KI Bilder erstellen: Kostenlos, einfach und mit den richtigen Prompts

Doch wie lassen sich KI Bilder erstellen, welche Bildgeneratoren sind kostenlos und wie formuliert man einen guten Bildprompt?

Dieser Ratgeber erklärt die Bilderstellung Schritt für Schritt, vergleicht bekannte Werkzeuge und zeigt anhand eines eigenen FLUX.2-Praxistests, wo die Stärken und Grenzen generativer KI liegen.

Das Wichtigste in Kürze Mit einem KI-Bildgenerator können Bilder aus Textbeschreibungen entstehen.

Kostenlose Einstiegsangebote gibt es unter anderem bei ChatGPT, Google Gemini und Adobe Firefly.

Ein guter Bildprompt beschreibt Motiv, Umgebung, Stil, Licht, Perspektive und Format.

Die Bildqualität hängt sowohl vom Modell als auch vom Prompt ab.

KI-Bilder sollten vor der Veröffentlichung auf Fehler, Nutzungsrechte und erforderliche Kennzeichnungen geprüft werden.

Für Websites sind zusätzlich Bildgröße, Dateiformat und Alt-Text wichtig.

Was sind KI-Bilder? KI-Bilder sind visuelle Darstellungen, die mithilfe generativer künstlicher Intelligenz erzeugt oder verändert werden. Im Unterschied zu einem klassischen Foto muss das dargestellte Motiv nicht tatsächlich existieren. Ein KI-Bildgenerator kann beispielsweise eine Stadt der Zukunft, ein Fantasietier oder eine realistisch wirkende Landschaft darstellen. Solche Systeme werden mit großen Mengen an Bild- und Textdaten trainiert. Dabei lernen sie statistische Zusammenhänge zwischen Bildmerkmalen und sprachlichen Beschreibungen. Aus einer neuen Beschreibung können sie anschließend eine Bilddarstellung erzeugen. Wie funktioniert ein KI-Bildgenerator? Bei der sogenannten Text-zu-Bild-Generierung gibt der Anwender eine Beschreibung ein. Diese bezeichnet man als Prompt. Beispiel: Ein rotes Fahrrad steht neben einer alten Holzbank auf einem herbstlichen Waldweg. Warmes Sonnenlicht fällt von links durch gelbe und orangefarbene Blätter. Realistische Fotografie, Augenhöhe, Querformat 16:9. Das KI-Modell verarbeitet diese Beschreibung und erzeugt ein passendes Bild. Das Ergebnis ist allerdings nicht zwangsläufig fehlerfrei. Gerade komplexe Objekte, Hände, technische Geräte oder Schrift können Unstimmigkeiten enthalten.

KI Bilder erstellen: Schritt-für-Schritt-Anleitung Für den Einstieg genügt normalerweise ein Browser und ein Zugang zu einem geeigneten Bildgenerator. Schritt 1: Den passenden Generator auswählen Bekannte Angebote sind ChatGPT, Google Gemini und Adobe Firefly. Daneben existieren lokal nutzbare Bildmodelle, die beispielsweise über ComfyUI ausgeführt werden können. Für Anfänger sind browserbasierte Angebote häufig einfacher. Wer Modelle lokal betreiben möchte, benötigt dagegen passende Hardware und muss sich mit Installation und Modelllizenzen befassen. Schritt 2: Das gewünschte Bild beschreiben Überlegen Sie zunächst, welche Bildidee umgesetzt werden soll. Die Eingabe Ein schönes Auto ist sehr allgemein. Besser wäre: Ein moderner dunkelblauer Elektro-SUV steht vor einem zeitgenössischen Bürogebäude. Seitliche Kameraperspektive, bewölkter Himmel, natürliches Tageslicht, realistische Automobilfotografie, Querformat 16:9. Damit erhält das Modell konkrete Vorgaben für Motiv, Umgebung und Bildgestaltung. Schritt 3: Bild generieren Nach Eingabe des Prompts wird die Bilderstellung gestartet. Je nach Anbieter und gewähltem Modell entsteht ein einzelnes Bild oder eine Auswahl verschiedener Varianten. Die benötigte Zeit hängt unter anderem von Modellgröße, Serverauslastung, Auflösung und Rechenhardware ab. Schritt 4: Das Bild verbessern Das erste Ergebnis entspricht nicht immer der ursprünglichen Idee. Prüfen Sie insbesondere: Sind alle gewünschten Gegenstände vorhanden?

Stimmen Anzahl und Position der Objekte?

Sind Perspektive und Beleuchtung plausibel?

Gibt es fehlerhafte Hände, Räder oder andere Details?

Ist eventuell enthaltene Schrift korrekt? Statt einen völlig neuen Prompt zu formulieren, können gezielte Änderungsanweisungen helfen. Beispiel: Behalte das Hauptmotiv bei. Reduziere die Spiegelungen, entferne störende Gegenstände aus dem Hintergrund und verwende natürlichere Farben. Ob eine solche Änderung direkt am bestehenden Bild möglich ist, hängt vom verwendeten Generator ab. Schritt 5: Herunterladen und nachbearbeiten Nach der Generierung kann das Bild gespeichert und bei Bedarf bearbeitet werden. Dafür sind keine teuren Programme erforderlich. Unter anderem GIMP und Photopea bieten umfangreiche Möglichkeiten zur Bildbearbeitung. Unser Ratgeber über kostenlose Bildbearbeitungsprogramme stellt geeignete Werkzeuge vor.

KI Bilder kostenlos erstellen: Welche Anbieter gibt es? Wer mit KI Bilder kostenlos erstellen möchte, findet mehrere bekannte Angebote. Allerdings bedeutet kostenlos nicht zwangsläufig unbegrenzte Nutzung. Anbieter können die Anzahl der Generierungen, die verfügbaren Modelle oder einzelne Bearbeitungsfunktionen beschränken. KI-Bildgeneratoren im Überblick Anbieter Kostenloser Einstieg Typische Anwendung Einschränkungen beachten ChatGPT Ja Bilderstellung und dialogbasierte Bildänderungen Generierungslimits und verfügbare Funktionen Google Gemini Ja, mit Einschränkungen Bildgenerierung und Bildbearbeitung Modell- und Tarifabhängigkeit Adobe Firefly Kostenlose Nutzungsmöglichkeiten Grafiken und kreative Bildgestaltung Credits, Funktionen und Modellbedingungen ComfyUI Software kostenlos Lokaler Betrieb verschiedener Bildmodelle Hardwareanforderungen und separate Modelllizenzen Die Tabelle beschreibt die grundsätzlichen Möglichkeiten. Sie ist kein unabhängiger Qualitätstest der Anbieter. ChatGPT: Bilder durch Gespräche erstellen Bei ChatGPT können Anwender ihre Bildidee in natürlicher Sprache beschreiben. Interessant ist die Möglichkeit, Änderungen als weitere Anweisungen zu formulieren. Beispielsweise kann zunächst eine Landschaft entstehen, deren Beleuchtung oder Bildkomposition anschließend verändert wird. Auch der kostenlose Tarif ermöglicht Bilderstellung innerhalb bestimmter Nutzungslimits. Google Gemini: Bilder generieren und verändern Auch Google Gemini bietet Bildfunktionen. Je nach verfügbarem Modell und Tarif lassen sich Bilder aus Textbeschreibungen erzeugen und bestehende Darstellungen verändern. Die Nutzungsmöglichkeiten können sich mit Modellwechseln und neuen Tarifregelungen ändern. Adobe Firefly: Bilder und kreative Gestaltung Adobe Firefly richtet sich besonders an Nutzer, die Bilder für kreative Projekte, Gestaltung und Bildbearbeitung verwenden möchten. Die verfügbaren Funktionen hängen vom gewählten Plan und dem eingesetzten Modell ab. Wer Bilder für Kundenprojekte oder kommerzielle Zwecke erstellt, sollte die jeweiligen Nutzungsbedingungen prüfen. KI Bilder kostenlos ohne Anmeldung erstellen Verschiedene Internetdienste werben damit, Bilder ohne Registrierung zu erzeugen. Solche Angebote können für schnelle Versuche interessant sein. Bei unbekannten Diensten ist jedoch Vorsicht angebracht. Vor allem sollten Nutzer klären, wie hochgeladene Bilder verarbeitet und gespeichert werden. Vertrauliche Dokumente, private Fotos oder personenbezogene Informationen sollten nicht ungeprüft an fremde Dienste übermittelt werden.

Der beste KI-Bildgenerator: Worauf kommt es an? Die Frage nach dem besten KI-Bildgenerator lässt sich nicht allgemeingültig beantworten. Ein Modell kann besonders realistische Landschaften erzeugen, aber bei technischen Geräten Schwierigkeiten haben. Ein anderes liefert gute Illustrationen, stellt dafür bestimmte Materialien oder Schrift weniger zuverlässig dar. Für einen sinnvollen Vergleich sollten deshalb identische Aufgaben verwendet werden. Wichtige Bewertungskriterien sind: Übereinstimmung mit dem Prompt

Realistische Proportionen und Details

Bildkomposition und Beleuchtung

Darstellungsqualität von Schrift

Möglichkeiten zur nachträglichen Bearbeitung

Generierungsdauer und benötigte Ressourcen

Kosten und Nutzungsbedingungen Ein Testsieger sollte erst dann benannt werden, wenn solche Kriterien anhand tatsächlich erzeugter Bilder geprüft wurden. Ein guter Prompt ist nicht nur bei der Bilderstellung entscheidend. Auch beim Schreiben mit künstlicher Intelligenz führen präzise Anweisungen zu besseren Ergebnissen. Wie das funktioniert, erklärt unser Ratgeber über KI-Textgeneratoren und wirkungsvolle Prompts.

Gute Bildprompts schreiben: Die sechs wichtigsten Bestandteile Ein Bildprompt muss nicht möglichst lang sein. Entscheidend ist, dass er die gewünschte Darstellung verständlich beschreibt. Sechs Bestandteile helfen bei der Formulierung. 1. Motiv Was soll dargestellt werden? Beispiel: Ein rotes Fahrrad, ein Einfamilienhaus oder eine Trinkflasche. 2. Umgebung Wo befindet sich das Motiv? Beispiel: Auf einem Waldweg, in einem Fotostudio oder vor einem neutralen Hintergrund. 3. Stil Wie soll das Bild aussehen? Mögliche Stile sind Fotorealismus, Aquarell, digitale Illustration oder minimalistische Vektorgrafik. 4. Licht Welche Beleuchtung ist gewünscht? Natürliches Tageslicht, weiches Studiolicht oder Abendsonne können die Bildwirkung stark verändern. 5. Perspektive Aus welchem Blickwinkel wird das Motiv gezeigt? Beispielsweise als Nahaufnahme, aus Augenhöhe, von oben oder mit einer Weitwinkelperspektive. 6. Format Für welchen Zweck wird das Bild benötigt? Ein breites Querformat eignet sich häufig für Artikelbilder, während ein Hochformat besonders für bestimmte Social-Media-Darstellungen sinnvoll ist.

Fünf praktische Bildprompts zum Kopieren Die folgenden Beispiele können als Ausgangspunkt verwendet und an eigene Anforderungen angepasst werden. Beispiel 1: Realistische Landschaft Ein schmaler Wanderweg führt durch einen herbstlichen Buchenwald. Leichter Morgennebel, goldene Sonnenstrahlen zwischen den Bäumen, natürliche Farben, realistische Landschaftsfotografie, Weitwinkel, Querformat 16:9. Beispiel 2: Illustration für einen Ratgeber Sachliche digitale Illustration eines modernen Einfamilienhauses mit Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und Elektroauto. Heller Hintergrund, klare Formen, gut erkennbare Komponenten, keine Beschriftungen, Querformat 16:9. Beispiel 3: Social-Media-Grafik Freundlicher kleiner Roboter an einem Schreibtisch mit Laptop und Zimmerpflanze. Minimalistische digitale Illustration, harmonische Farben, klare Konturen, quadratisches Format, keine Schrift. Beispiel 4: Produktfoto Eine schlichte Edelstahl-Trinkflasche steht auf einer hellen Holzoberfläche. Neutraler Hintergrund, weiches Studiolicht, realistische Materialstruktur, hochwertige Produktfotografie, keine Logos. Beispiel 5: Redaktionelles Symbolbild Symbolische Darstellung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz. Eine menschliche Hand und eine abstrakte digitale Struktur arbeiten gemeinsam an einer grafischen Skizze. Seriöse Editorial-Illustration, keine Schrift, Querformat 16:9.

Eigener Praxistest: FLUX.2 auf einer lokalen AI-Box Für diesen Ratgeber haben wir einen KI-Bildgenerator auf eigener Hardware getestet. Zum Einsatz kam FLUX.2 Dev FP8 über die ComfyUI-Oberfläche. Als Testmotiv diente ein rotes Fahrrad auf einem herbstlichen Waldweg neben einer Holzbank. Die Bilderstellung erfolgte vollständig über die vorhandene lokale Infrastruktur. Einstellungen des FLUX.2-Praxistests Einstellung Wert Modell FLUX.2 Dev FP8 Auflösung 1024 × 576 Pixel Sampling-Schritte 20 Sampler Euler Guidance 3,5 Seed 20261101 Ergebnis Bildgenerierung erfolgreich abgeschlossen Der ursprüngliche Prompt beschrieb ausdrücklich das Fahrrad, die Holzbank, den Herbstwald, natürliches Sonnenlicht und realistische Fahrradbestandteile. Das Ergebnis zeigte eine atmosphärische Waldlandschaft mit warmem Licht und einem gut erkennbaren roten Fahrrad. Allerdings waren bei genauerer Betrachtung Unstimmigkeiten an einzelnen Fahrradkomponenten zu erkennen. Insbesondere Lenker, Rahmenanschlüsse und der Bereich des Antriebs wirkten nicht überall technisch plausibel. Das Fahrrad stand außerdem ohne sichtbare Stütze aufrecht. Diese Beobachtung zeigt ein typisches Problem: Ein KI-Bild kann auf den ersten Blick fotografisch überzeugend wirken, obwohl einzelne technische Details nicht stimmen. Das erzeugte Originalbild bleibt Bestandteil unserer Testdokumentation. Seine öffentliche Verwendung setzt die Klärung der entsprechenden Modelllizenz voraus.

Was tun, wenn KI-Bilder Fehler enthalten? Generative KI produziert gelegentlich Darstellungsfehler, die auf den ersten Blick nicht auffallen. Besonders häufig lohnt sich eine sorgfältige Prüfung bei komplexen Gegenständen, geometrischen Konstruktionen, Händen, Beschriftungen und Spiegelungen. Falsche Hände und Körperproportionen Bei Menschen kann die KI Finger, Gelenke oder anatomische Details unplausibel darstellen. Hier hilft häufig eine gezielte Änderung des Bildausschnitts oder eine erneute Generierung. Fehlerhafte Schrift Texte auf Schildern, Verpackungen und Plakaten sind nicht bei jedem Modell zuverlässig. Für wichtige Beschriftungen empfiehlt sich die nachträgliche Einfügung in einer Grafiksoftware. Unlogische Schatten Mehrere widersprüchliche Lichtquellen können ein Bild unrealistisch erscheinen lassen. Eine präzise Beschreibung der gewünschten Beleuchtung kann helfen. Falsche technische Details Fahrräder, Maschinen, Fahrzeuge und andere technische Gegenstände benötigen besondere Aufmerksamkeit. Für Fachartikel sollten solche Bilder nicht als Beweis für den tatsächlichen Aufbau oder die Funktionsweise eines Produkts verwendet werden.

KI-Bilder für Websites und Google optimieren Ein gutes KI-Bild sollte nicht nur optisch überzeugen. Für den Einsatz auf einer Website sind Ladezeit, Barrierefreiheit und Suchmaschinenoptimierung wichtig. Gute Bilder unterstützen die Qualität einer Website. Für nachhaltige Sichtbarkeit müssen jedoch auch Inhalte, technische Struktur und Suchintention zusammenpassen. Wie sich die Auffindbarkeit durch generative KI-Suchsysteme verändert, erläutert unser Fachartikel über LLMO, GEO und die Zukunft der KI-Suche. Alt-Texte richtig formulieren Ein Alt-Text beschreibt den wesentlichen Bildinhalt. Für das Fahrradmotiv wäre geeignet: Rotes Fahrrad neben einer Holzbank auf einem herbstlichen Waldweg im warmen Sonnenlicht. Alt-Texte verbessern die Zugänglichkeit für Menschen, die Screenreader verwenden. Sie helfen außerdem Suchmaschinen, den Bildinhalt einzuordnen. Bildformate für Websites KI-Generatoren liefern häufig PNG-Dateien. Für die Auslieferung auf Websites sind aber je nach Motiv auch WebP und AVIF sinnvoll. PNG eignet sich unter anderem für verlustfreie Speicherung und bestimmte Grafiken mit Transparenz. WebP und AVIF können besonders bei fotografischen Motiven kleinere Dateien ermöglichen. Das Original sollte für spätere Bearbeitungen erhalten bleiben. Responsive Bilder und Ladezeiten Auf Smartphones müssen häufig keine genauso großen Bilddateien übertragen werden wie auf Desktop-Monitoren. Mit geeigneten Bildgrößen sowie den HTML-Attributen srcset und sizes kann der Browser eine passende Variante auswählen. Bilder weit unten im Artikel können verzögert geladen werden. Beim wichtigsten Artikelbild sollte Lazy Loading dagegen sorgfältig abgewogen werden. Google empfiehlt, Bilder mit regulären HTML-Bildelementen einzubinden und sie in einen passenden Textzusammenhang zu stellen.

KI-Bilder für Unternehmen, Vereine und NGOs KI-Bildgeneratoren können besonders für Organisationen mit begrenztem Grafikbudget interessant sein. Mögliche Anwendungsbereiche sind: Illustrationen für Ratgeber und Fachartikel

Entwürfe für Kampagnen und Veranstaltungen

Symbolbilder für abstrakte Themen

Präsentationen und Informationsmaterial

Gestaltungsideen für Social Media Besonders für Redaktionen eröffnet die KI-Bilderstellung neue Möglichkeiten. Gleichzeitig müssen Authentizität, Bildrechte und journalistische Verantwortung berücksichtigt werden. Welche Chancen und Risiken damit verbunden sind, beleuchtet unser Beitrag KI in der Medienlandschaft: Revolution oder Risiko?. Bei redaktionellen Inhalten ist allerdings zwischen Illustration und Dokumentation zu unterscheiden. Ein generiertes Bild einer Demonstration ist kein authentisches Foto einer tatsächlich stattgefundenen Demonstration. Auch eine künstlich erzeugte Darstellung von Personen, Organisationen oder Ereignissen darf nicht irreführend als reale Dokumentation präsentiert werden. KI-generierte Profilbilder KI kann die Gestaltung professioneller Porträts unterstützen, beispielsweise durch eine optimierte Beleuchtung oder einen ruhigeren Hintergrund. Für berufliche Profile sollte die Darstellung jedoch authentisch bleiben. Welche Bedeutung Bildausschnitt, Kleidung und persönlicher Ausdruck haben, erklärt unser Ratgeber zum optimalen Xing-Profilbild. Bei der Bearbeitung echter Personenfotos müssen außerdem Persönlichkeitsrechte und Datenschutz beachtet werden.

Urheberrecht und Kennzeichnung von KI-Bildern Ob KI-generierte Bilder verwendet werden dürfen, hängt nicht allein davon ab, ob ein Generator sie technisch erzeugen kann. Entscheidend sind unter anderem die Nutzungsbedingungen des Anbieters, Rechte Dritter und die konkrete Verwendung. Kommerzielle Nutzung Manche Bildgeneratoren erlauben eine kommerzielle Nutzung ihrer Ausgaben. Andere Modelle oder Tarifvarianten unterliegen Einschränkungen. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen den Rechten an einem erzeugten Bild und den Bedingungen, unter denen das zugrunde liegende Modell betrieben werden darf. Beispielsweise ist die lokale Nutzung von FLUX.2 Dev unter der frei verfügbaren Modelllizenz auf bestimmte nichtkommerzielle Zwecke beschränkt. Eine kommerzielle Nutzung des Modells kann eine gesonderte Lizenz erforderlich machen. Urheberrechtlicher Schutz Nicht jedes KI-generierte Bild genießt automatisch urheberrechtlichen Schutz. In Deutschland ist grundsätzlich eine menschliche geistige Schöpfung erforderlich. Ob ein konkretes Bild geschützt ist, kann daher auch davon abhängen, welche individuellen kreativen Entscheidungen ein Mensch getroffen hat. Die bloße Eingabe eines kurzen Prompts führt nicht automatisch zu einem umfassenden Urheberrecht. Kennzeichnung nach dem EU AI Act Seit dem 2. August 2026 gelten Transparenzpflichten nach Artikel 50 des europäischen AI Act. Die Vorschriften unterscheiden unter anderem zwischen Pflichten der Anbieter generativer KI-Systeme und Pflichten derjenigen, die bestimmte KI-Inhalte professionell einsetzen. Besondere Offenlegungspflichten können insbesondere bei sogenannten Deepfakes relevant sein. Nicht jedes offensichtlich künstliche Fantasiebild unterliegt automatisch derselben Offenlegungspflicht. Für redaktionelle Beiträge empfiehlt NGO-Online unabhängig davon eine transparente Kennzeichnung. Beispiel: KI-generiertes Symbolbild. Keine Darstellung eines tatsächlichen Ereignisses. Die konkrete rechtliche Bewertung hängt vom Inhalt und Verwendungszusammenhang ab.

Wie erkennt man KI-generierte Bilder? KI-generierte Bilder lassen sich nicht immer zuverlässig am Aussehen erkennen. Mögliche Auffälligkeiten sind: unlogische Spiegelungen

widersprüchliche Lichtverhältnisse

fehlerhafte Schrift

unplausible anatomische Details

technische Konstruktionen mit falscher Geometrie Solche Merkmale sind jedoch keine sicheren Beweise für eine künstliche Bilderstellung. Auch echte Fotografien können ungewöhnliche Details enthalten oder nachträglich verändert worden sein. Für die Überprüfung helfen eine Bildrückwärtssuche, die Untersuchung der ursprünglichen Quelle und gegebenenfalls vorhandene Herkunftsinformationen.

Redaktionelles Fazit Mit heutigen KI-Bildgeneratoren können Anwender zahlreiche Motive ohne professionelle Fotoausrüstung oder umfangreiche Bildbearbeitungskenntnisse erstellen. Für erste Versuche reichen häufig kostenlose Einstiegsangebote und ein klar formulierter Prompt. Wer bessere Ergebnisse erzielen möchte, sollte Motiv, Umgebung, Stil, Perspektive und Beleuchtung bewusst festlegen. Der eigene FLUX.2-Praxistest zeigt allerdings auch die Grenzen: Ein Bild kann auf den ersten Blick fotografisch wirken und trotzdem fehlerhafte technische Details enthalten. Für Unternehmen, Vereine und Redaktionen eröffnet die KI-Bilderstellung interessante Möglichkeiten. Sie ersetzt aber weder eine kritische Qualitätsprüfung noch den verantwortungsvollen Umgang mit Bildern. Entscheidend ist daher nicht nur, wie schnell ein Bild entsteht, sondern ob es seinen Zweck erfüllt, inhaltlich korrekt ist und rechtmäßig verwendet werden kann.