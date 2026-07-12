PV-Strukturvertrieb im Realitätscheck

Hohe Provisionen, kostenlose Kundenkontakte und schnelle Aufstiegschancen: Der Photovoltaik-Strukturvertrieb wirbt offensiv um Quereinsteiger. Ein ehemaliger Gebietsleiter berichtet, wie sich seine Arbeit von der Solarberatung zur Anwerbung neuer Verkäufer verschob – und welche Fragen Interessenten vor dem Einstieg stellen sollten.

Flexible Arbeitszeiten, gestellte Kundentermine und Verdienstmöglichkeiten weit über dem Durchschnittsgehalt: So klingen viele Stellenanzeigen, mit denen Photovoltaik-Vertriebe um Quereinsteiger werben. Der harte Wettbewerb um Solarkunden hat jedoch nicht nur Folgen für Hausbesitzer. Auch Verkäufer, Handelsvertreter und neue Vertriebspartner können feststellen, dass die Realität anders aussieht als auf Vertriebsveranstaltungen oder in sozialen Netzwerken.

Ein ehemaliger Gebietsleiter aus dem Photovoltaik-Strukturvertrieb hat NGO-online.de geschildert, wie sich seine Arbeit über mehrere Jahre veränderte. Zu Beginn habe die Anlage im Mittelpunkt gestanden: Module, Wechselrichter, Speicher, Stromverbrauch und Wirtschaftlichkeit. Später habe sich der Schwerpunkt zunehmend vom Verkauf der Anlagen auf die Anwerbung neuer Vertriebsmitarbeiter verlagert.

Der Artikel richtet sich besonders an Menschen, die einen Einstieg als Solarberater, Handelsvertreter oder Quereinsteiger erwägen. Er zeigt, welche wirtschaftlichen Anreize in einem provisionsorientierten Strukturvertrieb entstehen können und welche Informationen vor einer Unterschrift auf den Tisch gehören.

Note Grundlage ist der persönliche Erfahrungsbericht eines ehemaligen Gebietsleiters. NGO-online.de konnte seine Angaben bislang nicht unabhängig überprüfen. Sie sind nicht repräsentativ für den gesamten Photovoltaikmarkt. Genannte Größenordnungen wurden bewusst vergröbert, um Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Unternehmen zu vermeiden.

Was Strukturvertrieb von klassischem Vertrieb unterscheidet Ein klassischer Verkäufer verdient hauptsächlich an den eigenen Abschlüssen. Er berät, verkauft und erhält dafür ein Gehalt, eine Provision oder beides. In einem Strukturvertrieb kommt eine zweite Verdienstebene hinzu: Entscheidend ist nicht nur der eigene Umsatz, sondern auch, wie viele weitere Vertriebspartner unterhalb der eigenen Position arbeiten und welche Umsätze sie erzielen. Wer andere anwirbt, kann an deren Abschlüssen mitverdienen. Viele Beteiligte arbeiten dabei nicht als Angestellte, sondern als selbstständige Handelsvertreter nach § 84 Handelsgesetzbuch. Sie tragen einen wesentlichen Teil ihres unternehmerischen Risikos selbst. Aus dieser doppelten Verdienstlogik kann sich eine Verschiebung der Anreize ergeben: Nicht nur die Photovoltaikanlage muss verkauft werden. Auch das Vertriebssystem selbst wird zum Produkt. Neue Teilnehmer werden mit hohen Verdienstmöglichkeiten, kostenlosen Kundenkontakten und schnellen Aufstiegschancen umworben. Wie viele von ihnen später dauerhaft ein tragfähiges Einkommen erzielen, bleibt bei der Anwerbung häufig weniger sichtbar.

Vom Solarberater zum Anwerber Nach Darstellung des ehemaligen Gebietsleiters wuchs die Organisation, für die er tätig war, innerhalb weniger Jahre von einigen Hundert auf mehrere Tausend registrierte Vertriebspartner. Mit dem Wachstum habe sich die Arbeitsweise verändert. Anfangs hätten sich die Vertriebsmitarbeiter vor allem mit der Technik und der Frage beschäftigt, ob sich eine Anlage für den jeweiligen Haushalt rechnet. Später habe ein erheblicher Teil der Beteiligten weniger versucht, selbst Photovoltaikanlagen zu verkaufen. Stattdessen sei die Hoffnung gewachsen, eigene Verkäufer anzuwerben und an deren Abschlüssen mitzuverdienen. Für die Organisation ist ein solches Wachstum attraktiv: Neue Vertriebspartner bringen persönliche Netzwerke, Kontakte und Arbeitszeit mit, ohne dass dafür ein festes Gehalt anfällt. Für den Einzelnen bedeutet jede weitere Registrierung dagegen zunächst mehr Konkurrenz – um Kundenkontakte, Gebiete und dieselben Hausdächer. Der Erfahrungsbericht beschreibt damit eine Dynamik, die in der Verdienststruktur angelegt sein kann: Das Anwerben wird wirtschaftlich interessanter als das Verkaufen.

Viele verdienen an einer einzigen Anlage mit Der ehemalige Gebietsleiter beschreibt ein System mehrstufiger Provisionsanteile. Höhere Stufen seien erst mit steigenden Abschlusszahlen oder dem Aufbau einer eigenen Vertriebsstruktur erreichbar gewesen. Neue Mitarbeiter hätten zunächst nur einen vergleichsweise kleinen Anteil am erwirtschafteten Rohertrag erhalten. Die theoretisch möglichen Spitzenprovisionen hätten beeindruckend gewirkt, seien für den Großteil der Vertriebspartner nach seiner Erfahrung aber kaum erreichbar gewesen. Je mehr Ebenen an einem Abschluss beteiligt sind, desto mehr Personen und Unternehmen haben ein wirtschaftliches Interesse am Verkauf: der unmittelbare Verkäufer,

dessen Teamleiter,

weitere Führungsebenen,

die Vertriebsorganisation,

möglicherweise ein Leadlieferant,

das ausführende Solarunternehmen,

beteiligte Montage- und Elektrofirmen. Diese Kette führt nicht zwangsläufig zu überhöhten Preisen. Sie schafft jedoch zusätzliche Kosten und Provisionsinteressen, die im Gesamtpreis berücksichtigt werden müssen. Was eine Anlage kosten kann, zeigt unser Überblick über die Kosten einer Solaranlage. Er bietet eine nützliche Vergleichsgröße gegenüber dem Angebot eines örtlichen Fachbetriebs. Für Interessenten ergibt sich daraus eine einfache, aber wichtige Frage: Wie viel bezahlt der Kunde für Module, Speicher, Montage und Service – und wie viel für die Vertriebsstruktur, die den Vertrag vermittelt hat?

Selbstständig ohne Sicherheitsnetz Ein hoher Monatsumsatz ist nicht mit einem entsprechend hohen Nettogehalt gleichzusetzen. Wer als selbstständiger Handelsvertreter arbeitet, muss je nach Vertragsmodell unter anderem folgende Kosten selbst tragen: Einkommensteuer,

Kranken- und Pflegeversicherung,

Altersvorsorge,

Fahrzeug und Kraftstoff,

Telefon und Arbeitsmittel,

Fahrten zu Interessenten,

mögliche Kosten für Kundenkontakte,

Zeiten ohne erfolgreiche Abschlüsse. Auch mehrere Tausend Euro Provision in einem guten Monat können deshalb ein unsicheres Einkommen bedeuten. Kommt im nächsten Monat kein Vertrag zustande, fehlen sofort wesentliche Einnahmen. Hinzu kommt die sogenannte Stornohaftung. Nach § 87a Handelsgesetzbuch kann der Provisionsanspruch entfallen, wenn feststeht, dass der Kunde nicht leistet. Bereits empfangene Beträge können dann zurückzuzahlen sein. Platzt ein Vertrag etwa durch Widerruf oder eine gescheiterte Finanzierung, kann eine bereits verplante Provision zur finanziellen Belastung werden. Das Risiko eines erfolglosen Beratungsgesprächs liegt damit in erheblichem Maß beim einzelnen Verkäufer. Für die Vertriebsorganisation entstehen dagegen häufig keine vergleichbaren Personalkosten wie bei einem angestellten Außendienst.

Leads als Belohnung – und als Druckmittel Besonders heikel ist nach Darstellung des ehemaligen Gebietsleiters die Verteilung sogenannter Leads – also Kontaktdaten von Menschen, die Interesse an einer Photovoltaikanlage gezeigt haben sollen. Neue Vertriebspartner hätten zunächst nur eine begrenzte Zahl solcher Kontakte erhalten. Entstanden daraus keine Abschlüsse, seien weitere Leads ausgeblieben. Erfolgversprechende Kundenkontakte seien bevorzugt an Verkäufer gegangen, die bereits hohe Abschlusszahlen erreicht hatten. So kann sich das System selbst verstärken: Wer schon verkauft, erhält weitere Chancen. Wer noch nicht verkauft hat, bekommt weniger Gelegenheit, Erfahrung zu sammeln. Bleiben kostenlose Leads aus, müssen Verkäufer selbst Interessenten finden – über persönliche Netzwerke, soziale Medien, gekaufte Kontaktdaten oder direkte Ansprache. Wer Leads kauft, sollte schriftlich klären, ob die Kontakte exklusiv vergeben werden, wie aktuell sie sind und wie oft sie bereits weitergegeben wurden. Gleichzeitig konkurriert der überregionale Handelsvertreter mit lokalen Fachbetrieben, die regionale Referenzen vorweisen und bei späteren Problemen leichter erreichbar sind. Worauf Kunden beim Kauf und bei der Installation einer Photovoltaikanlage achten sollten, ist inzwischen gut dokumentiert. Verkaufsgespräche nach einem auswendig gelernten Skript reichen dafür nicht aus.

Ranking, Druck und die Mehrheit, die wenig verkauft Nach Angaben des Insiders konnten die registrierten Handelsvertreter innerhalb des Systems sehen, welche Kollegen Anlagen verkauft und welche Verkaufssummen sie erzielt hatten. Solche Ranglisten können motivieren. Sie können aber auch eine Atmosphäre permanenter Beobachtung und Konkurrenz schaffen. Wer keine Abschlüsse erzielt, sieht täglich die Erfolge anderer. Misserfolge erscheinen dann schnell als persönliches Versagen – selbst wenn schwierige Leads, starke regionale Konkurrenz oder ein schwacher Markt eine Rolle spielen. Die Struktur des Systems selbst gerät dabei leicht aus dem Blick. Aufschlussreich sind die Größenordnungen, die der ehemalige Gebietsleiter aus seiner Erinnerung nennt: Nur etwa ein Fünftel der registrierten Vertriebspartner habe regelmäßig Anlagen vermittelt. Nur ein kleiner Bruchteil habe hohe Stückzahlen erreicht. Rund zwei Drittel hätten kaum oder gar nicht verkauft. Diese Angaben sind keine Branchenstatistik und konnten von NGO-online.de nicht unabhängig überprüft werden. Sie zeigen jedoch, warum Interessenten nicht nur nach theoretisch möglichen Spitzenprovisionen fragen sollten. Entscheidend ist, wie viele aktive Verkäufer die beworbenen Stufen tatsächlich erreichen und wie hoch ihre eigenen Kosten sind. Important Ein hoher möglicher Verdienst ist noch kein typischer Verdienst. Vor dem Einstieg sollten Interessenten sich deshalb nicht nur Spitzenprovisionen zeigen lassen, sondern belastbare Zahlen zu aktiven Verkäufern, durchschnittlichen Abschlussmengen, Eigenkosten und Rückforderungen verlangen.