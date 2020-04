Presseverteiler aufbauen: Diese 5 Fehler sollten Sie vermeiden

Soll Ihr Presseverteiler ein schlagkräftiges Werkzeug für die PR-Arbeit werden, dann ist es wichtig, dass Sie bereits vor der Recherche nach den richtigen Kontakten systematisch überlegen, welche Redaktionen Sie erreichen wollen. Die professionell betriebenen Medien in Deutschland lassen sich in sieben Kategorien unterteilen:

Bringen Sie für den Aufbau Ihres Presseverteilers in Erfahrung, welche Medien IHRE KUNDEN nutzen – diese können sich durchaus von den Medien unterscheiden, die Sie selbst lesen, sehen oder hören. PR-Agenturen oder Fachverlage helfen dabei, alle Medien systematisch zusammenzustellen (z. B. alle lokalen Medien im Umkreis von 50 Kilometer oder alle Fachredaktionen im Bereich Maschinenbau). Wollen Sie Ihren Presseverteiler komplett über eigene Recherche aufbauen, ist es empfehlenswert, dass Sie Kunden in der jeweiligen Branche danach fragen, welche Medien aus ihrer Sicht entscheidend sind.

Der übliche Weg der Kommunikation mit einem Redakteur ist das Versenden von E-Mails. Ganz egal, ob es sich um eine aktuelle Pressemitteilung oder ein Themenvorschlag für einen exklusiven Beitrag handelt. Wichtig ist es immer, den zuständigen Redakteur herauszufinden und ihn (oder sie) mit der persönlichen Mail-Adresse (z. B. vorname.nachname@redaktion ...) in den Presseverteiler aufzunehmen. Die info@-Adressen bei Redaktionen sind oft Sammeladressen, an die sehr viele Mails geschickt werden. Es besteht die Gefahr, dass Ihr Thema dort untergeht.

Sie möchten nicht alles selbst machen? Gerade dann, wenn Sie vorhaben, Pressearbeit zu einem dauerhaften Standbein Ihres Marketings zu machen, sollten Sie die Angebote professioneller Adressanbieter kennen. Die nehmen Ihnen die mühsame Arbeit des Recherchierens nach den richtigen Kontakten ab. Professionelle Adressverlage und PR-Agenturen bieten Datenbanklösungen an oder suchen Ihnen die relevanten Kontakte aus, so dass Sie sofort die passenden Medienkontakte zur Verfügung haben und mit Ihrer Pressearbeit starten können.

Planen Sie langfristig und regelmäßig in Sachen Pressearbeit tätig zu werden, sollten Sie einen Jahres-Account eines Adressverlags nutzen. Starten Sie erst mit Pilotprojekten in Sachen Pressearbeit, reicht ein individuell zusammengestellter Verteiler einer PR-Agentur aus. Diesen können Sie bei Bedarf auch aktualisieren lassen.

Wenn der Presseverteiler erst einmal aufgebaut ist, geht es an den Versand. Gerade dann, wenn man sich viel Mühe damit gemacht hat, die passenden Redaktionen zu recherchieren, ist man schnell verleitet, sehr viele Pressemitteilungen in kurzer Zeit zu versenden: In der Hoffnung, dann ganz viele Veröffentlichungen zu bekommen. Das ist nicht unbedingt der beste Weg. Gerade dann, wenn Sie im B2B-Bereich unterwegs sind, zum Beispiel in unternehmensberatenden Branchen, bieten sich individuell vereinbarte Fachbeiträge statt Pressemitteilungen für große Verteiler an.

Pressemitteilungen sind ein gutes Instrument, wenn Sie über eine aktuelle Neuigkeit berichten wollen, die für zahlreiche Medien interessant sein könnte. Bei komplexen Themen bieten sich indes Fachbeiträge an. Wichtig ist es, dass Sie die richtigen Themen an die richtigen Redakteure bringen.

So geht es richtig:

Senden Sie zu viele Informationen in kurzer Zeit, entsteht bei Redakteuren der Eindruck, sie wollten sie „zuspammen“. Gerade bei der Fachpresse bietet es sich an, Themen individuell abzustimmen. Fragen Sie erst bei einer Redaktion an, ob Sie an einem Beitrag von Ihnen interessiert ist. Schlagen Sie dafür ein gutes Thema vor und 2-3 Stichpunkte zum Inhalt. Erhalten Sie eine positive Rückmeldung, können Sie dann Ihren Beitrag erstellen und einreichen.