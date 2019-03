Hallenheizung sanieren kann aufwendig sein. Oder einfach und lukrativ.

„Wir wissen, dass unsere Heizungsanlage alt und unzureichend effizient ist. Aber kurzfristig fehlen uns die Kapazitäten, ein neues Infrastrukturprojekt aufzumachen. Wir flicken das Notwendigste.“ „Seit Jahren ärgern wir uns mit der alten Heizungsanlage herum. Aber die Halle ist gemietet. Da scheut man sich einfach, langfristige Investitionen zu tätigen“. Zwei typische Aussagen, wenn es um das Thema veraltete Heizungsanlagen im Gebäudebestand geht. Oft werden die notwendigen Budgets von der Geschäftsleitung aber auch einfach nicht zur Verfügung gestellt – man investiert vorrangig in den Produktionsprozess. Die Hallenheizung wird als weniger relevant betrachtet. Zudem passen größere Investitionen, die über Jahre abgeschrieben werden, oft einfach nicht in die Finanzplanung. Eine Crux, mit der sich viele Betriebs- oder Instandhaltungsleiter herumschlagen. Das Problem daran: Vielen Unternehmen entgehen auf diese Weise über die Jahre Millionenbeträge. Alleine an eingesparten Energiekosten. Budgets, die für andere Investitionen frei sein könnten. Gleichzeitig – denkt man an die klimapolitisch dringlich geforderten Reduktionen von CO2-Emissionen – lösen sich relevante Entlastungspotenziale buchstäblich in Luft auf.

Bei der Firma PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH hat man Erfahrung mit der neuen Mietlösung. Wie es dazu kam? Helmut Pfaender, Leiter Sicherheit/Instand bei PFAFF Industrial und verantwortlich für die Standorte Kaiserslautern und Lorsch beschreibt das so: „Wir hatten in Sachen Hallenheizung klare Vorstellungen. Erstens wollten wir ein energieeffizientes Gas-Dunkelstrahlersystem, und zwar Flüssiggas betrieben. Und zweitens musste das System zu mieten sein.“ Schließlich ging es bei der zu beheizenden Halle um eine Zwischenlösung. Notwendig geworden, um bis zur Fertigstellung des Neubaus am Standort Lorsch kurzfristig mehr Produktionskapazitäten zu schaffen. Ein Zeitraum von zwei bis drei Jahren, für den man eine ehemalige Einstellhalle für Großfahrzeuge angemietet hatte, die bislang unbeheizt war.

Hocheffiziente Dunkelstrahler der Linie KÜBLER PRIMA beheizen die Produktionshalle des Industrienähmaschinen-Herstellers am Standort Lorsch. (Quelle: PFAFF Industrial)

Warum Dunkelstrahler, Herr Pfaender? „Die Lager- und Montagehallen in Kaiserslautern beheizen wir seit Jahren so. Bei den korrosionsempfindlichen Materialien, mit denen wir arbeiten, könnten wir uns eine offene Gasverbrennung gar nicht erlauben, sonst würden wir Feuchtigkeit in die Halle bringen. Mit Dunkelstrahlern haben wir die Erfahrungen gemacht, dass sie hervorragend funktionieren. In Sachen Niederschläge, aber auch wegen der geringen Geräuschkulisse. Und weil sie generell eine effiziente und kostenverträgliche Lösung mit niedrigen Folgekosten darstellen.“

Bei PFAFF Industrial in Lorsch hat man aktuell rund 12 Monate Erfahrung mit dem gemieteten Hallenheizungssystem von KÜBLER und ist rundum zufrieden. „Die Heizlastberechnung hat zuverlässig funktioniert, die Systeme sind neu und besser entwickelt. Für uns geht die Rechnung absolut auf“, lautet das Resümee von Helmut Pfaender. Eingesetzt wurden Geräte der neuen Standardlinie PRIMA, die sich mit 60 % Infrarotanteil durch ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Positiv bewertet der erfahrene Sicherheits- und Instandhaltungsleiter auch die Möglichkeit, die KÜBLER Systeme problemlos in den Neubau umzuziehen. „Für den Kostenrahmen wird wie bei anderen Projekten ein Generalunternehmer zuständig sein, aber wir werden hier ganz klar unsere Vorstellungen einbringen. Aus meiner Sicht gibt es für die Beheizung von Hallen keine bessere Lösung als Dunkelstrahler“, so Pfaender.