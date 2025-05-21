Social Recruiting für KI-Talente – Personalsuche Mittelstand

Einführung

Warum KI-Talente besonders sind KI-Fachkräfte sind rar, hochqualifiziert – und oft nicht aktiv auf Jobsuche. Viele lassen sich nur über Themen und Sinn überzeugen, nicht über Gehalt allein. Genau hier setzt Social Recruiting an: Beziehungsaufbau vor Bewerbung. Beispiel: Ein mittelständischer Automatisierer aus Niedersachsen gewinnt durch LinkedIn-Fachbeiträge über seine Edge-AI-Lösungen Sichtbarkeit in relevanten Gruppen – und erhält Bewerbungen von passiven Talenten ohne klassisches Stellenangebot.

LinkedIn Karussell als Format Das LinkedIn Karussell bietet eine hervorragende Möglichkeit, im Social Recruiting für KI-Talente gezielt auf sich aufmerksam zu machen. Dieses Format ermöglicht es, mehrere Bilder oder Slides in einem einzigen Beitrag zu präsentieren, wodurch komplexe Informationen, Arbeitgeberwerte oder spannende Karrierechancen visuell ansprechend und leicht konsumierbar dargestellt werden können. Für den Mittelstand ist das LinkedIn Karussell ideal, um seine Arbeitgebermarke authentisch und kreativ zu präsentieren und potenzielle KI-Fachkräfte direkt und effektiv anzusprechen. Durch den Einsatz gezielter Keywords und relevanter Inhalte in den Slides lässt sich die Sichtbarkeit auf LinkedIn steigern und die Interaktionsrate mit den Beiträgen nachhaltig erhöhen – ein echter Booster für die moderne Personalsuche.

Was Sie in dieser Serie erwartet In dieser Serie lernen Sie: wie Sie Zielgruppen analysieren , die richtigen Plattformen wählen

, die richtigen Plattformen wählen wie Sie authentische Inhalte entwickeln und skalieren

entwickeln und skalieren wie Sie Kampagnen datenbasiert steuern

steuern und woran Sie echten Erfolg im Recruiting erkennen