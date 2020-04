Kreativbüro 2D – Ihre Werbeagentur aus der Ottostadt Magdeburg

NGO: Gestern war internationaler Welt-Grafiker-Tag. Kann man sich denn in der aktuellen Situation darüber freuen? Und wie beeinflusst Corona Ihren aktuellen Agenturalltag? Wir freuen uns auch trotz Corona, denn gerade jetzt ist es wichtig an positiven Dingen festzuhalten und optimistisch in die Zukunft zu blicken! Wir sind froh, dass wir im Vergleich zu anderen Agenturen weiter arbeiten können und Projekte haben. Wir haben unseren Arbeitsalltag komplett auf Homeoffice umgestellt und die festen Mitarbeiter vorerst zu 50% in Kurzarbeit geschickt. Manche Branchen hat es besonders hart getroffen. Wir betreuen u.a. Kunden aus dem Eventbereich, der Gastronomie und dem Tourismus. Dort sind jetzt natürlich alle Projekte kurzfristig gestoppt oder ganz abgesagt worden. Ein Kunde musste leider sogar schon Insolvenz anmelden und 2 weitere stehen kurz davor. Wie es bei manchen unserer Kunden weitergeht, wenn der Shutdown noch länger andauert, ist unklar. Andere wiederum entdecken ganz neue Potentiale und haben für sich die Jetzt-erst-Recht-Mentalität entdeckt.

NGO: Wie gehen Sie damit als Werbeagentur um?

Wir haben schnell reagiert und versucht sowohl unseren bestehenden Kunden zu helfen als auch nach neuen Branchen, Projekten und Kunden Ausschau gehalten, die trotz des Shutdowns weiter agieren können und Unterstützung im Marketing und grafischer Umsetzung benötigen. Gerade das Onlineangebot haben wir jetzt speziell im Fokus. Ein paar Beispiele:

Alle Kunden, die z.B. noch gar keinen Social Media Account auf Facebook oder Instagram haben oder deren Account nicht optimal gepflegt ist, müssen – um Kontakt zu Ihren Kunden halten zu können – versorgt werden. Gerade hier sind jetzt auch die richtigen Strategien wichtig. Also was will ich mit dem Social Media Account erreichen und mit welcher Mischung an Beiträgen erziele ich das gewünschte Ergebnis? Wie nutze ich Werbeanzeigen, Targeting, etc.?

Webseiten, die nicht optimal laufen, da sie z.B. noch nicht responsive sind (also sich nicht automatisiert an alle Bildschirmformate anpassen), die Bilder zu klein sind, zu lange Texte enthalten sind, die Navigation schwer verständlich ist, o.ä. müssen schnellstmöglich optimiert werden.

Auf Google gefunden zu werden ist gerade jetzt wichtiger denn je. Dazu muss sich um SEO für die Webseite in Form von knackigen suchmaschinenoptimierten Texten, Google Business Accounts, Google Ads Werbung, etc. gekümmert werden.

NGO: Wechselt Ihr Angebot dann jetzt komplett von Print zu Online?

Nein. Print ist zum Glück seit längerem schon wieder auf dem aufsteigenden Ast. Gerade weil das Internet doch sehr unpersönlich ist und der direkte soziale Kontakt fehlt, wird wieder mehr auf hochwertige Druckergebnisse wert gelegt. Das Papier muss beim Anfassen schmeicheln und jegliche Art von Veredelungen erfreuen das Auge. Außerdem wird wieder mehr Wert auf Individualität gelegt z.B. durch Fotoshootings vor Ort beim Kunden statt gekaufter Bilder, individueller Illustrationen statt vorgefertigter Grafiken, persönliche Texte handgeschriebene Unterschriften statt Standardschriften. Also alles was Emotionen weckt und persönliche Bindung fördert.

NGO: Seit wann sind Sie als Agentur am Markt und wie Blicken Sie in die Zukunft?

Das Kreativbüro 2D existiert mittlerweile schon seit 2007 und betreut Kunden deutschlandweit – aktuell in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Damit haben wir 13 Jahre Agenturerfahrung. Aber, wir sehen die 13 auch in diesem schwierigen Jahr nicht als Pechzahl. Denn immer wenn sich eine Tür schließt, geht woanders wieder eine auf! Das haben wir aus der langjährigen Erfahrung mit vielen verschiedenen Kunden, Projekten und Branchen gelernt. Wichtig ist den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern optimistisch zu bleiben, die Herausforderung anzunehmen, neue Möglichkeiten auszuloten und kreativ zu denken. Und genau die Kreativität ist ja auch unsere Stärke!

Die Beziehung zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Die Basis einer erfolgreichen Beratung mit zielorientierten Designlösungen ist für uns der intensive Dialog mit unseren Kunden. Gerade jetzt in dieser Krisenzeit zeigt sich auch die Intensität und der tolle Zusammenhalt bei unseren bestehenden Kundenbeziehungen. Viele rufen an und erkundigen sich wie es uns geht, erzählen von ihren Situationen und wir überlegen gemeinsam was Lösungswege oder neue Konzepte sein könnten. Eine Kundin hat uns sogar selbstgenähte Masken vorbeigebracht. Das ist schon toll und motiviert!

NGO: Was zeichnet die Magdeburger Unternehmer in dieser Zeit besonders aus?

Die Magdeburger Unternehmer sehen sich sehr als Gemeinschaft und versuchen sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, denn gemeinsam lässt sich mehr erreichen. Auch wir versuchen zu helfen und Ideen beizusteuern, denn ...

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ Zitat von Wilhelm von Humboldt

NGO: Das ist ein schönes Schlusswort – besonders in dieser Zeit. Wir bedanken uns für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke in die Welt der Grafik vom Kreativbüro 2D.

Sie finden das Kreativbüro 2D unter: https://www.kreativbuero-2d.de oder https://www.facebook.com/Kreativbuero2D/

Interview mit Dipl. Designerin Mareike Ortmeier