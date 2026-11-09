Personalkosten bei Förderprojekten: Was Vereine vor der Einstellung beachten müssen

Die Personalstelle vom Projekt her planen Ein gemeinnütziger Verein erhält eine Förderung für ein zwölfmonatiges Bildungsprojekt. Eine Koordinatorin soll mit 20 Wochenstunden Veranstaltungen organisieren, Ehrenamtliche begleiten und Ergebnisse dokumentieren. Zugleich braucht der Verein Unterstützung bei der allgemeinen Mitgliederverwaltung. Kann die neue Mitarbeiterin diese Aufgaben einfach mit übernehmen? Entscheidend ist, welche Tätigkeiten in der bewilligten Projektbeschreibung und im Finanzierungsplan vorgesehen sind. Eine Aufgabe wird nicht allein deshalb zur förderfähigen Projektausgabe, weil sie dem Verein nützt. Deshalb sollte die Stellenbeschreibung die Projektaufgaben konkret benennen und sie von der allgemeinen Vereinsarbeit abgrenzen. Die Zuordnung muss zur tatsächlich vereinbarten und geleisteten Arbeit passen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Stellenumfang und Projektanteil: Arbeitet die Koordinatorin 20 Stunden bei einer betrieblichen Vollzeit von 40 Stunden, ist sie mit einer halben Stelle beschäftigt. Verwendet sie alle 20 Stunden für das Förderprojekt, beträgt ihr Projekteinsatz trotzdem 100 Prozent ihrer individuellen Arbeitszeit. Übernimmt sie davon regelmäßig fünf Stunden für die Mitgliederverwaltung, entfallen rechnerisch nur noch 15 von 20 Stunden, also 75 Prozent ihrer Arbeitszeit, auf das Projekt. Ob dieser Einsatz nach der jeweiligen Förderregelung in dieser Weise abgerechnet werden kann, ist gesondert zu prüfen. Eine halbe Stelle bedeutet außerdem keineswegs automatisch, dass der Fördermittelgeber 50 Prozent der Personalkosten übernimmt. Der förderfähige Arbeitsanteil und die Förderquote sind unterschiedliche Größen. Note Merksatz: Beschäftigungsumfang, Projekteinsatz und Förderquote sind drei verschiedene Größen. Sie müssen für die konkrete Bewilligung getrennt ermittelt werden.

Personalkosten berechnen: Bruttogehalt reicht nicht Vor einer Gehaltszusage müssen die gesamten voraussichtlichen Arbeitgeberkosten feststehen. Dazu gehören neben dem vertraglichen Bruttogehalt insbesondere Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und gegebenenfalls weitere vereinbarte Leistungen. Welche dieser Kosten ein Programm anerkennt, welche Höchstbeträge gelten und welcher Eigenanteil anfällt, ergibt sich aus den jeweiligen Förderunterlagen. Eine vereinfachte Beispielrechnung macht die Unterschiede sichtbar. Die folgenden Werte sind frei gewählte Rechenannahmen, keine tariflichen Vergütungssätze, keine pauschalen Sozialversicherungssätze und keine Aussage über die Anerkennung durch einen Fördermittelgeber. Beispielrechnung für eine Projektstelle mit 20 Wochenstunden Position Monatlicher Beispielbetrag Bruttogehalt 2.600 Euro Arbeitgeberanteile und sonstige Arbeitgeberkosten (angenommen) 600 Euro Gesamte Arbeitgeberkosten 3.200 Euro Rechnerischer Projekteinsatz: 75 Prozent 2.400 Euro Rechnerischer Nicht-Projektanteil: 25 Prozent 800 Euro Die 2.400 Euro sind zunächst nur der rechnerische Anteil der Arbeitgeberkosten, der auf das Projekt entfällt. Sie sind nicht automatisch der bewilligte oder auszahlbare Förderbetrag. Förderfähige Kostenarten, Förderquote, Kostenobergrenzen sowie mögliche Einheitskosten und Pauschalen können zu einem anderen Abrechnungsbetrag führen. Auch der verbleibende Finanzierungsbedarf ist mit der gesamten Projekt- und Vereinsfinanzierung abzugleichen. Dazu gehört ein belastbarer Finanz- und Liquiditätsplan. Wie sich erwartete Fördermittel, Eigenmittel und tatsächliche Zahlungstermine zusammenführen lassen, zeigt unser Beitrag Finanzplan erstellen: Anleitung, Beispiel und Vorlage.

Vergütung und Besserstellungsverbot prüfen Bei der Vergütung kann das sogenannte Besserstellungsverbot relevant sein. Es gilt jedoch nicht automatisch für jeden gemeinnützigen Arbeitgeber und nicht allein deshalb, weil ein Projekt öffentliche Zuschüsse erhält. Sind die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung des Bundes (ANBest-P) Bestandteil des Förderbescheids, knüpft Nummer 1.3 unter anderem daran an, ob die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus öffentlichen Zuwendungen bestritten werden und ob aus der Zuwendung Personal- oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden dürfen. Maßgeblich ist also nicht bloß der Förderanteil des einzelnen Projekts. Bei Landes- und anderen Förderprogrammen können abweichende Regelungen gelten. Vor der verbindlichen Gehaltszusage sollte der Verein die einschlägigen Vergütungsmaßstäbe und etwaige Ausnahmen anhand seines Bescheids prüfen.

Förderzeitraum, Vertragsbeginn und Liquidität abstimmen Ein bewilligtes Projekt und ein Arbeitsverhältnis folgen unterschiedlichen Regeln. Vor der Unterschrift sollten Projektleitung, Vorstand beziehungsweise Geschäftsführung und Personalverwaltung gemeinsam klären: Wann darf der Verein Verpflichtungen eingehen? Ab wann ist die Beschäftigung förderfähig? Wann beginnt der Arbeitsvertrag? Wann und in welchen Schritten fließen die Mittel? Eine mündlich angekündigte Förderung ist keine verlässliche Lohnfinanzierung. Auch ein gegebenenfalls zugelassener vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist nicht mit einem Bewilligungsbescheid gleichzusetzen. Selbst wenn spätere Auszahlungen vorgesehen sind, muss der Arbeitgeber Gehälter und Abgaben pünktlich bezahlen können. Förderfähigkeit und Zahlungsfähigkeit sind zwei getrennte Prüfungen. Warning Vor der Vertragsunterschrift prüfen: Ein zugesagter oder bewilligter Zuschuss garantiert nicht, dass das Geld rechtzeitig zur Gehaltszahlung eingeht. Lohnzahlungen müssen auch bei späterem Mittelzufluss gesichert sein. Ebenso wichtig: Der befristete Förderzeitraum ersetzt keine arbeitsrechtliche Prüfung des Vertrags. Ob eine Befristung zulässig ist, richtet sich insbesondere nach § 14 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) und den Umständen des Einzelfalls. Die erforderliche Form der Befristungsabrede muss beachtet werden.

Arbeitszeiten und Projekttätigkeiten richtig nachweisen Welche Personalunterlagen erforderlich sind, hängt von der im konkreten Förderprogramm vorgesehenen Abrechnungsmethode ab. Bei tatsächlichen Personalausgaben können Arbeitsvertrag, Entgeltabrechnungen, Zahlungsbelege und eine nachvollziehbare Zuordnung zum Projekt erforderlich sein. Bei vereinfachten Kostenoptionen stehen gegebenenfalls andere Nachweise im Vordergrund. Die Fördergrundsätze des Bundes für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus), Version 14.0 vom 12. Juni 2026, unterscheiden im Abschnitt zur projektbezogenen Arbeitszeit zwischen vollständigem, festem anteiligem und variablem Projekteinsatz. Je nach Konstellation unterscheiden sich die Anforderungen an Zuordnung, Tätigkeits- und Stundennachweise. Hinzu kommen programmspezifische Bestimmungen. Es gibt deshalb weder eine allgemeine Stundenzettelpflicht für jede geförderte Stelle noch einen generellen Verzicht auf die Zeiterfassung. Im Beispiel muss der Verein zunächst festlegen, ob die Koordinatorin vollständig, dauerhaft anteilig oder wechselnd im Projekt arbeitet. Erst danach richtet er die passenden Nachweise ein. Soweit Stunden zu dokumentieren sind, sollte dies zeitnah und nachvollziehbar geschehen. Dieselbe Arbeitszeit darf nicht mehrfach als tatsächlicher Personalaufwand verschiedener Projekte abgerechnet werden.

Änderungen während der Projektlaufzeit frühzeitig klären Nach drei Monaten soll die Koordinatorin regelmäßig die Mitgliederverwaltung übernehmen. Dann muss der Verein neu festhalten, welche Projektaufgaben entfallen oder umverteilt werden, wie sich der Projekteinsatz verändert und welche Folgen dies für Kosten, Budget und Projektziele hat. Im nächsten Schritt ist anhand der einbezogenen Nebenbestimmungen zu prüfen, welche Änderungen unverzüglich mitzuteilen sind und für welche eine vorherige Zustimmung erforderlich ist. Bei einbezogenen ANBest-P sehen die Mitteilungspflichten insbesondere für maßgebliche Änderungen entsprechende Anzeigen vor. Ähnliche Fragen stellen sich bei einer verzögerten Einstellung, einem Personalwechsel oder einer längeren unbesetzten Stelle. Eingesparte Personalmittel dürfen nicht automatisch für beliebige andere Ausgaben verwendet werden. Wo eine Änderungsbewilligung erforderlich ist, sollte die neue Abrechnungspraxis erst auf deren Grundlage erfolgen.

Checkliste vor der Einstellung: Wer prüft was? Eine kurze, gemeinsam abgestimmte Übersicht hilft, bevor eine verbindliche Personalentscheidung getroffen wird: Prüfpunkte für gemeinnützige Organisationen Prüfpunkt Zu klärende Frage Zuständigkeit / Unterlage Stellenbeschreibung Welche Aufgaben sind dem Förderprojekt zugeordnet? Projektleitung; bewilligte Projektbeschreibung Arbeitszeit Welcher Anteil wird im Projekt geleistet? Personalverwaltung und Projektleitung; Arbeitsvertrag / Zuordnung Personalkosten Wie hoch sind die gesamten Arbeitgeberkosten? Buchhaltung; vollständige Kostenkalkulation Finanzierung Welche Kosten sind anerkannt und welcher Eigenanteil bleibt? Geschäftsführung und Buchhaltung; Finanzierungsplan / Bescheid Liquidität Sind Gehälter bis zum tatsächlichen Mittelzufluss gedeckt? Geschäftsführung; Liquiditätsplan Vertragsgestaltung Ist eine Befristung rechtlich zulässig und formwirksam? Personalverwaltung / rechtliche Prüfung; Vertragsentwurf Nachweise Welche Dokumente verlangt die konkrete Abrechnungsmethode? Projektleitung und Buchhaltung; Förderbedingungen / Formulare Änderungen Was ist anzuzeigen oder vorab genehmigen zu lassen? Projektleitung; Nebenbestimmungen / Änderungsentscheidung Die Übersicht ersetzt keine Einzelfallprüfung. Sie schafft jedoch eine verbindliche Arbeitsgrundlage für Projektteam, Personalverwaltung und Buchhaltung, bevor aus einer Projektidee eine laufende Gehaltsverpflichtung wird.

Häufige Fragen zu Personal in Förderprojekten Dürfen Beschäftigte eines Förderprojekts auch allgemeine Vereinsarbeit übernehmen? Grundsätzlich kann eine Person unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Ob und in welchem Umfang ihre Arbeitszeit dem Förderprojekt zugerechnet werden darf, richtet sich aber nach den bewilligten Tätigkeiten und Förderbedingungen. Allgemeine Vereinsarbeit lässt sich nicht ohne Weiteres als Projektausgabe abrechnen. Sind Stundennachweise bei geförderten Stellen immer Pflicht? Nein. Die Nachweispflichten hängen vom Förderprogramm, der Kostenoption und der Form des Projekteinsatzes ab. Bei einem festen, vorab dokumentierten Anteil können andere Anforderungen gelten als bei wechselnden Projektstunden. Darf ein Arbeitsvertrag wegen einer befristeten Förderung befristet werden? Ein zeitlich begrenzter Zuschuss allein beantwortet diese Frage nicht. Die Befristung muss die Voraussetzungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes beziehungsweise anderer anwendbarer Regeln erfüllen. Das ist vor dem Abschluss individuell zu prüfen. Was passiert, wenn eine geförderte Mitarbeiterin andere Aufgaben übernimmt? Dann können Projektzuordnung, Personalkostenabrechnung und bewilligte Ziele betroffen sein. Der Verein sollte die Änderung dokumentieren und vor der Umsetzung prüfen, ob eine Mitteilung oder vorherige Genehmigung erforderlich ist.

Fazit: Die Stelle muss zum Förderbescheid passen Wer eine projektfinanzierte Stelle schaffen möchte, sollte nicht mit der Gehaltszusage beginnen, sondern mit einer abgestimmten Prüfung von Aufgaben, Arbeitszeit, vollständigen Kosten, Bewilligungszeitraum, Liquidität und Nachweisen. So lassen sich Fehler vermeiden, die erst bei einer späteren Projektabrechnung sichtbar würden. Die entscheidende Frage lautet nicht nur, ob eine Stelle fachlich gebraucht wird, sondern ob sie arbeitsrechtlich, organisatorisch und förderrechtlich tragfähig geplant ist.

Zum Autor Paul-Werner Müller Redaktionelle Leitung & Recherche Fachliche Einordnung zu Fördervorhaben und Personalplanung in gemeinnützigen Organisationen. Beruflicher Hintergrund Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht; Inhaber der Kanzlei Müller in Köln. Er befasst sich mit nationalen und europäischen Fördervorhaben. Hinweis zum Beitrag Der geschilderte Praxisfall ist frei erfunden. Die rechtlichen Ausführungen geben eine allgemeine Orientierung und ersetzen keine Einzelfallprüfung.