Warenwirtschaft - Die vier wichtigsten Kriterien zur Auswahl einer Software für die Auftragsabwicklung

Standard-Software und Individual-Software. Bei Standard-Software erwirbt der Kunden ein Produkt, das in unveränderter Form auch von anderen Unternehmen eingesetzt wird. Die Vorteile von Standard-Software gegenüber Individual-Software überwiegen bei Weitem, solange im Betrieb keine außergewöhnlichen Anforderungen an Prozesse in der Software existieren, die mit keiner Standard-Software gelöst werden können. Die wichtigsten Gründe dafür sind:

Eines der in Deutschland am weitesten verbreiteten Software-Systeme für die Auftragsbearbeitung hat drei bekannte Schwächen: - Unzureichende unzeitgemäße Suchfunktionen für Stammdaten und Dokumente - Umständliche Prozesse in der Auftragsabwicklung - Verschlechterung der Performance mit zunehmendem Datenvolumen (vor allem in Mehrplatzsystemen) Pleasant Office kann z.B. in der Abwicklung eines normalen Auftrags von der Angebotserstellung bis zur Rechnung 40% der notwendigen Benutzeraktionen und entsprechend viel Arbeitszeit einsparen. Wenn an dem erstgenannten System 100 Stunden im Monat gearbeitet werden, lassen sich also 40 Stunden einsparen. Selbst wenn der (bzw. die) bedienende(n) Mitarbeiter nach dem Mindestlohn bezahlt wird bzw. werden, ist der Umstieg in der Regel nach weniger als einem Jahr amortisiert.

Viele Kleinbetriebe übertragen die Buchführung komplett dem Steuerberater. Dieser bekommt einmal monatlich einen Ordner mit den Belegen des Vormonats. Vom Steuerbüro muss dann jeder neue Kunde als Debitor in der Buchhaltungs-Software neu angelegt werden und jeder Beleg manuell gebucht werden. Ganz abgesehen davon, dass dabei Fehler entstehen können, entstehen vermeidbare monatlich Erfassungskosten, die bei Einsatz einer DATEV-Schnittstelle gesenkt werden können. Mit der DATEV-Schnittstelle in Pleasant Office z.B. können Debitorenkonten und Kreditorenkonten im Buchhaltungssystem automatisch angelegt werden und die bereits kontierten Ausgangsrechnungen sowie Eingangsrechnungen und Kassenbuchungen an den Steuerberater übermittelt werden. Allein durch die DATEV-Schnittstelle amortisiert sich Pleasant Office bei vielen Kunden.

Da es in der Praxis keinen Anbieter gibt, der alle vorgenannten Bereiche in einer Software in Kombination miteinander anbietet, sollte man wie folgt vorgehen, um eine möglichst hohe Integration zu erreichen:

In den betrieblichen Abläufen sind Software-Produkte für unterschiedliche Bereiche unverzichtbar. Das gilt für die Bereiche: - Kommunikation z.B. E-Mail-Empfang und –Versand oder Anbindung an die Telefonanlage zur Identifikation von Anrufern und automatischem Anwählen von Ansprechpartnern aus der Kunden- oder Lieferantenkartei - Banking u. A. für Überweisungen, Lastschriften und Ausbuchung von offenen Forderungen durch Import und Auswertung von Zahlungseingängen in Kontoauszügen - E-Business zur gezielten Vertriebsförderung und Gewinnung von Neukunden - CRM vor allem zur Neukundengewinnung, Bestandskundenverwaltung, Vertriebsförderung, Steuerung von Aktionen und Auswertung von Möglichkeiten - Auftragsabwicklung zur Optimierung der Lagerbestände, Überwachung von Aufgaben, automatischen Steuerung von Bestell-, Liefer- und Berechnungsprozessen - Finanzbuchhaltungs-Software zur Kontierung und Auswertung der Betriebsergebnisse, zur Meldung an Finanzbehörden und zur Erstellung des Jahresabschlusses - Dokumentenmanagement zur Verwaltung aller externen Dokumente die Betriebs- und/oder Buchhaltungsrelevant sind.

Für Pleasant Office ist die Integration z.B. wie folgt umgesetzt worden:

Die Software fasst die Bereiche Auftragsabwicklung, Warenwirtschaft mit Lagerbestandsführung, CRM und ERP zusammen. Außerdem können Fremddokumente eingescannt oder per Drag & Drop, Kunden oder Lieferanten und Projekten (=Aufträgen) zugeordnet werden. Das soll verhindern, dass der Anwender eine Parallelstruktur über die Dateiverwaltung von Windows aufbauen muss. Auf diese Weise sind alle Informationen zu einem Auftrag an einer Stelle im Direktzugriff – auch wenn es sich um Fremddaten wie z.B. CAD-Konstruktionen, PDF-Dateien, E-Mails oder sonstige Dateien handelt. Es gibt außerdem eine dazu passende integrierte E-Business-Suite, Pleasant Webshop, die auf der gleichen Datenstruktur basiert und wahlweise als Consumer-Shop, B2B-Shop, Kundenbestellsystem oder in Kombination der vorgenannten Funktionen konfiguriert werden kann. Der Webshop aktualisiert sich aus den Daten der Auftragsabwicklung und Kundenbestellungen aus dem Shop führen zur Auftragsanlage in Pleasant Office und ggf. auch zur Anlage von neuen Kunden. Eine Doppelerfassung ist also weder in der einen noch in der anderen Richtung notwendig.

Fazit: Erstes Ziel ist es möglichst viele Prozesse des Betriebsablaufs mit einer integrierten Software abzuwickeln. Wo das nicht möglich ist, müssen Schnittstellen sicherstellen, dass Doppelerfassung von Daten ausgeschlossen werden kann.

Wird bereits ein bestehendes Shop-System anderer Hersteller eingesetzt, das weiter genutzt werden soll, kann dies in der Regel ebenso an Pleasant Office angebunden werden wie die gängigen Marktplätze Amazon und Ebay. So kann die Anlage von Aufträgen und Neukunden auch aus vielen gängigen Shop-Systemen von unterschiedlichen Anbietern automatisiert werden kann.

Dokumente aus Pleasant Office lassen sich mit allen gängigen Mail-Clients direkt versenden (u. A. mit Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Tobit David und Thunderbird). Kontakte und Termine lassen sich mit Outlook synchronisieren oder mit einer eigenen Smartphone-App. Außerdem gibt es eine zu Pleasant Office passende Finanzbuchhaltungs-Software „PerfektFibu Edition Pleasant Office“, die Daten bidirektional mit der Auftragsabwicklungs-Software austauscht.

Mit den gängigen Online-Banking-Programmen (SFIRM der Sparkassengruppe, Starmoney in den Editionen von Deutscher Bank und Commerzbank und VR Networld der Volksbanken) lassen sich Daten austauschen. So kann man Überweisungen für Lieferantenrechnungen im SEPA-Format ebenso übergeben, wie Kundenlastschriften, die automatisch aus der Erstellung der Rechnungen resultieren. Schließlich lassen sich die Bankauszüge aus der Banking-Software auslesen und damit automatisch offene Rechnungen ausbuchen.

