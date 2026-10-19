Tesla verkaufen: Was ist Ihr Model Y wert?

Wer sein Tesla Model Y verkaufen möchte, landet schnell bei zwei Fragen: Welcher Preis ist realistisch – und wie lässt sich der Zustand der Batterie belegen? Eine einzelne Zahl aus einem Online-Inserat beantwortet beides nicht. Entscheidend sind die genaue Version, Erstzulassung, Kilometerstand, Ausstattung, Zustand und nachvollziehbare Prüfberichte. Bei einem Elektroauto gehört auch die Ladepraxis zur Geschichte des Fahrzeugs: Wie schnell lädt es heute, und wie gut ist das Netz unterwegs? Eine kurze Einordnung des Begriffs bietet das NGO-Online-Lexikon zur Elektromobilität.

Die gute Nachricht für Käufer und Verkäufer: Die Batterie muss nicht nach einer pauschalen Kilometergrenze abgeschrieben werden. Ein ADAC-Dauertest fand bei einem Model Y nach 100.000 Kilometern noch 91 bis 92 Prozent Batteriezustand (State of Health, SoH); bei 140.000 Kilometern waren es 86 Prozent. Das ist ein einzelner Testwagen und keine Prognose für jedes Auto. Gerade deshalb ist ein aktueller, unabhängiger Batterietest beim Verkauf aussagekräftiger als die Reichweitenanzeige oder die Zahl der Schnellladungen.[1]_

Was ist ein gebrauchtes Tesla Model Y wert? Eine brauchbare Orientierung liefert die Gebrauchtwagenpreisliste des ADAC. Für das Model Y Maximum Range AWD nennt sie im Stand April 2026 durchschnittliche Händlerverkaufspreise von 28.300 Euro für Erstzulassungen 2021, 31.150 Euro für 2022, 34.000 Euro für 2023 und 36.350 Euro für 2024. Die zugehörigen typischen Laufleistungen liegen laut Tabelle bei rund 71.000, 58.000, 45.000 und 30.000 Kilometern.[2]_ Diese Werte sind ein Richtwert, kein verbindliches Angebot für Ihr Fahrzeug. Sie beziehen sich auf durchschnittliche, unfallfreie und fahrbereite Autos mit üblicher Ausstattung und Laufleistung. Der Zustand Ihres Model Y kann den Wert nach oben oder unten verschieben. ADAC-Tabellenwerte sind zudem Händlerverkaufspreise: Bei einem Privatverkauf sind andere Preise möglich, und ein Händlerankauf liegt typischerweise unter dem späteren Verkaufspreis. Auch ein Vergleich mit dem ursprünglichen Neupreis braucht Augenmaß. Der DAT-Bericht bezifferte den durchschnittlichen Händlerverkaufswert dreijähriger Elektroautos im März 2025 auf 51,5 Prozent des früheren Listenpreises. Das ist ein branchenweiter Wert, keine Model-Y-Restwertquote. Zudem wurden Tesla-Neupreise und Ausstattungen wiederholt angepasst. Wer etwa den heutigen Listenpreis eines Neuwagens mit dem damaligen Kaufpreis seines Gebrauchten vergleicht, kann die Wertminderung falsch einschätzen.[3]_ Für eine konkrete Preisermittlung vergleichen Sie mindestens fünf bis zehn aktuelle Angebote mit derselben Antriebs- und Batterieversion, ähnlichem Erstzulassungsjahr und vergleichbarer Laufleistung. Unterscheiden Sie zwischen Angebotspreis und tatsächlich erzieltem Preis. Ein Händlerankauf, eine Inzahlungnahme und ein Privatverkauf bilden verschiedene Leistungen ab: Bequemlichkeit, Gewährleistung, Aufbereitung und Vermarktungsaufwand sind eingepreist. Holen Sie deshalb mehrere Ankaufangebote ein und vergleichen Sie den Nettoerlös nach Kosten und Aufwand. Wichtig ist auch, ob Ihr Fahrzeug ein Model Y mit Heckantrieb, Long Range oder Performance ist. Änderungen an Batterie, Antrieb, Fahrwerk, Innenraum und Assistenzfunktionen können innerhalb eines Modelljahrs auftreten. Die Fahrzeug-Identifikationsnummer, Zulassungsbescheinigung und Tesla-App helfen, die genaue Variante zu bestimmen. Eine allgemeine Anzeige „Model Y, Baujahr 2023“ reicht für einen belastbaren Preisvergleich nicht.

Batteriehersteller: Was steckt im gebrauchten Tesla? Ein Model Y kann je nach Baujahr, Version und Produktionsstand unterschiedliche Zellchemie und Zelllieferanten haben. Tesla fertigt nicht jede Zelle selbst und die Marke auf dem Fahrzeug sagt nicht zuverlässig, welcher Zellhersteller in genau diesem Exemplar steckt. Für einzelne Fahrzeuge sollte der Verkäufer die Version über Fahrzeugunterlagen oder einen Tesla-Servicebericht belegen, statt aus dem Baujahr auf den Lieferanten zu schließen. Die weltweiten Installationszahlen zeigen die Größenordnung der Hersteller. SNE Research meldete für 2025 folgende in registrierten Elektrofahrzeugen verbaute Batteriekapazität. Die Abdeckung des Berichts umfasst batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und Hybride; die Zahlen sind Gigawattstunden, keine Stückzahlen verkaufter Batterien und keine Qualitätsnote.[4]_ Batteriehersteller nach 2025 installierter Kapazität Hersteller Installiert 2025 Einordnung CATL 464,7 GWh Größter Lieferant im Datensatz; das Portfolio umfasst unter anderem LFP- und NMC-Zellen. CATL beliefert mehrere globale Autohersteller, darunter Tesla.[13]_ BYD 194,8 GWh Fahrzeughersteller und Zellproduzent; BYD vermarktet seine Blade-Batterie als LFP-Technologie.[13]_ LG Energy Solution 108,8 GWh Große Zellpalette, darunter NMC- und LFP-Varianten; beliefert mehrere Marken.[13]_ SK On 44,5 GWh Großer Zelllieferant für internationale Autohersteller; konkreter Zelltyp und Pack hängen vom jeweiligen Liefervertrag ab. Panasonic 44,2 GWh Langjähriger Tesla-Zelllieferant; Zellformat und Chemie hängen von Version und Produktionswerk ab. Samsung SDI 28,9 GWh Bietet Zellprodukte mit NCA-, NMC- und LFP-Chemie an; die Anwendung ist modell- und vertragsabhängig.[13]_ Die Chemie erklärt allein nicht, ob eine Batterie gut oder schlecht ist. LFP-Zellen kommen ohne Nickel und Kobalt aus und gelten in vielen Anwendungen als robust; NMC- und NCA-Zellen erreichen häufig eine höhere Energiedichte. Temperaturmanagement, Zellqualität, Software, Nutzung und Alter spielen ebenfalls eine Rolle. Beim Gebrauchtwagenkauf zählt deshalb der Zustand des konkreten Akkus mehr als die Herstellerliste.

Batteriezustand, Restkapazität und Ladezyklen prüfen Der SoH beschreibt die verbleibende nutzbare Kapazität im Verhältnis zum Neuzustand. Er ist nicht dasselbe wie die aktuelle Reichweite. Wetter, Tempo, Heizung, Reifen, Streckenprofil und der angezeigte Ladezustand verändern die Reichweite täglich. Eine einzelne Vollladung oder eine kurze Probefahrt ersetzt daher keine Batteriediagnose. Beim ADAC-Dauertest des Model Y sank der gemessene SoH von 91 bis 92 Prozent bei 100.000 Kilometern auf 86 Prozent bei 140.000 Kilometern. Der ADAC ermittelte den Wert wiederholt über den Tesla-Batterietest und einen unabhängigen Aviloo-Test. Zum Vergleich: Ein ADAC-Testwagen des VW ID.3 lag nach gut 220.000 Kilometern bei 89 Prozent SoH, mit einer Messabweichung von plus/minus drei Prozent. Das ist kein fairer Markenvergleich im Labor: Es sind unterschiedliche Fahrzeuge und Messreihen, aber ein hilfreicher Hinweis darauf, dass hohe Laufleistung allein keinen schlechten Akku beweist.[1]_ Ein Ladezyklus ist nicht gleich ein Ladevorgang. Ein äquivalenter Vollzyklus entspricht der Entnahme und Wiederaufladung einer Energiemenge von insgesamt 100 Prozent der Akkukapazität. Zwei Teilentladungen um jeweils 50 Prozent können zusammen ungefähr einem Vollzyklus entsprechen. Einstecken, Zwischenladen oder eine Schnellladesitzung zählt also nicht automatisch als kompletter Zyklus. Eine verlässliche Zykluszahl ist bei Gebrauchtwagen üblicherweise kein frei sichtbarer Standardwert. Lassen Sie den Akku stattdessen nach einem anerkannten Prüfverfahren auslesen und verlangen Sie den schriftlichen Bericht mit Messmethode, Datum und SoH. Fragen Sie außerdem nach ungewöhnlichen Warnmeldungen, Reparaturen am Hochvoltsystem, Ladeabbrüchen und dem Verhalten bei einer längeren Schnellladung. Beim Test sollten Batterie und Antrieb keine Fehlermeldungen zeigen. Ein Batteriecheck kann Kosten verursachen; im Verhältnis zum Kaufpreis kann er für beide Seiten sinnvoll sein. Die DAT weist inzwischen ebenfalls darauf hin, dass ihre Fahrzeugbewertung den SoH berücksichtigen kann.[3]_

Schnellladen: Entscheidend ist mehr als der Spitzenwert Bei einer Reise zählt nicht allein die maximale Ladeleistung. Wichtig sind auch die Ladekurve über mehrere Minuten, die Vorkonditionierung der Batterie, die Temperatur, der Ladestand bei Ankunft und die Verfügbarkeit einer passenden Säule. Ein Auto, das kurz einen hohen Spitzenwert erreicht, muss auf einer langen Etappe nicht automatisch schneller sein als ein Modell mit stabiler Ladeleistung. Der ADAC weist darauf hin, dass eine kalte Batterie die Ladezeit deutlich verlängern kann.[6]_ In seinem Test des aktuellen Model Y Standard maß der ADAC bis 80 Prozent durchschnittlich 107,1 kW; bei 80 Prozent SoC lag die Ladeleistung noch bei rund 60 kW. Das zeigt, warum ein Peakwert wie 175 kW keine komplette Schnellladezeit beschreibt.[7]_ Schnellladen im Vergleich – Herstellerangaben und Prüfwerte sind nicht direkt gleichgesetzt Modell / Version Batterie und DC-Spitze Angegebene Ladezeit Was beim Vergleich zu beachten ist Tesla Model Y Standard LFP, rund 60 kWh netto; bis 175 kW ADAC listet 24 Minuten bis 80 Prozent Die Quelle nennt hier keinen identischen Start-Ladestand wie bei den folgenden 10–80-Prozent-Angaben.[14]_ VW ID.4 Pro NMC, 77 kWh netto; bis 165 kW Herstellerangabe etwa 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent Andere Versionen weichen bei Batterie und Ladeleistung ab.[14]_ BYD Sealion 7 Excellence AWD Batterie und Ladeleistung abhängig von Version; bis 230 kW Für diese Version rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent Spitzenmodell und Werksangabe; nicht mit einem gemeinsamen Straßentest gleichzusetzen.[14]_ Die Zahlen zeigen: Tesla hat nicht in jeder Ausführung den höchsten Spitzenwert, kann aber mit Routenplanung, Supercharger-Integration und automatischer Vorkonditionierung im Alltag überzeugen.[10]_ Im ADAC-Wintertest bei null Grad war das Model Y Premium AWD mit 22,2 kWh pro 100 Kilometer das effizienteste Fahrzeug im Testfeld. Beim Nachladen konnte es jedoch nicht mit dem Audi 800-Volt-System mithalten. Das ist ein standardisierter Einzeltest und keine Aussage darüber, welches Modell auf jeder Strecke am schnellsten lädt.[6]_

Wie groß ist Teslas Schnellladenetz im Vergleich? Für einen aussagekräftigen Netzvergleich zählen wir hier öffentliche Ladepunkte ab 150 kW in Deutschland. Das sind Hochleistungsladepunkte (HPC), die Fahrzeuge auf Langstrecken typischerweise nutzen. Laut Auswertung des Bundesnetzagentur-Ladesäulenregisters waren am 30. September 2026 bei EnBW 8.352 solche Ladepunkte registriert, bei Tesla 3.950 und bei IONITY 1.510. Tesla und IONITY meldeten in dieser Auswertung ausschließlich Ladepunkte ab 150 kW; EnBW betreibt zusätzlich viele langsamere öffentliche Ladepunkte.[8]_ In rund 85 Tagen seit dem Registerstand vom 7. Juli stieg die Zahl aller registrierten Ladepunkte der drei Betreiber netto um 208 bei EnBW, 48 bei Tesla und 53 bei IONITY. Das entspricht laut derselben Auswertung plus 1,87 Prozent, plus 1,23 Prozent und plus 3,64 Prozent. Die Veränderung bezieht sich auf alle Ladepunkte des jeweiligen Betreibers, nicht nur auf HPC. Die Momentaufnahme spricht deshalb weder für einen Rückbau des Tesla-Netzes noch für gleich schnelles Wachstum: Tesla legte zu, EnBW gewann absolut mehr Anschlüsse hinzu, und IONITY wuchs relativ am stärksten von der kleineren Ausgangsbasis.[8]_ Ladepunkte sind nicht dasselbe wie Standorte. Tesla kam in der Auswertung auf 335 nach Adresse gebündelte Standorte, EnBW auf 2.687 und IONITY auf 268. EnBW hat damit besonders viele Standorte im gesamten Land; Tesla bündelt viele leistungsstarke Anschlüsse an einzelnen Stationen. Für Reisende kann eine große Zahl von Ladepunkten an einem Standort praktisch sein, weil bei belegten oder defekten Säulen eher eine Alternative vor Ort bleibt. Auf der anderen Seite ist die Lage entlang der eigenen Strecke wichtiger als die bundesweite Summe. Diese Registerwerte messen installierte beziehungsweise gemeldete Anschlüsse, keine Verfügbarkeit in Echtzeit. Ein Eintrag sagt nicht, ob ein Ladepunkt bei der Ankunft frei, funktionstüchtig oder temporär gesperrt ist. Die Bundesnetzagentur weist zudem darauf hin, dass ihr Register keine lückenlose Erfassung der gesamten Ladeinfrastruktur darstellt.[9]_ Vor einer langen Fahrt sind Live-Status in Fahrzeugnavigation und Betreiber-App entscheidend. Auch Tesla öffnet ausgewählte Supercharger-Standorte für Fahrzeuge anderer Marken; ob ein Standort zugänglich ist, muss konkret geprüft werden.[10]_ Was bedeutet das für den Wiederverkauf? Die Supercharger-Abdeckung bleibt für viele Tesla-Fahrer ein Komfort- und Vertrauensargument, vor allem auf häufig gefahrenen Strecken. Der Abstand zu Wettbewerbern ist aber nicht mit „Tesla hat überall die beste Verfügbarkeit“ gleichzusetzen. EnBW weist inzwischen mehr HPC-Punkte aus, IONITY betreibt ein dichtes Schnellladenetz an wichtigen Fernstraßen, und weitere Betreiber kommen hinzu. Verkäufer sollten die Netzstärke als Nutzungsvorteil beschreiben, aber keine garantierte Verfügbarkeit versprechen.

Tesla, Volkswagen oder BYD: Was ist für Gebrauchtkäufer besser? Ein gebrauchtes Model Y kann gut passen, wenn Reichweite, Platz, kräftige Beschleunigung, Software und das integrierte Laden wichtig sind. Wer überwiegend zu Hause lädt, braucht den Supercharger-Vorteil womöglich seltener. Lädt das Auto regelmäßig mit Solarstrom, kann auch die Abstimmung mit einem stationären Speicher relevant sein; dazu gibt es den NGO-Online-Ratgeber Stromspeicher für Photovoltaik. Wer häufig in der Stadt unterwegs ist, sollte die Größe des Fahrzeugs, Parkmöglichkeiten und den Wendekreis mitbedenken. Auch Bedienkonzept und Komfort sind Geschmackssache: Die zentrale Bildschirmsteuerung polarisiert, und nicht alle Funktionen lassen sich wie in einem klassischen Cockpit bedienen. Volkswagen bietet mit ID.4 und ID.5 direkte Alternativen mit eigenständigem Bedienkonzept und breitem Händlernetz. BYD erweitert das Angebot mit Modellen wie Sealion 7 und Atto 3. Je nach Markt, Ausstattung und Aktionspreis kann ein Neuwagen eines Wettbewerbers preislich nahe an einem jungen Gebrauchtwagen liegen. Vor einem Kauf lohnt daher ein Vergleich des tatsächlichen Endpreises inklusive Garantie, Finanzierung, Lieferzeit und Ausstattung – statt nur Listenpreise oder Reichweitenangaben gegenüberzustellen. Ob gebrauchte Tesla-Käufer mit ihrer Entscheidung zufrieden sind, lässt sich nicht aus einer einzigen repräsentativen Statistik nur für das Model Y beantworten. Eine DACH-Befragung von 5.004 E-Auto-Fahrern im Mai 2025 untersuchte verschiedene Marken und Modelle. Tesla verlor dort den Spitzenplatz bei der Weiterempfehlungsbereitschaft an Xpeng; als Gründe nennt USCALE unter anderem wahrgenommene Ladegeschwindigkeit und Reputationsbedenken im Zusammenhang mit Elon Musk. Die Befragung deckt aber weder ausschließlich Gebrauchtwagen noch nur das Model Y ab. Sie misst Meinungen und Erfahrungen, nicht die objektive Qualität eines einzelnen Fahrzeugs.[11]_ Für die Kaufentscheidung hilft eine nüchterne Checkliste: Passt die Ladeinfrastruktur zu den eigenen Strecken? Ist der SoH schriftlich belegt? Sind Garantie und Restlaufzeit eindeutig? Sind Karosserie, Glasdach, Fahrwerk, Reifen und Innenraum in Ordnung? Funktionieren App-Zugang, Schlüssel und Ladekabel? Wurden offene Rückrufe und Reparaturen dokumentiert? Eine Probefahrt sollte Stadt, Landstraße und – wenn möglich – eine Schnellladung umfassen.