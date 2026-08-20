ChatGPT & Gemini verändern die Suche

LLMO & GEO statt SEO: So funktioniert KI-Suche 2026

llmo geo generative ki suche b2bSuchanfragen wandern massiv zu ChatGPT, Gemini und Copilot ab – die Ära der zehn blauen Google-Links geht zu Ende. Warum traditionelle SEO-Retainer heute oft teures Budget verbrennen und wie B2B-Unternehmen mit Large Language Model Optimization (LLMO) und GEO zur bevorzugten Antwort generativer KI-Modelle werden, analysiert IT-Generalist und SEO-Berater Detlev Lengsfeld.

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