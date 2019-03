Social Media Agentur Köln | Yoursocializer

Yoursocializer Köln hat sich zum Ziel gesetzt, innovative, hochwertige und kundenorientierte Lösungen zu entwickeln und diese umzusetzen. Dabei haben wir uns auf mittelständischen- und familiengeführte Unternehmen spezialisiert und unterstützen im Besonderen soziale Einrichtungen wie z.B. kirchliche und soziale Organisationen sowie NGOs, die mit uns als Socialmedia Agentur Präsenz im Netz zeigen wollen. Ausschlaggebend als Unternehmen ist es, sich sehr schnell und umfassend eine starke Präsenz in den sozialen Netzwerken aufzubauen. Diese Präsenz kann u.U. massgeblich zu einer stabilen Umsatzlage beitragen. Sind Sie schon in den Netzwerken sichtbar oder überlassen Sie der Konkurrenz das Feld? Tipp: Bauen Sie ihre Social-Media-Präsenz jetzt auf und nicht erst in Krisensituationen und zwar mit uns, mit Yoursocializer, die Socialmediaagentur aus Köln.

Die Arbeitsbereiche von Yoursocializer Köln umfassen das Aufsetzen und die Betreuung diverser Plattformen/Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter, Youtube u.v.m.,

Produktion von eigenem Content (Bilder, Texte, Videos) - machen Sie sich ein Bild von ihrem Unternehmen!

Storytelling - erzählen Sie Ihre Firmengeschichte(n)!

Aufbau eines echten Kundenkreises/Fanbase? Lernen sie von ihren Kunden!

Betreuung der Community und Feedbackreports, seien Sie mit ihren Kunden überall im Austausch!

Netzwerken - mit den Communities der anderen Kunden von Yoursocializer sofort vernetzt auf deren Strahlkraft setzen und die eigene Fanbase aufbauen! Wir legen viel Wert auf Networking und auf ein homogenes Kundenportfolio, denn wir glauben, dass eine gute Socialmediaagentur nur Produkte und Menschen vertreten kann, hinter denen sie auch steht!

Nur so können wir auch mit Überzeugung promoten und Sie unterstützen! Eben sozial und persönlich netzwerken! Wir sind eine, wie wir finden, sehr persönliche Socialmediaagentur mit dem Mut, auch neue Wege zu wagen. Unsere Agentur sitzt in Köln, wir sind aber bundesweit tätig. Die Autoren und Mitarbeiter arbeiten dezentral. Wir sind also immer offen für neue Wege um Ihre Präsenz im Netz zu stärken - unser neuestes Produkt: Der Google-Lift - Seite 1 auf Google ist möglich! Wie das geht? Einfach weiterlesen!

Social Media Bestandteile die wir für Sie erledigen Social Media Beratung

Maßgeschneiderte Social Media Strategien für Ihr Unternehmen

Full Service Betreuung & Contenterstellung für Social Media Kanäle, Texte, Bilder,Videos

Effiziente Werbung auf Facebook, YouTube, Xing, Google & Co.

Community Management

Coaching

Beratung Sie bekommen im Leben nicht das was sie wollen, sondern das, worauf sie sich laufend konzentrieren. "Joseph Murphy"

Ich will, dass Du mich siehst... Mit Google-Lift auf Seite 1 - geht so was noch? Sie haben gerade gegoogled - oder? Gerade jetzt und sind genau auf diesen Artikel gestoßen, warum? Das erkläre ich Ihnen gleich weiter unten! Zuerst einmal die Basics: Schon mal in den letzten Wochen zu einem bestimmten Thema gegoogled? Also ich mache das ständig, jeden Tag und immer wieder. Ich suche Menschen, Themen, Firmen, Produkte, Möglichkeiten. Das Problem bei Google ist leider nur, dass kleine und mittelständische Betriebe, die ich vorrangig unterstützen möchte oder neue Firmen mit neuen Produkten erst gar nicht auf der ersten Seite erscheinen. Denn SEO ist teuer und leider langwierig und in einem umkämpften Umfeld laufen diese neuen Firmen den Investitionen der Mitbewerber hinterher. Mein Hirn arbeitet dann leider gegen mich und sagt mir: wer nicht auf Seite 1 ist, hat nichts vernünftiges anzubieten. Leider sind wir Menschen so. Das Vertriebs-Problem dieser Unternehmen ist also der Mangel an Sichtbarkeit, leider - so einfach, so bitter! Also gehen große Unternehmen hin und packen auf Google sehr viel Werbung, die s.g. Adwords um durch Anzeigenschaltung weit nach oben gepushed zu werden. Aber mal ehrlich, nutzt das wirklich was? Ich frage das offen in die Runde. Ich klicke nämlich nie - also wirklich never - ever auf diese Anzeigendinger. Wieso? Weil ich es satt habe, immer von den gleichen Globalplayern Produkte angeboten zu bekommen, die ich woanders viel individueller und persönlicher bekomme. Und tatsächlich ist das Klickverhalten in den Werbebereichen bei Google wesentlich geringer als allgemein geglaubt. Also gehe ich hin und suche weiter, bis ich irgendwann etwas passendes gefunden habe. Aber diese Angebote stehen niemals auf Seite 1 oder 2 sondern meisten leider, leider, leider auf Seite 6-7 oder noch weiter unten, obwohl Ihre Produkte oft pfiffiger und wesentlich effektiver sind.

Das Problem der Findbarkeit Diese wertvollen Unternehmen werde einfach nicht gefunden. Das liegt oftmals daran, dass sie weder Zeit noch Geld investieren, ihre Homepagen oder Webpräsenzen mit den passenden Hashtags, Keywords usw. zu versehen und dementsprechend eine nicht besonders gut funktionierende Seite, was die SEO-Auswertung betrifft, besitzen. Diese, meist Lokalen Unternehmen offerieren ein sehr spezielles Angebot, entweder sehr fachspezifisch, oder decken eine besondere Nische ab. Aber genau diese Nischenprodukte benötige ich ab und zu: sei es ein guter Orthopäde in meiner Nähe, eine Zahnarztpraxis spezialisiert auf Zahnwurzelresektion, eben eine Dienstleistung, direkt um die Ecke, ein spezielles Produkt, wie einen ausgefallenen Pferdesattel, ein passendes Fitnessprogramm oder ein spezielles, ferngesteuertes Flugzeug, massgefertigt nach meinen Wünschen. Ich könnte so viele Bespiele nennen, Produkte oder Dienstleistungen, die ich immer wieder benötige, die ich aber nur finden, wenn sie auch gesehen würden.

Die Probleme sind immer die selben: keine Präsenz in den Sozialen Medien

keine ausgereifte Internetplattform

keine Keywordoptimierten Artikel oder Webpagen im Netz

kein relevanter Content

kein persönlicher Fingerabdruck im Netz

geringe Unterscheidungsmerkmale zur Kornkurrenz Jetzt gehen einige, schlaue Unternehmer hin, und schneidern sich das passende Paket von Agenturen zusammen, lassen ihre Homepagen neu gestalten, keywordoptimieren und SEO mässig aufpeppen - dann wird das Contentpferd geritten um nicht zu vergessen noch das Facebook- und Instagrammarketing anzudocken. Videomarketing darf nicht fehlen und die passenden Influencer sollten auch noch oben drauf... Wouw - am Ende stimmt das Paket und der Preis und wenn man dann noch das automatisierte Emailmarketing dazu kauft ist der Deal perfekt. Die Kosten sind am Ende enorm, da werden Preise genannt, da legen sich mir die Ohren an. Aber das fatale, das, was einem niemand sagt ist: die Sichtbarkeit bei Google im organischen Bereich dauert je nach Mitbewerber 1-3 Jahre, wenn Sie alles richtig machen! Schneller geht es einfach nicht, oder doch? Neulich sagte mir ein Unternehmer, er habe bisher innerhalb eines halben Jahres 60.000 Euro nur für Marketingmassnahmen ausgegeben und noch nichts sei passiert. Am schlimmste fände er, dass er selbst bei google noch weit abgeschlagen irgendwo auf Seite 12 zu finden sei. Er sei ratlos und stelle jetzt wieder auf Werbung in lokalen Anzeigenblättern um. Sehr schade! Denn ob all die Massnahmen adäquat und sinnvoll sind entscheidet nicht mehr der Kunden, sondern die Agentur. Denn der Maßnahmenmarkt ist für Unternehmer so unübersichtlich geworden, dass sie nicht die Möglichkeit, technisch zu kapieren, was wirklich erforderlich ist um „gesehen“ zu werden! Und am Ende ist es scheinbar egal, ob sich der Erfolg nach ca. 1-2 Jahren einstellt oder nicht. Hat nicht funktioniert? Tut uns Leid, da müssen sie wahrscheinlich die falschen Artikel gepostet oder nicht konsequent auf Ihre Kunden eingegangen sein. Die Agentur hat selten Schuld, die Kosten trägt der Kunde und das Unternehmen ist am Enden der Dumme...

Zurück zu meiner Anfangsfrage Sie haben gerade geoogled - oder? Gerade jetzt und sind genau auf diesen Artikel gestoßen, warum? Ganz einfach, weil ich mich nämlich nicht an diese s.g. SEO-Päpste gehängt habe. Ich war schon immer jemand, der versuchte, andere Wege zu gehen - eigene Lösungen zu finden und selbst herauszubekommen, wie ich am effektivsten genau das bekomme, was ich brauche. Mal klappte das besser, mal weniger gut. Aber diese Strassenerfahrungen, durch Try and Error genau das Ergebnis zu bekommen, was ich benötige - hat mich oft nicht im Stich gelassen. Mein Fokus lag in diesem Fall auf eines: wir kann ich schnell und effektiv auf Seite 1 bei Google gefunden werden, ohne mir jahrelang dafür ein Bein ausreißen zu müssen?

Wer suchet der findet Als ich von diesem Google-Lift-Dings gehört und gelesen hatte, dachte ich nur - was für ein Müll, wieder so jemand, der versucht, seine Methode, sein Konzept möglichst gewinnbringend an den Mann oder an die Frau zu bringen. Nach vielen Diskussionen und Hin und Hers habe ich mich dann davon überzeugen lassen, es auszuprobieren... Und ich muss sagen, es hat mich umgehauen.

Keep it simple - Das Geheimnis liegt wie so oft in der Einfachheit! Völlig simpel: Sie würden diesen Artikel jetzt nicht lesen, wenn es nicht funktioniert hätte. Ich bin genau mit diesem Artikel da hingekommen, wo andere in Jahren nicht hinkommen würden: bei Google auf Seite1. Wie das geht? Ganz einfach - mit ihrem persönlichen Google-Lift. Die Ausgangssituation ist klar: Ich war bisher kein Global Player und meine Dienstleistungen sowie meine Homepage liefen bei Google unter „ferner liefen“. Was hatte ich also zu verlieren: NICHTS!

Das Experiment: ich starte den Google-Lift-Test Ich habe mich strikt an die Anweisungen gehalten, einen Artikel über meine Erfahrungen geschrieben um diesen dann auf NGO-Online.de veröffentlichen lassen. Ohne Erwartungen, ohne auch nur ansatzweise damit zu rechnen, dass diese Maßnahmen innerhalb von nur ein paar Tagen klappen sollte. Ich wollte es ausprobieren um meine Kunden davon zu überzeugen, dass es nicht nur um guten und nachhaltigen Content geht, nicht nur darum zuerst tolle Videos, Artikel oder Postings zu generieren, nicht darum eine brillante Homepage zu bauen, sondern einfach darum, auf einer funktionierende Plattform zu starten um aus der Masse der Angebote bei Google herauszustechen. Mit Backlinks und weiteren Maßnahmen wird der neue Interessent, nämlich Sie, direkt auf meine Homepage verwiesen oder auf meine Facebookseite oder auf mein Instagramprofil. Das stärkt die Seite nachhaltig und Sie werden beobachten können wie der "Wert" Ihrer Seite steigt und dadurch bei Google besser positioniert. Ich bin auf SEITE EINS bei Google und biete neben Contentberatung und Coaching jetzt wesentlich mehr meinen Kunden an, als andere - ich berate Sie nicht nur, sondern ich biete Ihnen ein Team, was genau das macht, was wir hier mit diesem Artikel bewirkt haben: Auf Google auf Seite 1 zu stehen. Ich wollte meinen Kunden ein einmaliges Angebot unterbreiten können, einen wirklichen Mehrwert neben dem eines wirklich guten Teams und eines wirklich guten Contentproducings. Das können andere auch:

Sie brauchen eine Homepage? Bekommen Sie!

Sie brauchen Content? Bekommen Sie,

Sie brauchen Social Media Support? Bekommen Sie! +Das können andere nicht ohne weiteres: Sie wollen zudem auf Seite 1 bei Google? Bekommen Sie - aber nicht überall sondern nur bei uns! Und es wird noch besser: selbst wenn Sie bereits auf Seite 1 sind, herzlichen Glückwunsch, können Sie durch NGO-ONLINE.de einen weiteren Mitbewerber von Seite 1 verdrängen! Jetzt ist es so, dass natürlich nicht jeder auf Seite Eins bei Google geranked werden kann, daher haben wir beschlossen, nur eine Dienstleistung pro Stadt, Region oder bundesweit zu platzieren - alles andere wäre sinnlos und kontraproduktiv.

Wer zuerst kommt, der malt zu erst. So einfach ist es auch hier! Und das Gute: unsere Dienstleistung und unser Erfolg ist sichtbar - sehr schnell und sehr effektiv. Nur ein Dienstleistungsektor pro Stadt, mehr gibts nicht. Und da können Sie einfach entscheiden - ob sie das wollen oder brauchen oder nicht!