Königslutter am Elm - Kultur & Entspannung

Ein Tag in der Steinzeit – Entdecke Königslutters archäologische Schätze & Naturwunder! Stell dir vor, du reist 5000 Jahre zurück in eine Zeit, in der Menschen begannen, sesshaft zu werden, monumentale Gräber errichteten und die ersten Dörfer gründeten. Genau diese faszinierende Epoche kannst du auf dem Archäologischen Lehrpfad Königslutter erleben! Doch das ist erst der Anfang! Dieser Tagesausflug bietet nicht nur eine Reise in die Jungsteinzeit, sondern auch spektakuläre Naturerlebnisse, historische Stätten und regionale Spezialitäten. Erkunde Steinzeit-Grabstätten, den Kaiserdom, mystische Findlingsgärten und genieße danach eine Wanderung durch den Elm-Lappwald, bevor du den Tag bei regionaler Küche ausklingen lässt. Ein perfekter Mix aus Geschichte, Natur & Genuss – ideal für Familien, Geschichtsinteressierte und Naturliebhaber.