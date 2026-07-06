Martin Klein aus Mariental will Landrat im Landkreis Helmstedt werden

Martin Klein aus Mariental tritt bei der Landratswahl im Landkreis Helmstedt 2026 als parteiunabhängiger Kandidat an. Der Bürgermeister von Mariental, Unternehmer und langjährige Feuerwehrmann verbindet seine Bewerbung mit dem Anspruch, kommunale Erfahrung, praktische Verantwortung und Bürgernähe in das Landratsamt einzubringen.

Die Wahl ist für den Landkreis Helmstedt mehr als eine Personalentscheidung. Sie entscheidet darüber, wem die Bürgerinnen und Bürger zutrauen, Verwaltung, Schulen, Feuerwehr, Rettungsdienst, Wirtschaft, Landwirtschaft, Mobilität und ländliche Infrastruktur in den kommenden Jahren verlässlich zusammenzuführen. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die Menschen, die sich um dieses Amt bewerben.