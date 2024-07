Social Media Recruiting - FAQ für Personalabteilungen Der Schlüssel zur erfolgreichen Mitarbeitergewinnung in Zeiten des Fachkräftemangels

Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern gleicht heutzutage oft der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Social Media Recruiting kann eine möglicher Ausweg sein. Der Fachkräftemangel hat sich in vielen Branchen zu einer ernsthaften Herausforderung entwickelt und zwingt Unternehmen dazu, neue Wege in der Personalgewinnung zu beschreiten. Gleichzeitig haben sich die Erwartungen und Verhaltensweisen potenzieller Bewerber grundlegend verändert. Klassische Stellenanzeigen in Printmedien oder Online-Jobbörsen reichen oft nicht mehr aus, um die besten Talente zu erreichen und für das eigene Unternehmen zu begeistern.