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Gesundheits-IT
Praxissoftware wechseln: Warum Patientendaten, Datenschutz und Datenmigration zusammengehören
Wenn eine Arztpraxis ihre Praxissoftware wechselt, geht es nicht nur um Bildschirmmasken, Termine oder Abrechnung. Es geht um das Gedächtnis der Praxis: Patientendaten, Befunde, Arztbriefe, Scans, Laborwerte, Abrechnungsinformationen, Dokumentationspflichten, Schnittstellen und gewachsene Arbeitsabläufe.
Genau deshalb ist ein Wechsel des Praxisverwaltungssystems kein gewöhnliches IT-Projekt. Er berührt die Vertraulichkeit medizinischer Daten, die Arbeitsfähigkeit der Praxis und im Zweifel auch die Versorgung der Patientinnen und Patienten.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung beschreibt das Praxisverwaltungssystem als Grundausrüstung der Praxis: Es unterstützt Organisation und Dokumentation der Praxisaufgaben; funktioniert es nicht einwandfrei, kann das den Praxisablauf erschweren und im schlimmsten Fall die Patientenversorgung gefährden.
Vom Streit um die Gesundheitskarte zum Alltag der Praxis
Viele alte Debatten über die elektronische Gesundheitskarte drehten sich um eine Frage, die bis heute aktuell ist: Wer darf auf Gesundheitsdaten zugreifen, wo liegen diese Daten, und wie bleibt das Arzt-Patient-Verhältnis geschützt?
Diese Frage ist nicht verschwunden. Sie hat nur eine praktischere Form bekommen. Heute geht es in vielen Praxen nicht mehr allein um Karte, Konnektor oder Telematikinfrastruktur, sondern um die konkrete Frage, ob die eigene digitale Praxis noch stabil, nachvollziehbar und zukunftsfähig ist.
Die elektronische Patientenakte, das E-Rezept, KIM, TI-Zugang, Dokumentenübermittlung und digitale Abrechnung erhöhen den Druck auf die Systeme in den Praxen. Die gematik beschreibt Praxisverwaltungssysteme als Primärsysteme, also als dezentrale Systeme, mit denen Leistungserbringer in ihrer Einrichtung arbeiten. Zugleich weist sie darauf hin, dass Praxisverwaltungssysteme nicht selbst Bestandteil der TI-Plattform sind.
gematik: Primärsystemhersteller
Damit entsteht eine wichtige Schnittstelle: Die Telematikinfrastruktur stellt Anwendungen und Verbindungen bereit. Die konkrete Praxissoftware muss diese Anforderungen aber im Alltag der Praxis abbilden.
Genau dort wird ein PVS-Wechsel kritisch.
Ein Wechsel ist ein Datenprojekt
Wer die Praxissoftware wechselt, übernimmt nicht einfach ein Programm. Er muss Datenbestände verstehen.
Dazu gehören unter anderem:
- Patientendaten
- Karteikarten und Behandlungsdokumentation
- Arztbriefe und Befunde
- Labor- und Geräteschnittstellen
- Abrechnungsdaten
- Termine und Recall-Systeme
- Scans, Bilder und externe Dokumente
- Altarchive
- Benutzerrechte und Rollen
- Backup- und Wiederherstellungskonzepte
Ein Wechsel wird gefährlich, wenn diese Bestände erst am Tag der Umstellung sichtbar werden. Dann entscheidet nicht mehr die Strategie, sondern der Zeitdruck.
Note
Praxisbezug: Ein PVS-Wechsel sollte deshalb nicht erst mit der Bestellung einer neuen Software beginnen. Sinnvoll ist eine vorgelagerte Prüfung: Welche Daten gibt es? Wo liegen Archive? Welche Schnittstellen sind kritisch? Welche Backups sind belastbar? Ein unabhängiger PVS-Wechsel-Check kann helfen, diese Fragen vor der Anbieterentscheidung sichtbar zu machen.
Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
In der Informationssicherheit werden häufig drei Grundwerte genannt: Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verwendet diese Grundwerte unter anderem bei der Schutzbedarfsfeststellung im IT-Grundschutz.
BSI: Schutzbedarfsfeststellung und Grundwerte der Informationssicherheit
Auf eine Arztpraxis übertragen heißt das:
- Vertraulichkeit
- Patientendaten dürfen nicht unbefugt offengelegt werden.
- Integrität
- Daten müssen vollständig, richtig und nachvollziehbar übernommen werden.
- Verfügbarkeit
- Die Praxis muss auch nach der Umstellung arbeitsfähig bleiben.
Beim Wechsel einer Praxissoftware müssen alle drei Werte gleichzeitig beachtet werden. Eine scheinbar erfolgreiche Datenübernahme reicht nicht aus, wenn Dokumente fehlen, Zuordnungen nicht stimmen, Schnittstellen ausfallen oder alte Daten später nicht mehr nachvollziehbar sind.
Die ePA erhöht den Druck auf saubere Praxisdaten
Die elektronische Patientenakte macht die Frage sauberer Datenführung noch wichtiger. Das Bundesgesundheitsministerium beschreibt die ePA als digitale Akte, auf die Patientinnen und Patienten sowie berechtigtes medizinisches Personal zugreifen können. Krankenkassen sollen die Daten nicht einsehen können.
BMG: Die elektronische Patientenakte für alle
Auch die KBV informiert Praxen über die für den Praxisalltag relevanten Aspekte der elektronischen Patientenakte. Für Praxen bedeutet das: Die Dokumentation im eigenen System bleibt nicht isoliert. Sie steht zunehmend in Beziehung zu digitalen Anwendungen, gesetzlichen Pflichten und übergreifenden Datenflüssen.
KBV: Elektronische Patientenakte
Je stärker die Praxis digital eingebunden ist, desto wichtiger wird ein kontrollierter Umgang mit Datenmigration, Schnittstellen und Berechtigungen.
Warum alte Systeme oft unterschätzt werden
Viele Praxen arbeiten über Jahre mit gewachsenen Systemen. Es gibt Sonderlösungen, lokale Ablagen, alte Scanner, Geräteschnittstellen, angepasste Formulare, Importordner, Exportfunktionen und Routinen, die nie vollständig dokumentiert wurden.
Solange der Alltag funktioniert, bleiben diese Abhängigkeiten unsichtbar. Beim Wechsel werden sie sichtbar.
Typische Fragen sind:
- Welche Daten liegen wirklich im PVS?
- Welche Dokumente liegen außerhalb?
- Welche Geräte liefern Daten an das System?
- Welche Schnittstellen sind abrechnungsrelevant?
- Welche Daten müssen rechtssicher archiviert werden?
- Welche Altdaten müssen im neuen System verfügbar sein?
- Welche Exporte liefert der bisherige Anbieter?
- Wie wird die Übernahme geprüft?
- Gibt es eine Testmigration?
- Was passiert, wenn nach dem Wechsel Daten fehlen?
Diese Fragen sind nicht nur technisch. Sie sind organisatorisch und rechtlich relevant.
Was Suchanfragen über den Bedarf in Praxen verraten
Auch Suchanfragen zeigen, wo der praktische Druck liegt. Begriffe wiepraxissoftware,tomedo,tomedo praxissoftwareodertomedo forumdeuten nicht nur auf Produktinteresse. Sie zeigen auch, dass Ärztinnen, Ärzte und Praxisteams nach Erfahrungen, Abläufen, Problemen, Umstiegen und konkreten Antworten aus der Anwenderpraxis suchen.
Gerade Foren und produktbezogene Suchanfragen sind ein Hinweis darauf, dass Praxissoftware nicht abstrakt bewertet wird. Entscheidend ist, ob sie im Alltag funktioniert: an der Anmeldung, im Sprechzimmer, bei der Abrechnung, bei Laborwerten, bei Dokumenten, bei Schnittstellen und bei der späteren Nachvollziehbarkeit alter Daten.
Das gilt unabhängig vom konkreten Anbieter. Ob eine Praxis über tomedo, andere PVS-Lösungen oder einen grundsätzlichen Wechsel der Praxissoftware nachdenkt: Vor der Entscheidung sollte klar sein, welche Daten und Abläufe überhaupt übernommen, geprüft und abgesichert werden müssen.
Abrechnung: GebüH, Heilpraktiker und private Leistungen
Ein weiterer Suchbereich führt in die Abrechnung: Begriffe wieGebüH Heilpraktiker,Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH),Abrechnung Heilpraktiker,Heilpraktiker PreiseoderGebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH)zeigen, dass viele Suchende nicht nur nach medizinischer Dokumentation fragen, sondern nach Abrechnungslogik, Honorarrahmen, Ziffern und Erstattungsfähigkeit.
Gerade hier ist Genauigkeit wichtig. Die GebüH wird häufig als Gebührenordnung gesucht, ist aber genauer ein Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker. Berufsverbände beschreiben sie als Verzeichnis von Leistungen und Honorarrahmen; zugleich wird darauf hingewiesen, dass Honorare im Verhältnis zwischen Heilpraktikerin oder Heilpraktiker und Patientin oder Patient grundsätzlich frei vereinbart werden können.
BDH: Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker
DDH: Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker
Für den Wechsel einer Praxissoftware ist das relevant, weil Abrechnung nicht nur aus Rechnungsnummern besteht. Es geht um Leistungen, Ziffern, Begründungen, Preise, Erstattungsinformationen, Patientenzuordnung, Dokumentation und Historie. Werden solche Daten nicht sauber übernommen, kann später unklar sein, welche Leistung wann, warum und zu welchem Honoraransatz dokumentiert oder abgerechnet wurde.
|Bereich
|Risiko beim Wechsel
|GebüH-Ziffern
|Leistungen müssen nachvollziehbar und korrekt zugeordnet bleiben.
|Heilpraktiker-Preise
|Honorarvereinbarungen und abgerechnete Beträge dürfen nicht aus dem Kontext fallen.
|Privatabrechnung
|Rechnungen, Begründungen und Erstattungsbezüge müssen auffindbar bleiben.
|Historie
|Alte Abrechnungsdaten müssen später noch prüfbar und erklärbar sein.
|Praxissoftware
|Das neue System muss die benötigte Abrechnungslogik tatsächlich abbilden können.
Damit wird auch dieser Suchbereich Teil derselben Grundfrage: Ist eine Praxis vor dem Wechsel wirklich daten- und abrechnungsseitig vorbereitet?
Quartalswechsel: Der falsche Zeitpunkt kann teuer werden
Ein Suchbegriff wieQuartalswechselwirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Für Praxen ist er aber ein wichtiger Taktgeber. Viele Abläufe hängen am Quartal: Abrechnung, Leistungsdokumentation, Auswertungen, Korrekturen, Fristen, Prüfungen und organisatorische Routinen.
Deshalb sollte ein Wechsel der Praxissoftware nicht nur technisch, sondern auch kalendarisch geplant werden. Eine Migration kurz vor oder mitten in einem kritischen Abrechnungszeitraum kann unnötigen Druck erzeugen. Sinnvoller ist es, Datenübernahme, Testmigration, Abnahme, Schulung und Rückfallplanung so zu terminieren, dass der Praxisbetrieb nicht ausgerechnet am Quartalswechsel zusätzlich belastet wird.
Gerade bei international geprägten Suchbegriffen wiemedical office softwarezeigt sich außerdem, dass Praxissoftware nicht nur ein deutsches PVS-Thema ist. Im Kern geht es überall um dieselbe Frage: Wie wird medizinische Dokumentation so organisiert, dass sie im Alltag funktioniert, rechtlich nachvollziehbar bleibt und bei einem Systemwechsel nicht beschädigt wird?
Laborwerte zeigen, warum Daten nicht nur Dateien sind
Ein scheinbar einfacher Suchbegriff wielaborwerte abkürzungen tabellezeigt ein weiteres Problem: Medizinische Daten bestehen nicht nur aus Text. Sie haben Struktur, Bedeutung und Kontext.
Eine Laborwert-Abkürzung ist nicht einfach ein Wort in einer Tabelle. Sie steht in Beziehung zu Einheit, Referenzbereich, Datum, Patient, Befund, Gerät, Labor, Arztbrief und Verlauf. Beim Wechsel einer Praxissoftware muss deshalb mehr erhalten bleiben als ein sichtbarer Eintrag auf dem Bildschirm.
|Datenbestand
|Worauf beim Wechsel zu achten ist
|Laborwerte und Abkürzungen
|Kürzel, Einheiten, Referenzbereiche und Zeitverläufe müssen nachvollziehbar bleiben.
|Befunde
|Dokumente müssen dem richtigen Patienten, Fall und Datum zugeordnet bleiben.
|Arztbriefe
|Importierte oder gescannte Dokumente dürfen nicht aus dem Arbeitskontext fallen.
|Geräteschnittstellen
|Messwerte aus EKG, Labor, Sonografie oder anderen Systemen brauchen klare Zuordnung.
|Abrechnung
|Leistungen, Diagnosen und Historien müssen prüfbar und konsistent bleiben.
Wer erst nach der Migration feststellt, dass solche Zusammenhänge verloren gegangen sind, hat kein kleines Komfortproblem. Er hat ein Datenproblem.
Der gefährliche Irrtum: Das macht der neue Anbieter schon
Natürlich spielen Softwareanbieter beim Wechsel eine zentrale Rolle. Aber die Verantwortung für die Praxis verschwindet dadurch nicht. Der Anbieter kennt sein Zielsystem. Die Praxis kennt ihre Abläufe, ihre Datenhistorie, ihre Besonderheiten und ihre Risiken.
Wenn niemand vorab prüft, welche Datenbestände, Archive, Schnittstellen und Altlasten vorhanden sind, kann der Wechsel formal geplant sein und trotzdem praktisch scheitern.
Ein guter PVS-Wechsel braucht deshalb eine Phase vor der eigentlichen Migration:
- Bestandsaufnahme
- Daten- und Archivprüfung
- Schnittstellenanalyse
- Backup- und Wiederherstellungsprüfung
- Klärung von Verantwortlichkeiten
- Testmigration oder Probekonvertierung
- Abnahme der übernommenen Daten
- Notfall- und Rückfallplan
Erst danach sollte der eigentliche Umstieg erfolgen.
Patientendaten sind kein Umzugskarton
Der Satz klingt banal, ist aber entscheidend: Patientendaten sind kein Umzugskarton, den man von einem Raum in den anderen trägt.
Sie bestehen aus Beziehungen:
- Patient zu Fall
- Fall zu Dokument
- Dokument zu Datum
- Befund zu Behandlung
- Abrechnung zu Leistung
- Gerätedaten zu Patient
- Benutzer zu Zugriff
- Archiv zu Nachweispflicht
Wenn diese Beziehungen beim Wechsel beschädigt werden, ist der Schaden nicht immer sofort sichtbar. Manchmal fällt erst später auf, dass Dokumente fehlen, alte Befunde schwer auffindbar sind oder Abrechnungs- und Behandlungsdaten nicht mehr zusammenpassen.
Deshalb ist die eigentliche Frage nicht:
> Welche neue Praxissoftware ist die beste?
Sondern zuerst:
> Ist die Praxis wechselbereit?
Was ein guter Vorab-Check leisten sollte
Ein guter Vorab-Check ersetzt keine neue Praxissoftware. Er ersetzt auch nicht die Arbeit des künftigen Anbieters. Er schafft Klarheit vor der Entscheidung.
Er sollte sichtbar machen:
- welche Datenquellen existieren
- welche Archive relevant sind
- welche Schnittstellen kritisch sind
- welche Backups tatsächlich funktionieren
- welche Altlasten vor dem Wechsel bereinigt werden sollten
- welche Nachweise für die Praxis wichtig sind
- welche Risiken mit dem bisherigen System verbunden sind
- welche Fragen an neue Anbieter gestellt werden müssen
Damit wird der PVS-Wechsel nicht einfacher im Sinne von belanglos. Aber er wird kontrollierbarer.
Note
Wer eine Praxissoftware ablösen will, sollte den Wechsel als Daten- und Organisationsprojekt behandeln. Eine strukturierte Vorbereitung schützt nicht nur vor technischen Überraschungen, sondern auch vor falschen Anbieterentscheidungen. Detlev Lengsfeld bietet dafür einen unabhängigen Check vor dem Praxissoftware-Wechsel an.
Einordnung
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens wird häufig über große Begriffe diskutiert: elektronische Patientenakte, Telematikinfrastruktur, E-Rezept, Datenschutz, Cloud, Schnittstellen, Interoperabilität.
In der einzelnen Praxis entscheidet sich die Qualität dieser Digitalisierung aber an sehr konkreten Stellen:
- Ist der Datenbestand verstanden?
- Sind Patientendaten geschützt?
- Sind Dokumente auffindbar?
- Funktionieren Schnittstellen?
- Gibt es belastbare Backups?
- Bleibt die Praxis arbeitsfähig?
- Kann die Übernahme geprüft werden?
Wer diese Fragen vor einem PVS-Wechsel beantwortet, behandelt digitale Praxisorganisation nicht als Softwarekauf, sondern als Verantwortung für Daten, Menschen und Abläufe.
Das ist der Punkt, an dem alte Debatten über Gesundheitsdaten und moderne Praxis-IT zusammenlaufen.
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