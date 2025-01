Pressefreiheit Hugo, Tailwind und die Auswahl der besten Plugins Am 30. Januar 2025 veröffentlicht.

Hugo ist ein leistungsstarker, schneller und flexibler statischer Website-Generator, der 2013 von **Steve Francia** entwickelt wurde. Er ist in Go (Golang) geschrieben und bekannt für seine außergewöhnliche Geschwindigkeit bei der Generierung statischer Webseiten. Dank seiner robusten Community und kontinuierlichen Weiterentwicklung ist Hugo eine der beliebtesten Lösungen für Entwickler, die leistungsstarke und SEO-optimierte Websites erstellen möchten. Tailwind CSS wurde 2017 von **Adam Wathan und Jonathan Reinink** ins Leben gerufen. Es ist in JavaScript geschrieben und nutzt PostCSS zur Verarbeitung von CSS-Regeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen CSS-Frameworks setzt Tailwind auf ein utility-first-Prinzip, das maximale Flexibilität ermöglicht und Entwicklern erlaubt, individuelle Designs direkt im HTML-Code umzusetzen. Hugo und Tailwind CSS ergänzen sich perfekt: Während Hugo für blitzschnelle statische Websites sorgt, bietet Tailwind eine hochgradig anpassbare Design-Engine, die es ermöglicht, ohne überschüssigen CSS-Code performante und visuell ansprechende Seiten zu erstellen.