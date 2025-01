Was ist das schon wieder? Compound Annual Growth Rate (CAGR) Am 19. Januar 2025 veröffentlicht.

Die Compound Annual Growth Rate (CAGR), auf Deutsch als durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bekannt, ist eine unverzichtbare Kennzahl in der Marktforschung, Finanzanalyse und Unternehmensbewertung. Sie hilft uns, das langfristige Wachstum von Investitionen, Unternehmen oder Märkten über mehrere Jahre hinweg zu verstehen und zu messen, während der Zinseszinseffekt berücksichtigt wird. Doch was bedeutet CAGR wirklich? Wie berechnet man sie und in welchen Bereichen ist sie besonders wertvoll? In diesem Artikel werden wir tief in das Thema CAGR eintauchen und dir alles Wichtige darüber vermitteln. Du wirst lernen: