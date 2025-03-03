Proxmox Backup Server 3.3 - Alles, was du wissen musst

Lokale Backups

Warum lokale Backups?

Lokale Backups sind die erste Verteidigungslinie gegen Datenverlust. Sie ermöglichen schnelle Wiederherstellungen und minimieren die Abhängigkeit von externen Systemen. Besonders für Proxmox VE Server sind sie essenziell, da sie eine direkte Sicherung von VMs und Containern auf lokale Speichergeräte erlauben.

Backup-Methoden in Proxmox VE

Proxmox VE bietet verschiedene Backup-Methoden, die sich je nach Einsatzzweck und Infrastruktur eignen:

Snapshot-Backups : Schnelle Sicherung des aktuellen Zustands einer VM oder eines Containers.

: Schnelle Sicherung des aktuellen Zustands einer VM oder eines Containers. Vollständige Backups : Komplette Sicherung einer virtuellen Maschine oder eines Containers.

: Komplette Sicherung einer virtuellen Maschine oder eines Containers. Deduplizierte Backups: Speicherplatzsparende Methode mit Proxmox Backup Server.

Speicherziele für lokale Backups

Backups können auf verschiedene lokale Speicher abgelegt werden:

Übersicht der lokalen Backup-Speicher Speicherart Vorteile Nachteile Interne Festplatten Schnell und direkt verfügbar Kein Schutz gegen Hardware-Ausfall Externe Festplatten Portabel, einfache Handhabung Kann beschädigt oder verloren gehen NAS-Systeme Hohe Speicherkapazität, einfache Integration Erfordert Netzwerkverbindung Proxmox Backup Server Integrierte Lösung mit Deduplikation Zusätzliche Hardware nötig

Best Practices für lokale Backups