▶ Platz 1 bei Google durch Titel, OnPage und Linkstruktur

Praktisch jedes Unternehmen ist heute im Internet zu finden. Manche an erster Stelle der Suchergebnisse, andere soweit auf den hinteren Seiten, dass ihre Webpräsenz vom User nicht mehr wahrgenommen wird. Leider sagt die Positionierung im Ranking nur wenig über die Qualität der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen aus. So kann es durchaus vorkommen, dass Konsumenten in großer Zahl mangelhafte Produkte erwerben, weil sie den besten Anbieter nicht auffinden. Das Ranking – also die Platzierung auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen – sagt jedoch etwas darüber aus, wie gut die Suchmaschinenoptimierung (SEO) gelang.