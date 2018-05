Immobilien: Haus verkaufen – mit oder ohne Makler?

Es ist verlockend: fällt die Maklerprovision weg, bleibt mehr vom Verkaufserlös für den Verkäufer. Das sind immerhin zwischen sechs und sieben Prozent des Kaufpreises! Auch wenn – wie immer häufiger üblich – der Käufer allein die Kosten für den Makler übernimmt, geht der Verkäufer im Endeffekt ein „gewisser Spielraum“ verloren. „Von privat“ oder „provisionsfrei“ können sogar verkaufsfördernd auf Interessenten wirken. Bis zu dem Moment, wo es in die Preisverhandlungen geht. An dieser Stelle ist ein guter Makler auf jeden Fall sein Geld wert. Von der ersten Kontaktaufnahme über die Ernsthaftigkeit eines Kaufinteresses bis zur Bonitätsprüfung der Interessenten bis hin zum Notarvertrag geht der Makler in die Verantwortung und es reichen schon ein paar einfache Fragen, darauf hin scheiden die meisten Interessenten im Vorfeld schon als nicht solvente Käufer aus. Im umgekehrten Fall kennt sich ein Makler so gut in seinem Fach aus, dass er idealerweise sogar mehr aus einem Verkauf rausholen kann als gedacht.