Königslutter am Elm - Kultur & Entspannung

Lass uns nun den perfekten Tagesplan zusammenstellen – mit allen Highlights & Geheimtipps!

Archäologischer Lehrpfad: Steinzeit erleben & Natur genießen

Ein Tag in der Steinzeit – Entdecke Königslutters archäologische Schätze & Naturwunder!

Stell dir vor, du reist 5000 Jahre zurück in eine Zeit, in der Menschen begannen, sesshaft zu werden, monumentale Gräber errichteten und die ersten Dörfer gründeten. Genau diese faszinierende Epoche kannst du auf dem Archäologischen Lehrpfad Königslutter erleben!

Doch das ist erst der Anfang! Dieser Tagesausflug bietet nicht nur eine Reise in die Jungsteinzeit, sondern auch spektakuläre Naturerlebnisse, historische Stätten und regionale Spezialitäten. Erkunde Steinzeit-Grabstätten, den Kaiserdom, mystische Findlingsgärten und genieße danach eine Wanderung durch den Elm-Lappwald, bevor du den Tag bei regionaler Küche ausklingen lässt.

Ein perfekter Mix aus Geschichte, Natur & Genuss – ideal für Familien, Geschichtsinteressierte und Naturliebhaber.

Der Archäologische Lehrpfad Königslutter ist eine spannende Reise in die Steinzeit. Hier kannst du mehr über das Leben unserer Vorfahren erfahren, beeindruckende Megalithgräber bestaunen und entdecken, wie die Menschen vor Tausenden von Jahren ihre Toten bestatteten.

Was ist der Archäologische Lehrpfad? Der Lehrpfad ist ein einzigartiger Freiluft-Museumsweg, der Besucher durch die Megalithkultur der Jungsteinzeit führt. Er besteht aus mehreren Stationen mit rekonstruierten Großsteingräbern und Erklärungen auf Infotafeln.

Die Bedeutung der Jungsteinzeit & der Megalithkultur Die Jungsteinzeit war die Epoche des Übergangs von nomadischer Lebensweise zur Sesshaftigkeit.

Menschen entwickelten Ackerbau, Viehzucht und begannen, monumentale Grabstätten zu errichten.

Megalithgräber dienten nicht nur als Begräbnisstätten, sondern auch als kulturelle und rituelle Zentren.

Highlight: Die rekonstruierten Großsteingräber Der Pfad zeigt die beeindruckenden Großsteingräber, die vor tausenden Jahren ohne moderne Technik errichtet wurden. Diese Grabstätten bestanden aus riesigen Felsblöcken, die mit einfachsten Mitteln transportiert und aufgerichtet wurden.