Lucky Bike: Dein Partner für alle Fälle rund ums Fahrrad

Lucky Bike hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Fahrradhändler in Deutschland entwickelt. Das Unternehmen überzeugt durch eine große Auswahl an Fahrrädern, kompetente Beratung, exzellenten Service und ein starkes Engagement für den Radverkehr. Doch was macht Lucky Bike so besonders und welche Möglichkeiten bietet das Unternehmen, um dein Traumrad zu finanzieren?

Mehr als nur Fahrräder: Das Lucky Bike Erlebnis Lucky Bike ist mehr als nur ein Ort, um ein Fahrrad zu kaufen. Es ist ein Erlebnis für alle Sinne, ein Ort, an dem sich Fahrradliebhaber treffen und ihre Leidenschaft teilen.

Kompetente Beratung: Finde dein Traumrad Die Mitarbeiter bei Lucky Bike sind nicht nur Verkäufer, sondern auch Fahrrad-Enthusiasten. Sie kennen sich bestens mit den verschiedenen Modellen aus und beraten dich individuell, um das perfekte Fahrrad für deine Bedürfnisse zu finden. Egal ob du ein sportliches Mountainbike für anspruchsvolle Trails, ein komfortables Citybike für den Alltag oder ein praktisches E-Bike für längere Touren suchst – bei Lucky Bike findest du kompetente Ansprechpartner, die dir bei der Auswahl helfen.

Probefahrt: Spüre das Fahrgefühl Bevor du dich für ein Fahrrad entscheidest, kannst du es bei Lucky Bike ausgiebig Probe fahren. So kannst du das Fahrgefühl testen und sicher sein, dass das Fahrrad wirklich zu dir passt. Die Mitarbeiter stehen dir auch während der Probefahrt zur Seite und geben dir Tipps zur richtigen Einstellung des Fahrrads.

Individuelle Anpassung: Dein Fahrrad, deine Maße Jedes Fahrrad bei Lucky Bike wird individuell an deine Körpermaße angepasst. So ist sichergestellt, dass du eine optimale Sitzposition hast und das Fahrrad perfekt zu dir passt. Die Anpassung erfolgt durch erfahrene Mechaniker, die das Fahrrad genau auf deine Bedürfnisse einstellen.

Werkstatt-Service: Rundum-Sorglos-Paket für dein Fahrrad Auch nach dem Kauf bist du bei Lucky Bike bestens aufgehoben. Die hauseigene Werkstatt kümmert sich um alle Reparaturen und Wartungen an deinem Fahrrad. Egal ob es sich um einen platten Reifen, eine defekte Schaltung oder eine größere Inspektion handelt – die erfahrenen Mechaniker bringen dein Fahrrad schnell wieder in Schuss.

Finanzierungsoptionen Dein Traumrad zum Wunschpreis Lucky Bike bietet verschiedene Finanzierungsmodelle an, damit du dir dein Traumrad auch dann leisten kannst, wenn du nicht den vollen Preis auf einmal bezahlen möchtest.

Ratenzahlung: Bequem in kleinen Raten zahlen Bei der Ratenzahlung zahlst du den Kaufpreis in monatlichen Raten ab. Die Höhe der Raten und die Laufzeit kannst du individuell festlegen.

0% Finanzierung: Keine Zinsen zahlen Bei der 0% Finanzierung zahlst du keine Zinsen auf den Kaufpreis. Diese Option ist besonders attraktiv, wenn du dein Fahrrad schnell abbezahlen möchtest.

JobRad: Fahrrad leasen über den Arbeitgeber JobRad ist ein Leasingmodell für Fahrräder und E-Bikes, das über den Arbeitgeber abgewickelt wird. Du suchst dir dein Wunschrad bei Lucky Bike aus, dein Arbeitgeber least es und du zahlst die Leasingrate bequem über deine Gehaltsabrechnung. JobRad bietet viele Vorteile: Du sparst Steuern und Sozialabgaben, fährst ein hochwertiges Fahrrad und tust gleichzeitig etwas für deine Gesundheit und die Umwelt.

Kreditfinanzierung: Klassischer Kredit für dein Fahrrad Wenn du dein Fahrrad lieber über einen klassischen Kredit finanzieren möchtest, kannst du dies auch bei Lucky Bike tun. Das Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Banken zusammen und bietet attraktive Konditionen.

Lucky Bike Online: Dein Fahrrad bequem nach Hause geliefert Der Online-Shop von Lucky Bike ist eine wahre Fundgrube für Fahrradliebhaber. Hier findest du die gesamte Produktpalette sowie detaillierte Informationen zu jedem Fahrrad. Dank der praktischen Filterfunktionen kannst du schnell das passende Modell finden. Du kannst nach Fahrradtyp, Marke, Rahmengröße, Preis und vielen weiteren Kriterien filtern. Besonders praktisch: Lucky Bike liefert die Fahrräder direkt nach Hause. So sparst du dir den Transport und kannst direkt losradeln.

Lucky Bike: Dein Partner für Nachhaltigkeit und Umweltschutz Das Unternehmen setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Das Unternehmen ist sich seiner Verantwortung bewusst und möchte einen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten.

Förderung des Radverkehrs: Gesund und umweltfreundlich unterwegs Unternehmen unterstützt verschiedene Projekte zur Förderung des Radverkehrs. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Fahrrad eine wichtige Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität spielt. Durch die Förderung des Radverkehrs möchte die Geschäftsleitung dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern, den Verkehr zu reduzieren und die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen.

Nachhaltige Produkte: Umweltfreundliche Materialien und Produktion Lucky Bike achtet bei der Auswahl seiner Produkte auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen führt Fahrräder und Zubehör, die aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt werden und unter fairen Bedingungen produziert wurden. Auch bei der Verpackung setzt Lucky Bike auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen verwendet recycelte Materialien und verzichtet auf unnötigen Verpackungsmüll.

Reparieren statt wegwerfen: Lucky Bike setzt auf Langlebigkeit Die "Chefs" möchten dazu beitragen, dass Fahrräder länger genutzt werden. Deshalb bietet das Unternehmen einen umfassenden Reparaturservice an. Die erfahrenen Mechaniker in den Bike Werkstätten bringen jedes Fahrrad wieder in Schuss. So können wertvolle Ressourcen geschont und Müll vermieden werden.

Lucky Bike: Ein Vergleich mit anderen Fahrradhändlern Lucky Bike ist nicht der einzige Fahrradhändler in Deutschland. Doch was macht das Unternehmen so besonders und wie schneidet es im Vergleich mit anderen Anbietern ab?

Große Auswahl: Für jeden das passende Fahrrad Lucky Bike bietet eine beeindruckende Auswahl an Fahrrädern, E-Bikes und Zubehör. Egal ob du ein sportliches Mountainbike, ein komfortables Citybike oder ein praktisches E-Bike suchst – bei Lucky Bike wirst du garantiert fündig. Auch bei der Auswahl der Marken setzt Lucky Bike auf Vielfalt. Das Unternehmen führt Fahrräder von über 50 namhaften Herstellern, darunter sowohl bekannte Marken wie Rotwild, Haibike und Cube als auch Exoten wie Nicolai und Stevens.

Kompetente Beratung: Individuelle Betreuung für jeden Kunden Die Mitarbeiter bei Lucky Bike sind nicht nur Verkäufer, sondern auch Fahrrad-Enthusiasten. Sie kennen sich bestens mit den verschiedenen Modellen aus und beraten dich individuell, um das perfekte Fahrrad für deine Bedürfnisse zu finden. Bei Lucky Bike kannst du dich auf eine kompetente und ehrliche Beratung verlassen. Die Mitarbeiter nehmen sich Zeit für dich und gehen auf deine individuellen Wünsche und Bedürfnisse ein.

Exzellenter Service: Rundum-Sorglos-Paket für dein Fahrrad Lucky Bike bietet einen umfassenden Service rund ums Fahrrad </tags/fahrrad/> . Von der individuellen Anpassung über den Reparaturservice bis hin zur Finanzierung – bei Lucky Bike bist du bestens aufgehoben. Auch nach dem Kauf kümmert man sich um dein Fahrrad. Die hauseigene Werkstatt bietet einen schnellen und zuverlässigen Reparaturservice.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Faire Preise für hochwertige Fahrräder Lucky Bike bietet hochwertige Fahrräder zu fairen Preisen. Das Unternehmen achtet auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet regelmäßig attraktive Angebote und Aktionen. Auch bei der Finanzierung zeigt sich Lucky Bike flexibel. Das Unternehmen bietet verschiedene Modelle an, damit du dir dein Traumrad auch dann leisten kannst, wenn du nicht den vollen Preis auf einmal bezahlen möchtest. Lucky Bike – Dein Glück für das perfekte Fahrrad Lucky Bike hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Fahrradhändler in Deutschland entwickelt. Das Unternehmen überzeugt durch eine große Auswahl an Fahrrädern, kompetente Beratung, exzellenten Service, faire Preise und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Egal ob du ein neues Fahrrad suchst, dein altes reparieren lassen möchtest oder einfach nur eine Runde drehen willst – bei Lucky Bike bist du an der richtigen Adresse. Lass dich von der Leidenschaft für Fahrräder anstecken und finde dein Glück auf zwei Rädern!

Die Filiale in Bielefeld: Die Lucky Bike Filiale in Bielefeld befindet sich am Sunderweg 1 und ist eine der größten Filialen in Deutschland. Sie bietet eine riesige Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes aller Marken und Preisklassen, sowie ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und Bekleidung. Die Filiale verfügt außerdem über eine eigene Werkstatt, in der Reparaturen und Wartungen durchgeführt werden können.

Besonders toll an der Filiale in Bielefeld ist: Die große Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes

Die kompetente Beratung durch die Mitarbeiter

Die schnelle und zuverlässige Werkstatt

Die zentrale Lage in der Innenstadt

Weitere Filialen in Bielefeld: Neben der Filiale am Sunderweg 1 gibt es in Bielefeld noch zwei weitere Lucky Bike Filialen: Lucky Bike Premium Store am Sunderweg 2 Lucky Bike Lager an der Kammerichstraße 39 Fahrradmarken bei Lucky Bike:

Lucky Bike führt Fahrräder von über 50 namhaften Herstellern, darunter: Rotwild: Die deutsche Premiummarke ist bekannt für ihre hochwertigen Mountainbikes und E-Mountainbikes. Haibike: Der Pionier im Bereich E-Mountainbikes bietet innovative Modelle für jedes Terrain. Cube: Die bayerische Marke steht für sportliche Fahrräder und E-Bikes mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Trek: Der US-amerikanische Hersteller bietet eine breite Palette an Fahrrädern für alle Einsatzbereiche. Scott: Die Schweizer Marke ist bekannt für ihre innovativen Technologien und ihr sportliches Design. Ghost: Die deutsche Marke bietet hochwertige Mountainbikes, E-Mountainbikes und Trekkingräder. Winora: Die Traditionsmarke steht für komfortable City- und Trekkingräder. Neben diesen bekannten Marken führt Lucky Bike auch einige Exoten, die man sonst nicht so leicht findet. Dazu gehören zum Beispiel: Nicolai: Die deutsche Manufaktur fertigt individuelle Mountainbikes nach Kundenwunsch.

Stevens: Die Hamburger Marke bietet hochwertige Fahrräder für den sportlichen Einsatz.

Conway: Die Marke aus dem Hause Hartje steht für innovative E-Bikes und Trekkingräder.