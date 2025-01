Wichtige HTTP-Statuscodes - Botschaften zwischen Browser und Webserver

4xx Client-Fehler: Wenn der Browser schuld ist

Manchmal liegt es nicht am Server, sondern an der Anfrage selbst, dass etwas schiefgeht. Die 4xx-Statuscodes zeigen an, dass es ein Problem auf der Client-Seite gibt, also bei deinem Browser oder der Art, wie du die Anfrage gestellt hast.

Stell dir vor, du füllst ein Formular aus, um dich für einen Newsletter anzumelden, aber du vergisst deine E-Mail-Adresse anzugeben. Wenn du auf "Senden" klickst, bekommst du vielleicht einen 400 Bad Request – der Server sagt dir damit: "Hey, da fehlen wichtige Informationen!"

Oder du suchst nach einer bestimmten Seite auf einer Website, aber du hast die URL falsch eingetippt. In diesem Fall landest du wahrscheinlich auf einer 404 Not Found Seite. Der Server sagt dir: "Sorry, diese Seite gibt es hier nicht!"