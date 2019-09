D-Bahn Nachrichten aus 20 Jahren

Das Guten-Abend-Ticket ist künftig gültig für die konkret gebuchten Zugverbindungen, die auf den Fahrschein aufgedruckt sind. Bei nachgewiesener Verspätung darf noch die nächstmögliche Umsteigeverbindung genutzt werden. Der Preis pro Ticket beträgt unverändert von Montag bis Donnerstag 59 Mark und für freitags, samstags und sonntags 74 Mark. Für die ICE-Nutzung wird weiterhin ein Aufpreis von zehn Mark berechnet.

Das Schnäppchen-Ticket kann nicht am Automaten gelöst werden. Es gilt wie bisher sonntags bis freitags von 19.00 Uhr bis 03.00 Uhr des Folgetags, an Samstagen bereits ab 14.00 Uhr.

Die Bahn beschreitet nach Ansicht des VCD damit weiterhin den Weg einer zunehmenden Reglementierung der Fahrgäste und verliert einen ihrer größten Vorteile, den der Flexibilität. Statt der versprochenen Vereinfachungen im Tarifsystem geschehe seit Monaten genau das Gegenteil. "Jetzt muss der Kunde noch mehr Broschüren wälzen und noch mehr Bedingungen beachten, um preiswert Bahn fahren zu können", ärgert sich Flege. Nötig sei eine einfache, preiswerte Tarifstruktur.

Am 21-05-2001

Das gesamte Projekt hängt von den zum Jahresende erwarteten Ergebnissen der Machbarkeitsstudie des Bundeswirtschaftsministeriums sowie von ergänzenden Studien des Landes NRW ab, wie es weiter heißt. Experten zufolge könnte der NRW-Metrorapid pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Betrieb gehen. Auch Bayern bewirbt sich um eine Magnetschwebebahn-Strecke. Hier ist an eine Trasse zwischen dem Münchner Flughafen und der Innenstadt gedacht.

Für den Bau der Ring-Strecke zwischen Dortmund und Düsseldorf wird die Bahn entsprechende Trassenflächen entweder gegen Bezahlung zur Verfügung stellen oder die Infrastruktur in Eigenregie betreiben, wie es in der Vereinbarung heißt. Die Verantwortung für die Finanzierung von Planung und Bau soll beim Land Nordrhein-Westfalen liegen. Doch werde die Bahn das Land bei der Planung "konstruktiv begleiten und unterstützen". Für die Betriebsdauer soll ein Mindestzeitraum von 20 Jahren vereinbart werden.

Die Vorentscheidung für den Bau des Metrorapid in Nordrhein-Westfalen scheint gefallen. Die Deutsche Bahn AG und das Düsseldorfer Wirtschaftsministerium unterzeichneten am Mittwoch in Frankfurt/Main eine Übereinkunft zum Betrieb der Magnet-Schnellbahn im Ballungsraum Rhein-Ruhr. Danach soll für die Planung und Vorbereitung des Betriebes eine gemeinsame Gesellschaft gegründet werden.

Die Sanierung des Interregio-Bereiches soll nach Vorstellungen von Connex vor allem durch die Mobilisierung zusätzlicher Fahrgäste erfolgen. In verschiedenen Regionen gebe es Steigerungspotenziale von 25 bis 33 Prozent, sagte der zweite Geschäftsführer, Günther Zobel. Damit werde auf vielen Strecken bereits die Wirtschaftlichkeitsgrenze überschritten. Dieses ehrgeizige Ziel soll insbesondere durch ein neues, einfaches Fahrpreissystem erreicht werden. Leister fügte hinzu: "Wir denken an etwas weniger als die Hälfte des offiziellen Bahn-Fahrpreisniveaus."

Sollte der Transfer gelingen, will Connex nach eigenen Angaben nicht nur den Umfang des bisherigen Interregio-Netzes mit seinen vier Milliarden Personenkilometern erhalten, sondern auch die Wiederaufnahme des Interregio-Verkehrs auf stillgelegten Strecken prüfen. "Eine 1:1-Übernahme wird es aber nicht geben", betonte der Vorsitzende der Connex-Geschäftsführung, Jean-Michel Herrewyn. Vielmehr wolle die Tochter des französischen Mischkonzerns Vivendi "in Absprache mit den Ländern, den Städten und den Touristikverbänden" ein neues, sinnvolles und wirtschaftliches Netz erarbeiten.

Deutschlands größtes privates Nahverkehrsunternehmen Connex will von der Bahn die Interregio-Linien übernehmen und weiter betreiben. Ein entsprechendes Angebot unterbreitete das Unternehmen der Deutschen Bahn AG und dem Bundesverkehrsministerium, wie die Geschäftsführung am Mittwoch in Berlin mitteilte. Ziel sei es, bis April nächsten Jahres in Zusammenarbeit mit den Ländern ein neues Liniennetz aufzustellen und somit die geplante Einstellung der Interregio-Verbindungen ab 2004 zu verhindern.

Die Eisenbahnergewerkschaft Transnet warnt Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) davor, das wegen der Mazedonien-Entscheidung bei seiner Sommerreise gestrichene Treffen mit Bahnwerkern ganz fallen zu lassen. Die Gesprächszusage des Kanzlers mit Vertretern der von Schließung bedrohten vier sächsischen Bahnausbesserungswerke müsse kurzfristig eingelöst werden, forderte Transnet-Chef Norbert Hansen in der Chemnitzer "Freien Presse". Die Gewerkschaft erwarte, "dass die Betriebsräte im Kanzleramt gehört werden". Jede Woche zähle. Es würden bereits in den bundesweit acht Werken Aufträge gestrichen und Material abtransportiert.

Auf Kurzstrecken sei der Reisezeitvorteil des Transrapid minimal, sagte Oliver Stieglitz, Landesvorsitzender der Pro-Bahn in NRW, zum Projekt von Düsseldorf nach Dortmund. Mit einem umstrukturierten und modernisierten Nahverkehrsnetz seien die Fahrzeitgewinne des Transrapids auf Kurzstrecken fast gleichwertig zu realisieren. Pro Bahn erwartet ein Defizit von 40 Millionen Euro jährlich für den Bahn- und Nahverkehr der Region. Die berechneten Mehreinnahmen in der Studie durch Umsteiger von der Schiene seien demnach lediglich Umverteilungen von bisherigen Bahn-Kunden.

Die Transrapid-Strecke in München hätte erhebliche negative Auswirkungen auf das dortige S-Bahn-System, sagte Andreas Barth vom Pro-Bahn-Landesverband Bayern. Mit dem erwarteten Rückgang der Fahrgastzahlen wären die Einnahmen der S-Bahn nur durch Fahrpreiserhöhungen von vier Prozent auszugleichen. Diese würden in der Machbarkeitsstudie überhaupt nicht berücksichtigt. Dabei sei es die einhellige Meinung aller Parteien in Bayern, das S-Bahn-System zu unterstützen, anstatt ein völlig neues Verkehrsmittel zu errichten.

Der Fahrgastverband Pro Bahn erteilt den Transrapid-Projekten in Nordrhein-Westfalen und München eine klare Absage. Die Bundesregierung sollte die zugesagten 2,3 Milliarden Euro in sinnvollere Projekte im konventionellen Rad-Schiene-System investieren, forderte der Verband. Angesichts der allgemeinen Sparzwänge im Bundeshaushalt sei nicht nachvollziehbar, warum Geld zu sparen in Projekte fließen solle, deren Nutzen nur knapp über den Kosten liege. Außerdem seien in der Machbarkeitsstudie zum Transrapid gravierende Fehler gemacht worden.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und der Fahrgastverband Pro Bahn haben nachhaltige Verbesserungen beim Verbraucherschutz für Fahrgäste in öffentlichen Verkehrmitteln angemahnt. "Die Züge fahren heute Tempo 300, während die Verbraucherrechte weitgehend auf dem Niveau der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts stehen geblieben sind", stellte Edda Müller, Vorstand des vzbv, auf einer Tagung in Berlin fest. Das Problem werde sich durch neue Anbieter und die europäische Marktöffnung eher noch verschärfen. Deshalb müsse es klare Spielregeln geben. "Vernünftige Allgemeine Geschäftsbedingungen für Entschädigungen der Fahrgäste, transparente Tarife, aussagekräftige Fahrscheine sowie eine Auskunft, die alle Anbieter gleichberechtigt aufführt, sind unsere Hauptforderungen", so Müller weiter.

Forderungen, die auch von dem stellvertretenden Bundesvorsitzender von Pro Bahn Hartmut Buyken unterstützt werden. "In Großbritannien gibt es den 'Rail Passenger Council', der sich für die Verbraucherrechte einsetzt und in Streitfragen zwischen den 25 verschiedenen Bahngesellschaften und den Fahrgästen vermittelt", so Buyken. Weiter sei durch die "Association of Train Operating Companies (ATOC)" ein landesweiter Tarif und die Fahrplan- und Telefonauskunft aller Bahngesellschaften gewährleistet. In Deutschland unterliegen diese Aufgaben freiwilligen Vereinbarungen der Unternehmen. "Der gesetzliche Rahmen dafür stammt noch aus der Staatsbahnzeit und muss deshalb dringend den neuen Anforderungen angepasst werden", stellt Buyken fest. Als "großen Fehler" bezeichnete Pro Bahn die materielle Privatisierung des Netzes in Großbritannien. "Das war falsch und sollte in Deutschland auf keinen Fall wiederholt werden", meint Buyken. Inzwischen steht die britische Netzgesellschaft "Railtrack" unter staatlicher Zwangsverwaltung.

In Großbritannien sorgten vor allem die Unfälle der letzten Jahre und der Konkurs der an der Börse gehandelten Netzgesellschaft "Railtrack" für lebhafte Diskussionen. "Die wiederholt verheerenden Nachrichten werfen die Frage auf, ob es einen Zusammenhang zwischen der Privatisierung und den gravierenden Problemen gibt", so Ray Cunningham, stellvertretender Direktor der Deutsch-Britischen Stiftung. Er betonte, dass Deutschland sich nicht die einmalige Chance entgehen lassen dürfe, "durch eine fundierte und öffentliche Debatte aus den Erfahrungen der britischen Nachbarn zu lernen."

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), der Fahrgastverband Pro Bahn und die Deutsch-Britische Stiftung haben am Mittwoch in Berlin im Rahmen einer Fachtagung die Situation der Schiene in Deutschland und Großbritannien verglichen. Unter dem Motto "Derailed - Aus dem Gleis?" diskutierten Experten aus Deutschland und Großbritannien die aktuelle Situation. Dabei ging es vor allem um das Spannungsfeld zwischen Verbraucherschutz, Wettbewerb und Privatisierung. Die Experten erörterten auch mögliche Konsequenzen für die weitere Bahnprivatisierung in Deutschland.

Am 05-06-2002