während Navidi die Finanzmärkte seziert, ordnet Sicherheitsexperte Prof. Dr. Carlo Masala die militär- und außenpolitischen Konsequenzen für Europa ein.

5. Sandra Navidi als Keynote-Speakerin der Extraklasse In der internationalen Konferenzlandschaft gehört Sandra Navidi zu den gefragtesten Stimmen. Auf Übersichtslisten wie den 10 besten Keynote Speakern Deutschlands besetzt sie die Spitzenposition für globale Makroökonomie, Finanzen und Zukunftstrends. Tip Die Kunst des Keynote-Vortrags: Was die zentralen Aufgaben und die Bedeutung eines professionellen Keynote Speakers ausmacht, ist die Fähigkeit, komplexe globale Zusammenhänge verständlich zuzuspitzen und strategische Impulse zu setzen. Während viele Redner ihren Weg über klassische Speaker-Ausbildungen und Vermarktungstrainings wie das Hermann Scherer GOLD-Programm suchen, stützt sich Navidis weltweiter Erfolg originär auf über zwei Jahrzehnte echte Wall-Street- und Regulierungspraxis. Tip Was zeichnet Sandra Navidi als Rednerin aus? Bilingualer Vortragsstil: Verhandlungssicher auf höchstem Niveau in Deutsch und Englisch.

Verhandlungssicher auf höchstem Niveau in Deutsch und Englisch. Globale Perspektive: Verbindung von Wall-Street-Praxis, Geopolitik und Zukunftstechnologien wie KI.

Verbindung von Wall-Street-Praxis, Geopolitik und Zukunftstechnologien wie KI. Hoher Praxisnutzen: Keine theoretischen Abstraktionen, sondern konkrete Handlungsempfehlungen für Vorstände und Unternehmer. Gefragte Keynote-Themen von Sandra Navidi Vortragstitel Kerninhalte & Zielgruppe Global Macro: Bruchlinien der Weltwirtschaft Analyse von Zinswenden, Geopolitik, Lieferketten und den Machtverschiebungen zwischen USA, Europa und Asien. Die DNA der USA: Politik, Macht & Märkte Hintergründe zu US-Wahlen, gesellschaftlicher Polarisierung und Auswirkungen auf europäische Unternehmen. Das Future-Proof-Mindset im Zeitalter der KI Strategien für Führungskräfte zur Navigation von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und New Work. $uper-hubs: Die verborgenen Netzwerke der Macht Wie Beziehungsarchitekturen funktionieren und wie Entscheider resiliente Netzwerke aufbauen.