Ein Streifzug durch mehr als fünf Jahrhunderte Adventsgeschichte zwischen Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmstedt, den Dörfern rund um Elm und Lappwald sowie Goslar zeigt, wie oft das vermeintlich Ewige umziehen musste, zeitweise verboten wurde – und was davon in der Saison 2026 tatsächlich noch auf den Plätzen steht.

Bevor die Lichterketten kamen: Warum Wintermärkte ums Überleben entstanden Dass wir heute im Dezember über geschmückte Plätze schlendern, hat mit moderner Adventsromantik fast nichts zu tun. Im Spätmittelalter waren Wintermärkte schlicht Versorgungsinstrumente: Bevor Frost und Schnee die Handelswege unpassierbar machten, deckten sich Stadt- und Landbevölkerung mit Lebensmitteln, Winterkleidung und haltbaren Vorräten ein. Frühe Vorläufer wie der Wiener Dezembermarkt von 1296 oder der Münchner Nikolausmarkt von 1310 zeigen, dass lange vor dem Wort „Weihnachtsmarkt“ der wirtschaftliche Nutzen im Vordergrund stand. Die Menschen kamen nicht für gebrannte Mandeln – obwohl geröstete Nüsse und Kastanien bereits im Mittelalter verkauft wurden –, sondern für Tuch, Leder, Gewürze und handfeste Gebrauchsgüter. Entscheidend für Norddeutschland und damit auch für unsere Region war jedoch ein religiöser Umbruch des 16. Jahrhunderts: die Reformation. Vor Martin Luther brachten vielerorts nicht das Christkind oder der Weihnachtsmann die Gaben, sondern der heilige Nikolaus am 6. Dezember – weshalb viele frühe Wintermärkte „Nikolausmärkte“ hießen. Protestantische Prediger bekämpften diese Heiligenverehrung scharf. Stadt für Stadt verlagerten sich Bescherung und Marktgeschehen weg vom 6. Dezember hin zu den Tagen unmittelbar vor Heiligabend, aus dem Nikolausmarkt wurde der „Christmarkt“. Genau in jener Umbruchzeit entstanden oder verfestigten sich die großen Wintermärkte im welfischen Niedersachsen.

Königsfrieden und verbotene Tannen: Braunschweigs 500-jähriges Rätsel In Braunschweig reicht die Spur sogar noch weiter zurück als in den meisten Chroniken auf den ersten Blick sichtbar ist. Ein früher Markt zu Weihnachten oder kurz danach fand auf dem Altstadtmarkt offenbar schon im 14. Jahrhundert statt; für das Jahr 1385 ist ein Markt am 1. und 2. Januar belegt. 1498 verbriefte der welfische Landesherr Herzog Heinrich der Ältere der Stadt zwei freie Jahrmärkte. Doch das Schlüsseljahr für das Selbstverständnis der Löwenstadt blieb 1505. Am 9. Dezember jenes Jahres stellte der römisch-deutsche König – und spätere Kaiser – Maximilian I. von Habsburg zwei Braunschweiger Jahrmärkte unter besonderen Königsfrieden. Der Wintermarkt sollte jeweils am Tag nach Mariä Empfängnis beginnen, also am 9. Dezember, und zehn Tage dauern. Hinter dieser trockenen Urkunde steckte ein enormes Sicherheitsversprechen: Alle anreisenden Kaufleute genossen zehn Tage vor Marktbeginn und zehn Tage danach ausdrücklichen königlichen Schutz auf den sonst unsicheren Landstraßen. 1521 bestätigte Kaiser Karl V. diese Privilegien noch einmal. Auf dem damaligen Altstadtmarkt ging es international zu. Händler breiteten Seide und feine Tuche aus Italien und England aus, daneben lagen damals fast unbezahlbare Kostbarkeiten aus Übersee: Pfeffer, Ingwer, Nelken und Muskat. Als Braunschweig 1671 seine Unabhängigkeit an die welfischen Herzöge verlor, verschob sich der Termin auf den „Sonntag vor Weihnachten“. Zehn Jahre später, 1681, richtete Herzog Rudolf August zusätzlich zwei Warenmessen ein. Kaum jemand weiß heute, dass es auf Braunschweiger Weihnachtsmärkten zwischenzeitlich sogar ein Verbot von Tannenbäumen gab. Doch der Brauch setzte sich im 19. Jahrhundert endgültig durch – wie auch das Stadtporträt von Braunschweig bei ngo-online.de die lange Entwicklung der historischen Handelsstadt einordnet. Wie dieser alte Markt auf dem Kohlmarkt im späten 19. Jahrhundert roch und klang, verdanken wir einer der berühmtesten Töchter der Stadt. Die Schriftstellerin Ricarda Huch (1864–1947) erinnerte sich 1927 in ihrem Buch Im Alten Reich an ihre Braunschweiger Kindheit: „Die Zwetschgenkerle, die Lämmchen mit den steifen Holzbeinen, die durch die Abenddämmerung und über den bleichen Schnee hin schimmernden kleinen Lichter, die alten verhüllten Riesentürme an Sankt Martini, das vereinigte sich zu einem märchenhaften Bilde. Von den vielen Tannen, die an die Kirchenmauern angelehnt waren, ging ein würziger ahnungsvoller Geruch aus.“

Vom Autoverkehr vertrieben, zwischen Ruinen gerettet So zeitlos Ricarda Huchs Erinnerung klingt – kurz nach Erscheinen ihres Buches war es mit der Idylle auf dem Kohlmarkt vorbei. Der technische Wandel holte den historischen Markt ein. Im Jahr 1930 musste die Stadt den Markt auf den Schlosshof verlegen. Die Braunschweigische Landeszeitung meldete damals nüchtern, der Kohlmarkt sei „infolge des steigenden Verkehrs von der Polizeibehörde nicht mehr freigegeben“ worden. 1933 und 1934 wich der Markt auf den Schlossplatz aus. Noch dramatischer war der Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil große Teile der Braunschweiger Innenstadt in Trümmern lagen und es kaum intakte Geschäfte gab, improvisierten Händler den Markt zeitweise sogar in den Ruinen der Markthalle und auf dem Hagenmarkt. Ab 1950 teilte sich das Treiben auf Hagenmarkt und Burgplatz auf. Eigentlich wollte die Stadtverwaltung später zurück auf den Schlossplatz ziehen – doch weil dessen Untergrund damals noch nicht ausreichend befestigt war, fiel 1956 die endgültige Entscheidung für den Burgplatz rund um Dom St. Blasii und Burg Dankwarderode. Seit 1977 findet der gesamte Markt ausschließlich dort statt. Was einst mit wenigen Krämerbuden begann, zieht in normalen Jahren bis zu 900.000 Besucher an. In der Saison 2026 – geöffnet vom 25. November bis 29. Dezember – stehen dort 141 Stände, die längst nicht mehr nur klassisches Holz-, Glas- und Keramikhandwerk anbieten, sondern auch tief in die eigene Stadtgeschichte greifen: vom Braunkohl bis zum Mumme-Glühwein und Mumme-Braten, benannt nach dem historischen Braunschweiger Starkbier. Note Neu in der Saison 2026 (Braunschweig): Erstmals setzt der Braunschweiger Weihnachtsmarkt täglich zum Marktbeginn auf eine „Stille Stunde“ mit reduzierter Musik und gedimmtem Licht, um auch reizempfindlichen oder älteren Besuchern einen ruhigen Rundgang zu ermöglichen. Bereits seit 2013 ist der gesamte Markt auf LED-Beleuchtung umgestellt.

Schiffsmumme und geheime Gewürzrezepte: Was in unseren Bechern steckt Wer auf dem Braunschweiger Burgplatz einen Becher Mumme-Glühwein bestellt oder zwischen Elm und Harz an den Ständen nach Gewürzwein und Mandeln greift, trinkt und isst im Grunde spätmittelalterliche Handelsgeschichte. Das gilt ganz besonders für die Braunschweiger Mumme, deren Ursprung in das Jahr 1492 – manche Überlieferungen nennen bereits die späten 1480er Jahre – und auf den Brauherrn Christian Mumme am Alten Petritor zurückgeht. Lange bevor der Süden zum Inbegriff deutscher Braukunst wurde, galt der Norden als Zentrum der Bierwelt. Die malzreiche, fast sirupartige „Schiffsmumme“ war ein echtes Hightech-Produkt der Hanse: So stark eingebraut, dass sie selbst lange Seereisen überstand und Berichten zufolge bis nach Ostindien verschifft wurde, während die leichtere „Stadtmumme“ im Alltag getrunken wurde. Mit dem späteren bayerischen Reinheitsgebot hatte dieser dunkle Trunk nichts zu tun – und genau diese über 500 Jahre alte Würze landet bis heute verfeinert in Glühwein und Festtagsbraten auf dem Burgplatz. Auch der klassische Glühwein selbst hat ältere Wurzeln, als das moderne Bild von der Weihnachtsmarkt-Tasse vermuten lässt. Im Mittelalter waren erhitzte und stark gesüßte Gewürzweine – oft unter dem Namen Hypokras bekannt – teure Statussymbole oder Arzneien für Kälte und Magenleiden, weil exotische Gewürze ein Vermögen kosteten. Wie präzise solche Mischungen angesetzt wurden, zeigt ein berühmter Archivfund aus dem Nachlass des sächsischen Grafen August Josef Ludwig von Wackerbarth (1770–1850) im Sächsischen Staatsarchiv: Sein überliefertes Rezept für einen knapp einliterigen Krug verlangte exakt Zimt, Ingwer, Anis, Granatapfel, Muskatnuss, Kardamom und einen Hauch Safran – genau jene Fernhandelsgewürze, die schon 1505 unter kaiserlichem Schutz auf dem Braunschweiger Altstadtmarkt umgeschlagen wurden. Zum erschwinglichen Volksgetränk an den Holzbuden wurde heißer Glühwein dagegen erst in der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts.

Wolfenbüttel seit 1585: Friedenstanne, Baustellen-Debatte und der neue Rundweg Nur zwölf Kilometer südlich beginnt das nächste Schwergewicht der niedersächsischen Adventsgeschichte. Der Weihnachtsmarkt in der ehemaligen Residenzstadt Wolfenbüttel blickt auf eine Tradition bis ins Jahr 1585 zurück – das sind mehr als 440 Jahre Wintergeschichte zwischen Fachwerk und Welfenhof. Doch auch in Wolfenbüttel zeigt sich, dass Tradition nur durch Anpassung überlebt. Über Jahrzehnte gehörte der Markt untrennbar zum engen, historischen Stadtmarkt vor dem Rathaus – gekrönt von einem ganz besonderen internationalen Symbol: der großen Friedenstanne. Diese Tanne hat ihren eigenen politischen Hintergrund. Seit mehr als 60 Jahren pflegen die Druidenlogen aus dem norwegischen Drammen und „Zur Bundestreue“ in Wolfenbüttel diese Geste der Völkerverständigung und Humanität. Weil die Norweger-Tanne ihr festes Fundament auf dem Stadtmarkt hat, bleibt sie dort selbst dann stehen, wenn der restliche Markt weichen muss. Genau das geschah in den vergangenen Jahren durch große Innenstadt-Baustellen und die Neugestaltung der Fußgängerzone. Der Markt zog auf den weitläufigen Schlossplatz direkt vor das zweitgrößte erhaltene Schloss Niedersachsens um. Das löste allerdings einen echten Verlust aus: Beliebte kleine Rückzugsorte in der Altstadt – die sogenannten Adventshöfe wie Klosterhof, Museumshof oder privater Adventshof – schlossen ab 2024 mangels Nachfrage und wegen des verlagerten Besucherstroms weitgehend. Übrig blieb vor allem der traditionelle Kunsthandwerkermarkt in der historischen Kommisse. In diesem Advent (24. November bis 23. Dezember 2026) schlägt Wolfenbüttel nun eine Brücke zwischen Alt und Neu. Statt den Schlossplatz isoliert zu bespielen, führt ein neuer beleuchteter Innenstadt-Rundweg mit elf zusätzlichen Ständen vom neu gestalteten Weihnachtshof vor dem Löwentor durch die historischen Krambuden über den Platz vor dem Bankhaus Seeliger direkt zur Friedenstanne auf dem Stadtmarkt und weiter zur Kommisse. Dass der alte Marktplatz auch heute noch ein politisch-gesellschaftlicher Ort sein kann, zeigte schon der Eröffnungsabend am 24. November 2026: Gemeinsam mit Bürgermeister Ivica Lukanic sprachen Vertreter der evangelischen, katholischen und muslimischen Gemeinden auf dem Schlossplatz über Respekt und ungeplante Begegnungen im Alltag.

Helmstedts leiser Kontrapunkt: Universitäts-Erbe zwischen Rathaus und Stephanskirche Wer dem Großstadt-Gedränge ausweichen möchte, findet 40 Kilometer östlich einen bewusst anderen Maßstab. Der Weihnachtsmarkt in der geschichtsträchtigen Grenz- und Universitätsstadt Helmstedt (27. November bis 22. Dezember 2026) verzichtet mit rund 40 wechselnden Ausstellern auf gigantische Besucherrekorde. Gerade diese Beschaulichkeit macht seinen historischen Reiz aus. Rund um das spätgotische Rathaus, die markante St.-Stephani-Kirche und das alte Fachwerk liegt wenige Schritte entfernt das Juleum – das einstige Hauptgebäude der welfischen Landesuniversität, die 1576 eröffnet wurde und über zwei Jahrhunderte Gelehrte und Studenten aus ganz Europa anzog. Während in den Nachkriegsjahrzehnten der Kalte Krieg und die nahe innerdeutsche Grenze Helmstedt prägten, diente der historische Marktplatz im Advent als verlässlicher Treffpunkt für das Umland – und zieht heute wieder Gäste aus dem Landkreis genauso an wie Besucher aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt. Statt Riesenrad prägen eine zentrale Feuersäule, Stockbrot für Kinder, Chöre aus der Region und die jährliche Weitergabe des Friedenslichts aus Bethlehem die Atmosphäre. Im nächsten Jahr blickt die Stadt übrigens noch weiter zurück als beim Weihnachtsmarkt: 2027 feiert Helmstedt 1.075 Jahre seit seiner ersten urkundlichen Erwähnung als „Helmonstedi“ im Jahr 952.

Weihnachtsschlacht 1199 und Kaiser-Erbe: Warum auch die kleinsten Elm-Orte große Geschichte feiern Wer die großen Plätze verlässt und im Advent in den Landkreis Helmstedt fährt, merkt schnell: Die eigentliche Dichte an historischen Schauplätzen liegt oft zwischen den Dörfern rund um den Elm. Dass hier fast jedes Wochenende irgendwo an Mühlen, Gutshöfen, alten Gefängnissen oder Burgmauern gefeiert wird, ist kein moderner Event-Trend, sondern gewachsene Siedlungsgeschichte. Bestes Beispiel ist die Burg Warberg am Ostrand des Elms, auf der Mitte Dezember wieder ein Weihnachtsmarkt stattfindet. Der heutige 19 Meter hohe Bergfried gehört zu einer um 1200 errichteten Wasserburg der mächtigen Edelherren von Warberg – doch kaum ein Besucher ahnt, dass die Vorgängeranlage, die alte Burg Warberg, ausgerechnet am Weihnachtsfest des Jahres 1199 in einem erbitterten Kampf zerstört wurde. Mehr als 800 Jahre später stehen auf denselben Gemäuern am dritten Adventswochenende Kunsthandwerk und Lichterglanz statt Belagerung. Kaum weniger geschichtsträchtig präsentiert sich Königslutter am Elm, das den großen Braunschweiger Markt indirekt mitbegründet hat. Im nahegelegenen Süpplingenburg wurde Lothar III. geboren, der 1133 zum Kaiser gekrönt wurde und 1135 mit seiner Frau Richenza den monumentalen romanischen Kaiserdom in Königslutter als Grablege stiftete. Vollendet wurde das Bauwerk Jahrzehnte später durch seinen Enkel Heinrich den Löwen – genau jenen Welfenherzog, dessen Bronzelöwe heute auf dem Braunschweiger Burgplatz mitten im Weihnachtsmarkt wacht. Und nachdem 1542 Martin Luthers Weggefährte Johannes Bugenhagen dort die Reformation eingeführt hatte, stellten die Professoren der Universität Helmstedt zeitweise sogar die evangelischen Äbte des Klosters. Auch in Schöningen am Südrand des Elms – geprägt von einer Salzgeschichte seit der Karolingerzeit, einer welfischen Stadtburg um 1347 und der jahrzehntelangen Lage unmittelbar am Zonenrand bis 1989 – wird die historische Kulisse im Advent zweifach bespielt: sowohl mit einem stillen „Advent im Hof“ im historischen Hof des Alten Gefängnisses als auch beim großen viertägigen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Und zwischen diesen historischen Fixpunkten tragen alte Domänen, Wassermühlen und Dorfgemeinschaften wie die Domäne Schickelsheim, die Wassermühle Liesebach in Räbke, Rottorf am Klei oder Grasleben am Tor zum Lappwald bis heute eine Adventskultur weiter, in der Nachbarschaft vor Massentourismus geht.

Der große Harzer Irrtum: Goslars junger Wald und Weihnachten unter Tage Die größte Überraschung für Geschichtsfans wartet am Nordrand des Harzes. Wer im Advent durch die Weltkulturerbe-Stadt Goslar mit ihrer Kaiserpfalz, dem Gildehaus Kaiserworth und den schiefergedeckten Fachwerkhäusern läuft, meint automatisch, jahrhundertealte Bräuche vor sich zu sehen. Doch genau dort liegt das größte Paradoxon unserer Region: Der weltbekannte Goslarer Weihnachtswald auf dem Schuhhof – rund 60 dicht gesetzte Nadelbäume auf echtem Waldboden, illuminiert von mehr als 160.000 Lichtern – ist keine mittelalterliche Überlieferung. Erfunden wurde er erst im Jahr 2003, seit 2006 ist der Begriff sogar als geschützte Marke eingetragen. Dass eine gerade einmal 23 Jahre alte Idee heute wirkt, als hätte schon im Mittelalter hier der Wald geblüht, spricht für ihre Inszenierung. Gleichzeitig zeigt die Auszeichnung als „Excellent European Christmas Market“ in der Saison 2026 (25. November bis 30. Dezember), wie stark sich historische Kulisse und moderne Stadtideen ergänzen können. Wer in Goslar hingegen das wirklich alte, raue Erbe des Harzes sucht, findet es einen Kilometer weiter südlich am dritten Adventswochenende (12. und 13. Dezember 2026): Beim Weihnachtlichen Rammelsberg wird sowohl über als auch unter Tage im historischen Erzbergwerk gefeiert – an einem Ort, der seit über tausend Jahren die Geschichte der Region geprägt hat.

Die vier großen historischen Zentren im Vergleich (Saison 2026) Historische Wurzeln und Daten 2026 der großen Märkte Stadt Tradition seit Zeitraum 2026 Standort 2026 Besonderheit Braunschweig 1505 (Königsfrieden; Vorläufer 1385) Nov. – 29. Dez. Burgplatz (seit 1956/1977) 141 Stände, Mumme-Spezialitäten, erstmals tägliche „Stille Stunde“ Wolfenbüttel 1585 Nov. – 23. Dez. Schlossplatz & Innenstadt-Rundweg Norwegische Friedenstanne (60+ Jahre), beleuchteter Rundweg, Kommisse Helmstedt Historische Marktplatz-Tradition Nov. – 22. Dez. Marktplatz (Rathaus / Stephanskirche) Rund 40 wechselnde Stände, Feuersäule, Friedenslicht, Nähe zum Juleum Goslar Altstadt-Kulisse; Weihnachtswald seit 2003 Nov. – 30. Dez. Marktplatz & Schuhhof „Excellent European Christmas Market“, Rammelsberg-Markt (12./13.12.)