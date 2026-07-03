Die VW-Familie und der Abgrund

Warum Niedersachsen vor der Wahl klären muss, wer Volkswagen wirklich kontrolliert Volkswagen steht nicht plötzlich am Abgrund. Der Konzern ist über Jahrzehnte in ein System hineingewachsen, in dem Management, Landespolitik, SPD, Betriebsrat, Gewerkschaft und Aufsichtsräte so eng miteinander verbunden sind, dass eine einfache Frage immer unbequemer wird: Wer kontrolliert hier eigentlich wen? Dieser Beitrag ist der Auftakt zu einer Serie. Er ist keine Anklageschrift. Er ersetzt keine juristische Bewertung. Er unterscheidet bewusst zwischen belegten Tatsachen, gerichtlichen Entscheidungen, politischer Analyse und Kommentar. Genau deshalb kann er hart sein. Denn die wirklich schweren Fragen ergeben sich nicht aus Gerüchten, sondern aus dem, was öffentlich dokumentiert ist. Lesehinweis Dieser Text arbeitet mit drei Ebenen: belegte Fakten, politische Bewertung und Kommentar. Wo Gerichte entschieden haben, wird das benannt. Wo es um Strukturen, Nähe und Verantwortung geht, wird gefragt und eingeordnet. Das ist wichtig, weil der Artikel hart sein soll – aber nicht angreifbar durch unbelegte persönliche Vorwürfe. Volkswagen ist in Niedersachsen kein normales Unternehmen. Das Land Niedersachsen hält rund 20 Prozent der Stimmrechte und ist im Aufsichtsrat vertreten. Die nächste Landtagswahl ist für den Herbst 2027 angekündigt; die Wahlkreise wurden dafür nach einem Urteil des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs neu geordnet. Damit wird Volkswagen automatisch zum Wahlkampfthema. Wer in Niedersachsen politische Verantwortung beansprucht, muss erklären, was er oder sie aus zwanzig Jahren VW-Affären, Dieselgate, Betriebsratsmacht, Konzernumbau, China-Debatte und Stellenabbau gelernt hat. Kernthese Die Krise von Volkswagen ist nicht nur eine Krise von Absatz, Elektromobilität oder Management. Sie ist auch das Ergebnis eines politischen und betrieblichen Machtmilieus, in dem Kontrolle, Karriere, Loyalität und wirtschaftliche Abhängigkeit zu lange ineinanderliefen.

Inhalt

Die Frage nach der „VW-Familie“ In Wolfsburg und der Region wird gern von der „VW-Familie“ gesprochen. Das klingt nach Zusammenhalt, Arbeit, Identität und Schutz. Aber wer gehört zu dieser Familie? Die Beschäftigten am Band? Die Zulieferer? Die Menschen in Wolfsburg, Helmstedt, Schöningen, Braunschweig und Salzgitter? Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Niedersachsen? Oder vor allem ein innerer Zirkel aus Konzernspitze, Politik, Betriebsrat, Gewerkschaft und Funktionären? Leitfrage Wenn von der „VW-Familie“ gesprochen wird, muss gefragt werden: Meint das wirklich die Beschäftigten – oder vor allem jene, die seit Jahren im Schutz dieser Familie Karriere, Einfluss und Nähe verwalten? Diese Frage ist nicht polemisch. Sie ist notwendig. Denn während oben über Mitbestimmung, Standortgarantien und Zukunftssicherung gesprochen wird, erleben Beschäftigte unten Transformationsdruck, Unsicherheit und Personalabbau. Volkswagen und die IG Metall einigten sich Ende 2024 auf den sozialverträglichen Abbau von mehr als 35.000 Stellen an deutschen VW-Standorten bis 2030; Werke und betriebsbedingte Kündigungen sollten zunächst ausgeschlossen bleiben. Das ist der Punkt, an dem aus einem Konzernproblem ein Demokratiethema wird: Wenn dieselben Milieus über Jahre kontrollieren, verhandeln, wechseln, befördert werden und sich gegenseitig absichern, braucht es öffentliche Gegenkontrolle.

Der aktuelle Ausverkauf: Wenn eine Region mitverkauft wird Der Gegenwartsbezug gehört deshalb schon in den Auftakt. Volkswagen spricht von Transformation, Wettbewerbsfähigkeit und globaler Neuaufstellung. In der Region kommt davon oft etwas anderes an: Unsicherheit, Stellenabbau, Werkssorgen und der Eindruck, dass ein ganzer industrieller Zusammenhang langsam abgewickelt wird. Bereits Ende 2024 vereinbarte Volkswagen mit der Arbeitnehmerseite den sozialverträglichen Abbau von mehr als 35.000 Stellen an deutschen Standorten bis 2030. 2026 berichteten mehrere Medien über deutlich weitergehende Überlegungen: Der Vorstand prüfe demnach einen noch größeren Stellenabbau, im Raum standen bis zu 100.000 Arbeitsplätze sowie mittelfristig auch Werksschließungen. Volkswagen bestätigte diese Zahlen in dieser Form nicht als beschlossene Maßnahme; gerade deshalb muss journalistisch sauber zwischen Plan, Bericht, Verhandlung und Entscheidung getrennt werden. Warum das die Region trifft Für Wolfsburg, Helmstedt, Braunschweig, Salzgitter und die Zuliefererregion ist Volkswagen keine ferne Konzernmeldung. Wenn bei VW Standorte, Entwicklung, Software, Zulieferketten oder Personalbudgets neu sortiert werden, verändert das Arbeitsplätze, Kommunalfinanzen, Ausbildung, Kaufkraft und Selbstverständnis einer ganzen Region. Trotzdem ist der politische Befund hart genug: Während in Deutschland Standorte und Beschäftigte unter Druck geraten, baut Volkswagen seine China-Strategie weiter aus. Der Konzern investiert in China in lokale Entwicklung, Software, Elektromobilität und Produktionsstrukturen und beschreibt dies selbst als Strategie „in China, for China“. 2026 wurde zudem öffentlich diskutiert, ob in China entwickelte Fahrzeuge nach Europa kommen oder europäische Kapazitäten mit chinesischen Partnern genutzt werden könnten. Man kann das als notwendige globale Anpassung eines Weltkonzerns beschreiben. Man kann es aber auch politisch als Ausverkauf lesen: Arbeitsplätze, industrielle Erfahrung, regionale Bindung und öffentliche Loyalität wurden über Jahrzehnte in Niedersachsen eingefordert – während Wertschöpfung, Entwicklungsmacht und Zukunftsentscheidungen zunehmend dorthin wandern, wo der Konzern sich kurzfristig höhere Chancen verspricht. Genau deshalb reicht es nicht, wenn Politik und Betriebsrat nur von der „VW-Familie“ sprechen. Wenn eine ganze Region an Volkswagen hängt, dann ist der Konzernumbau keine interne Managementfrage. Er ist eine öffentliche Angelegenheit. Niedersachsen, Wolfsburg, Helmstedt, Braunschweig, Salzgitter und die Zuliefererregion haben ein Recht darauf zu erfahren, wer Verantwortung übernimmt, wenn aus Standortpolitik Standortverlust wird.

Timeline: Vom Machtmilieu zur Vertrauenskrise 1970er Jahre: SPD, Gewerkschaften und niedersächsische Netzwerke Die Geschichte beginnt nicht erst mit Dieselgate und nicht erst mit der Betriebsratsaffäre. Wer Volkswagen in Niedersachsen verstehen will, muss weiter zurückgehen: in die SPD-, Gewerkschafts- und Funktionärsmilieus der 1970er Jahre. Gerhard Schröder steht exemplarisch für diesen älteren niedersächsischen Karriereweg. Öffentlich dokumentiert sind seine frühen Stationen in SPD, Jusos und ÖTV; später wurde er Ministerpräsident von Niedersachsen und damit auch Teil jener politischen Ebene, die traditionell in besonderer Nähe zu Volkswagen steht. Nicht jeder politische Kontakt ist verwerflich. Nicht jede Nähe ist Korruption. Aber aus wiederkehrenden Treffen, gemeinsamen Milieus, Gewerkschaftswegen, Aufsichtsratsmandaten und regionaler Abhängigkeit entsteht ein Klima. In diesem Klima können Loyalität und Kontrolle miteinander verwechselt werden. 2005 bis 2009: Die VW-Affäre um Hartz, Volkert und Gebauer Die Betriebsratsaffäre war der Moment, in dem dieses System bundesweit sichtbar wurde. Es ging um Schmiergelder, Sonderzahlungen, Lustreisen und Vergünstigungen. Der frühere VW-Personalvorstand Peter Hartz wurde 2007 zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. Der frühere Betriebsratschef Klaus Volkert wurde wegen Anstiftung und Beihilfe zur Untreue zu zwei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Auch Klaus-Joachim Gebauer wurde im Zusammenhang mit der Affäre rechtskräftig verurteilt. Das Entscheidende ist nicht die Skandal-Anekdote. Entscheidend ist das Muster: Ausgerechnet dort, wo die Interessen der Beschäftigten unabhängig vertreten werden sollten, entstand ein System von Begünstigung und Nähe zur Konzernleitung. Der eigentliche Skandal Nicht die einzelne Reise, nicht die einzelne Vergünstigung und nicht die einzelne Person sind der Kern. Der Kern ist die Frage, wie ein Betriebsratssystem, das Beschäftigte schützen soll, überhaupt so tief in ein System der Begünstigung hineinrutschen konnte. Wer heute über Mitbestimmung spricht, muss diese Vergangenheit kennen. Denn Mitbestimmung ist eine Errungenschaft. Gerade deshalb darf sie nicht zum Karriere- und Privilegiensystem eines kleinen Funktionärskreises werden. 2015: Dieselgate und der globale Vertrauensbruch 2015 wurde der Dieselskandal öffentlich. Das Kraftfahrt-Bundesamt ordnete den Rückruf von Millionen Fahrzeugen an; Volkswagen weitete Rückrufe in Europa aus. Der Skandal wurde zu einem der größten Vertrauensbrüche der deutschen Industriegeschichte. Auch hier stellt sich die politische Frage: Wie konnte ein Konzern mit Vorstand, Aufsichtsrat, Betriebsrat, Gewerkschaft, Landesbeteiligung und permanenter öffentlicher Aufmerksamkeit so tief in eine Manipulationskrise geraten? Die Antwort kann nicht lauten, dass niemand zuständig gewesen sei. Bei Volkswagen waren immer viele zuständig. Genau das ist das Problem. 2018 bis 2025: Gunnar Kilian und das Rollenkarussell Gunnar Kilian ist ein Schlüsselbeispiel für das Rollenkarussell im System Volkswagen. Belegt sind Stationen in der VW-Kommunikation, im Büro eines SPD-Bundestagsabgeordneten, als Pressesprecher und später Generalsekretär sowie Geschäftsführer des Konzernbetriebsrats. 2018 wurde Kilian in den Konzernvorstand berufen und übernahm das Ressort Personal; 2025 schied er mit sofortiger Wirkung aus dem Konzernvorstand aus. Das ist rechtlich nicht automatisch zu beanstanden. Politisch ist es aber hochinteressant. Denn an solchen Biografien wird sichtbar, wie eng bei Volkswagen Management, Betriebsrat, Politik, Kommunikation und Arbeitnehmerseite miteinander verwoben sind. Rollenkarussell Die Frage lautet nicht, ob eine einzelne Karriere formal zulässig war. Die Frage lautet, ob unabhängige Kontrolle noch möglich ist, wenn Menschen immer wieder zwischen Konzernkommunikation, Betriebsrat, Arbeitnehmerseite, Politiknähe und Vorstandsebene wechseln. Hier passt die bittere Formel: Eine Hand wäscht die andere, beide waschen das Gesicht – aber die einfachen Beschäftigten stehen am Ende trotzdem vor Stellenabbau, Unsicherheit und Transformationsdruck. 2021 bis 2023: Osterloh, Traton und die Vergütungsdebatte Bernd Osterloh war über viele Jahre eine der mächtigsten Betriebsratsfiguren bei Volkswagen. 2021 wechselte er als Personalvorstand zur VW-Tochter Traton. Osterloh darf nicht mit der alten Betriebsratsaffäre um Hartz, Volkert und Gebauer vermischt werden. Aber sein Wechsel steht beispielhaft für die Durchlässigkeit zwischen Arbeitnehmermacht und Management. Hinzu kommt die Debatte um Betriebsratsvergütung: Der Bundesgerichtshof hob 2023 Freisprüche im Prozess um die Vergütung von Betriebsräten der Volkswagen AG auf. Auch hier geht es nicht darum, jede einzelne Person moralisch abzuurteilen. Es geht um die Struktur: Wie teuer darf Kontrolle werden, bevor sie selbst Teil des Apparats ist? China, Xinjiang und die Menschenrechtsfrage Volkswagen stand über Jahre wegen seines China-Geschäfts und insbesondere wegen des Werks in Xinjiang in der Kritik. Menschenrechtsorganisationen forderten Transparenz und wirksame Maßnahmen gegen Risiken in Lieferketten und Standorten. 2024 verkaufte Volkswagen das umstrittene Werk in Xinjiang. Ausgeblendete Verantwortung China ist für Volkswagen nicht nur Absatzmarkt. China ist Machtfrage, Menschenrechtsfrage und Zukunftsfrage. Wer in Niedersachsen Volkswagen politisch schützt, muss deshalb auch erklären, wie ernst er internationale Verantwortung, Lieferketten und Menschenrechte nimmt. Für Niedersachsen ist das nicht nebensächlich. Wenn Landespolitik, Aufsichtsrat und SPD-Umfeld Volkswagen als Standortgaranten darstellen, müssen sie sich auch zu den globalen Schattenseiten dieses Konzerns verhalten.

Lokale Gegenkräfte: Schöningen, Helmstedt und die Kommunalwahl 2026 Die politische Frage endet nicht im Landtag. Sie beginnt vor Ort. Im Landkreis Helmstedt und in Schöningen treten zur Kommunalwahl 2026 mehrere Kandidaten an, die zeigen, dass sich außerhalb der alten Parteiapparate etwas bewegt. Besonders Martin Klein, parteiunabhängiger Landratskandidat im Landkreis Helmstedt, steht für eine lokale Gegenbewegung gegen politische Erstarrung. Auch in Schöningen treten mit Sven Linke und Detlef Künne parteiunabhängige Kandidaten für das Bürgermeisteramt an. Warum diese Namen wichtig sind Martin Klein, Sven Linke und Detlef Künne sind für diesen Auftakt keine Nebenfiguren. Sie zeigen, dass es vor Ort Menschen gibt, die nicht mehr nur auf die alten Routinen aus SPD, CDU, Verwaltung, Betriebsrat und Konzernnähe warten wollen. Ob sie sich durchsetzen, ist offen. Aber ihre Kandidaturen zeigen: Der Wunsch nach unabhängigerer lokaler Politik ist da. Gerade diese lokalen Kandidaturen sind für die VW-Region interessant. Denn die politische Verfilzung rund um Volkswagen, SPD, Betriebsrat, Gewerkschaft und kommunale Machtstrukturen zeigt sich nicht nur in Hannover oder Wolfsburg. Sie wirkt bis in die Städte, Gemeinden, Verwaltungen und Wahlkreise hinein. Wenn man von politischer Verrottung sprechen will, dann nicht als persönliche Beschimpfung, sondern als Beschreibung eines Zustands: zu viel Nähe, zu wenig Kontrolle, zu viele geschlossene Zirkel, zu wenig echte Verantwortung. Die unabhängigen Kandidaturen vor Ort sind deshalb mehr als lokale Randnotizen. Sie sind ein Hinweis darauf, dass Bürgerinnen und Bürger nach Alternativen suchen – jenseits der alten Routinen von Partei, Apparat und gegenseitiger Schonung.

Personen im VW-System Die folgenden Personen stehen nicht alle für dasselbe. Einige wurden rechtskräftig verurteilt. Andere stehen für Rollenwechsel, Machtpositionen, politische Nähe oder regionale Verantwortung. Wichtig ist die Unterscheidung: Dieser Abschnitt ist keine Gleichsetzung, sondern eine Landkarte des Systems. Personen, Rollen und journalistische Funktion im Artikel Person Rolle / Bezug Warum sie im Artikel auftaucht Peter Hartz früherer VW-Personalvorstand Historischer Einstieg in die VW-Affäre; rechtskräftige Verurteilung; Symbol für die Nähe zwischen Konzernmacht und politischem Einfluss. Klaus Volkert früherer VW-Betriebsratschef Zentrale Figur der Betriebsratsaffäre; rechtskräftige Verurteilung; Beispiel für korrumpierte Mitbestimmung. Klaus-Joachim Gebauer früherer VW-Manager / Organisationsfigur der Affäre Wichtig, weil an seiner Rolle sichtbar wird, wie Begünstigung praktisch organisiert worden sein soll. Bernd Osterloh früherer Konzernbetriebsratschef, später Traton-Vorstand Beispiel für Betriebsratsmacht, Vergütungsdebatte und Wechsel zwischen Arbeitnehmerseite und Management. Gunnar Kilian früher Konzernbetriebsrat-Umfeld, später VW-Personalvorstand Schlüsselbeispiel für das Rollenkarussell zwischen Kommunikation, Politiknähe, Betriebsrat und Vorstand. Daniela Cavallo heutige Konzernbetriebsratsvorsitzende Steht für die aktuelle Arbeitnehmermacht und die Frage, wie der Betriebsrat in der Transformation handelt. Jörn Domeier SPD-Landtagsabgeordneter aus Helmstedt, früher Volkswagen Regionale SPD-/VW-Frage: Wie viel Distanz hat Politik, wenn Biografien und Region eng mit VW verbunden sind? Immacolata Glosemeyer SPD-Landtagsabgeordnete aus Wolfsburg Wolfsburg ist Konzernstadt; wer dort Politik macht, muss sich zur Nähe zu Volkswagen verhalten. Martin Klein parteiunabhängiger Landratskandidat Landkreis Helmstedt Beispiel für lokale Gegenkräfte außerhalb der großen Parteiapparate. Sven Linke unabhängiger Bürgermeisterkandidat Schöningen Lokale Gegenkraft; interessant auch wegen beruflicher VW-Nähe und unabhängigem politischem Anspruch. Detlef Künne parteiunabhängiger Bürgermeisterkandidat Schöningen Weitere unabhängige Kandidatur in Schöningen; Hinweis auf Bewegung außerhalb etablierter Routinen. Peter Hartz Peter Hartz war Personalvorstand bei Volkswagen und wurde durch die Hartz-Reformen auch bundespolitisch bekannt. In der VW-Affäre wurde er rechtskräftig verurteilt. Für diese Serie ist Hartz wichtig, weil bei ihm Konzernmacht, politische Nähe und arbeitsmarktpolitische Symbolik zusammenlaufen. Klaus Volkert Klaus Volkert war früherer Betriebsratschef bei Volkswagen. Seine rechtskräftige Verurteilung macht ihn zur zentralen Figur der alten Betriebsratsaffäre. Er steht für die Frage, wie Beschäftigtenvertretung entgleisen kann, wenn Unabhängigkeit durch Privilegien ersetzt wird. Klaus-Joachim Gebauer Klaus-Joachim Gebauer erscheint in der historischen VW-Affäre als Organisations- und Verbindungsperson. Für die Serie ist er wichtig, weil an seiner Rolle sichtbar wird, wie Begünstigung praktisch organisiert worden sein soll und wie tief der Skandal in den Betriebsrats- und Managementbereich hineinreichte. Bernd Osterloh Bernd Osterloh ist nicht mit der alten VW-Korruptionsaffäre gleichzusetzen. Seine Bedeutung liegt an anderer Stelle: Er wurde nach Volkert zur zentralen Betriebsratsfigur, war über viele Jahre einer der mächtigsten Arbeitnehmervertreter im Konzern und wechselte später zu Traton ins Management. Damit steht er für die Macht und Durchlässigkeit des Systems. Gunnar Kilian Gunnar Kilian steht für den modernen Typus des Konzern-Funktionärs: Kommunikation, politisches Umfeld, Betriebsrat, Konzernvorstand, Personalressort. Seine Biografie ist kein Beweis für Fehlverhalten. Sie ist aber ein Beleg für die erstaunliche Nähe der Rollen, die Volkswagen seit Jahrzehnten prägt. Daniela Cavallo Daniela Cavallo führt heute den Konzernbetriebsrat. Sie steht für die aktuelle Arbeitnehmermacht bei Volkswagen und damit auch für die Frage, ob der Betriebsrat in der Transformation tatsächlich zuerst die Beschäftigten schützt oder zugleich Teil eines Apparats ist, der eigene Machtpositionen verteidigt. Jörn Domeier und die regionale SPD-Frage Jörn Domeier ist SPD-Landtagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Helmstedt und war früher bei Volkswagen beschäftigt. Damit ist er eine naheliegende Figur für die Frage, wie eng regionale SPD-Politik, VW-Region und Konzernbiografien miteinander verbunden sind. Das ist keine persönliche Verurteilung. Es ist eine politische Frage nach Distanz, Kontrolle und Interessenvertretung. Immacolata Glosemeyer und Wolfsburg Auch Immacolata Glosemeyer als SPD-Landtagsabgeordnete aus Wolfsburg gehört in den Blick. Wolfsburg ist nicht irgendeine Stadt. Wolfsburg ist die Konzernstadt. Wer dort Politik macht, muss sich zur Nähe zu Volkswagen verhalten. Martin Klein, Sven Linke und Detlef Künne Martin Klein, Sven Linke und Detlef Künne stehen in diesem Auftakt nicht als Heilsfiguren, sondern als Beispiele für lokale Gegenkräfte. Ihre Kandidaturen zeigen, dass außerhalb der großen Parteiapparate ein Bedarf nach neuer, unabhängigerer Kommunalpolitik besteht.

Was dieser Auftakt nicht behauptet Dieser Artikel behauptet nicht, dass jede genannte Person korrupt ist. Er behauptet nicht, dass jeder Wechsel zwischen Betriebsrat, Politik und Management illegal ist. Er behauptet auch nicht, dass jede Nähe zu Volkswagen automatisch verwerflich ist. Er behauptet etwas anderes: Volkswagen ist über Jahrzehnte zu einem Machtmilieu geworden, in dem Kontrolle, Karriere, politische Loyalität und wirtschaftliche Abhängigkeit gefährlich eng beieinanderliegen. Die dokumentierten Skandale und Debatten zeigen, dass diese Nähe nicht nur theoretisch problematisch ist. Rechtssichere Zuspitzung „Verrottung“ meint hier keinen strafrechtlichen Vorwurf gegen einzelne Personen. Gemeint ist ein politischer Zustand: geschlossene Zirkel, zu wenig Distanz, zu wenig echte Kontrolle und zu viele Karrieren im selben Apparat.

Darum geht es vor der Wahl Niedersachsen muss entscheiden, ob Volkswagen weiter als geschützte Sonderwelt behandelt wird – oder ob endlich dieselben Maßstäbe gelten, die auch für andere Unternehmen, Behörden und politische Apparate gelten: Transparenz, Verantwortung, Kontrolle und persönliche Rechenschaft. Die satirische Karikatur vom sinkenden VW-Industrieschiff trifft deshalb den Kern. Oben wird gesungen, unten wird gearbeitet, im Hintergrund bleiben China, Mexiko, Rohstoffe, Lieferketten und Menschenrechte ausgeblendet. Das Bild ist überzeichnet. Aber Satire darf verdichten, was Politik zu lange weichgespült hat. Die „VW-Familie“ braucht keine Sonntagsreden mehr. Sie braucht Aufklärung. Schlussbild Volkswagen versinkt nicht, weil zu wenige Menschen gewarnt hätten. Volkswagen versinkt, weil zu viele Verantwortliche zu lange Teil derselben Kulisse waren. Wer jetzt von Zukunft spricht, muss zuerst erklären, warum die Kontrolle so lange versagt hat.