Die 4 besten Themen für Ihre Pressemitteilung

Wussten Sie schon, dass rund 90 Prozent aller Pressemitteilungen, die bei Journalisten ankommen, sofort im Müll landen? Pressearbeit ist zwar ein guter, effektiver und kostengünstiger Weg, um das eigene Unternehmen bekannt zu machen: Aber man muss wissen, wie es geht. Doch viele Unternehmen scheitern bei dem Versuch, Ihre Leistungen und Produkte in die Medien zu bringen. Der häufigste Grund: Sie suchen die falschen Themen aus – nämlich die, die für Journalisten nicht interessant sind. Dabei ist es gar nicht allzu schwer, die besten Themen für eine Pressemitteilung zu finden. Denn Medien lieben bestimmte Anlässe ganz besonders, um darüber zu berichten.

Der erste und wichtigste Schritt dabei: Der Unternehmer, das mit erfolgreicher Pressearbeit starten will, muss seine „Unternehmer-Brille“ absetzen und die Brille des Journalisten aufsetzen. Und den Journalisten treiben bestimmte Fragen ganz besonders an:

Was kann ich meinen Lesern Neues bieten?

Welchen Nutzen haben meine Leser von einem bestimmten Thema?

Warum soll ich gerade jetzt über einen bestimmten Sachverhalt berichten?

Daraus ergeben sich klare Regeln, welche Themen die besten für eine Pressemitteilung sind. PR-Experte Matthias Still verrät, womit Sie richtig liegen:

1. Alles was neu ist Medien lieben alles, was neu ist. Wenn Sie als Erster in Ihrer Branche ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, dann haben Sie hervorragende Chancen auf eine Veröffentlichung. Vermeiden Sie es, Themen auszuwählen, die schon von vielen anderen besetzt sind – auch dann, wenn Sie glauben, besser zu sein als diese Mitbewerber. „News is what’s different!“

2. Alles was nützt Wollen Sie mit Ihrer Pressemitteilung nur Werbung für das eigene Unternehmen machen oder haben die Leser, Hörer und Zuschauer bestimmter Medien wirklich etwas davon? Journalisten haben ein feines Gespür dafür, was ihr Publikum interessiert. Diese Themen haben gute Chancen auf Veröffentlichung. Wer nur versteckte Werbung betreiben will, wird aussortiert. Denken Sie also darüber nach: Warum geht es dem Leser, Hörer oder Zuschauer besser, wenn er von Ihrem Produkt oder Ihrem Service erfährt und diesen nutzt?

3. Alles was fasziniert Themen, die Interesse wecken und emotional faszinieren, sind für Medien spannend. Dies können ganz unterschiedliche Sachverhalte sein: Wer ist der neue Geschäftsführer eines großen lokalen Unternehmens, was treibt ihn an, was hat er vor mit dem Firmenstandort? Oder: Wie wird eine neue Technologie unser Leben verändern? Oder: Firma X feiert 150jähriges Bestehen: Was ist ihr Erfolgsgeheimnis über all die Jahre? Diese Themen sind ideal für die Pressearbeit, weil sie „harte Fakten“ aus der Wirtschaft mit Emotionen verbinden und sich somit gut erzählen lassen.