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Social Recruiting für KI-Talente – Personalsuche Mittelstand

Personalsuche hat sich verändert. Social Recruting geht heute über soziale MedianErfolgreiches Social Recruiting beginnt nicht mit Tools oder Plattformen, sondern mit einem tiefen Verständnis der Zielgruppe. Wer KI-Talente ansprechen will, muss wissen, was diese bewegt, wie sie denken und wo sie sich aufhalten. Der Arbeitsmarkt hat sich fundamental verändert. Klassische Stellenanzeigen funktionieren immer weniger – insbesondere, wenn es um die begehrten Fachkräfte im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) geht. Wer KI-Talente für sich gewinnen möchte, muss sichtbar werden – dort, wo diese Zielgruppe denkt, lernt und lebt: in sozialen Medien. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie mittelständische Unternehmen Social Recruiting erfolgreich einsetzen, um genau diese Zielgruppen anzusprechen – zielgerichtet, kreativ und datenbasiert.

Einführung

Warum KI-Talente besonders sind

KI-Fachkräfte sind rar, hochqualifiziert – und oft nicht aktiv auf Jobsuche. Viele lassen sich nur über Themen und Sinn überzeugen, nicht über Gehalt allein. Genau hier setzt Social Recruiting an: Beziehungsaufbau vor Bewerbung.

Beispiel: Ein mittelständischer Automatisierer aus Niedersachsen gewinnt durch LinkedIn-Fachbeiträge über seine Edge-AI-Lösungen Sichtbarkeit in relevanten Gruppen – und erhält Bewerbungen von passiven Talenten ohne klassisches Stellenangebot.

LinkedIn Karussell als Format

Das LinkedIn Karussell bietet eine hervorragende Möglichkeit, im Social Recruiting für KI-Talente gezielt auf sich aufmerksam zu machen. Dieses Format ermöglicht es, mehrere Bilder oder Slides in einem einzigen Beitrag zu präsentieren, wodurch komplexe Informationen, Arbeitgeberwerte oder spannende Karrierechancen visuell ansprechend und leicht konsumierbar dargestellt werden können. Für den Mittelstand ist das LinkedIn Karussell ideal, um seine Arbeitgebermarke authentisch und kreativ zu präsentieren und potenzielle KI-Fachkräfte direkt und effektiv anzusprechen. Durch den Einsatz gezielter Keywords und relevanter Inhalte in den Slides lässt sich die Sichtbarkeit auf LinkedIn steigern und die Interaktionsrate mit den Beiträgen nachhaltig erhöhen – ein echter Booster für die moderne Personalsuche.

Was Sie in dieser Serie erwartet

In dieser Serie lernen Sie:

  • wie Sie Zielgruppen analysieren, die richtigen Plattformen wählen
  • wie Sie authentische Inhalte entwickeln und skalieren
  • wie Sie Kampagnen datenbasiert steuern
  • und woran Sie echten Erfolg im Recruiting erkennen

Fazit der Einführung

Social Recruiting ist keine Mode – es ist eine notwendige Evolution des Recruitings. Und gerade für Unternehmen, die nicht über riesige HR-Budgets verfügen, aber Fachkräfte mit echter Substanz suchen, ist diese Methode der strategische Schlüssel zur Sichtbarkeit.

Im nächsten Kapitel analysieren wir, wie KI-Talente ticken, welche Kanäle sie nutzen und was sie von Arbeitgebern erwarten.

Die Zielgruppe verstehen

Wer sind „KI-Talente"?

Fachkräfte mit Kompetenzen in Bereichen wie Machine Learning, Data Science, neuronale Netze, NLP oder MLOps. Sie arbeiten an Algorithmen, trainieren Modelle, bauen Pipelines oder evaluieren Ergebnisse in realen Anwendungen.

Typische Rollenprofile:

  • Machine Learning Engineer
  • Data Scientist
  • MLOps-Engineer
  • KI-Consultant
  • Prompt Engineer
  • AI Product Manager

Demografische Merkmale

Altersstruktur:

  • Großteil: 22–35 Jahre
  • Häufig Berufseinsteiger:innen oder junge Professionals mit Master/PhD

Ausbildung:

  • Informatik, Mathematik, Physik, Ingenieurwesen
  • Zunehmend auch Quereinsteiger:innen über Bootcamps oder Online-Plattformen

Erfahrung mit sozialen Netzwerken:

  • Hohe Affinität zu Tech-Plattformen (Reddit, GitHub, Stack Overflow)
  • LinkedIn wird aktiv für Sichtbarkeit und Wissensaustausch genutzt
  • Instagram, YouTube und TikTok werden eher passiv, aber regelmäßig konsumiert

Werte, Erwartungen, Frustrationen

Werte und Wünsche:

  • Sinnhafte Arbeit mit echtem Impact
  • Technologische Exzellenz und Weiterentwicklung
  • Remote-Arbeit und Flexibilität
  • Kulturelle Offenheit, Diversität, ehrliche Kommunikation

Frustrationen:

  • Belanglose Jobanzeigen ohne Projektbezug
  • Unklare Karrierepfade
  • Micromanagement und starre Hierarchien
  • Recruiting ohne technisches Verständnis

Tipp: Nutzen Sie Interviews mit bestehenden Teammitgliedern, um Buyer Personas zu erstellen – z.B. „Lina, 29, Senior ML Engineer, liebt Open Source, hasst lange Bewerbungsprozesse".

Informationsverhalten und Plattformnutzung

PlattformNutzung durch KI-TalenteRelevanz für Recruiting
LinkedInAustausch, Sichtbarkeit, KarrierepfadeHoch
YouTubeLerninhalte, Tutorials, KonferenzenMittel (für Employer Branding)
InstagramAlltags-Einblicke, TeamkulturMittel
TikTokPassiver Konsum, Humor, EntspannungGering bis mittel
GitHubCode-Projekte, Reputation, ContributionHoch (indirekt)
Reddit / Hacker NewsDiskussionen, MeinungsbildungMittel bis hoch (als Themenquelle)

Zusammenfassung

KI-Talente sind keine klassische Bewerberzielgruppe – sie sind Community-getrieben, anspruchsvoll und technologieaffin. Wer sie überzeugen will, muss ihre Welt verstehen, ihre Sprache sprechen und Mehrwert bieten – nicht leere Phrasen.

Im nächsten Kapitel vergleichen wir die wichtigsten Plattformen nach Zielgruppeneignung, Reichweite und Umsetzungspotenzial.

Plattformen im Vergleich

Nicht jede Plattform eignet sich gleichermaßen für Social Recruiting – schon gar nicht bei spezialisierten Zielgruppen wie KI-Talenten. Dieses Kapitel zeigt, welche Netzwerke sich wofür eignen und wie sie strategisch eingesetzt werden können.

LinkedIn – der B2B-Klassiker

Stärken:

  • Klare berufliche Ausrichtung
  • Umfangreiche Targeting-Optionen (Jobtitel, Branche, Skills)
  • Employer Branding durch Unternehmensseite und Teamaktivitäten
  • Fachartikel, Events, Videoformate

Formate:

  • Beitrag mit Bild oder Video
  • Carousel Posts
  • LinkedIn Live, Artikel, Events
  • Anzeigenformate: Sponsored Content, InMail, Lead Gen

Empfehlung für KI-Zielgruppen:

  • Fachbeiträge zu KI-Projekten
  • Einblicke in Tech-Stack und Methoden
  • Vorstellung von Teammitgliedern („Humans of Data Science")
  • Karrierepfade und Mentoring-Initiativen

Instagram – Employer Branding in Bildern

Stärken:

  • Visuelles Storytelling
  • Ideal für kulturelle Einblicke
  • Gute Reichweite bei jüngeren Zielgruppen (bis ca. 35 Jahre)

Formate:

  • Reels, Stories, Highlights
  • Behind-the-Scenes, Teamvorstellungen
  • Kurze Video-Tutorials oder Karrieretipps

Was gut funktioniert:

  • Einblicke in den Alltag (z.B. Setup eines ML-Engineers)
  • Reels mit emotionalem oder humorvollem Touch
  • Teamaktivitäten, Hackathons, Talks

TikTok – der virale Newcomer

Stärken:

  • Enorme organische Reichweite bei unter 30-Jährigen
  • Authentische, kurze Videoformate
  • Gute Performance bei kreativen Challenges und Insights

Herausforderung: Inhalt muss unterhaltsam und authentisch sein – sonst keine Sichtbarkeit.

Beispiele für Recruiting:

  • Challenge: „Zeig deinen Arbeitsalltag in 15 Sekunden"
  • Humorvolle Einblicke in typisches Tech-Meeting
  • Kontraste: „Expectation vs. Reality im ML-Projekt"

Vergleichstabelle

PlattformStärken im RecruitingZielgruppeAufwand
LinkedInFachlicher Kontext, KarrierebezugBerufseinsteiger bis SeniorMittel bis hoch
InstagramKultur, Behind-the-Scenes, Employer Branding20–35 JahreMittel
TikTokAuthentizität, Reichweite, kurze Videos18–30 JahreHoch

Fazit

Eine erfolgreiche Plattformwahl richtet sich nach Zielgruppe, Inhalt und Ressourcen. Für KI-Talente empfiehlt sich ein Mix aus LinkedIn für die Substanz, Instagram für Employer Culture – und TikTok als Reichweiten-Booster, wenn man die Sprache beherrscht.

Im nächsten Kapitel zeigen wir, wie man aus dieser Analyse eine konsistente Social Recruiting Strategie entwickelt.

Strategieentwicklung Schritt für Schritt

Nach der Zielgruppenanalyse und der Wahl der richtigen Plattformen folgt die Königsdisziplin: eine durchdachte Strategie. Sie verbindet Inhalte, Ressourcen und Ziele zu einem konkreten Fahrplan. Dieses Kapitel liefert die Bausteine für eine umsetzbare, nachhaltige Social Recruiting Strategie.

Zieldefinition

Bevor ein Posting erstellt wird, muss das Ziel klar sein. Typische Ziele:

  • Bewerbungen für offene Stellen (z.B. KI-Ingenieur:in)
  • Aufbau eines Talentpools
  • Stärkung der Arbeitgebermarke im Tech-Umfeld
  • Sichtbarkeit für neue Bereiche oder Standorte

SMART-Formulierung empfohlen: „Wir wollen innerhalb von 3 Monaten über LinkedIn 15 qualifizierte Bewerbungen für die Stelle ‚Senior ML Engineer' generieren."

Verantwortlichkeiten und Ressourcen

Rollenmodell für Social Recruiting:

  • Projektleitung (HR oder Marketing)
  • Content Creator:in (intern oder extern)
  • Kanalverantwortliche:r (z.B. für LinkedIn)
  • Ansprechperson für Bewerber:innen (Employer Branding HR)

Tipp: Kleine Unternehmen können mit einem 2er-Team starten (HR + Content) und skalieren.

Redaktionsplan aufbauen

Empfohlene Struktur:

  • 1–2 Beiträge pro Woche je Plattform
  • Mischung aus Content-Typen (z.B. Projekt, Team, Humor, Karriere)
  • Themenvorschau für mindestens 6 Wochen
  • Zuständigkeiten und Veröffentlichungsdatum festlegen

Tools: Trello, Notion, Google Sheets – oder professionelle Tools wie Swat.io oder Planoly.

Formate für Social Recruiting

FormatInhaltlicher FokusPlattform
FachbeitragTech-Insights, ProjektvorstellungLinkedIn
Reel/StoryBehind-the-Scenes, Alltag, TeamInstagram, TikTok
CarouselBewerbungstipps, Werte, BenefitsLinkedIn, Instagram
Video-ChallengeHumor, Arbeitsalltag, KontrasteTikTok

Rhythmus und Skalierung

Start mit einer Plattform (z.B. LinkedIn), dann Erweiterung nach 4–8 Wochen.

Phasenmodell:

  1. Pilotphase: 4 Wochen testen (Engagement, Reichweite, Resonanz)
  2. Feedbackphase: Bewerber:innen, Mitarbeiter:innen befragen
  3. Optimierung: Redaktionsplan anpassen, Content-Typen verfeinern
  4. Skalierung: zusätzliche Plattformen, Formate oder bezahlte Ads

Fazit

Strategie in der Personalsuche ist keine PowerPoint-Präsentation, sondern ein lebendiger Prozess. Ein einfacher, flexibler Plan – mit klaren Zielen, Zuständigkeiten und messbaren Ergebnissen – ist der Schlüssel zur nachhaltigen Wirkung.

Im nächsten Kapitel tauchen wir tief ein in das, was zählt: Content, der nicht nur gefällt, sondern konvertiert.

Content, der konvertiert

Guter Content ist der Herzschlag jeder Social Recruiting Kampagne. Doch was bedeutet „gut"? Es geht nicht um Viralität, sondern um Relevanz, Wiedererkennung und Conversion. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Content-Formate auf welchen Plattformen funktionieren – und wie Sie Ihre Inhalte strategisch planen.

Die Content-Gleichung

Relevanz x Authentizität = Wirkung

  • Relevanz: Inhalte müssen die Fragen, Interessen und Probleme der Zielgruppe treffen.
  • Authentizität: Keine Hochglanzwerbung, sondern echte Einblicke und echte Menschen.

Wichtig: Inhalte mit klarer Haltung (z.B. zu Work-Life-Balance, Diversity, Remote-Kultur) erzeugen mehr Engagement und Vertrauen.

Erfolgreiche Formate für KI-Talente

FormatBeschreibungPlattform
Deep Dive PostFachlicher Beitrag zu einem ML-Projekt oder FrameworkLinkedIn
Story-FormatEin Tag im Leben eines Prompt EngineersInstagram, TikTok
Behind-the-ScenesEntwicklung eines neuen Features im TeamInstagram, LinkedIn
Interview-SerieMitarbeitende erzählen über Werdegang, Herausforderungen, WerteLinkedIn, YouTube
FAQ-KarussellAntworten auf häufige BewerbungsfragenInstagram, LinkedIn

Der CTA entscheidet

Jeder Beitrag braucht ein Ziel – und dieses muss deutlich kommuniziert werden:

  • Jetzt bewerben
  • Direktnachricht senden
  • Link in Bio besuchen
  • Deine Meinung in die Kommentare

Tipp: CTAs als grafisches Element einbauen – erhöht die Klickrate.

Redaktionsmuster für einen Monat

Beispiel LinkedIn (4 Beiträge):

  • Woche 1: Projekt-Insight (ML-Modell im Energiesektor)
  • Woche 2: Teamvorstellung – Interview mit Data Scientist
  • Woche 3: Beitrag zum Firmenwert „Innovation und Verantwortung"
  • Woche 4: Karussell: FAQ zur Bewerbung

Instagram (2–3 Posts pro Woche):

  • Stories mit kurzen Q&As
  • Reels mit Arbeitsplatz und Tech-Setup
  • Highlights: Team, Projekte, Benefits

Tools für Content-Produktion

  • Canva: Design von Reels, Slides, Karussells
  • CapCut: Reels- und TikTok-Videoschnitt
  • Notion/Trello: Redaktionskalender und Aufgabenverteilung
  • ChatGPT: Unterstützung bei Captions und Skripten

Fazit

Content, der konvertiert, ist zielgruppenrelevant, ehrlich und gut getaktet. Wer regelmäßig sichtbar ist und echten Einblick gibt, wird nicht nur wahrgenommen – sondern baut Vertrauen auf, das am Ende in Bewerbungen resultiert. Die Suche nach Personal verlangt eine Strategie.

Im nächsten Kapitel zeigen wir, wie Sie Ihr Budget sinnvoll einsetzen und die passenden Ressourcen für Ihr Social Recruiting sichern.

Budget, Ressourcen und Tools

Social Recruiting ist kein kostenfreies Hobby – aber auch kein Budget-Grab. Entscheidend ist, wo Sie investieren: in Reichweite, Inhalte oder Know-how. Dieses Kapitel hilft Ihnen, Budgets realistisch zu planen und die richtigen Ressourcen zu bündeln.

Kostenfaktoren im Überblick

Direkte Kosten:

  • Anzeigenbudget (z.B. LinkedIn Ads, Instagram Promotions)
  • Externe Content-Produktion (Foto, Video, Text)
  • Tools für Planung, Analyse oder Automatisierung

Indirekte Kosten:

  • Zeitaufwand im HR- oder Marketingteam
  • Schulungen für Social Media / Personal Branding
  • Abstimmung mit Fachabteilungen

Budgetbeispiele für KMU

KostenblockBeschreibungTypischer Betrag (monatlich)
LinkedIn AdsGesponserte Beiträge, InMail, Zielgruppentargeting300–800 €
Content-ProduktionFotograf:in, Texter:in, Videoproduktion500–1.200 €
ToolsCanva Pro, Scheduling, Analyse (z.B. Swat.io)50–150 €
Interne ZeitressourcenCa. 1 PT/Woche HR + 0,5 PT Marketing(Personal kalkulationsabhängig)

Tipp: Pilotieren Sie mit einem 3-Monats-Testbudget (z.B. 2.000–3.000 € gesamt) und skalieren Sie nur bei klar messbarem Erfolg.

Tool-Empfehlungen für KMU

Organisation:

  • Notion / Trello (Redaktionsplanung)
  • Asana / MeisterTask (Aufgabenverteilung)

Content-Erstellung:

  • Canva / Adobe Express
  • CapCut / DaVinci Resolve für Video
  • ChatGPT / Jasper für Text

Analyse und Erfolgsmessung:

  • LinkedIn Analytics
  • Instagram Insights
  • Google Looker Studio
  • UTM-Tracking + Matomo oder GA4

Kandidatenerfassung:

  • Bewerbungsformular mit Tracking
  • ATS mit Social-Media-Anbindung (z.B. Personio, Recruitee)

Inhouse oder extern?

Interne Lösung sinnvoll, wenn:

  • Kompetenzen für Social Media vorhanden
  • Hoher Kulturbezug erforderlich (authentische Einblicke)
  • Geringes Budget, aber Zeitressourcen verfügbar

Externe Unterstützung sinnvoll, wenn:

  • schnelles Go-to-Market erforderlich
  • kreative Konzepte und hochwertige Inhalte gefragt
  • internes Know-how fehlt

Praxis-Tipp: Ressourcenplan

Erstellen Sie einen einfachen Ressourcenplan mit 4 Spalten:

  • Aufgabe (z.B. Video erstellen)
  • Zuständig (intern/extern)
  • Zeitaufwand (Stunden)
  • Deadline

Das sorgt für Klarheit – und vermeidet Chaos bei der Umsetzung.

Fazit

Social Recruiting kann effizient und wirkungsvoll sein – wenn Sie Budgets realistisch planen und Prioritäten setzen. Investieren Sie dort, wo der größte Hebel liegt: in gute Inhalte, gezielte Reichweite und klare Prozesse.

Im nächsten Kapitel steigen wir in das Thema Kampagnendesign und Paid Strategy ein – damit Ihre Inhalte nicht nur gesehen, sondern gefunden werden.

Kampagnen-Design und Paid Strategy

Organischer Content ist der Grundstein – doch Paid Social sorgt für Reichweite und Skalierung. Wer gezielt KI-Talente ansprechen will, braucht Kampagnen mit klaren Botschaften, sauberem Targeting und präziser Umsetzung. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie Reichweite in qualifizierte Kontakte verwandeln.

Warum Paid Social?

  • Organische Reichweite ist begrenzt – vor allem bei neuen Accounts
  • Genaue Zielgruppenansprache möglich (Standort, Beruf, Interessen)
  • A/B-Testing in Echtzeit
  • Planbare Skalierung bei funktionierenden Inhalten

Zielgruppen-Targeting

LinkedIn:

  • Position: „Machine Learning Engineer", „Data Scientist", „AI Consultant"
  • Branche: IT, Automotive, Forschung
  • Abschluss: Informatik, Mathematik
  • Region: z.B. „Raum Braunschweig – Magdeburg – Wolfsburg – Königslutter"

Instagram und TikTok (Meta Ads):

  • Interessen: AI, Deep Learning, Coding, Startups
  • Verhalten: Bildungsinteresse, Tech-Influencer-Follows
  • Lookalike Audiences auf Basis bestehender Bewerber:innen

Anzeigenformate mit Potenzial

FormatEinsatz und VorteilePlattform
Sponsored ContentReichweiten-Booster für bestehende BeiträgeLinkedIn
Video AdAufmerksamkeit, Einblick, EmotionInstagram, TikTok
Conversation AdDirektkommunikation mit Call-to-ActionLinkedIn
Story-AdKurze, authentische BewerbungInstagram

Beispiel-Kampagne:

  • Ziel: 5 Bewerbungen für „Senior Prompt Engineer"
  • Plattform: LinkedIn + Instagram
  • Budget: 750 €
  • Laufzeit: 4 Wochen
  • Formate: 2 Videos + 1 Carousel + 1 Story

A/B-Testing

Testen Sie immer mindestens zwei Varianten:

  • Unterschiedliche Headlines („Entwickle mit uns KI für den Mittelstand" vs. „Dein nächster Schritt in Richtung General AI")
  • CTA-Position (oben/unten, Text/visuell)
  • Zielseiten (Karriereseite vs. LinkedIn Direct Apply)

Messgrößen:

  • Klickrate (CTR)
  • Cost per Click (CPC)
  • Bewerbungen (Conversion Rate)
  • Interaktionsrate (Likes, Kommentare, Shares)

Landingpage und Bewerbungserlebnis

Optimale Landingpage:

  • Klarer Jobtitel + Nutzen
  • 3 Highlights in Bulletpoints
  • Authentische Bilder (z.B. Arbeitsplatz, Team)
  • CTA mit 1-Klick-Bewerbung

Mobile First – 80% der Zielgruppe wird über Mobilgeräte interagieren.

Fazit

Paid Social ist kein Allheilmittel – aber ein kraftvoller Hebel, wenn die Strategie steht. Wer gute Inhalte, klare Zielgruppen und passende Formate kombiniert, kann mit überschaubarem Budget eine überdurchschnittliche Wirkung erzielen.

Im nächsten Kapitel widmen wir uns den Kennzahlen (KPIs) und zeigen, wie Sie Erfolg messbar machen – und laufend verbessern.

Erfolgsmessung und KPIs

Ohne klare Kennzahlen wird Social Recruiting zur Blackbox. Nur wer misst, kann optimieren – und vor allem gegenüber der Geschäftsführung den Mehrwert belegen. Dieses Kapitel zeigt, welche KPIs wichtig sind, wie man sie erhebt und was sie aussagen.

Warum messen?

  • Erfolg von Maßnahmen sichtbar machen
  • Budgetentscheidungen absichern
  • Bottlenecks im Funnel erkennen (z.B. viele Klicks, aber keine Bewerbung)
  • Vergleichbarkeit über Plattformen und Zeiträume

Die wichtigsten KPIs

KPIBedeutungQuelle / Tool
ReichweiteWie viele Menschen wurden erreicht?LinkedIn, Instagram Insights
Engagement RateLikes, Kommentare, Shares im Verhältnis zur ReichweiteLinkedIn, Instagram
Click-Through-Rate (CTR)Verhältnis von Klicks zu ViewsLinkedIn Ads, Meta Ads Manager
Conversion RateVerhältnis von Klicks zu BewerbungenBewerbungsformular, Google Analytics
Cost per Lead (CPL)Kosten pro Bewerbung (paid only)Anzeigenmanager
Time to ApplyZeit von erster Interaktion bis BewerbungTracking-Tools, UTM-Parameter

Visualisierung und Reporting

Empfohlene Tools:

  • Google Looker Studio (vormals Data Studio)
  • UTM-Tracking mit Matomo / GA4
  • Airtable-Tracking Sheets
  • Automatisierte PDF-Reports (monatlich)

Tipp: Einfache Ampel-Logik: Grün = Ziel erreicht, Gelb = optimieren, Rot = neu denken.

Ziele setzen – aber realistisch

Beispielhafte Ziele für 3 Monate:

  • 10.000 Reichweite pro Plattform
  • 8 qualifizierte Bewerbungen für ML-Stelle
  • CTR > 1,2%
  • Engagement Rate > 4%
  • Bewerbungskosten < 100 € pro Lead

Hinweis: Plattform-Vergleiche sind erlaubt – aber nur bei identischem Ziel und ähnlichem Content.

Kontinuierliche Verbesserung

  • Analyse alle 2 Wochen (Mini-Retrospektive)
  • Erfolgreiche Formate identifizieren und verstärken
  • Schlechte Postings analysieren (Zeitpunkt? Inhalt? Bild?)
  • Erkenntnisse ins Redaktionsboard zurückspielen

Fazit

Messung ist kein Kontrollinstrument – sondern ein Lernwerkzeug. Wer kontinuierlich aus Zahlen lernt, kann seinen Recruiting-Prozess schärfen, Budgets sinnvoll einsetzen und die Employer Visibility strategisch aufbauen.

Kapitel 9 bringt echte Best Practices aus dem Mittelstand – damit aus Strategie auch Praxis wird.

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