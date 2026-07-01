4D: Das Datenbanksystem hinter frühen Webanwendungen

4D verband früh Datenmodell, Benutzeroberfläche und Webausgabe — ein Werkzeug, mit dem viele spezialisierte Anwendungen entstanden.

Lange bevor Cloud-Plattformen, Low-Code-Werkzeuge und KI-Assistenten die Softwareentwicklung veränderten, gab es Systeme, die einen ähnlichen Traum verfolgten: Aus Daten, Formularen und Geschäftslogik sollten schnell nutzbare Anwendungen entstehen. Eines dieser Systeme war 4D, früher bekannt als 4th Dimension.

4D war mehr als eine Datenbank. Es verband grafische Datenmodellierung, Entwicklungsumgebung, Benutzeroberflächen und später auch Webfunktionen in einem Werkzeug. Dadurch konnten kleine Teams Anwendungen bauen, die sehr nah an der Praxis waren: für Unternehmen, Vereine, Zahnarztpraxen, Verlage, Versandhändler und frühe datenbankgestützte Webseiten.

Dieser Artikel blickt auf eine oft unterschätzte Softwaregeschichte: von Macintosh-Datenbanken über frühe Webanwendungen bis zu deutschen 4D-Entwicklern wie Andreas Overmeyer und Gerald Balzer — und zu Anwendungen wie apollonia® oder Sport-Thieme, die im Alltag erfolgreicher waren, als es die große Internetgeschichtsschreibung vermuten lässt.