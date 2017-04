Biostrukturanalyse - Auf den Structogram®-Erkenntnissen wirkungsvoll aufbauen

Strategien für Lean-Production, Industrie 4.0 oder die Digitale Transformation müssen nicht neu entwickelt werden. Wir müssen nur das einmal erlernte Wissen in diese "neuen Welten" übertragen.

Innovationen "greifen"!

Wenn man bei Innovationen in ihren Prozessen von Beginn an, so viele individuell verschiedene Menschen wie nur möglich teilhaben lässt und mit diesen jeweils in ihrer gewohnten Sprache kommuniziert, ist das die beste Empfehlung für die Führungskräfte. Das AnthroProfil® und seine speziell auf die Digitale Transformation ausgerichteten neuen "Werkzeuge" - ist eine Weiterentwicklung der bereits erlernten STRUCTOGRAM® Erkenntnisse. Sie bauen sich mit ihnen neue Anwendungsfelder auf, die bisher nicht in diesem Repertoire vertreten waren.

Diese neuen Werkzeuge machen es leicht, in der für alle gewohnten Sprache und Kommunikations-Verhalten, die digitale Zukunft von den ersten Schritten an auf dem erfolgreichen Weg mit zu nehmen.. Mit der Lean-Essential-Trainings-Analyse lassen sich laufend die einzelnen Schritte analysieren, messen und optimieren.

Rudolf Vogl, beratender Anthropologe, Institut für angewandte Anthropologie, Schlüchtern www.anthroprofil.de