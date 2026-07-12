Markus Lanz und der Akkudoktor: Warum die ZDF-Antwort nicht überzeugt

Eine Zahl fällt bei Markus Lanz, der Akkudoktor widerspricht – und aus einer energiewirtschaftlichen Detailfrage wird ein Glaubwürdigkeitstest für das ZDF. Andreas Schmitz kritisiert nicht nur eine zugespitzte Aussage über den Stand der Energiewende. Er kritisiert vor allem, wie die Redaktion auf eine anschließende Programmbeschwerde reagiert haben soll.

Die entscheidende Frage ist dabei erstaunlich einfach: War die Aussage, Wind und Sonne deckten lediglich acht Prozent des deutschen Energiebedarfs, fachlich korrekt, unvollständig oder irreführend? Die von Schmitz in seinem Video wiedergegebenen Antworten sprechen über Ausgewogenheit, Talkshow-Dramaturgie und Meinungsvielfalt. Genau die konkrete Sachfrage beantworten sie jedoch nicht.

Das ist der stärkste Punkt des Akkudoktors. Nicht weil jede zugespitzte Formulierung bei Markus Lanz automatisch falsch wäre. Sondern weil ein überprüfbarer Begriff wie Primärenergie nicht durch den Hinweis auf kontroverse Meinungen geklärt wird.

Note Grundlage dieses Artikels sind die offizielle ZDF-Sendungsseite, das vollständige Transkript des Videos von Andreas Schmitz und offizielle Energiestatistiken. Die vollständige Korrespondenz zwischen Beschwerdeführern, Lanz-Redaktion und Fernsehrat ist nicht öffentlich zugänglich. Das Lanz-Zitat und die Aussagen zur Antwort des ZDF beziehen sich deshalb auf die im Video gezeigten und vorgelesenen Passagen.[#video]_

Der Satz bei Markus Lanz: Acht Prozent wovon? Die offizielle ZDF-Sendungsseite bestätigt für den 1. April 2026 unter anderem Peter Altmaier und die FAZ-Journalistin Julia Löhr als Gäste.[#zdf-sendung]_ In seinem Video spielt Andreas Schmitz eine Passage aus der Sendung ein. Darin ist Markus Lanz mit dem Satz zu hören: „Aber wir erzeugen gerade acht Prozent des deutschen Energiebedarfs mit Wind und Sonne.“ Die Zahl ist nicht schon deshalb falsch, weil sie niedrig klingt. Sie kann sich auf eine enge Betrachtung des Anteils von Wind- und Solarenergie am Primärenergieverbrauch beziehen. Genau deshalb ist der fehlende Bezugsrahmen so entscheidend. Wer „acht Prozent“ hört, kann daraus leicht ableiten, die Energiewende habe erst acht Prozent ihres Weges geschafft. Diese Schlussfolgerung ist jedoch nicht durch die Zahl gedeckt. Wind und Sonne sind nicht sämtliche erneuerbaren Energien. Biomasse, Wasserkraft und Geothermie fehlen in dieser Betrachtung. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen erreichten erneuerbare Energien 2025 insgesamt 20,8 Prozent des deutschen Primärenergieverbrauchs. Am Bruttoendenergieverbrauch lag ihr Anteil bei 23,8 Prozent, am Bruttostromverbrauch bei 55,1 Prozent.[#ageb]_ Alle drei Werte sind richtig – und beschreiben trotzdem unterschiedliche Dinge. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen warnt deshalb ausdrücklich davor, Anteile erneuerbarer Energien ohne genaue Bezugsgröße zu nennen. Sonst entstehen Missverständnisse und Fehlinterpretationen. Die Acht-Prozent-Zahl ist daher kein neutraler Fortschrittsbalken. Sie ist eine bestimmte Auswahl aus mehreren möglichen Kennzahlen. Wer sie in einer reichweitenstarken Sendung verwendet, sollte erklären, was genau gemessen wird – und was nicht.

Warum Primärenergie die Energiewende kleiner aussehen lassen kann Primärenergie bezeichnet die Energie, die in einem Energieträger steckt, bevor sie umgewandelt und beim Verbraucher nutzbar wird. Dazu gehören etwa Rohöl, Erdgas, Kohle, Wind oder Sonnenstrahlung. Endenergie ist dagegen die Energie, die beim Verbraucher ankommt: Strom aus der Steckdose, Benzin an der Tankstelle oder Fernwärme im Haus. Der Unterschied ist nicht bloß sprachlich. Bei fossilen Kraftwerken gehen große Teile der eingesetzten Energie als Abwärme verloren. Diese Umwandlungsverluste fließen in die Primärenergiebilanz ein. Strom aus Wind- und Solaranlagen wird in der Statistik dagegen nach dem Wirkungsgradprinzip ohne vergleichbare Umwandlungsverluste angesetzt. Das Umweltbundesamt weist deshalb auf einen methodischen Effekt hin: Ersetzt erneuerbarer Strom fossile Stromerzeugung, sinkt der Primärenergieverbrauch auch deshalb, weil zuvor mitgezählte Umwandlungsverluste entfallen. Der Anteil der Erneuerbaren am Primärenergieverbrauch kann dadurch langsamer steigen, als es der reale Ausbau vermuten lässt. Das könne einen geringeren Ausbaueffekt suggerieren, so das Umweltbundesamt.[#uba-primaerenergie]_ Das macht den Primärenergieverbrauch nicht wertlos. Er ist eine wichtige Größe, unter anderem für Effizienz- und Klimaziele. Problematisch wird es erst, wenn aus einer solchen Kennzahl eine einfache Erzählung gebaut wird: acht Prozent gleich acht Prozent Energiewende. Gerade die Elektrifizierung von Verkehr und Wärme verändert den Nenner. Ein Elektroauto benötigt deutlich weniger eingesetzte Energie als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Eine Wärmepumpe stellt aus einer Kilowattstunde Strom mehrere Kilowattstunden Wärme bereit. Fortschritt kann deshalb gleichzeitig bedeuten, dass mehr erneuerbarer Strom genutzt und insgesamt weniger Primärenergie benötigt wird. Der Akkudoktor trifft hier einen wichtigen Punkt: Die Energiewende ist nicht nur der Austausch einer Energiequelle gegen eine andere. Sie ist auch ein Wechsel zu effizienteren Technologien.

Was der Akkudoktor tatsächlich kritisiert Andreas Schmitz formuliert seine Kritik im Video sehr scharf und stellenweise unnötig grob. Das kann man kritisieren. Es ändert aber nichts an der fachlichen Frage. Schmitz behauptet nicht, Markus Lanz müsse erneuerbare Energien gut finden. Im Gegenteil: Er betont, über Tempo, Kosten und politische Ausgestaltung dürfe selbstverständlich gestritten werden. Seine Kritik richtet sich gegen die Verwendung fest definierter Begriffe und gegen die Wirkung, die durch die Verknüpfung der Acht-Prozent-Zahl mit einer negativen Bilanz der Energiewende entsteht. Das ist eine wichtige Trennung. Die Aussage „Ich halte die Energiewende für zu langsam“ ist eine Bewertung. Die Aussage „Wind und Sonne decken acht Prozent des deutschen Energiebedarfs“ ist eine Tatsachenbehauptung, deren Bezugsgröße, Zeitraum und Datenquelle überprüfbar sind. Genau an dieser Stelle hätte die Antwort der Redaktion ansetzen müssen.

Was die Markus-Lanz-Redaktion laut Video antwortete Schmitz liest in seinem Video mehrere Passagen aus der Reaktion auf die Programmbeschwerde vor. Eine davon lautet, eine ausgewogene Darstellung könne auch tages- oder sendungsübergreifend gewährleistet werden. Eine weitere verweist darauf, ein Talkformat lebe von offenem Austausch, Meinungsäußerungen, Zuspitzungen und kontroverser Auseinandersetzung. Beide Gedanken können für die Bewertung eines politischen Talkformats eine Rolle spielen. Keine Sendung muss in jedem einzelnen Satz sämtliche Perspektiven eines Themas abbilden. Auch Zuspitzung gehört zum Handwerk einer Talkshow. Doch genau deshalb wirkt die Antwort so unbefriedigend: Die Beschwerde richtet sich nicht nur gegen eine fehlende Gegenmeinung. Sie richtet sich gegen die Verwendung einer konkreten Zahl und eines konkreten energiewirtschaftlichen Begriffs. Programmübergreifende Ausgewogenheit kann Meinungsvielfalt herstellen. Sie kann aber eine unklare Tatsachenbehauptung in einer konkreten Sendung nicht nachträglich präzisieren. Ein Zuschauer, der den Satz bei Markus Lanz hört, sieht nicht automatisch Tage später ein anderes ZDF-Format, das die Bezugsgröße erklärt. Und selbst wenn er es sähe, wäre damit noch nicht geklärt, ob die ursprüngliche Formulierung sachgerecht war. Auch der Hinweis auf den offenen Charakter einer Talkshow greift zu kurz. Der beanstandete Satz fiel nach Darstellung des Akkudoktors nicht spontan durch einen Gast in einer hitzigen Debatte. Er wurde vom Moderator als Grundlage der Diskussion gesetzt. Damit erhält er besonderes Gewicht. Der Medienstaatsvertrag verlangt für Berichterstattung und Informationssendungen anerkannte journalistische Grundsätze, Sachlichkeit und eine sorgfältige Prüfung von Nachrichten auf Wahrheit und Herkunft.[#mstv]_ Daraus folgt nicht, dass jede ungenaue Formulierung automatisch ein Rechtsverstoß ist. Es zeigt aber, warum der Verweis auf Meinungsvielfalt die eigentliche Frage nicht erledigt. Die überzeugende Antwort hätte lauten müssen: Auf welche Statistik bezog sich die Acht-Prozent-Zahl? War mit „Energiebedarf“ der Primärenergieverbrauch gemeint? Warum wurden ausschließlich Wind und Sonne genannt? Und war die Verwendung der Zahl als Einordnung des bisherigen Fortschritts sachgerecht?

Markus Lanz setzt den Rahmen der Diskussion Ein Moderator ist nicht nur derjenige, der Fragen stellt. Er entscheidet auch, mit welchen Zahlen, Begriffen und Annahmen ein Gespräch beginnt. Gerade bei einem technischen Thema kann eine falsch gesetzte Ausgangsthese die gesamte Diskussion verschieben. Wenn der Moderator sagt, Wind und Sonne lieferten „gerade acht Prozent“, entsteht ein Deutungsrahmen: Trotz jahrelanger Anstrengungen sei kaum etwas erreicht. Dieser Rahmen kann politisch legitim diskutiert werden. Er muss aber auf einer sauberen Erklärung der verwendeten Kennzahl beruhen. Die offiziellen Zahlen zeichnen ein widersprüchlicheres Bild. Deutschland ist im Verkehr und bei der Wärme weiterhin stark von fossilen Energien abhängig. Dort lagen die erneuerbaren Anteile 2025 bei 8,0 beziehungsweise 19,0 Prozent. Beim Bruttostromverbrauch waren es dagegen 55,1 Prozent.[#uba-erneuerbare]_ Man kann daraus eine ernüchternde Bilanz ziehen. Man kann aber ebenso feststellen, dass der Stromsektor weit vorangekommen ist und die schwierigeren Sektoren erst nachziehen. Seriöse Einordnung beginnt damit, diese Unterschiede sichtbar zu machen.

Der Terra-X-Vergleich macht die Schwäche besonders sichtbar Der stärkste Teil des Videos ist nicht Schmitz' Empörung über Markus Lanz. Es ist der Vergleich mit Terra X. Nach seiner Darstellung hatte sein Team nahezu zeitgleich eine fachliche Kritik an einem Beitrag mit Harald Lesch eingereicht. Dort ging es um die Ursachen des Blackouts auf der Iberischen Halbinsel und um eine zu einfache Verbindung zwischen hohem Solarstromanteil, Frequenzveränderung und Netzzusammenbruch. Schmitz berichtet, die Terra-X-Redaktion habe zunächst zögerlich reagiert, den Fehler später jedoch eingeräumt. Sein Team sei in die Formulierung eines Korrekturhinweises einbezogen worden, zusätzlich habe ein Energieexperte den Text geprüft. Beanstandete Stellen seien entfernt und die nachträgliche Bearbeitung im ZDF-Angebot sichtbar gekennzeichnet worden. Diese Darstellung lässt sich ohne die vollständige Korrespondenz nicht in jedem Detail unabhängig nachprüfen. Sie passt jedoch zu dem, was spätere Analysen zum Blackout zeigen: Der Stromausfall war das Ergebnis einer komplexen Kette aus Schwingungen, Spannungsproblemen, Abschaltungen und Fehlverhalten verschiedener Anlagen – nicht die einfache Folge von „zu viel Solarstrom“.[#blackout]_ Entscheidend ist deshalb nicht, dass Terra X angeblich sofort alles richtig machte. Schmitz sagt selbst, dass die Kommunikation zunächst schleppend verlief. Entscheidend ist der spätere Umgang: fachliche Prüfung, Eingeständnis, Korrekturhinweis und sichtbare Änderung. Genau daran muss sich die Lanz-Redaktion messen lassen. Nicht an Fehlerfreiheit, sondern an der Bereitschaft, eine konkrete Sachfrage konkret zu beantworten.

Die Kritik ist kein Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Der Ton des Videos ist kämpferisch. Inhaltlich zieht Schmitz jedoch eine klare Grenze. Er erklärt ausdrücklich, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seinen Bildungsauftrag für wichtig zu halten. Das ist für die Einordnung entscheidend. Wer eine Programmbeschwerde einreicht, greift nicht automatisch die Existenz des ZDF an. Das Beschwerdeverfahren gehört zur vorgesehenen Kontrolle des Programms. Der ZDF-Fernsehrat beaufsichtigt die Angebote des Senders auf Grundlage staatsvertraglicher Bestimmungen sowie eigener Qualitäts- und Programmrichtlinien.[#programmbeschwerde]_ Kritik kann damit ein Ausdruck von Vertrauen sein: Der Anspruch an eine öffentlich-rechtliche Redaktion ist gerade deshalb hoch, weil ihr Publikum Sorgfalt, Einordnung und die Bereitschaft zur Korrektur erwartet.

Was das ZDF jetzt beantworten sollte Die Angelegenheit wäre ohne großen Gesichtsverlust zu klären. Dafür müsste die Redaktion nicht die gesamte politische Bewertung der Energiewende übernehmen. Sie müsste lediglich die fachliche Grundlage transparent machen. Erstens sollte sie benennen, welche Statistik und welches Bezugsjahr hinter der Acht-Prozent-Aussage stehen. Zweitens sollte sie erklären, warum Wind und Sonne isoliert betrachtet wurden, obwohl erneuerbare Energien insgesamt einen deutlich höheren Anteil erreichen. Drittens sollte sie einordnen, warum der Primärenergieverbrauch kein einfacher Fortschrittsmesser der Energiewende ist. Am Ende müsste ein klares Urteil stehen: Die Aussage war korrekt, aber verkürzt. Oder sie war missverständlich. Oder sie war in diesem Zusammenhang falsch. Alles wäre überzeugender als der Eindruck, eine physikalische und statistische Frage lasse sich mit dem Hinweis auf Talkshow-Zuspitzung und das übrige ZDF-Programm beantworten.

Fazit: Die Zahl ist nicht das einzige Problem Der Akkudoktor hat nicht in jedem Satz automatisch recht. Seine Sprache ist oft schärfer, als es der Sache guttut. Und auch die Acht-Prozent-Zahl ist nicht notwendig frei erfunden. Unter einer eng gewählten Bezugsgröße kann sie rechnerisch plausibel sein. Gerade deshalb wiegt die Reaktion der Markus-Lanz-Redaktion schwerer. Eine gute Antwort hätte die Bezugsgröße erklärt, die Grenzen der Kennzahl benannt und die Wirkung der Formulierung geprüft. Stattdessen erscheinen in der von Schmitz veröffentlichten Antwort allgemeine Hinweise auf Ausgewogenheit, Meinungen und Zuspitzung. Damit bleibt der Kern der Kritik bestehen: Markus Lanz darf die Energiewende hart kritisieren. Er darf ihre Kosten, ihr Tempo und ihre politische Umsetzung hinterfragen. Wenn dabei aber eine konkrete Zahl als Beleg dient, muss klar sein, was sie misst. Meinungen dürfen streiten. Bezugsgrößen müssen trotzdem stimmen.