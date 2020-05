Presseverteiler aufbauen: Die Krux mit diesen verdammten Kontaktdaten…

Hier einige Tipps, damit Sie bei der mitunter mühsamen Recherche nicht völlig durchdrehen und am Ende einen genialen Presseverteiler haben. Auf geht`s!

Hinter jeder Zeitung, hinter jedem Magazin, jeder Fachzeitschrift, jeder Radio- und TV-Sendung stehen Menschen, die all das produzieren. Wer erfolgreich Pressearbeit machen will, muss genau diese Menschen ansprechen und sie mit spannenden Themen überzeugen. Das Wichtigste dabei: Genau den Ansprechpartner (inklusive persönlicher E-Mail und Telefon-Durchwahl) zu finden, der auch für ein Thema zuständig ist.

Bei kleineren Fachredaktionen (z. B. der Fachpresse bestimmter Branchen wie Maschinenbau oder IT) hilft Ihnen in aller Regel der Chefredakteur oder die Chefredakteurin weiter. Diese Redaktionen bestehen oft sowieso nur aus einem sehr kleinen Team. Viele Redaktionen arbeiten sogar nur mit einem einzigen (!) festangestellten Redakteur (jaaa, Sie haben richtig gehört: Viele Verlage haben seit Beginn der 2000er Jahre die festen Stellen ratz-fatz weggestrichen und arbeiten stattdessen mit freien Redakteuren). Bei größeren Redaktionen, vor allem bei Tageszeitungen, sollten Sie den Ressortleiter für einen Themenbereich (Lokales, Wirtschaft, Politik…) herausfinden und anschreiben. Finden Sie ihn nicht im Impressum der Zeitung oder auf der Homepage, erfragen Sie ihn am besten telefonisch.

Keine anderen Daten sind so wichtig für die Erstellung ihres Presseverteiler wie die persönlichen E-Mail-Adressen von Redakteuren. Denn: Senden Sie Ihre Themen-Vorschläge oder Pressemitteilungen an anonyme info@-Adressen, werden Sie unter Hunderten weiterer Mitteilungen mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit untergehen wie die Titanic. Rechercheiren Sie deshalb unbedingt die persönliche Mail-Adresse eines Redakteurs und nutzen Sie sie!

Massen-Versand von Pressemitteilungen an 'info@-Adressen ': Dieser Weg der Pressearbeit hat (wenn überhaupt!) Ende der 90er Jahre funktioniert. Heute sollten Sie individuell angepasste Pressemitteilungen oder (noch besser) exklusive Themen-Vorschläge an einzelne Redakteure herantragen. So geht es richtig:

So geht es richtig:

Notieren Sie die telefonische Durchwahl eines Redakteurs. Auch hier gilt: Bei Fachverlagen und PR-Agenturen können Sie zumeist hochwertige Kontaktdaten erhalten, die die personalisierte Durchwahl beinhaltet. Zum Teil werden die Durchwahlen (sie sehen z. B. so aus: -55, -38, ….) auch auf der Homepage einer Redaktion veröffentlicht. Noch besser ist es, wenn Sie die Mobilnummer eines Redakteurs in Ihren Verteiler aufnehmen können. Das sichert den Kontakt auch zu den Zeiten, in denen Ihr Ansprechpartner nicht am Schreibtisch sitzt. Die Mobilnummer können Sie allerdings erst dann erfragen, wenn schon ein guter persönlicher Kontakt besteht. Verrät Ihnen ein Redakteur die Nummer, ist das zumeist ein echter Vertrauensbeweis ;-)