Soziale Netzwerke und die erfolgreiche Kundengewinnung

Zu den acht Kostbarkeiten für erfolgreiche Kundengewinnung gehören heutzutage auch die Netzwerke. Die englische Definition Networking ist ein wenig irreführend, lautet sie doch auf Deutsch Netzwerk und damit muss nicht direkt das soziale Netzwerk gemeint sein. Im IT-Bereich kann auch ein Computer-Netzwerk gemeint sein, während soziale Netzwerke sich auf den Onlinebereich konzentrieren. Wir möchten heute aber klar und deutlich vom so genannten Business Networking sprechen. Also dem Netzwerk, dass sich Unternehmen oder besser gesagt erfolgreiche Unternehmen, zu Nutze machen sollten, um eine erfolgreiche Kundengewinnung zu betreiben. Networkmarketing wird auch Empfehlungsmarketing genannt und bezeichnet eine mehrstufige Form des Direktvertriebes, man könnte es aber auch Strukturvertrieb, Affilliate Marketing oder eben Empfehlungsmarketing nennen.

Empfehlungsmarketing – warum dieser Begriff? Der Begriff des Empfehlungsmarketings ist ein sehr interessanter Begriff und tatsächlich werden während dem Online Marketing, bzw. dem Networkmarketing ein Produkt oder viele Produkte ständig von Mensch zu Mensch weiter empfohlen. Dabei werden keine teuren Werbekampagnen oder ähnliches durchgeführt.

Wie erfolgreiches Networking aufgebaut werden sollte Networking kann selbstverständlich auch in die Hose gehen. Dies passiert grundsätzlich dann, wenn das Unternehmen noch nicht wirklich weiß, wer es eigentlich ist und was es zu bieten hat. Um ein erfolgreiches Netzwerk im Online-Bereich aufbauen zu können, müssen die grundlegenden Fragen für ein erfolgreiches Konzept gestellt und abgearbeitet sein. Das bedeutet: Sie wissen genau, wer Sie sind, was Sie anbieten, wo Sie hin möchten. Sie kennen Ihre Zielgruppe und haben sich bereits intensiv mit den wichtigsten Instrumenten für die erfolgreiche Kundengewinnung befasst. Ein sehr wesentlicher Punkt für das richtige Etablieren im Online-Bereich ist die erfolgreiche Übertragung Ihrer Corporate Identity. Dazu gehören natürlich auch die Aspekte des Corporate Design. Erst wenn diese Dinge felsenfest stehen, können Sie die Thematik des Networkings angehen. Immerhin wollen Sie Ihr Personal Branding mit Networking weiter ausbauen und nicht zerstören. Die meist verwendete Art des Networkings ist die Arbeit mit den sozialen Netzwerken wie etwa Twitter oder Facebook. Diese Plattformen bieten eine unglaubliche Reichweite und haben auch weitere Vorteile, die Sie nutzen sollten: Facebook, Twitter und Co. – Vorteile: Alle Zielgruppen oft komprimiert zusammen

Reichweite durch Beitragsteilen enorm groß

Keine Einschränkungen in Sachen Art und Vorgehensweise von Werbung

Ermöglichen Diskussionsrunden

Sie erfahren ehrliche Kundenmeinungen dank anonymer Profile

International miteinander verknüpft Sie sehen also, dass Ihnen die großen sozialen Netzwerke so einiges zu bieten haben. In den sozialen Medien gibt es keine Grenzen, keine Tabus und keine Einschränkungen. Alles ist erlaubt, jeder hat das Recht darauf, sich frei entfalten zu können, seine Meinung offen zu äußern und mitzuteilen und jeder kann im direkten Kontakt mit allen stehen, ohne Verbindlichkeiten. Diese offenen und vielfältigen Möglichkeiten haben aber natürlich auch ihre Schattenseiten, weshalb sich auch schon viele Unternehmen mehr geschadet als genutzt haben. Ihnen muss klar sein, dass es in den öffentlichen sozialen Netzwerken auch Leute gibt, denen nicht gefällt was Sie tun oder anbieten. Sie werden sich mit Konkurrenten, mit Gegnern oder mit anderen „schädlichen“ Usern herumtreiben müssen. Sich dementsprechend richtig zu verhalten und negative Aspekte in positive umzuwandeln ist eine große Herausforderung, die unter anderem auch Zeit kosten wird.

Branchenspezifisches Networking Netzwerke existieren natürlich nicht nur auf Facebook oder Twitter, sondern können sich auch untereinander, also branchenspezifisch, versammeln. Wenn Sie beispielsweise einen Futterladen für Tiere besitzen, so bieten die allgemeinen Netzwerke sicherlich eine gute Anlaufstation, immerhin wissen Sie, dass jeder dritte Haushalt mittlerweile ein Haustier besitzt. Sie haben aber auch die Möglichkeit nur Personen mit Haustieren anzusprechen und auf sich aufmerksam zu machen. Im Internet existieren zum Thema zahlreiche Blogs und Diskussions-Foren, in denen Sie sich einbringen können. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit über Gastbeiträge oder Werbebanner und Verlinkungen Ihr Unternehmen zu bewerben. Internetportale oder Webseiten, welche sich bereits erfolgreich und mit hoher täglicher Besucherzahl im Netz etablieren konnten, können auch Ihnen nutzen!

Business Networking Networking startete nicht erst im Internetzeitalter, sondern schon Jahrhunderte vor der weltweiten Vernetzung durch das Internet. Schon damals haben sich Geschäftsleute Verbindungen zu Königshäusern aufgebaut, um diese Verbindungen als Vorteil nutzen zu können. Es ergaben sich nützliche private Kontakte und auch berufliche Perspektiven. Deshalb können heute auch Job- und Karrieremessen heute noch Gelegenheit bieten, das Netzwerk zu erweitern. Durch solche Veranstaltungen schaffen Sie eine Kontaktaufnahme mit Absolventen und profitieren von einem persönlichen Informationsaustausch zwischen den Unternehmen. Ja, auch die Kooperation oder ein geregelter Datenaustausch kann gezielt eingesetzt ein Vorteil sein. Im Volksmund wird Networking auch Vitamin B genannt, denn die meisten Aufträge oder Kunden können durch persönliche Beziehungen entstehen.