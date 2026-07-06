Kandidaten stellen sich vor
Martin Klein aus Mariental will Landrat im Landkreis Helmstedt werden
Martin Klein aus Mariental tritt bei der Landratswahl im Landkreis Helmstedt 2026 als parteiunabhängiger Kandidat an. Der 48-Jährige ist Bürgermeister der Gemeinde Mariental, Unternehmer, Kfz-Sachverständiger und seit vielen Jahren in Feuerwehr, Katastrophenschutz und Kommunalpolitik aktiv.
Es ist eine Kandidatur, die nicht aus einer Parteizentrale heraus erzählt wird, sondern aus einem Lebenslauf, der stark mit dem Landkreis Helmstedt verbunden ist: aufgewachsen in Mariental, beruflich im Handwerk und im Mittelstand verankert, ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert und kommunalpolitisch seit mehr als einem Jahrzehnt vor Ort aktiv.
Inhalt
- Wer ist Martin Klein?
- Mariental als politischer Ausgangspunkt
- Vom Handwerk in die Kreispolitik
- Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ehrenamt
- Landratswahl Helmstedt 2026: Warum seine Kandidatur wichtig ist
- Welche Themen Martin Klein setzt
- Der Kern seiner Geschichte: Verantwortung vor Ort
- Ein Kandidat aus Mariental im Blickpunkt
- Quellen und Hinweise
Wer ist Martin Klein?
Martin Klein wurde am 3. August 1977 in Helmstedt geboren und wuchs in Mariental auf. Seine eigene Darstellung beschreibt einen Werdegang, der früh von Landwirtschaft, Familienbetrieb und praktischer Verantwortung geprägt war. Die Großeltern betrieben Landwirtschaft, die Eltern bauten in Mariental ein Autohaus auf. Schon als Jugendlicher arbeitete Klein im Familienbetrieb mit.
Nach dem Abitur 1997 am Gymnasium Julianum in Helmstedt absolvierte er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, die er 1999 als Jahrgangsbester abschloss. 2001 folgte die Weiterbildung zum Kfz-Techniker-Meister, 2002 machte er sich als freier Kfz-Sachverständiger selbstständig.
Später kamen weitere unternehmerische Stationen hinzu: 2016 übernahm Klein nach eigenen Angaben zusätzlich einen Gastronomiebetrieb in Mariental, 2019 dann den elterlichen Kfz-Betrieb. Heute steht sein Name damit nicht nur für Kommunalpolitik, sondern auch für Handwerk, Mittelstand und lokale Verantwortung.
Mariental als politischer Ausgangspunkt
Der politische Ausgangspunkt von Martin Klein ist Mariental. Seit 2011 ist er im Gemeinderat aktiv, seit 2016 gehört er dem Samtgemeinderat Grasleben an. Dort ist er Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bauen, Umwelt und Finanzen. Seit 2021 ist Klein Bürgermeister der Gemeinde Mariental.
Gerade dieser Weg macht die Kandidatur interessant: Klein kommt nicht zuerst über Landes- oder Bundespolitik in die Öffentlichkeit, sondern über kommunale Erfahrung. Er kennt Gemeinderat, Samtgemeinde, Ausschussarbeit und die oft kleinteiligen Fragen, an denen sich Kommunalpolitik im Alltag entscheidet: Feuerwehr, Straßen, Baufragen, Verwaltung, Finanzen, Ehrenamt und Bürgernähe.
Für die Landratswahl im Landkreis Helmstedt ist diese Verwurzelung ein zentrales Signal. Klein stellt sich nicht als klassischer Parteikandidat vor, sondern als jemand, der aus der lokalen Ebene heraus den nächsten Schritt machen will.
Vom Handwerk in die Kreispolitik
Kleins beruflicher Hintergrund unterscheidet ihn von vielen politischen Lebensläufen. Er kommt aus dem Kfz-Handwerk, ist Meister, Sachverständiger und Unternehmer. Regionalmedien beschreiben ihn als im Landkreis fest verwurzelt und verweisen auf seine Tätigkeit im elterlichen Kfz-Betrieb in Mariental.
Dieser berufliche Hintergrund ist mehr als eine biografische Randnotiz. Für eine Landratskandidatur im Landkreis Helmstedt berührt er gleich mehrere politische Felder: Wirtschaft, Mittelstand, Ausbildung, Verwaltungspraxis, Genehmigungen, Infrastruktur und die Frage, wie nah ein Landkreis an den Menschen und Betrieben vor Ort ist.
Klein selbst verbindet seine Kandidatur mit dem Anspruch, zuzuhören, Lösungen zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Dieser Ton passt zu einem Wahlkampf, in dem Vertrauen in Verwaltung, praktische Erfahrung und Nähe zum ländlichen Raum eine wichtige Rolle spielen dürften.
Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ehrenamt
Ein weiterer Schwerpunkt in Kleins Lebenslauf ist das Ehrenamt. Seit 1997 ist er in der Freiwilligen Feuerwehr Mariental und im Katastrophenschutz des Landkreises Helmstedt aktiv. RegionalHeute nennt außerdem seinen Dienstgrad Brandmeister sowie weitere Mitgliedschaften, unter anderem in Jägerschaft und Schützenbrüderschaft.
Für einen Landratskandidaten ist das relevant, weil der Landkreis bei Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und öffentlicher Sicherheit eine zentrale Rolle spielt. Wer über Verwaltung spricht, spricht im Landkreis nicht nur über Akten und Zuständigkeiten, sondern auch über Einsatzfähigkeit, Ausstattung, Strukturen und die Unterstützung der vielen Ehrenamtlichen.
Klein setzt in seinen Zielen folgerichtig auf eine starke Feuerwehr und einen leistungsfähigen Rettungsdienst. Er spricht von moderner Ausstattung, klaren Entscheidungswegen und Rückhalt für Ehrenamt und Hauptamt.
Landratswahl Helmstedt 2026: Warum seine Kandidatur wichtig ist
Die Landratswahl im Landkreis Helmstedt findet im Umfeld der niedersächsischen Kommunalwahlen 2026 statt. Der allgemeine Wahltermin in Niedersachsen ist der 13. September 2026. Gleichzeitig steht im Landkreis Helmstedt ein Wechsel an der Spitze des Landkreises an, da Amtsinhaber Gerhard Radeck nicht erneut kandidiert.
Damit bekommt die Wahl eine besondere Bedeutung: Es geht nicht nur um eine Fortsetzung laufender Kommunalpolitik, sondern um die Frage, wer den Landkreis Helmstedt in den kommenden Jahren führen soll.
Martin Klein tritt parteiunabhängig an. Laut regionaler Berichterstattung will er die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sammeln. Seine Kandidatur ist damit auch ein Test dafür, wie stark ein unabhängiger Bewerber mit kommunaler Verwurzelung gegen parteigebundene Kandidaten wahrgenommen wird.
Welche Themen Martin Klein setzt
Auf seiner Kandidatenseite nennt Klein mehrere Schwerpunkte für den Landkreis Helmstedt. Dazu gehören gut ausgestattete Schulen, eine starke Feuerwehr und ein leistungsfähiger Rettungsdienst, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Landwirtschaft und Verwaltung, eine motivierte Verwaltung mit Entscheidungskompetenz, guter Straßenbau, ein zuverlässiger öffentlicher Nahverkehr sowie ein gemeinsames Denken von Naturschutz, Jagd und Forst.
Diese Themen sind für den Landkreis Helmstedt naheliegend. Der Landkreis ist ländlich geprägt, liegt im Osten Niedersachsens an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und steht wie viele Regionen zwischen Braunschweig, Wolfsburg, Elm und Lappwald vor der Aufgabe, Infrastruktur, Wirtschaft, Landwirtschaft, Mobilität und Verwaltung zusammenzudenken.
Auch bei einer Veranstaltung des Landvolks in Querenhorst spielte diese Themenachse eine Rolle. Dort standen unter anderem Verwaltung, Landwirtschaft, Wirtschaft, Gewerbeflächen und Strukturpolitik im Mittelpunkt. Klein trat dort als parteiloser Kandidat aus Mariental neben weiteren Bewerbern auf.
Der Kern seiner Geschichte: Verantwortung vor Ort
Die politische Geschichte von Martin Klein lässt sich auf einen einfachen Kern bringen: Verantwortung vor Ort. Erst im Familienbetrieb, dann im Ehrenamt, später in Gemeinderat und Samtgemeinde, schließlich als Bürgermeister von Mariental.
Ob daraus eine erfolgreiche Landratskandidatur wird, entscheiden die Wählerinnen und Wähler im Landkreis Helmstedt. Klar ist aber schon jetzt: Klein versucht, seine Bewerbung nicht über große Parteislogans zu erzählen, sondern über Herkunft, Beruf, Ehrenamt und kommunale Erfahrung.
Gerade deshalb ist seine Kandidatur für die Landratswahl Helmstedt 2026 mehr als eine Personalie. Sie steht auch für eine größere Frage: Wollen Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Helmstedt an der Spitze der Kreisverwaltung eher den parteipolitisch eingebundenen Kandidaten, den Verwaltungspolitiker oder den kommunal verwurzelten Praktiker sehen?
Ein Kandidat aus Mariental im Blickpunkt
Mit Martin Klein rückt Mariental früh in den Blick der Landratswahl. Für viele Wählerinnen und Wähler wird entscheidend sein, ob der Bürgermeister aus der kleinen Gemeinde glaubhaft vermitteln kann, dass seine Erfahrungen auf die Ebene des gesamten Landkreises übertragbar sind.
Sein Vorteil liegt in der Nähe zur kommunalen Praxis. Seine Herausforderung liegt darin, aus dieser lokalen Verwurzelung ein überzeugendes Angebot für den ganzen Landkreis Helmstedt zu machen: für Helmstedt, Königslutter, Schöningen, Grasleben, Velpke, Lehre und die vielen weiteren Orte im Kreisgebiet.
Die kommenden Monate werden zeigen, wie Martin Klein diese Geschichte erzählt – und ob aus dem Bürgermeister von Mariental tatsächlich ein ernstzunehmender Bewerber um das Landratsamt in Helmstedt wird.
Quellen und Hinweise
Die biografischen Angaben zu Martin Klein stammen aus seiner eigenen Kandidatenseite. Die Angaben zur Kandidatur, zur parteiunabhängigen Bewerbung und zu seinem kommunalpolitischen Engagement wurden mit regionaler Berichterstattung abgeglichen. Der Termin der niedersächsischen Kommunalwahlen 2026 wurde durch die Landeswahlleitung Niedersachsen bestätigt.
Quellen:
- Martin Klein, Kandidatenseite: https://www.die-welt-ist-klein.de/
- Martin Klein, „Wer bin ich?“: https://www.die-welt-ist-klein.de/wer-bin-ich
- Martin Klein, „Ziele“: https://www.die-welt-ist-klein.de/ziele
- RegionalHeute: https://regionalheute.de/helmstedt/er-will-landrat-im-kreis-helmstedt-werden-helmstedt-1763402149/
- Landeswahlleiter Niedersachsen: https://landeswahlleiter.niedersachsen.de/startseite/wahlen/kommunalwahlen/kommunalwahlen_2026/kommunalparlamente-werden-am-13-september-2026-gewahlt-241976.html
- Cremlingen Online / Landvolk-Veranstaltung: https://cremlingen-online.de/auftakt-zur-landratswahl-im-landkreis-helmstedt-landvolk-braunschweig-hat-eingeladen/