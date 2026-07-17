Benotti Bikes im Test: Gravel R, Historie & Qualität

Kurzantwort: Wie gut sind Benotti Bikes? Benotti ist eine vergleichsweise kleine deutsche Fahrradmarke, die technisch deutlich mehr zu bieten hat, als ihre Bekanntheit vermuten lässt. Unabhängige Tests bescheinigen mehreren Rennrad- und Gravel-Modellen ein geringes Gewicht, hohe Agilität, gute Ausstattung und eine ausgeprägte sportliche Ausrichtung. Das aktuelle Benotti Gravel R erhielt im RennRad-Test einen Race-Tipp; ein früheres Fuoco Gravel wurde mit 9 von 10 Punkten und einem Kauftipp bewertet. Die eigentliche Besonderheit ist jedoch nicht nur ein einzelnes Benotti Bike. Es ist die Verbindung aus Fahrradentwicklung, individueller Konfiguration, Endmontage in Duderstadt und der Carbonkompetenz von ax-lightness. Gleichzeitig gehört zur Wahrheit: Nicht jede Komponente und nicht jeder Rahmen entsteht vollständig in Deutschland. Benotti selbst formuliert deshalb „Engineered & built in Germany“ und beschreibt bei der Fuoco-Serie eine Produktion der Rahmensets nach eigenen Vorgaben sowie die finale Montage und Anpassung im Werk in Duderstadt. Damit ist Benotti weder eine beliebige Handelsmarke noch pauschal eine Manufaktur, die jedes Fahrradteil in Deutschland herstellt. Es ist eine deutsche Performance-Marke mit eigener Entwicklungs- und Carbonkompetenz, internationaler Zulieferkette und einem ungewöhnlich hohen Anteil an individueller Montage.

Benotti ist nicht Benotto Schon der Name sorgt regelmäßig für Verwirrung. Benotti mit „i“ ist die deutsche Fahrradmarke aus Niedersachsen. Sie darf nicht mit Benotto verwechselt werden, einer historisch bekannten italienisch-mexikanischen Fahrradmarke. Die Wurzeln von Benotti liegen bei BENObikes in Gieboldehausen. Branchenberichte nennen Bernd Nolte als Gründer und Inhaber. 2005 eröffnete er demnach das erste BENObikes-Geschäft; gegen Ende des Jahres 2010 begann die Geschichte der eigenen Fahrradmarke Benotti. Das erklärt auch den Namen: Benotti klingt italienisch, entstand aber aus dem Umfeld von Bernd Nolte und BENObikes. Was zunächst wie eine kleine regionale Fahrradgeschichte wirkt, bekam wenige Jahre später eine ganz andere technische Tiefe.

Der Wendepunkt: Benotti übernimmt ax-lightness 2015 geriet der deutsche Carbon-Leichtbauspezialist ax-lightness in die Insolvenz. BENObikes übernahm das Unternehmen. Aus Sicht der Fahrradbranche war das mehr als der Kauf eines bekannten Markennamens: Benotti erhielt Zugang zu Erfahrung, Fertigungstechnik und Know-how bei extrem leichten Carbonbauteilen. Heute steht die ax-lightness composites GmbH in Duderstadt hinter beiden Marken. Nach eigenen Angaben entstehen dort Carbonprodukte für Sport, Automotive, Motorsport und Medizintechnik. Genannt werden 3.000 Quadratmeter Produktions- und 800 Quadratmeter Bürofläche. Für Benotti ist das ein entscheidender Unterschied zu vielen Fahrradmarken, die Rahmen und Komponenten lediglich auswählen, etikettieren und vertreiben. ax-lightness entwickelt und fertigt unter anderem Laufräder, Lenker, Vorbauten, Sättel und Sattelstützen aus Carbon. Diese Kompetenz fließt sichtbar in zahlreiche Benotti-Konfigurationen ein. Das Fahrrad ist dadurch nicht automatisch vollständig „Made in Germany“. Aber Entwicklung, Systemintegration, Endmontage, Anpassung und ein Teil der hochwertigen Carbonkomponenten liegen tatsächlich in Deutschland. Genau diese differenzierte Aussage ist glaubwürdiger als ein pauschales Herkunftsversprechen.

Von der Carbonfaser auf die Schotterpiste System Message: WARNING/2 ( <string> , line 36) Title underline too short. Von der Carbonfaser auf die Schotterpiste ---------------------------------------- Ein Gravelbike muss heute viele Widersprüche auflösen. Es soll auf Asphalt schnell rollen, auf grobem Schotter kontrollierbar bleiben, auf langen Strecken nicht zermürben und im Idealfall trotzdem leicht genug für steile Anstiege sein. Das ist schwieriger, als einfach breitere Reifen an ein Rennrad zu bauen. Ein gutes Race Gravel Bike benötigt: einen steifen, aber nicht unnötig harten Rahmen,

ausreichend Reifenfreiheit,

eine Geometrie zwischen Agilität und Laufruhe,

sichere Griffpositionen im Unterlenker,

eine passende Übersetzungsbandbreite,

zuverlässige Scheibenbremsen,

robuste und zugleich aerodynamische Laufräder,

eine Sitzposition, die auch nach mehreren Stunden funktioniert. Genau an dieser Schnittstelle wird Benotti interessant. Die Marke kommt aus dem Rennrad- und Leichtbauumfeld, versucht beim Gravel R aber nicht, ein empfindliches Showbike für den Parkplatz zu bauen. Das Rad soll Rennen, schnelle Trainingsrunden und lange Schotteretappen verbinden.

Benotti Gravel R: Das Race-Gravelbike im Mittelpunkt Das aktuelle Benotti Gravel R ist das sportlichste Gravelbike der Marke. Der Hersteller nennt einen ultraleichten Rahmen aus T1000-Carbon, vollständig innenverlegte Leitungen, ein integriertes Carbon-Cockpit und eine Reifenfreiheit bis 45 Millimeter bei 28-Zoll-Laufrädern. Der Lenker besitzt laut Produktbeschreibung 24,3 Grad Flare und 137 Millimeter Drop. Diese Zahlen sind nicht bloß Dekoration. 45 Millimeter Reifenfreiheit Breitere Reifen können auf losem Untergrund mehr Traktion, Kontrolle und Komfort bieten. Gleichzeitig bleibt ein 40-Millimeter-Setup für schnelle gemischte Strecken interessant. Benotti liefert viele aktuelle Gravel-R-Konfigurationen mit Continental Terra Competition in 40-622 aus. Wer technischer fährt oder mehr Sicherheitsreserve möchte, kann den vorhandenen Raum bis 45 Millimeter nutzen. Aero-Cockpit mit Flare Der ausgestellte Unterlenker verbessert die Kontrolle auf ruppigem Schotter. Ein flacher, aerodynamisch geformter Oberlenker und die integrierte Leitungsführung zeigen dagegen die Herkunft aus dem Rennradbau. Das Gravel R will nicht wie ein Mountainbike mit Rennlenker wirken, sondern wie ein kompromisslos schnelles Rad für unbefestigte Rennen. Sehr niedriges Gewicht Der Hersteller nennt für Spitzenkonfigurationen mit SRAM Red XPLR AXS ein Gewicht ab 6,8 Kilogramm ohne Pedale. Aktuelle Force- und GRX-Versionen werden je nach Laufradsatz ungefähr zwischen 7,2 und 7,5 Kilogramm angegeben. Solche Werte sind für ein Gravelbike außergewöhnlich niedrig. Das Gewicht allein gewinnt jedoch kein Gravelrennen. Entscheidend ist, ob das Rad unter Last präzise bleibt, auf schnellen Abfahrten Ruhe bewahrt und den Fahrer nicht nach drei Stunden mürbe macht.

Was unabhängige Tests über das Gravel R sagen Im RennRad-Test 2026 wurde das Benotti Gravel R als leicht, aerodynamisch und besonders beschleunigungsstark beschrieben. Hervorgehoben wurden seine Agilität und gleichzeitig ausgewogene Fahreigenschaften. Das Testfazit nennt keine klare Schwäche und vergibt einen Race-Tipp. Das ist deshalb bemerkenswert, weil extreme Leichtbau-Gravelbikes häufig in eine von zwei Fallen geraten: Sie werden sehr nervös und verlangen ständig Aufmerksamkeit.

Sie sind auf glattem Untergrund schnell, verlieren aber auf langen, schlechten Strecken an Komfort und Kontrolle. Der Testeindruck deutet darauf hin, dass Benotti beim Gravel R einen brauchbaren Mittelweg gefunden hat: spürbar rennorientiert, aber nicht ausschließlich für kurze Vollgas-Runden. Schon das frühere Benotti Fuoco Gravel erhielt im RennRad-Test 9 von 10 Punkten. Gelobt wurden Agilität, Laufruhe, geringes Gewicht, Komfort und Ausstattung. Damit ergibt sich ein Muster. Die positiven Bewertungen sind nicht auf ein einziges Modell oder einen einmaligen Test beschränkt. Benotti scheint seine Kernkompetenz – leichte und direkte Sporträder – erfolgreich auf den Gravelbereich übertragen zu haben.

Gravel R oder Gravel A? Benotti trennt seine aktuelle Gravelwelt grob in zwei Charaktere. Gravel R: Rennen, Geschwindigkeit und geringes Gewicht Das Gravel R richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die schnell fahren wollen. Es ist interessant für: Gravelrennen,

sportliche Langstrecken,

schnelle Gruppenfahrten,

gemischte Asphalt-Schotter-Routen,

ambitioniertes Ausdauertraining,

Fahrer, die ein sehr leichtes Race Gravel Bike suchen. Die aktuellen Varianten reichen von Shimano GRX Di2 bis zu elektronischen SRAM-XPLR-Gruppen und hochwertigen ax-lightness-Laufrädern. Gravel A: der vielseitigere Allrounder Das Gravel A ist stärker auf Freiheit, Tour, Alltag und vielseitige Strecken ausgerichtet. Benotti beschreibt es als sportlich auf Asphalt und komfortabel auf Schotter und Feldwegen. Aktuelle Ausstattungen kombinieren den Carbonrahmen unter anderem mit Shimano GRX Di2 oder SRAM Rival beziehungsweise Force XPLR. Wer überwiegend Rennen fährt, wird eher zum Gravel R schauen. Wer Bikepacking, Alltag, lange Touren und sportliche Wochenendrunden verbinden möchte, sollte das Gravel A nicht vorschnell als schwächere Variante betrachten. Ein etwas weniger aggressives Rad kann im realen Leben das bessere Rad sein.

SRAM Apex XPLR oder SRAM Force XPLR? Die Keyword-Daten rund um Benotti zeigen ein starkes Interesse an SRAM Apex, SRAM Apex XPLR und SRAM Force XPLR. Das ist logisch: Die Schaltgruppe beeinflusst Preis, Gewicht, Bedienung und Übersetzung eines Gravelbikes erheblich. SRAM Apex XPLR Apex ist der preisbewusstere Einstieg in die moderne SRAM-Gravelwelt. SRAM beschreibt Apex XPLR als 1x12-Antrieb, erhältlich mit mechanischer Schaltung oder elektronischem AXS-System. Die Gruppe ist für Gravel, Bikepacking und Abenteuer ausgelegt. Apex ist nicht minderwertig. Sie ist schwerer und weniger exklusiv als Force oder Red, bietet aber eine robuste und funktionale Lösung. Gerade bei Gravel Bike Auslaufmodellen oder gebrauchten Benotti-Rädern kann eine Apex-XPLR-Ausstattung ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. SRAM Force XPLR AXS Die aktuelle Force XPLR AXS arbeitet als elektronisches 1x13-System mit einer 10-46-Zähne-Kassette. SRAM positioniert diese Abstufung als Verbindung aus großer Bandbreite und sinnvoller Gangfolge für wechselnde Gravelstrecken. Am Benotti Gravel R passt Force XPLR besonders gut zum Charakter des Rades: leicht, aufgeräumt, schnell schaltend und ohne Umwerfer. Einige aktuelle Konfigurationen enthalten zudem einen Powermeter. Das ist für strukturiertes Training und lange Rennen sinnvoller als viele rein optische Tuningteile. Die Entscheidung ist deshalb weniger eine Frage von „gut oder schlecht“: Apex XPLR: vernünftig, robust, günstiger.

Force XPLR AXS: leichter, elektronisch, feiner ausgestattet.

Red XPLR AXS: maximale Gewichts- und Preissteigerung für die letzten Prozent.

Benotti als Marke: mehr als Gravel Die Suchnachfrage zeigt, dass Menschen Benotti nicht nur über das Gravelbike entdecken. Sie suchen nach „Benotti Bike“, „Benotti Bikes“, „Aero Rennrad“, „Rennrad Rahmenset“, „TT Bike“ und Triathlonrädern. Das Portfolio spiegelt die Herkunft der Marke: Aero- und Race-Rennräder wie das Fuoco Aero SL,

leichte Allround-Rennräder wie Blade und Blade SL,

Gravel R und Gravel A,

Rahmensets zur individuellen Konfiguration,

Triathlon- und TT-Bikes,

Carbonlaufräder und Cockpits von ax-lightness,

Zubehör vom Pedal bis zum Fahrradcomputer. Auch im Rennradbereich ist der Testspiegel auffällig. Das Fuoco Aero erreichte im TOUR-Test 2023 die Gesamtnote 1,9. In einem späteren Vergleich von Wettkampfrädern bis 7.000 Euro war das Fuoco Aero SL mit 7.250 Gramm das leichteste Rad im Testfeld. Das 2026 getestete Benotti Blade erhielt von RennRad einen Kauftipp. Gelobt wurden geringes Gewicht, Agilität, Laufruhe, Ausstattung und Langstreckentauglichkeit. Diese Ergebnisse stützen das Markenbild: Benotti ist besonders stark, wenn geringes Gewicht, direkte Beschleunigung und hochwertige Konfiguration zusammenkommen.

Wie deutsch ist ein Benotti Bike wirklich? Die Antwort lautet: deutscher, als viele vermuten – aber nicht in jeder Hinsicht vollständig in Deutschland gefertigt. Belegt sind: Unternehmenssitz, Entwicklung und Endmontage in Duderstadt,

individuelle Konfiguration und Anpassung,

eigene Carbonkompetenz durch ax-lightness,

Fertigung verschiedener Carbonkomponenten in Deutschland,

Nutzung eigener Laufräder, Cockpits, Sättel und Sattelstützen in vielen Aufbauten. Benotti erklärt zugleich, dass die Rahmensets der Fuoco-Serie nach eigenen Design- und Fertigungsvorgaben produziert und anschließend in Duderstadt montiert und angepasst werden. Für das Gravel R beschreibt der Hersteller den T1000-Carbonrahmen und dessen Faseraufbau, nennt auf den von uns ausgewerteten Produktseiten aber keinen eindeutigen deutschen Laminierort. Deshalb wäre die Behauptung „komplett in Deutschland gebaut“ zu weitgehend. Die faire Einordnung lautet: Benotti ist eine deutsche Fahrradmarke mit eigener Entwicklung, deutscher Endmontage und echter Inhouse-Carbonfertigung bei ausgewählten Komponenten. Die Lieferkette der Rahmensets ist modellabhängig und sollte nicht pauschal mit vollständiger deutscher Rahmenfertigung gleichgesetzt werden. Gerade diese Offenheit ist wichtig. Herkunft ist ein Kaufargument, darf aber kein Ersatz für Fahrqualität, Service und nachvollziehbare technische Daten sein.

Was spricht für Benotti? 1. Eigenständige Carbonkompetenz Mit ax-lightness besitzt das Unternehmen Know-how, das über die Auswahl von Katalogkomponenten hinausgeht. Besonders bei Laufrädern, Cockpits und Leichtbauteilen kann Benotti ein eigenes System anbieten. 2. Sehr geringes Gewicht Benotti taucht in Tests regelmäßig weit vorne auf, wenn es um das Gewicht geht. Beim Gravel R wird dieser Vorteil mit moderner Reifenfreiheit und Race-Geometrie verbunden. 3. Individuelle Konfiguration Rahmenhöhe, Cockpit, Schaltung, Laufräder und weitere Komponenten lassen sich je nach Modell anpassen. Das ist besonders wertvoll, wenn das Serienrad nicht nur gut aussehen, sondern wirklich zum Körper passen soll. 4. Vermessung und Bikefitting-Nähe Benotti bietet einen Vermessungsbogen zur individuellen Abstimmung an. Das ersetzt nicht in jedem Fall ein professionelles Bikefitting, ist aber besser als ein anonymer Kauf allein nach Körpergröße. Vertiefung: Bikefitting – mehr als nur Cleats einstellen 5. Gute unabhängige Testergebnisse Gravel R, Fuoco Gravel, Fuoco Aero und Blade erhielten in verschiedenen Tests starke Bewertungen oder Empfehlungen. Ein Markenurteil sollte nie nur auf einem einzelnen Test basieren; bei Benotti zeigt sich jedoch über mehrere Modellgenerationen ein konsistentes Bild.

Was spricht gegen einen vorschnellen Kauf? 1. Kleine Marke, kleineres Servicenetz Benotti kann nicht die Händlerdichte von Cube, Trek, Specialized oder Giant bieten. Wer weit von Duderstadt oder einem Servicepartner entfernt wohnt, sollte vor dem Kauf klären, wer Wartung, Garantiefragen und integrierte Cockpitarbeiten übernimmt. 2. Vollintegration erschwert Umbauten Innenverlegte Leitungen und integrierte Cockpits sehen sauber aus und können aerodynamische Vorteile bringen. Sie machen Änderungen an Vorbaulänge, Lenkerbreite oder Leitungen aber aufwendiger und teurer. 4. Preis und Wiederverkauf Benotti bietet teils starke Ausstattung fürs Geld, ist aber weniger bekannt als Canyon, Rose oder Specialized. Das kann den Wiederverkauf erschweren. Gleichzeitig bezahlen Käufer bei den Spitzenmodellen für geringe Stückzahlen, Carbonleichtbau und hochwertige Eigenkomponenten. 5. Das schnellste Rad ist nicht automatisch das beste Rad Wer entspannt touren, viel Gepäck transportieren oder technische Trails fahren möchte, braucht möglicherweise mehr Komfort, Befestigungspunkte oder Robustheit als ein Race-Gravelbike bietet.

Benotti Gravel R im Vergleich zu Canyon und Rose Ein seriöser Vergleich darf nicht nur das Gewicht betrachten. Benotti Gravel R Stärken: sehr geringes Gewicht,

exklusive Konfiguration,

ax-lightness-Komponenten,

sportliche und eigenständige Marke,

persönliche Abstimmung und Endmontage in Duderstadt. Grenzen: kleineres Händler- und Servicenetz,

weniger Langzeitberichte,

teilweise hochpreisige Aufbauten,

komplexe Vollintegration. Canyon Grail Canyon bietet große Stückzahlen, starke digitale Prozesse, hohe Markenbekanntheit und umfangreiche Modellvarianten. Das Grail ist international etabliert und auf schnelle Gravelstrecken ausgerichtet. Benotti punktet dagegen mit kleinerer Serie, persönlicherer Konfiguration und eigener deutscher Carbonkomponentenfertigung. Rose Backroad Rose verbindet Direktvertrieb mit stationärer Präsenz und einer großen Community. Das Backroad deckt vom sportlichen Gravelbike bis zum Bikepacking viele Varianten ab. Benotti ist im Charakter spezieller: leichter, exklusiver und beim Gravel R deutlicher auf Race getrimmt. Das vorläufige Urteil: Canyon ist das skalierte Performance-System, Rose der vielseitige Allround-Anbieter und Benotti die kleine, leichte Carbon-Spezialität aus Duderstadt.

Für wen ist das Benotti Gravel R geeignet? Das Gravel R passt besonders gut zu dir, wenn du: bereits Rennrad fährst und auf Schotter nicht langsam werden willst,

ein sehr leichtes Race Gravel Bike suchst,

elektronische Schaltung und Powermeter sinnvoll nutzt,

schnelle Langstrecken und Gravelrennen planst,

Wert auf ein individuell abgestimmtes Rad legst,

eine kleinere deutsche Marke spannender findest als den nächsten Massenklassiker. Weniger passend ist es, wenn du: hauptsächlich Alltag und Pendelstrecken fährst,

sehr viel Gepäck und zahlreiche Halterungen benötigst,

technische MTB-Trails suchst,

möglichst einfache Reparaturen unterwegs priorisierst,

ein enges Budget hast,

einen Händler direkt im Wohnort voraussetzt.

Gibt es Benotti Gravel Bikes in XS? Viele Menschen suchen ausdrücklich nach „Gravel Bikes XS“. Größenbezeichnungen sind jedoch nicht einheitlich. Benotti listet das Gravel R in Rahmengrößen von 49 bis 58 Zentimetern und nennt einen ungefähren Körpergrößenbereich von 162 bis 195 Zentimetern. Die Größe 49 kann je nach Körperproportionen einem typischen XS- oder kleinen S-Bereich anderer Hersteller entsprechen. Entscheidend sind aber nicht Buchstaben, sondern: Schrittlänge,

Oberkörperlänge,

Beweglichkeit,

gewünschte Überhöhung,

Lenkerbreite,

Kurbellänge,

tatsächliche Reach- und Stack-Werte. Wer zwischen zwei Größen liegt, sollte nicht blind die kleinere oder größere Variante bestellen. Gerade bei einem sportlichen Gravelbike verändert die Größe das Lenkverhalten und die Langstreckentauglichkeit erheblich. Vertiefung: Größenermittlung oder Bikefitting?

Garantie und Crash Replacement Benotti beziehungsweise ax-lightness gewährt dem Erstkäufer für Carbonkomponenten der Marken Benotti und ax-lightness eine sechsjährige Garantie auf die strukturelle Integrität. Für Aluminiumräder gilt diese freiwillige Sechs-Jahres-Garantie nicht. Zusätzlich wird ein Crash-Replacement-Programm angeboten; die konkreten Bedingungen und Ausschlüsse sollten vor dem Kauf gelesen werden. Das ist ein Pluspunkt, aber keine Vollkaskoversicherung gegen jede Beschädigung. Stürze, Überlastung, nicht freigegebene Umbauten und unsachgemäße Nutzung können von der Garantie ausgeschlossen sein.

So wird aus dem Gravel R ein langlebiges Rad Ein leichtes Gravelbike benötigt keine übertriebene Pflege, aber konsequente Grundlagen: Reifenluftdruck an Untergrund und Fahrergewicht anpassen,

Carbonteile mit korrektem Drehmoment montieren,

Lager und Steuersatz nach Schlechtwetterfahrten prüfen,

Tubeless-Dichtmilch regelmäßig kontrollieren,

Bremsbeläge vor langen Abfahrten prüfen,

elektronische Schaltung laden und Updates bewusst durchführen,

Kette reinigen und passend schmieren oder wachsen. Vertiefung: Fahrradkette wachsen – alles, was du wissen musst Auch das Ventil kann im Gravelalltag entscheidend sein. Das Schwalbe Clik Valve verspricht eine einfachere Pumpenverbindung und ist besonders für Tubeless- und Gravelnutzer interessant, sofern Pumpe und Adapter passen. Vertiefung: Schwalbe Clik Valve am Gravelbike

Kaufcheck: Diese Fragen vor der Bestellung klären Möchte ich Rennen fahren oder hauptsächlich touren? Brauche ich 1x oder 2x? Ist eine elektronische Schaltung unterwegs ein Vorteil für mich? Reicht mir SRAM Apex oder Rival, oder nutze ich Force XPLR wirklich aus? Benötige ich einen Powermeter? Welche Reifenbreite fahre ich realistisch? Wer wartet das integrierte Cockpit? Welche Laufräder passen zu Gewicht, Strecke und Reparaturmöglichkeiten? Ist meine Rahmenhöhe vermessen oder nur geschätzt? Welche Garantie- und Crash-Replacement-Bedingungen gelten für meinen Aufbau? Wer diese Fragen ehrlich beantwortet, verhindert den häufigsten Fehlkauf: ein beeindruckendes Fahrrad, das nicht zum eigenen Fahren passt.

Fazit: Benotti hat Bike-Blut – aber keine Narrenfreiheit Benotti ist eine dieser Marken, die man leicht übersieht, solange man Fahrradqualität mit Werbebudget und Händlerdichte verwechselt. Die Geschichte ist ungewöhnlich: Ein niedersächsischer Fahrradbetrieb baut eine eigene Marke auf, übernimmt einen insolventen deutschen Carbon-Leichtbauspezialisten und entwickelt daraus ein gemeinsames System aus Performance-Bikes und hochwertigen Komponenten. Das Gravel R ist die logische Zuspitzung dieser Entwicklung. Es ist leicht, aerodynamisch, aggressiv und laut unabhängigen Tests trotzdem ausgewogen genug für lange Strecken. Es bringt Rennradgeschwindigkeit auf Schotter, ohne so zu tun, als wäre jeder Waldweg eine weichgespülte Asphaltstraße. Doch Bike-Blut bedeutet auch, genau hinzusehen. Nicht jedes leichte Teil ist für jeden Fahrer sinnvoll. Nicht jede integrierte Lösung ist wartungsfreundlich. Und „Engineered & built in Germany“ darf nicht automatisch als vollständige deutsche Fertigung jedes Rahmens verstanden werden. Gerade nach dieser kritischen Prüfung bleibt ein starkes Urteil: Benotti ist kein italienischer Mythos und kein lauter Massenhersteller. Benotti ist eine technisch ernst zu nehmende deutsche Fahrradmarke mit echter Carbonkompetenz. Das Gravel R gehört zu den spannendsten Race-Gravelbikes für Fahrer, die leicht, schnell und etwas abseits des Mainstreams unterwegs sein wollen.

FAQ zu Benotti Bikes Ist Benotti eine gute Fahrradmarke? Die bisher ausgewerteten unabhängigen Tests sprechen für eine hohe Qualität. Besonders Gewicht, Agilität, Ausstattung und sportliches Fahrverhalten werden regelmäßig gelobt. Servicezugang, individuelle Passform und der konkrete Aufbau bleiben trotzdem entscheidend. Wo werden Benotti Bikes hergestellt? Entwicklung, Konfiguration, Endmontage und Anpassung erfolgen in Duderstadt. ax-lightness fertigt dort verschiedene Carbonkomponenten. Bei Rahmensets ist die Lieferkette modellabhängig; Benotti beschreibt für die Fuoco-Serie eine Produktion nach eigenen Vorgaben und die finale Montage in Deutschland. Wer steckt hinter Benotti? Hinter der Marke steht die ax-lightness composites GmbH aus Duderstadt. Die Wurzeln liegen bei BENObikes und Bernd Nolte. 2015 übernahm BENObikes den Carbon-Spezialisten ax-lightness. Ist das Benotti Gravel R ein Race Gravel Bike? Ja. Geometrie, Gewicht, Aero-Cockpit, integrierte Leitungen und hochwertige 1x- beziehungsweise 2x-Antriebe sind klar sportlich ausgerichtet. Die Reifenfreiheit bis 45 Millimeter sorgt dennoch für Reserven auf losem Untergrund. Was ist besser: SRAM Apex XPLR oder Force XPLR? Apex XPLR ist günstiger und funktional, Force XPLR AXS leichter, elektronisch und hochwertiger. Für Touren und preisbewusste Aufbauten kann Apex genügen. Für Rennen, Powermeter-Nutzung und High-End-Konfigurationen passt Force besser. Wie viel Garantie gibt Benotti? Für den Erstkäufer gilt laut Hersteller eine freiwillige Sechs-Jahres-Garantie auf die strukturelle Integrität bestimmter Carbonkomponenten von Benotti und ax-lightness. Bedingungen und Ausschlüsse sind zu beachten. Welche Rahmengröße eignet sich für kleine Fahrer? Das Gravel R beginnt bei Größe 49 und wird für Körpergrößen ab ungefähr 162 Zentimetern angeboten. Körperproportionen und gewünschte Sitzposition sind wichtiger als eine pauschale XS-Bezeichnung.