LLMO & GEO statt SEO: So funktioniert KI-Suche 2026

Suchanfragen wandern massiv zu ChatGPT, Gemini und Copilot ab – die Ära der zehn blauen Google-Links geht zu Ende. Warum traditionelle SEO-Retainer heute oft teures Budget verbrennen und wie B2B-Unternehmen mit Large Language Model Optimization (LLMO) und GEO zur bevorzugten Antwort generativer KI-Modelle werden, analysiert IT-Generalist und SEO-Berater Detlev Lengsfeld.