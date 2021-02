Bonitätsprüfung in Krisenzeiten Wichtiger denn je

Hamm, im Februar 2021 - Wirtschaftsexperten und Verbände in Deutschland sind sich einig: Die Corona-Pandemie und der anhaltende Lockdown werden mittelfristig zu einer Insolvenzwelle führen. Noch sind die Auswirkungen kaum spürbar, da der Gesetzgeber die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen bis Ende April verlängert hat. Laut dem Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW) ist aber ein Ende der Schonzeit in Sicht: Demnach droht eine Pleitewelle, vor allem im Einzelhandel, in der Luftfahrt- und Tourismusbranche sowie in der Gastronomie. Umso wichtiger ist es jetzt, im Vorfeld einer neuen Geschäftsbeziehung das Ausfallrisiko durch eine Bonitätsprüfung zu minimieren. Und das nicht nur, um das eigene Unternehmen zu schützen, sondern auch den potentiellen Kunden oder Geschäftspartner nicht in die Schuldenfalle tappen zu lassen. Mit den intelligenten Lösungen für Bonitätsauskünfte von First Debit sind Unternehmen auf der sicheren Seite.