Braunschweig und die Computer

Vom Commodore-Museum zur Birne gegen Apple

Wie Braunschweig, Flechtorf und Wolfsburg zu einer fast vergessenen Computer-Geschichte gehören — vom C64 über die Amiga-Kultur bis zur deutschen Mac-Klon-Spur PearC.

Auf einen Blick Commodore-Spur: Braunschweig war Teil der europäischen Heimcomputer-Geschichte.

Braunschweig war Teil der europäischen Heimcomputer-Geschichte. C64 und Amiga: Aus Geräten wurden Kulturmaschinen für Spiele, Grafik, Sound und Programmierung.

Aus Geräten wurden Kulturmaschinen für Spiele, Grafik, Sound und Programmierung. Retro-Szene: Flechtorf, Lehre und Braunschweig zeigen, dass Computergeschichte auch regional bewahrt wird.

Flechtorf, Lehre und Braunschweig zeigen, dass Computergeschichte auch regional bewahrt wird. PearC: Die „Birne gegen Apple“ steht für die größere Frage nach Plattformmacht und digitaler Selbstbestimmung.

Die „Birne gegen Apple“ steht für die größere Frage nach Plattformmacht und digitaler Selbstbestimmung. Heute: Die alte Heimcomputer-Frage kehrt in Cloud, App-Stores, KI und geschlossenen Ökosystemen wieder.

Braunschweig klingt nicht zuerst nach Silicon Valley. Eher nach Löwe, Oker, Forschung, Mittelstand, Maschinenbau, TU, VW-Region und einer gewissen norddeutschen Bodenhaftung. Doch wer tiefer in die deutsche Computergeschichte schaut, landet erstaunlich schnell genau hier: im Braunschweiger Norden, auf einem ehemaligen Commodore-Gelände, in einer Region zwischen C64, Amiga, Retro-Szene und einer deutschen Mac-Klon-Episode, die den schönen Namen PearC trug.

Das ist der Stoff für eine kleine Serie: Braunschweig und die Computer.

Denn hier geht es nicht nur um alte Hardware. Es geht um eine größere Frage: Wer durfte eigentlich Computer bauen? Wer kontrollierte die Plattformen? Wie offen oder geschlossen sollte ein System sein? Und warum wecken Maschinen wie C64, Amiga oder frühe Mac-Klone bis heute so viele Emotionen?

Der rote Faden Dieser Artikel erzählt drei miteinander verbundene Spuren: erst den realen Commodore-Ort Braunschweig, dann die kulturelle Erinnerung an C64 und Amiga — und schließlich PearC als regionale Mac-Klon-Episode im Streit um offene und geschlossene Plattformen.

Die regionalen Spuren Spur Ereignis Bedeutung Braunschweig Ehemaliger Commodore-Standort und spätere Erinnerung auf dem Streiff-&-Helmold-Gelände Computer wurden nicht nur erfunden, sondern auch verpackt, verteilt, verkauft und erinnert. C64 und Amiga Heimcomputer wurden für viele Menschen der erste Zugang zur digitalen Welt. Nutzer waren nicht nur Kunden, sondern konnten programmieren, basteln und verstehen. Flechtorf / Lehre Retro-Treffen mit Bezug zum Commodore Museum Braunschweig Die Szene bewahrt Erfahrungswissen, das sonst aus der Gegenwart verschwinden würde. Wolfsburg / Braunschweig PearC und HyperMegaNet tauchten 2009 als deutsche Mac-Klon-Spur in der IT-Berichterstattung auf. Die Frage nach Plattformkontrolle wurde regional sichtbar. Heute Cloud, App-Stores, KI und Gerätebindung bestimmen digitale Nutzung. Die alte Frage bleibt: Gehört ein Computer seinen Nutzern wirklich?

Commodore in Braunschweig: Als die Zukunft Kartons bekam Ereignis: Commodore-Ort Braunschweig Auf dem späteren Streiff-&-Helmold-Gelände wurde Commodore-Geschichte regional sichtbar. Genau hier wird aus internationaler Computergeschichte ein konkreter Ort: Werkhallen, Verpackungen, Logistik, Geräte und Erinnerung. Die Braunschweiger Commodore-Spur ist mehr als Retro-Romantik. Auf dem Gelände, das später zu Streiff & Helmold gehörte, befand sich einst ein wichtiger europäischer Commodore-Standort. In der öffentlichen Darstellung von Streiff & Helmold wird ausdrücklich auf die damalige Europa-Zentrale von Commodore verwiesen. Das Verpackungsunternehmen lieferte für Commodore Verpackungen für den europäischen Markt und erinnerte später mit einer Ausstellung an diese Geschichte. Dieser Punkt ist wichtig, weil Computergeschichte oft als amerikanische Geschichte erzählt wird: Silicon Valley, Apple, IBM, Microsoft, Commodore-Gründer Jack Tramiel, kalifornische Garagen und ostküstenamerikanische Firmenzentralen. Aber die Geräte, die in deutschen Kinderzimmern, Jugendzimmern, Büros und Hobbykellern standen, hatten auch europäische Wege. Und Braunschweig war Teil davon. Hier ging es um Produktion, Auslieferung, Verpackung, Geräte, Logistik und Erinnerung. Computer wurden nicht nur erfunden, sie mussten auch gebaut, verteilt, verkauft, repariert, verpackt und in die Haushalte gebracht werden. Genau an dieser oft übersehenen Schnittstelle liegt die regionale Bedeutung Braunschweigs. Computergeschichte besteht nicht nur aus Chips und Betriebssystemen. Sie besteht auch aus Orten, Menschen, Werkhallen, Kartons und Erinnerungen.

Die Ausstellung: Ein Denkmal für C64, Amiga und Heimcomputer Ereignis: C64 und Amiga werden regionale Erinnerung Die Ausstellung machte sichtbar, dass Heimcomputer nicht nur Technik waren. Sie waren Einstieg, Spielgerät, Lernmaschine, Werkzeug und kulturelles Gedächtnis einer Generation. Später entstand auf dem ehemaligen Commodore-Gelände eine Ausstellung zur Braunschweiger Computergeschichte. Sie erinnerte an die große Zeit der Commodore-Computer und zeigte Geräte, die für viele Menschen der Einstieg in die digitale Welt waren. Der C64 ist dabei mehr als ein nostalgischer Brotkasten. Für eine ganze Generation war er der erste Computer, der erste Kontakt mit BASIC, Spielen, Datasette, Diskettenlaufwerk, Joystick und dem Gefühl, dass man einer Maschine selbst etwas beibringen kann. Der Amiga führte diese Erfahrung weiter: mehr Grafik, mehr Sound, mehr Kreativität, mehr Multimedia. Viele spätere Entwickler, Musiker, Grafiker und Technikfans haben mit diesen Geräten ihre ersten digitalen Erfahrungen gemacht. Dass Braunschweig diese Geschichte mit einer eigenen Ausstellung sichtbar machte, war deshalb mehr als eine nette Sammlung alter Rechner. Es war ein regionales Computergedächtnis. Der aktuelle Status solcher Ausstellungen sollte vor einem Besuch immer direkt beim jeweiligen Träger geprüft werden. Für den Artikel ist jedoch der historische Kern entscheidend: Braunschweig war ein Commodore-Ort, und die Region hat diese Geschichte öffentlich sichtbar gemacht. Warum das zählt Viele digitale Biografien begannen nicht mit dem Internet, sondern mit einem blinkenden Cursor. C64 und Amiga stehen deshalb für eine Frühzeit, in der Computer noch greifbare, veränderbare und verstehbare Maschinen waren.

Flechtorf, Lehre und die Retro-Szene Ereignis: Alternative Computer Meeting 2018 In Flechtorf, Gemeinde Lehre, fand 2018 das 7. Alternative Computer Meeting statt. Im Programm war ein Besuch im Commodore Museum Braunschweig vorgesehen. Damit verbindet sich die regionale Retro-Szene direkt mit dem Braunschweiger Commodore-Gedächtnis. Die Spur führt auch in Richtung Flechtorf, Gemeinde Lehre. Dort fand 2018 das 7. Alternative Computer Meeting statt. Im Programm war ein Besuch im Commodore Museum Braunschweig vorgesehen. Das zeigt, wie eng die regionale Retro-Szene, Braunschweig, Lehre/Flechtorf und die Amiga-/Commodore-Erinnerung miteinander verbunden sind. Solche Treffen sind mehr als Nerd-Nostalgie. Sie bewahren Wissen, das sonst schnell verschwindet: Wie fühlte sich ein Rechner an? Wie klang ein Diskettenlaufwerk? Wie sah ein Spiel aus, bevor alles hochauflösend wurde? Wie programmierte man, wenn Speicher knapp und Geduld Pflicht war? Retro-Computing ist deshalb auch Kulturarbeit. Es geht um Geräte, aber auch um eine Haltung: verstehen, reparieren, ausprobieren, nicht alles wegwerfen, nicht jede Plattform nur als Konsumoberfläche betrachten. Warum Retro-Computing politischer ist, als es aussieht Alte Computer erinnern daran, dass Nutzer einmal sehr nah an ihren Maschinen waren. Man konnte programmieren, basteln, verstehen und reparieren. In einer Gegenwart geschlossener Plattformen, Cloud-Zwänge und App-Stores wirkt das fast wie ein Gegenmodell.

Von Commodore zur Plattformfrage Wendepunkt: Vom Gerät zum Ökosystem Der C64 und der Amiga waren kommerzielle Produkte, aber sie ließen viele Nutzer aktiv werden. Die spätere Plattformökonomie verschob dieses Verhältnis: vom eigenen Gerät zum kontrollierten Ökosystem. Damit wird die Geschichte größer. Der C64 und der Amiga stehen für eine Computerzeit, in der Geräte zwar kommerzielle Produkte waren, aber für viele Nutzer zugleich offene Experimentierflächen. Man konnte laden, speichern, kopieren, programmieren, erweitern, umbauen, verstehen. Natürlich war auch damals nicht alles offen, frei oder ideal. Aber das Verhältnis zwischen Nutzer und Maschine war ein anderes. Wer einen Heimcomputer besaß, war nicht nur Kunde einer Plattform. Er oder sie konnte zum Akteur werden. Diese Erfahrung prägt bis heute die emotionale Kraft der alten Systeme. Viele Menschen erinnern sich nicht nur an Spiele, sondern an Selbstwirksamkeit: Ich habe etwas eingegeben, und der Computer hat reagiert. Ich habe ein Programm verändert, und es funktionierte anders. Ich habe verstanden, was passiert. Von hier aus führt eine spannende Linie zur späteren Apple-Klon-Geschichte.

PearC: Die Birne gegen Apple Ereignis: PearC 2009 2009 wurde PearC in der deutschen IT-Berichterstattung als Mac-Klon-Anbieter sichtbar. Der Name war Programm: Aus dem Apfel wurde die Birne. Aus einer regionalen Firma wurde ein Symbol für die Plattformfrage. Im Jahr 2009 tauchte in der deutschen IT-Berichterstattung ein Anbieter auf, der für Aufsehen sorgte: PearC. Schon der Name war eine Ansage. Aus dem Apfel wurde die Birne. Hinter PearC stand die HyperMegaNet UG aus Wolfsburg. Medien beschrieben das Unternehmen damals als Anbieter von Macintosh-Klonen. Angeboten wurden Intel-basierte Rechner, die optional mit Mac OS X Leopard installiert werden konnten. Genau das berührte einen empfindlichen Punkt: Apple verband sein Betriebssystem traditionell eng mit eigener Hardware. In den USA lief zu dieser Zeit bereits der bekannte Rechtsstreit zwischen Apple und Psystar. Psystar verkaufte sogenannte Mac-Klone, also PCs, auf denen Mac OS X auf nicht von Apple stammender Hardware lief. Apple ging juristisch dagegen vor und erzielte in den USA wichtige Erfolge. PearC bewegte sich im Schatten dieser Auseinandersetzung. Die deutsche Firma argumentierte öffentlich, man sehe die Lage in Deutschland anders und sei bereit, die eigene Position notfalls zu verteidigen. Genau hier liegt die rechtssichere Formulierung: Belegbar ist eine mediale und rechtliche Debatte. Belegbar ist das PearC-Angebot. Belegbar ist die Nähe zum damaligen Psystar-Thema. Nicht belastbar belegt ist derzeit, dass Apple PearC in Deutschland in einem abgeschlossenen Verfahren erfolgreich verklagt habe. PearC war die freche deutsche Birne im Schatten des Apple-Ökosystems: klein, provokant und ein perfektes Symbol für die Frage, wem ein Computer eigentlich gehört.

Was PearC so interessant macht Die Kernfrage Wenn ein Mensch Software kauft, darf er sie dann auf beliebiger Hardware installieren? Oder darf der Hersteller bestimmen, auf welchen Geräten das System läuft? PearC machte diese Frage nicht akademisch, sondern praktisch sichtbar. PearC war nicht deshalb spannend, weil daraus ein großer Computerhersteller wurde. Spannend war die Frage, die dahinterstand. Wenn ein Kunde Software kauft, darf er sie dann auf beliebiger Hardware installieren? Darf ein Hersteller sagen: Dieses Betriebssystem läuft nur auf unseren Geräten? Ist ein Computer ein offenes Werkzeug oder ein geschlossenes Ökosystem? Und wer entscheidet darüber: Hersteller, Gerichte, Händler oder Nutzer? Diese Fragen sind heute aktueller denn je. Smartphones, App-Stores, Cloud-Dienste, Gerätebindung, Reparaturrecht, digitale Souveränität und lokale Kontrolle drehen sich um ähnliche Konflikte. PearC war ein kleiner, regionaler Splitter einer großen Debatte: offene Computer gegen geschlossene Plattformen. Aus dieser Perspektive passt PearC erstaunlich gut in eine Braunschweiger Computergeschichte. Der C64 und der Amiga stehen für eine emotionale, handnahe Computerwelt. PearC steht für den späteren Konflikt um Plattformkontrolle. Dazwischen liegt der Weg vom Heimcomputer zum Ökosystem.

Der US-Fall Psystar als Kontrast Rechtssichere Einordnung Psystar ist der gut dokumentierte US-Kontrast. PearC ist die deutsche Spur im Umfeld derselben Debatte. Genau diese Unterscheidung ist wichtig, damit aus Zeitgeschichte keine unbelegte Behauptung wird. Für die rechtliche Einordnung ist der Unterschied zu Psystar wichtig. In den USA ging Apple gegen Psystar vor. Gerichte befassten sich mit Urheberrecht, Lizenzbedingungen und technischen Schutzmaßnahmen. Am Ende stand Psystar nicht als Sieger da. Diese US-Geschichte ist gut dokumentiert. Für PearC in Deutschland muss man vorsichtiger formulieren. Die damalige Berichterstattung machte PearC zum deutschen Pendant oder zur europäischen Variante der Mac-Klon-Debatte. Aber ein belegter deutscher Prozessausgang gegen PearC ist eine andere Aussage — und genau diese sollte ohne Primärquelle nicht behauptet werden. Das macht den Artikel nicht schwächer. Im Gegenteil: Die vorsichtige Formulierung macht ihn stärker. Denn der eigentliche Punkt ist nicht die Behauptung eines großen Rechtsdramas. Der eigentliche Punkt ist, dass ausgerechnet im Raum Wolfsburg/Braunschweig eine kleine Firma die Plattformfrage öffentlich sichtbar machte.

Oker Valley statt Silicon Valley? Regionaler Blick Braunschweig ist nicht Silicon Valley. Aber gerade deshalb ist die Geschichte interessant: Computergeschichte entsteht nicht nur in globalen Zentren, sondern auch an regionalen Knotenpunkten, in Werkhallen, Clubs, Sammlungen, Firmen und Szenen. Braunschweig wurde in manchen Rückblicken mit dem augenzwinkernden Begriff „Oker Valley“ verbunden. Der Begriff passt, weil die Region tatsächlich mehr IT- und Technikgeschichte besitzt, als man ihr auf den ersten Blick ansieht: Forschung, Industrie, Automobilnähe, Elektronik, Mittelstand, Software, Retro-Szene und eben Commodore. Natürlich ist Braunschweig nicht Silicon Valley. Aber vielleicht ist genau das interessant. Computergeschichte besteht nicht nur aus den globalen Zentren. Sie besteht auch aus regionalen Knotenpunkten, Zulieferern, Produktionsorten, Clubs, Treffen, Sammlern und kleinen Firmen, die an den großen Fragen ihrer Zeit rühren. In Braunschweig und Umgebung treffen mehrere dieser Linien zusammen: Commodore als Heimcomputerlegende,

C64 und Amiga als Kulturmaschinen,

eine Ausstellung als regionales Computergedächtnis,

Lehre/Flechtorf als Retro-Szene-Ort,

PearC/HyperMegaNet als Mac-Klon-Spur aus dem Raum Wolfsburg/Braunschweig,

und die größere Frage, wie offen Computer sein sollten.

Warum diese Geschichte heute zählt Gegenwartsbezug Die alte Heimcomputerfrage ist zurück: Wer kontrolliert digitale Werkzeuge? Wer darf reparieren? Wo liegen Daten? Wie abhängig sind Nutzer von Plattformen? Und wie viel Technik bleibt lokal, erklärbar und beherrschbar? Heute wirkt die alte Heimcomputerzeit fast romantisch. Doch sie berührt aktuelle Konflikte. Wer darf reparieren? Wer darf Software installieren? Wem gehören Daten? Wer kontrolliert digitale Werkzeuge? Wie abhängig sind Nutzer von Plattformen? Wie viel Technik bleibt lokal, erklärbar und beherrschbar? Die alte Commodore-Welt hatte viele Schwächen. Aber sie vermittelte ein Gefühl, das heute selten geworden ist: Der Computer stand vor dir, und du konntest ihn dir aneignen. Nicht alles lag in der Cloud. Nicht jede Funktion hing an einem Konto. Nicht jede Veränderung brauchte eine Freigabe aus einem Konzern-Ökosystem. PearC setzte Jahre später genau an einer anderen Ausprägung derselben Frage an. Nicht mehr BASIC und Datasette, sondern Mac OS X und PC-Hardware. Nicht mehr Kinderzimmer, sondern Lizenzrecht. Nicht mehr Brotkasten, sondern Plattformökonomie. Aber im Kern wieder: Was darf der Nutzer mit seiner Maschine? Der starke Serienwinkel Braunschweig und die Computer ist keine Nostalgie-Serie. Es ist eine Serie über digitale Selbstbestimmung: vom C64 über den Amiga bis zur Frage, ob Nutzer ihre Geräte wirklich besitzen — oder nur benutzen dürfen.

Eine regionale Geschichte mit großer Frage Der Reiz dieses Themas liegt darin, dass es lokal beginnt und groß endet. Man kann in Braunschweig auf ein ehemaliges Commodore-Gelände schauen und landet plötzlich bei Fragen, die heute Apple, Google, Microsoft, App-Stores, Cloud-Dienste und künstliche Intelligenz betreffen. Man kann über alte Rechner sprechen und landet bei digitaler Souveränität. Man kann über eine Retro-Ausstellung schreiben und landet bei der Frage, wie Gesellschaften ihre Technikgeschichte erinnern. Man kann über PearC lächeln — diese Birne gegen Apple — und merkt, dass darin ein ernster Kern steckt: Plattformmacht ist kein neues Thema. Man kann über alte Rechner sprechen — und landet bei der Frage, wem die digitale Gegenwart gehört.