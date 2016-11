Mercedes: Werk Peking fertigt das millionste Fahrzeug mit dem Stern

Peking – Heute ist bei Beijing Benz Automotive Co., Ltd (BBAC) das millionste Fahrzeug vom Band gelaufen. Das Joint Venture zwischen Daimler und BAIC besteht seit mehr als zehn Jahren und hat seither eine enorme Entwicklung durchlaufen. „Dies ist ein Meilenstein in unserer erfolgreichen Partnerschaft mit BAIC und ein weiterer solider Beweis für unser Bekenntnis ‚Made in China, for China‘“, sagte Hubertus Troska, Vorstandsmitglied der Daimler AG und in dieser Funktion verantwortlich für die China-Aktivitäten. „BBAC ist eine entscheidende Säule der langfristigen und nachhaltigen Entwicklung unserer Marke Mercedes-Benz in China und wir arbeiten weiter daran, das Werk zu einem der modernsten Produktionsstandorte in Daimlers globalem Produktionsnetzwerk zu entwickeln.“

Xu Heyi, Chairman der BAIC Group und deren Tochtergesellschaft BAIC Motor: „Das ist nicht nur ein Durchbruch, was die Größe von BBAC betrifft, sondern auch ein Sprung in Sachen systematische Qualitätsentwicklung, Fertigung, Technologie und Beschaffung.“

Im Jahr 2015 wurde China der größte Absatzmarkt für Mercedes-Benz Cars. Das ist einer der wichtigsten Gründe dafür, warum das lokale Produktionsvolumen kontinuierlich steigt. „Das millionste Fahrzeug ist für uns Anerkennung und Anreiz zugleich. Dieser Meilenstein in der Produktion zeigt, wie viel Erfahrung und Kompetenz unsere Spezialisten vor Ort aufgebaut haben. Die Tatsache, dass unsere Fahrzeuge bei chinesischen Kunden so gut ankommen, ist das größte Lob für unsere Kolleginnen und Kollegen im Werk“, sagte Peter Schabert, President und CEO von BBAC.

Das Jubiläums-Fahrzeug ist eine E-Klasse. Im Jahr 2005 war die E-Klasse das erste Mercedes-Benz Fahrzeug, das lokal produziert wurde. Auch die „Made in China, for China“ Version der E-Klasse mit langem Radstand läuft hier seit 2010 vom Band. Im Juni 2016 startete die dritte Generation der lokal produzierten E-Klasse bei BBAC. Daimler geht davon aus, dass das neue Modell mit langem Radstand ein Wachstumstreiber für Mercedes-Benz in China wird. Die E-Klasse ist mit insgesamt mehr als 13 Millionen verkauften Limousinen und T-Modellen das meistverkaufte Fahrzeug in der Geschichte von Mercedes-Benz. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden in China mehr Fahrzeuge dieses Modells verkauft, als überall sonst auf der Welt.