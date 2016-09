Das Apple iPhone 7 und das Apple iPhone 7 Plus

Details zu den Apple IPhones

Apple hat ein auffallendes Design für das iPhone 7 und das iPhone Plus entworfen, die Geräte haben einen schnell arbeitenden Prozessor, ein 4,7 Zoll großes Display und Stereo-Lautsprecher, die über den Lightning Connector mit den Kopfhörern verbunden werden können. Die Klinkenbuchsen gibt es bei dem neuen iPhone 7 und iPhone 7 Plus nicht mehr. Es wird allerdings ein Adapter mitgeliefert, sodass es auch möglich ist, die bisherigen Kopfhörer zu benutzen. Nach Angaben von Apple sind die Modelle iPhone 7 und iPhone Plus spritzwassergeschützt und in den neuen Farben Diamantschwarz oder mattem Schwarz erhältlich. Mit einer dekorativen Hülle ist das Apple iPhone 7 (Plus) vor Kratzern geschützt.

Zusammenfassung

Wer sehr viel fotografiert, hat mit dem iPhone7 Plus ein kombiniertes Kamerasystem, das sich sehen lassen kann. Die dazu gehörenden Kamera-Software wird von Apple regelmäßig aktualisiert. Das Display des iPhone7 Plus ist größer (5,5 Zoll) als beim iPhone 7 (4,7 Zoll). Mit der Zoom Funktion des iPhone 7 Plus werden Bildmotive nach Apples Angaben um das Zehnfache vergrößert. Musik hören ist mit beiden iPhone möglich. Videos ansehen oder 3-D Games spielen wird mit beiden Apple iPhone zum Vergnügen. Die Preise für das Apple iPhone 7 und das iPhone 7 Plus hängen zum Beispiel von der Größe des Speichers ab, ein Apple iPhone mit einem 256 Gigabyte-Speicher kann je nach Händler und aktuellen Verkauf-Aktionen bis zu 1119 Euro kosten, der Verkaufsstart soll voraussichtlich am 16.09.2016 sein.