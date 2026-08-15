Waldsterben im Harz: Ursachen, Waldwandel & Mitmach-Guide

Klimakrise im Mittelgebirge: Das Phänomen „Waldsterben im Harz“

Das sogenannte Waldsterben im Harz beschreibt den großflächigen Zusammenbruch künstlich angelegter Fichten-Monokulturen infolge mehrjähriger Extremdürren und einer beispiellosen Massenvermehrung des Borkenkäfers seit dem Jahr 2018. Allein im länderübergreifenden Nationalpark Harz sind über 90 Prozent der alten Fichtenforste abgestorben ; in den angrenzenden Landes- und Kommunalwäldern Niedersachsens und Sachsen-Anhalts entstanden über 30.000 Hektar Schad- und Kahlflächen .

In der öffentlichen Wahrnehmung wird dieses Panorama oft als endgültige Zerstörung des Ökosystems wahrgenommen. Aus waldökologischer Sicht markiert das Absterben der Nadelhölzer jedoch das überfällige Ende einer nicht standortgerechten Plantagenwirtschaft. Unter den abgestorbenen Baumstämmen setzt bereits eine dynamische Wiederbesiedlung durch widerstandsfähigere Laub- und Mischwaldgesellschaften ein.