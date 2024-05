Benno Bikes wird 20 Jahre

Kalifornien gilt als Geburtsort des Mountainbiking. In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren begannen Enthusiasten in Kalifornien damit, herkömmliche Fahrräder für Fahrten abseits befestigter Straßen und Pfade umzubauen, was schließlich zur Entwicklung des Mountainbikes führte. Die hügelige Landschaft und die vielfältigen Geländemöglichkeiten in Kalifornien haben maßgeblich zur Entstehung und Popularisierung des Mountainbikens beigetragen.