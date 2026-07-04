Praxissoftware wechseln: Warum Patientendaten, Datenschutz und Datenmigration zusammengehören

Gesundheits-IT

Vom Streit um die Gesundheitskarte zum Alltag der Praxis Viele alte Debatten über die elektronische Gesundheitskarte drehten sich um eine Frage, die bis heute aktuell ist: Wer darf auf Gesundheitsdaten zugreifen, wo liegen diese Daten, und wie bleibt das Arzt-Patient-Verhältnis geschützt? Diese Frage ist nicht verschwunden. Sie hat nur eine praktischere Form bekommen. Heute geht es in vielen Praxen nicht mehr allein um Karte, Konnektor oder Telematikinfrastruktur, sondern um die konkrete Frage, ob die eigene digitale Praxis noch stabil, nachvollziehbar und zukunftsfähig ist. Die elektronische Patientenakte, das E-Rezept, KIM, TI-Zugang, Dokumentenübermittlung und digitale Abrechnung erhöhen den Druck auf die Systeme in den Praxen. Die gematik beschreibt Praxisverwaltungssysteme als Primärsysteme, also als dezentrale Systeme, mit denen Leistungserbringer in ihrer Einrichtung arbeiten. Zugleich weist sie darauf hin, dass Praxisverwaltungssysteme nicht selbst Bestandteil der TI-Plattform sind. gematik: Primärsysteme gematik: Primärsystemhersteller Damit entsteht eine wichtige Schnittstelle: Die Telematikinfrastruktur stellt Anwendungen und Verbindungen bereit. Die konkrete Praxissoftware muss diese Anforderungen aber im Alltag der Praxis abbilden. Genau dort wird ein PVS-Wechsel kritisch.

Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit In der Informationssicherheit werden häufig drei Grundwerte genannt: Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verwendet diese Grundwerte unter anderem bei der Schutzbedarfsfeststellung im IT-Grundschutz. BSI: Schutzbedarfsfeststellung und Grundwerte der Informationssicherheit Auf eine Arztpraxis übertragen heißt das: Vertraulichkeit Patientendaten dürfen nicht unbefugt offengelegt werden. Integrität Daten müssen vollständig, richtig und nachvollziehbar übernommen werden. Verfügbarkeit Die Praxis muss auch nach der Umstellung arbeitsfähig bleiben. Beim Wechsel einer Praxissoftware müssen alle drei Werte gleichzeitig beachtet werden. Eine scheinbar erfolgreiche Datenübernahme reicht nicht aus, wenn Dokumente fehlen, Zuordnungen nicht stimmen, Schnittstellen ausfallen oder alte Daten später nicht mehr nachvollziehbar sind.

Warum alte Systeme oft unterschätzt werden Viele Praxen arbeiten über Jahre mit gewachsenen Systemen. Es gibt Sonderlösungen, lokale Ablagen, alte Scanner, Geräteschnittstellen, angepasste Formulare, Importordner, Exportfunktionen und Routinen, die nie vollständig dokumentiert wurden. Solange der Alltag funktioniert, bleiben diese Abhängigkeiten unsichtbar. Beim Wechsel werden sie sichtbar. Typische Fragen sind: Welche Daten liegen wirklich im PVS?

Welche Dokumente liegen außerhalb?

Welche Geräte liefern Daten an das System?

Welche Schnittstellen sind abrechnungsrelevant?

Welche Daten müssen rechtssicher archiviert werden?

Welche Altdaten müssen im neuen System verfügbar sein?

Welche Exporte liefert der bisherige Anbieter?

Wie wird die Übernahme geprüft?

Gibt es eine Testmigration?

Was passiert, wenn nach dem Wechsel Daten fehlen? Diese Fragen sind nicht nur technisch. Sie sind organisatorisch und rechtlich relevant.

Was Suchanfragen über den Bedarf in Praxen verraten Auch Suchanfragen zeigen, wo der praktische Druck liegt. Begriffe wie praxissoftware , tomedo , tomedo praxissoftware oder tomedo forum deuten nicht nur auf Produktinteresse. Sie zeigen auch, dass Ärztinnen, Ärzte und Praxisteams nach Erfahrungen, Abläufen, Problemen, Umstiegen und konkreten Antworten aus der Anwenderpraxis suchen. Gerade Foren und produktbezogene Suchanfragen sind ein Hinweis darauf, dass Praxissoftware nicht abstrakt bewertet wird. Entscheidend ist, ob sie im Alltag funktioniert: an der Anmeldung, im Sprechzimmer, bei der Abrechnung, bei Laborwerten, bei Dokumenten, bei Schnittstellen und bei der späteren Nachvollziehbarkeit alter Daten. Das gilt unabhängig vom konkreten Anbieter. Ob eine Praxis über tomedo, andere PVS-Lösungen oder einen grundsätzlichen Wechsel der Praxissoftware nachdenkt: Vor der Entscheidung sollte klar sein, welche Daten und Abläufe überhaupt übernommen, geprüft und abgesichert werden müssen.

Abrechnung: GebüH, Heilpraktiker und private Leistungen Ein weiterer Suchbereich führt in die Abrechnung: Begriffe wie GebüH Heilpraktiker , Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) , Abrechnung Heilpraktiker , Heilpraktiker Preise oder Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) zeigen, dass viele Suchende nicht nur nach medizinischer Dokumentation fragen, sondern nach Abrechnungslogik, Honorarrahmen, Ziffern und Erstattungsfähigkeit. Gerade hier ist Genauigkeit wichtig. Die GebüH wird häufig als Gebührenordnung gesucht, ist aber genauer ein Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker. Berufsverbände beschreiben sie als Verzeichnis von Leistungen und Honorarrahmen; zugleich wird darauf hingewiesen, dass Honorare im Verhältnis zwischen Heilpraktikerin oder Heilpraktiker und Patientin oder Patient grundsätzlich frei vereinbart werden können. BDH: Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker DDH: Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker Für den Wechsel einer Praxissoftware ist das relevant, weil Abrechnung nicht nur aus Rechnungsnummern besteht. Es geht um Leistungen, Ziffern, Begründungen, Preise, Erstattungsinformationen, Patientenzuordnung, Dokumentation und Historie. Werden solche Daten nicht sauber übernommen, kann später unklar sein, welche Leistung wann, warum und zu welchem Honoraransatz dokumentiert oder abgerechnet wurde. Beispiel: Abrechnungsdaten beim Softwarewechsel Bereich Risiko beim Wechsel GebüH-Ziffern Leistungen müssen nachvollziehbar und korrekt zugeordnet bleiben. Heilpraktiker-Preise Honorarvereinbarungen und abgerechnete Beträge dürfen nicht aus dem Kontext fallen. Privatabrechnung Rechnungen, Begründungen und Erstattungsbezüge müssen auffindbar bleiben. Historie Alte Abrechnungsdaten müssen später noch prüfbar und erklärbar sein. Praxissoftware Das neue System muss die benötigte Abrechnungslogik tatsächlich abbilden können. Damit wird auch dieser Suchbereich Teil derselben Grundfrage: Ist eine Praxis vor dem Wechsel wirklich daten- und abrechnungsseitig vorbereitet?

Quartalswechsel: Der falsche Zeitpunkt kann teuer werden Ein Suchbegriff wie Quartalswechsel wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Für Praxen ist er aber ein wichtiger Taktgeber. Viele Abläufe hängen am Quartal: Abrechnung, Leistungsdokumentation, Auswertungen, Korrekturen, Fristen, Prüfungen und organisatorische Routinen. Deshalb sollte ein Wechsel der Praxissoftware nicht nur technisch, sondern auch kalendarisch geplant werden. Eine Migration kurz vor oder mitten in einem kritischen Abrechnungszeitraum kann unnötigen Druck erzeugen. Sinnvoller ist es, Datenübernahme, Testmigration, Abnahme, Schulung und Rückfallplanung so zu terminieren, dass der Praxisbetrieb nicht ausgerechnet am Quartalswechsel zusätzlich belastet wird. Gerade bei international geprägten Suchbegriffen wie medical office software zeigt sich außerdem, dass Praxissoftware nicht nur ein deutsches PVS-Thema ist. Im Kern geht es überall um dieselbe Frage: Wie wird medizinische Dokumentation so organisiert, dass sie im Alltag funktioniert, rechtlich nachvollziehbar bleibt und bei einem Systemwechsel nicht beschädigt wird?

Der gefährliche Irrtum: Das macht der neue Anbieter schon Natürlich spielen Softwareanbieter beim Wechsel eine zentrale Rolle. Aber die Verantwortung für die Praxis verschwindet dadurch nicht. Der Anbieter kennt sein Zielsystem. Die Praxis kennt ihre Abläufe, ihre Datenhistorie, ihre Besonderheiten und ihre Risiken. Wenn niemand vorab prüft, welche Datenbestände, Archive, Schnittstellen und Altlasten vorhanden sind, kann der Wechsel formal geplant sein und trotzdem praktisch scheitern. Ein guter PVS-Wechsel braucht deshalb eine Phase vor der eigentlichen Migration: Bestandsaufnahme Daten- und Archivprüfung Schnittstellenanalyse Backup- und Wiederherstellungsprüfung Klärung von Verantwortlichkeiten Testmigration oder Probekonvertierung Abnahme der übernommenen Daten Notfall- und Rückfallplan Erst danach sollte der eigentliche Umstieg erfolgen.

Was ein guter Vorab-Check leisten sollte Ein guter Vorab-Check ersetzt keine neue Praxissoftware. Er ersetzt auch nicht die Arbeit des künftigen Anbieters. Er schafft Klarheit vor der Entscheidung. Er sollte sichtbar machen: welche Datenquellen existieren

welche Archive relevant sind

welche Schnittstellen kritisch sind

welche Backups tatsächlich funktionieren

welche Altlasten vor dem Wechsel bereinigt werden sollten

welche Nachweise für die Praxis wichtig sind

welche Risiken mit dem bisherigen System verbunden sind

welche Fragen an neue Anbieter gestellt werden müssen Damit wird der PVS-Wechsel nicht einfacher im Sinne von belanglos. Aber er wird kontrollierbarer. Note Wer eine Praxissoftware ablösen will, sollte den Wechsel als Daten- und Organisationsprojekt behandeln. Eine strukturierte Vorbereitung schützt nicht nur vor technischen Überraschungen, sondern auch vor falschen Anbieterentscheidungen. Detlev Lengsfeld bietet dafür einen unabhängigen Check vor dem Praxissoftware-Wechsel an.

Einordnung Die Digitalisierung des Gesundheitswesens wird häufig über große Begriffe diskutiert: elektronische Patientenakte, Telematikinfrastruktur, E-Rezept, Datenschutz, Cloud, Schnittstellen, Interoperabilität. In der einzelnen Praxis entscheidet sich die Qualität dieser Digitalisierung aber an sehr konkreten Stellen: Ist der Datenbestand verstanden?

Sind Patientendaten geschützt?

Sind Dokumente auffindbar?

Funktionieren Schnittstellen?

Gibt es belastbare Backups?

Bleibt die Praxis arbeitsfähig?

Kann die Übernahme geprüft werden? Wer diese Fragen vor einem PVS-Wechsel beantwortet, behandelt digitale Praxisorganisation nicht als Softwarekauf, sondern als Verantwortung für Daten, Menschen und Abläufe. Das ist der Punkt, an dem alte Debatten über Gesundheitsdaten und moderne Praxis-IT zusammenlaufen.