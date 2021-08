Spannende Aktien, die jeder Anleger im Blick haben sollte!

In früheren Zeiten schien alles recht einfach zu sein: Das Geld, das wir auf der hohen Kante hatten, wurde ganz einfach in Sparverträgen oder auch auf festverzinsten Tages- oder Festgeldkonten angelegt und vermehrte sich dort über die Jahre sukzessive. Zwar war der Zugewinn vielleicht nicht außergewöhnlich hoch, dafür doch aber absolut zuverlässig. Obendrein musste man sich um nichts weiter kümmern, sobald die monatliche oder jährliche Einzahlungssumme einmal festgelegt war.

Allerdings ist dieses Szenario heute nur noch Wunschdenken, schließlich wurde es vom anhaltenden Niedrigzins mehr als zunichte gemacht. Banken und andere Finanzinstitute haben damit ganz deutlich an Kundschaft eingebüßt, ihre Produkte sind schlichtweg nicht mehr lukrativ. Für private Anleger bedeutet das, sich nach Alternativen umzusehen, um überschüssiges Vermögen auch weiterhin kontinuierlich für sich arbeiten zu lassen, anstatt dieses nur im heimischen Sparstrumpf zu bunkern. Viele wollen zudem sichergehen, ausreichend in die private Altersvorsorge zu investieren, gerade weil althergebrachte Formen diesen Zweck nicht länger wie gewünscht erfüllen.

So wundert es nicht, dass andere Möglichkeiten für die gewinnbringende Geldanlage eindeutig an Bedeutung gewonnen haben. Aufgrund der vergleichsweise hohen Renditen in den letzten Jahrzehnten ist dabei vor allem der Aktienmarkt für Anleger interessant geworden.

Doch wie steigt man als Neuling eigentlich in dieses Geschäft ein? Und ist es empfehlenswerter, auf echte Klassiker zu setzen, also Anteile von großen Namen zu kaufen, die schon sehr lange erfolgreich an der Börse mitmischen? Oder liegt die Zukunft beispielsweise in der Wish Aktie, sprich in den aktuell durch die Decke schießenden Online-Unternehmen? Schließlich verspricht Wish als eine der bekanntesten internationalen Shopping-Apps mit steigenden Kundenzahlen ein unglaubliches Wachstumspotenzial in absehbarer Zukunft.

Wie läuft das Geschäft genau ab? Zunächst einmal benötigen Sie für die Anschaffung von Wertpapieren oder auch Fonds ein spezielles Depot, über welches Ihre Käufe und Verkäufe anschließend durchgeführt werden. Dieses können Sie sowohl bei Ihrer eigenen Hausbank, als auch bei zahlreichen Online Brokern eröffnen. Diese digitalen Plattformen erfüllen die Funktion des ursprünglichen Börsenmaklers, regeln nicht nur die Abwicklung Ihrer Vorgänge, sondern können auf Wunsch auch die Zusammenstellung Ihres persönlichen Portfolios übernehmen. Über spezialisierte Apps fürs Mobiltelefon haben Sie inzwischen sogar jederzeit von unterwegs

Zugriff auf Ihre Vermögenswerte und bleiben informiert. Sobald Sie Ihr Depotkonto einmalig aufgeladen haben, können Sie bereits den ersten Kauf tätigen. Abhängig vom gewählten Depot bezahlen Sie eine gewisse Gebühr für jede darauf stattfindende Bewegung. Sollten Sie kein Computerprogramm nutzen, das Ihre Aktienkäufe und -verkäufe automatisch ausführt, gilt es dann, sich eine gewisse Marktkenntnis zuzulegen und den Kurs Ihrer Anteile konsequent zu beobachten.

Welche Aktien sind gerade am vielversprechendsten? Wie aber treffen Sie die essenzielle Entscheidung, in welche Anteile Sie genau investieren möchten? Nun, die eine richtige Aussage dazu gibt es selbstverständlich nicht, denn dazu verändert sich der Markt zu schnell. In jedem Fall sollten Sie sich ausführlich mit dem jeweiligen Unternehmen und seinen Entwicklungen in den letzten Jahren beschäftigen. Achten Sie darauf, dass das ausgewählte Unternehmen gut aufgestellt ist, ein überzeugendes Produkt beziehungsweise eine zukunftsweisende Dienstleistung vertreibt und sich noch auf weiteren internationalen Märkten etablieren kann. Und sehen Sie sich immer wieder Berichte und Empfehlungen an, um bezüglich der aktuellen Tendenzen am Ball zu bleiben.

RWE Die steigenden Investitionen in grüne Energielösungen führen zu einem gravierenden Wertanstieg der beteiligten Firmen, die sich zudem über staatliche Unterstützung freuen dürfen. Mit dem Thema Nachhaltigkeit sind Sie als privater Anleger demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit gut aufgestellt. Zudem ist RWE auch in den USA und Großbritannien stark auf dem Energiesektor vertreten.

Varta Als Zulieferer von Batterie-Lösungen für die Elektrofahrzeug-Industrie wurde Varta eine besonders rosige Zukunft prophezeit, was sich durch die Kursentwicklungen auch stetig bewahrheitet.

Volkswagen Der nach Toyota weltweit zweitgrößte Automobilhersteller hat zwar durch die Pandemie Schaden genommen, dürfte aber mit deren Abklingen wieder in die Vollen gehen. Sein großes Plus liegt in der Elektromobilität, damit ist Volkswagen auch für die Zukunft wirtschaftlich optimal aufgestellt.