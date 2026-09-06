Indeed oder Stepstone? Vergleich für Arbeitgeber 2026

Indeed oder Stepstone? Für Arbeitgeber ist die Frage weniger eindeutig, als es auf den ersten Blick scheint. Beide Plattformen vermitteln Stellenanzeigen an Jobsuchende, unterscheiden sich aber beim Einstieg, Preismodell und bei der Budgetplanung deutlich.

Indeed ermöglicht Arbeitgebern unter bestimmten Voraussetzungen bis zu drei kostenlose, direkt veröffentlichte Stellenanzeigen pro Kalendermonat. Diese können jeweils bis zu 30 Tage aktiv bleiben. Für zusätzliche Sichtbarkeit stehen Sponsored Jobs und Premium Sponsored Jobs zur Verfügung.

Bei Stepstone können Arbeitgeber eine Stellenanzeige in Stepstone Recruit kostenlos erstellen und im eigenen Netzwerk oder über Social Media teilen. Für die Veröffentlichung auf stepstone.de und den angeschlossenen Partnerseiten ist hingegen ein kostenpflichtiges Produkt erforderlich. Der Preis hängt vom gewählten Paket ab.

Note Kurzantwort: Wer mit möglichst geringem Anfangsbudget testen möchte, findet bei Indeed einen direkten kostenlosen Einstieg. Wer mit kostenpflichtigen Paketen oder einem planbaren Recruiting-Abo arbeiten möchte, findet bei Stepstone entsprechende Modelle. Welche Variante wirtschaftlicher ist, zeigt sich aber erst an den tatsächlichen Kosten pro qualifizierter Bewerbung und pro Einstellung.

Indeed oder Stepstone? Der direkte Vergleich Indeed und Stepstone für Arbeitgeber Kriterium Indeed Stepstone Kostenloser Einstieg Bis zu drei direkt veröffentlichte kostenlose Stellenanzeigen pro Kalendermonat möglich; Bedingungen und Qualitätsstandards gelten. Erstellung und Teilen im eigenen Netzwerk sind kostenlos; Veröffentlichung auf stepstone.de ist kostenpflichtig. Bezahlmodell Sponsored Jobs mit dynamischem Budget; kein allgemeiner fixer Pauschalpreis für jede Stellenanzeige. Preis abhängig vom gewählten Paket; zusätzlich All-Jobs-Abos für laufenden Personalbedarf. Budgetsteuerung Budget für Sponsored Jobs kann angepasst, pausiert oder beendet werden. Paket- beziehungsweise Abo-Logik; All Jobs wird als planbares Jahresmodell angeboten. Laufzeit Kostenlose Direktanzeigen bis zu 30 Tage; Sponsored Jobs nach gewählter Kampagnensteuerung. Bei All Jobs können Stellen laut Stepstone ohne festes Zeitlimit online bleiben und nach Besetzung offline genommen werden. Mehrere offene Stellen Mehrere Anzeigen und Kampagnen sind möglich; die sinnvolle Budgethöhe hängt von Recruiting-Ziel und Wettbewerb ab. All Jobs bündelt den jährlichen Personalbedarf in einem individuellen Paket. Bewerbermanagement Arbeitgeber-Dashboard mit Bewerbungen, Nachrichten und Analytics. Stepstone Recruit unterstützt Erstellung, Kandidatensuche und Bewerbermanagement. Für wen interessant? Arbeitgeber, die kostenlos starten oder Budgets flexibel testen und skalieren möchten. Arbeitgeber, die mit Paketen arbeiten oder einen wiederkehrenden Personalbedarf über ein Abo planen möchten. Die Tabelle zeigt einen wichtigen Punkt: Der reine Anzeigenpreis beantwortet noch nicht, welche Jobbörse für ein Unternehmen günstiger ist. Ein scheinbar teurerer Kanal kann wirtschaftlich sinnvoller sein, wenn dort mehr passende Bewerbungen und Einstellungen entstehen. Umgekehrt kann ein kostenloser oder günstiger Einstieg besonders wertvoll sein, wenn ein Arbeitgeber einen Kanal erst testen möchte.

Was kostet eine Stellenanzeige bei Indeed? Indeed nennt für Sponsored Jobs keinen allgemeinen Einheitspreis. Das System empfiehlt ein Budget unter anderem anhand von Jobtitel, Standort, Stellenbeschreibung und Marktbedingungen. Arbeitgeber können einen anderen Betrag festlegen, sofern das für die konkrete Anzeige angezeigte Mindestbudget eingehalten wird. Für Arbeitgeber besonders relevant: Direkt auf Indeed veröffentlichte Anzeigen können unter den geltenden Bedingungen zunächst kostenlos sein. Seit dem 10. Dezember 2025 sind bis zu drei kostenlose Anzeigen pro Kalendermonat möglich, die jeweils bis zu 30 Tage aktiv bleiben können. Indeed kann bestimmte Anzeigen allerdings als ausschließlich gesponsert einstufen. Eine ausführliche Einordnung finden Sie in unserem Beitrag Indeed Kosten: Was kostet eine Stellenanzeige?.

Was kostet eine Stellenanzeige bei Stepstone? Bei Stepstone ist zwischen der kostenlosen Erstellung einer Anzeige und ihrer kostenpflichtigen Veröffentlichung auf stepstone.de zu unterscheiden. Stepstone erklärt, dass der Preis der Veröffentlichung vom gewählten Paket abhängt. Neben Einzel- beziehungsweise Paketlösungen bietet Stepstone mit All Jobs ein Recruiting-Abo an. Das individuelle Angebot berücksichtigt nach Angaben des Anbieters unter anderem die Zahl der zu besetzenden Positionen, Jobprofile, Regionen, Einstellungshäufigkeit und Besetzungsschwierigkeit. Die Stepstone-Kostenmodelle behandeln wir ausführlicher unter Stepstone Kosten: Was kostet eine Stellenanzeige?.

Wo können Arbeitgeber kostenlos starten? Beim kostenlosen Einstieg besteht aktuell ein klarer struktureller Unterschied. Indeed: Arbeitgeber, die Stellen direkt auf Indeed veröffentlichen, können unter den geltenden Bedingungen bis zu drei kostenlose Anzeigen pro Kalendermonat schalten. Die Anzeigen können jeweils bis zu 30 Tage aktiv bleiben. Ausnahmen bestehen unter anderem für bestimmte Anzeigenarten und Anbietergruppen; Indeed kann eine kostenpflichtige Schaltung verlangen. Stepstone: Die Erstellung einer Stellenanzeige in Stepstone Recruit ist kostenlos. Arbeitgeber können die Anzeige anschließend als Link im eigenen Netzwerk oder über Social Media teilen. Soll sie auf stepstone.de und im Partnernetzwerk veröffentlicht werden, ist ein kostenpflichtiges Produkt notwendig. Damit ist „kostenlos“ bei beiden Plattformen nicht dasselbe. Arbeitgeber sollten deshalb immer prüfen, welche Leistung tatsächlich ohne Mediabudget enthalten ist und ab welchem Schritt Kosten entstehen.

Einzelstelle oder laufender Personalbedarf? Die wirtschaftlich sinnvollere Plattform hängt stark davon ab, wie häufig ein Unternehmen rekrutiert.

Szenario 1: Ein kleines Unternehmen sucht gelegentlich Personal Wer nur gelegentlich eine einzelne Stelle besetzt und einen neuen Kanal erst testen möchte, kann von einem niedrigen Einstiegshindernis profitieren. In diesem Szenario ist die Möglichkeit kostenloser Direktanzeigen bei Indeed besonders relevant. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Indeed insgesamt günstiger ist. Entscheidend bleibt, ob aus den Bewerbungen tatsächlich passende Kandidatinnen und Kandidaten sowie Einstellungen entstehen.

Szenario 2: Mehrere Stellen werden regelmäßig besetzt Bei einem kontinuierlichen Personalbedarf verändert sich die Rechnung. Dann werden planbare Jahresbudgets, Prozesse im Bewerbermanagement und die Zahl der gleichzeitig beziehungsweise nacheinander zu besetzenden Stellen wichtiger. Stepstone positioniert All Jobs genau für diesen Fall: Der jährliche Bedarf wird gebündelt und das Angebot anhand des konkreten Recruitingprofils kalkuliert.

Szenario 3: Eine schwer zu besetzende Stelle soll schnell sichtbar werden Bei schwer zu besetzenden Stellen sollte nicht nur der Listenpreis betrachtet werden. Relevant sind beispielsweise: Wie viele passende Bewerbungen entstehen?

Wie schnell treffen qualifizierte Bewerbungen ein?

Wie viel internes Recruiting-Zeitbudget wird benötigt?

Wie viele Interviews führen tatsächlich zu einer Einstellung? Indeed bietet hierfür Sponsored Jobs mit flexiblem Budget und zusätzlicher Sichtbarkeit an. Stepstone arbeitet mit kostenpflichtigen Anzeigen- und Abo-Modellen. Welche Variante besser funktioniert, muss für die konkrete Stelle gemessen werden.

Nicht der Anzeigenpreis entscheidet, sondern der Cost per Application Für einen fairen Vergleich sollten Arbeitgeber nicht nur fragen: „Was kostet die Anzeige?“, sondern auch: „Was kostet uns eine passende Bewerbung?“ Eine einfache Kennzahl ist der Cost per Application (CPA): Cost per Application = Recruitingkosten / Anzahl der Bewerbungen Noch aussagekräftiger ist für viele Unternehmen der Cost per Qualified Application: Kosten pro qualifizierter Bewerbung = Recruitingkosten / Anzahl der fachlich geeigneten Bewerbungen Beispielrechnung für zwei Recruiting-Kanäle Kennzahl Kanal A Kanal B Recruitingkosten 1.200 Euro 1.800 Euro Bewerbungen 30 24 Davon qualifiziert 8 15 Kosten pro Bewerbung 40 Euro 75 Euro Kosten pro qualifizierter Bewerbung 150 Euro 120 Euro Das Beispiel ist bewusst fiktiv. Es zeigt: Der niedrigere Anzeigen- oder Kampagnenpreis muss nicht zum günstigeren Recruiting führen. Obwohl Kanal B mehr kostet, wären dort in diesem Beispiel die Kosten pro qualifizierter Bewerbung niedriger.

Cost per Hire: Was kostet am Ende eine tatsächliche Einstellung? Noch näher am wirtschaftlichen Ziel liegt der Cost per Hire: Cost per Hire = gesamte zurechenbare Recruitingkosten / Anzahl der Einstellungen Dabei sollten Unternehmen möglichst nicht nur das Mediabudget berücksichtigen, sondern auch weitere direkt zurechenbare Kosten, beispielsweise für Personalberatung, Recruiting-Software oder externe Dienstleistungen. Für einen Vergleich von Indeed und Stepstone empfiehlt es sich, für beide Kanäle dieselbe Messlogik zu verwenden.

Indeed und Stepstone gleichzeitig nutzen? Ja. Die Entscheidung muss nicht zwingend „entweder oder“ lauten. Arbeitgeber können beide Kanäle parallel oder nacheinander testen und anhand derselben Kennzahlen bewerten. Besonders sinnvoll ist eine einheitliche Messkette: Impressionen → Klicks → Bewerbungsstarts → Bewerbungen → qualifizierte Bewerbungen → Interviews → Einstellungen Erst daraus lässt sich ableiten, welcher Kanal für eine bestimmte Stelle, Region und Zielgruppe wirtschaftlich besser funktioniert. Wer Recruiting grundsätzlich stärker datenbasiert aufsetzen möchte, findet weitere Ansätze in unserem Beitrag Performance Recruiting: Potenzial durch datenbasierte Mitarbeitergewinnung.

Welche Plattform passt zu welchem Arbeitgeber? Entscheidungshilfe für Arbeitgeber Situation Möglicher Ansatz Ein neuer Kanal soll ohne großes Anfangsbudget getestet werden Indeed kann durch die Möglichkeit kostenloser Direktanzeigen einen niedrigschwelligen Einstieg bieten. Bedingungen beachten. Sponsored Budget soll flexibel angepasst oder pausiert werden Indeed bietet dafür ein dynamisches Budgetmodell für Sponsored Jobs. Stellenanzeigen sollen in einem Paket beziehungsweise Abo geplant werden Stepstone bietet paketabhängige Veröffentlichungen und All-Jobs-Modelle. Über das Jahr entstehen regelmäßig neue Vakanzen Ein Jahresmodell wie Stepstone All Jobs kann geprüft und gegen Einzelbuchungen beziehungsweise andere Kanäle gerechnet werden. Unklar, welcher Kanal bessere Bewerbungen liefert Beide Kanäle mit identischen Erfolgskennzahlen testen und Kosten pro qualifizierter Bewerbung sowie Cost per Hire vergleichen.

Reichweite vergleichen: Vorsicht mit pauschalen Siegerlisten Indeed und Stepstone veröffentlichen eigene Reichweiten- und Erfolgskennzahlen. Solche Angaben beruhen jedoch teilweise auf unterschiedlichen Messmethoden, Zeiträumen und eigenen Studien. Ein direkter Vergleich einzelner Marketingzahlen kann deshalb irreführend sein. Für Arbeitgeber ist die praktisch wichtigere Frage: Welche Plattform erreicht für meine konkrete Vakanz genügend passende Kandidatinnen und Kandidaten zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten? NGO-Online verzichtet deshalb an dieser Stelle bewusst auf einen pauschalen „Reichweitensieger“.

Weitere Alternativen zu Indeed und Stepstone Indeed und Stepstone sind nicht die einzigen Möglichkeiten, Stellenanzeigen zu veröffentlichen. Je nach Beruf, Region und Recruiting-Ziel können beispielsweise weitere Jobbörsen, spezialisierte Fachportale, Social Recruiting oder die Bundesagentur für Arbeit sinnvoll sein. Zum Themenfeld gehören unter anderem Stellenonline, Jobware, XING sowie branchenspezifische Jobportale. Auch die Bundesagentur für Arbeit kann Teil eines Mehrkanal-Recruitings sein. Für mittelständische Unternehmen kann außerdem Social Recruiting eine Ergänzung zu klassischen Jobbörsen darstellen.

Fazit: Indeed oder Stepstone? Messen statt pauschal entscheiden Indeed oder Stepstone? Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht. Indeed bietet aktuell einen kostenlosen Einstieg für eine begrenzte Zahl direkt veröffentlichter Anzeigen und kombiniert diesen mit flexibel budgetierbaren Sponsored Jobs. Stepstone trennt zwischen kostenloser Erstellung und kostenpflichtiger Veröffentlichung und bietet neben Anzeigenpaketen auch All-Jobs-Abos für wiederkehrenden Personalbedarf. Für Arbeitgeber sollte deshalb nicht der niedrigste Einstiegspreis entscheiden. Aussagekräftiger sind die Kosten pro qualifizierter Bewerbung, die Besetzungsdauer und der Cost per Hire. Wer nur gelegentlich rekrutiert, kann anders entscheiden als ein Unternehmen mit dauerhaft vielen offenen Positionen. Im Zweifel ist ein kontrollierter Test mit identischen Kennzahlen die belastbarste Grundlage.

Häufige Fragen zu Indeed und Stepstone

Was ist besser: Indeed oder Stepstone? Das hängt vom Recruiting-Ziel ab. Indeed ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen kostenlose Direktanzeigen und flexible Sponsored Budgets. Stepstone bietet kostenpflichtige Veröffentlichungen sowie Paket- und Abo-Modelle. Entscheidend sind die Ergebnisse für die jeweilige Stelle und nicht allein der Anzeigenpreis.

Ist Indeed für Arbeitgeber kostenlos? Teilweise. Arbeitgeber, die Stellen direkt auf Indeed veröffentlichen, können unter den geltenden Bedingungen bis zu drei kostenlose Stellenanzeigen pro Kalendermonat schalten. Sie können jeweils bis zu 30 Tage aktiv bleiben. Bestimmte Stellenanzeigen können eine kostenpflichtige Schaltung erfordern.

Kann man bei Stepstone kostenlos Stellenanzeigen schalten? Eine Stellenanzeige kann in Stepstone Recruit kostenlos erstellt und im eigenen Netzwerk geteilt werden. Die Veröffentlichung auf stepstone.de und den angeschlossenen Partnerseiten ist nach Angaben von Stepstone kostenpflichtig.

Was kostet Indeed im Vergleich zu Stepstone? Ein pauschaler Preisvergleich ist nicht möglich. Indeed verwendet für Sponsored Jobs ein dynamisches Budgetmodell. Bei Stepstone hängt der Preis vom gewählten Paket ab; für laufenden Personalbedarf gibt es zusätzlich All-Jobs-Abos.

Welche Jobbörse eignet sich für kleine Unternehmen? Kleine Unternehmen sollten insbesondere Anfangsbudget, Häufigkeit der Personalsuche und den internen Aufwand betrachten. Ein kostenloser Test kann attraktiv sein, während bei regelmäßigem Bedarf ein Paket oder Abo besser planbar sein kann. Entscheidend sind die gemessenen Kosten pro qualifizierter Bewerbung und Einstellung.

Kann man Indeed und Stepstone gleichzeitig nutzen? Ja. Beide Plattformen können parallel eingesetzt werden. Für einen belastbaren Vergleich sollten Bewerbungen und Einstellungen nach Quelle erfasst und mit denselben Kennzahlen bewertet werden.

Redaktioneller Hinweis Die genannten Produkte, Bedingungen und Preismodelle können sich ändern. Die Darstellung basiert auf den öffentlich zugänglichen Arbeitgeberinformationen von Indeed und Stepstone mit Faktenstand 6. September 2026. Angaben der Anbieter zu Reichweite oder Wirkung sind Eigenangaben und werden von NGO-Online nicht als unabhängiger Leistungsvergleich gewertet. Die Nennung von Indeed und Stepstone erfolgt redaktionell. Es besteht durch diesen Beitrag keine Aussage über eine geschäftliche Partnerschaft mit den genannten Unternehmen. DL Redaktionelle Leitung & Recherche: Detlev Lengsfeld Detlev Lengsfeld leitet die redaktionelle Recherche bei NGO-Online. Als Wirtschafts- und Fachjournalist widmet er sich der Aufbereitung komplexer wissenschaftlicher Studien, AWMF-Leitlinien und gesundheitsökonomischer Themen. Seine Beiträge entstehen durch sorgfältige Kuration evidenzbasierter Quellen, um Lesern verlässliche Orientierung im Bereich der mentalen und somatischen Gesundheit zu bieten.