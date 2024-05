McDonald's Preise 2024 Fast Food

Fast Food ist auch weiterhin beliebt in Deutschland. Obwohl die deutsche Esskultur für ihre Vielfalt und Qualität bekannt ist, genießen die Menschen auch gerne gelegentlich Fast-Food-Gerichte. McDonald's, Burger King, Subway, KFC und andere Fast-Food-Ketten sind in vielen deutschen Städten präsent und ziehen eine breite Palette von Kunden an, darunter Familien, junge Erwachsene, Geschäftsreisende und Touristen. McDonald's ist ein weltweit operierendes Unternehmen der Systemgastronomie, das sich auf den Verkauf von Fast Food spezialisiert hat. Es wurde 1940 von den Brüdern Richard und Maurice McDonald in San Bernardino, Kalifornien, gegründet. Ursprünglich als Drive-In-Restaurant bekannt, wurde das Unternehmen 1955 von Ray Kroc erworben, der es dann zu einem Franchise-Unternehmen ausbaute. McDonald's ist heute eine der größten und bekanntesten Restaurantketten der Welt mit Tausenden von Standorten in über 100 Ländern. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Hamburger, Cheeseburger, Chicken McNuggets, Pommes frites, Softdrinks, Salate, Frühstücksmenüs und vieles mehr.