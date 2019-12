Fischfang Nachrichten

Kaltwasser-Korallenriffe vor der Küste Großbritanniens werden von den Netzen der Tiefseefischer zerstört. Dies meldet die Zeitschrift NewScientist. Die Riffe sind nach Angaben von Wissenschaftlern aus Frankreich, Norwegen und Großbritannien älter als 4.500 Jahre und Lebensraum für viele Meereslebewesen. Forscher und Umweltorganisationen fordern, dass Initiativen gesetzt werden müssen, um diese und andere Riffe außerhalb Europas zu schützen.

Nach dem Rückgang der Fischbestände am europäischen Schelf sind die Fischer weiter ins Meer hinaus gezogen, um dort exotische Spezies wie den portugiesischen Hai und den Grenadier-Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Die hierfür verwendeten Schleppnetze sind nach Angaben der University of Glasgow bis zu vier Kilometer lang und verursachen schwere Schäden in der Unterwasserwelt. In diesen Netzen, die einen Kilometer in die Tiefe reichen, fand Jason Hall-Spencer von der University of Glasgow Korallenbruchstücke bis zu einer Größe von einem Quadratmeter. Die betroffenen Riffe liegen in einer Tiefe zwischen 200 und 1.300 Metern Die atlantischen Tiefseekorallensysteme seien sehr brüchig, da sie nicht an die ständigen geringen Störungen durch Wellen gewöhnt sind, wie Korallenriffe im seichten Wasser, meinte Hall-Spencer. Unter den Bruchstücken entdeckte der Forscher viele verschiedene Korallenarten und Hinweise, dass Schwämme, Anemonen, Mollusken und Schalentiere in dem Riffsystem leben.

Am 26-02-2002

Walfang Diese Woche tagt in Auckland, Neuseeland, eine von der Internationalen Walfangkommission (IWC) aus acht Ländern eingesetzte Arbeitsgruppe, um konträre Positionen zu einem Bewirtschaftungsverfahren für Wale (RMS) anzunähern. Ziel ist es, auf der vom 20. bis 24. Mai in Japan stattfindenden Jahrestagung der IWC die notwendige Dreiviertelmehrheit für die Verabschiedung des RMS zu finden. Die Organisationen Pro Wildlife und die Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) warnen vor einem solchen Schritt, da dies die Wiederaufnahme des kommerziellen Walfangs bedeuten würde. Zahlreiche Mitgliedsstaaten der IWC, darunter auch solche, die selbst kein Interesse am Walfang haben, setzen sich für die Umsetzung des RMS ein, in der Annahme, die derzeitigen Walfangaktivitäten wieder unter Kontrolle zu bringen. "Eine Politik mit fatalen Folgen. Das Walfangverbot stellt den höchsten Schutz für die Meeresriesen dar. Ein Bewirtschaftungsverfahren ermöglicht nicht nur weiteren Staaten, den kommerziellen Walfang wieder aufzunehmen, sondern ist auch kaum zu überprüfen", kontert Nicolas Entrup, Sprecher der WDCS, und verweist darauf, dass die derzeitige Version des RMS weit hinter Standards z.B. anderer internationaler Fischerübereinkommen hinterherhinke. So weigerten sich u.a. Japan und Norwegen, internationale Beobachter auf alle Walfangschiffe zu lassen und ein internationales unabhängiges DNA-Register zu ermöglichen, das es ermöglicht, die Herkunft jedes Stück Walfleisches nachzuvollziehen. Einig sind sich die beiden Verbände auch darin, dass Wale überhaupt nicht kommerziell bejagt werden dürfen, und sehen in der Einhaltung des Walfangmoratoriums die Hauptaufgabe der IWC-Mitgliedsstaaten. Kritisiert wird dabei heftig die Politik der japanischen Regierung, die darauf abzielt, sich das Abstimmverhalten von Staaten zu erkaufen, um somit eigene wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Es wird befürchtet, dass bei der nächsten IWC Tagung bereits einige neue Staaten das Stimmverhalten zugunsten der Walfangstaaten verschieben. Neben seiner "Stimmenkauf" - Politik auf internationaler Ebene versucht Japan auch, Wale für die Überfischung der Meere verantwortlich zu machen. Pro Wildlife-Expertin Dr. Sandra Altherr erläutert: "Japan - nach China zweitgrößte Fischfangnation der Welt - trug mit seiner riesigen, hoch-technisierten Fischfangflotte erheblich zum Kollaps vieler Fischbestände bei. Der Versuch, den schwarzen Peter hierfür nun den Walen und Delfinen zuzuschieben, ist absurd." Die Verbände sehen in der Umsetzung des Bewirtschaftungsverfahrens nicht nur eine Gefahr für die Zukunft der Wale, sondern auch eine Präzedenzfall für internationale Übereinkommen, der ausgerechnet die Nationen belohnt, die jahrelang die Beschlüsse der IWC ignoriert haben. Am 27-02-2002

Neun von zehn Fischen wieder tot ins Meer EU-Fischereiflotten, die vor der Küste des westafrikanischen Staates Senegal fischen, werfen bis zu 90 Prozent des Fanges wieder ins Meer, weil die gefangenen Tiere zu klein sind. Nach Angaben des Television Trust for the Environment (TVE) verkommen die Gewässer vor Senegal zu einer Abfallhalde für tote Fische. Für die lokale Bevölkerung bedeute dies eine wirtschaftliche Katastrophe. Der EU-Generaldirektor für Fischereiwesen Steffan Smidt weist die Anschuldigungen zurück. Belastend ist aber eine Filmdokumentation, die das Gegenteil zeigt. Insbesondere Shrimps, Thunfisch und Sardinen sind in den Gewässern der westafrikanischen Republik häufig. "Aber die Methoden der EU-Flotte sind nicht wirklich nachhaltig und frei für alle", meint BBC-online. Die modernen Fischfangmethoden zerstören eine der wertvollsten Ressourcen von Senegal. "Das Ökosystem in tropischen Gewässern ist fragil und die Reaktion auf industrielle Fangmethoden wie sie in der EU praktiziert werden, hat schreckliche Folgen", so Brian O'Riordan, Sprecher des internationalen Kollektivs zum Schutz von Fischereiarbeitern. Die Zerstörung entspreche in etwa der eines Kahlschlages in einem Wald. "Die EU-Fangflotten jagen alles, können aber nur einen Bruchteil, zwischen zehn und 20 Prozent, verwerten. Der Rest wandert tot wieder in den Ozean zurück", so der Experte. Genau jene Fische seien es jedoch, die sozusagen das Rückgrat der lokalen Fischerei ausmachten. "Darüber hinaus verwandeln die industriellen Fangflotten das Meer in eine Art Müllhalde." Steffan Smidt argumentiert dagegen, dass es in der EU Vorschriften betreffend der Größe der gefangenen Fische und der Netzmaschen gebe. Damit solle verhindert werden, dass es zuviel Beifang gebe. Die Vereinbarung zu einer Verlängerung der Fangerlaubnis von EU-Schiffen vor der Küste von Senegal wurde Ende März verschoben. Die alte Vereinbarung lief bereits im Dezember 2001 aus. Eine Verlängerung gibt es bisher nicht. Streitpunkt zwischen der EU und der westafrikanischen Republik ist der Betrag zur Kompensation der Fischereirechte. Am 02-04-2002

Auch die Fischerei profitiert Amerikanische Meeresbiologen haben bewiesen, dass sich Meereschutzzonen schneller wieder besiedeln als bisher angenommen. In den "No-Take"-Gebieten wuchs die Zahl an Arten innerhalb von drei Jahren wieder an. Die Forscher untersuchten 80 Meereschutzgebiete und berichteten über ihre Ergebnisse im Wissenschaftsmagazin "Ecology Letters". Die Errichtung der "No-Take"-Schutzgebiete untersagt jegliche Entnahme von lebenden Organismen für einen gewissen Zeitraum. Nach den Untersuchungen der beiden Forscher Ben Halpern und Robert Warner von der University of Santa Barbara erholt sich in diesen Schutzzonen die gesamte Gewässer-Ökologie. "Der Anstieg der Biomasse war nicht nur in relativ kurzen Zeiträumen erkennbar, sondern blieb auch noch länger erhalten", so der Wissenschaftler. Innerhalb weniger Jahre bemerkten die Forscher einen Anstieg der Fische und Wirbellosen um bis zu 50 Prozent. Verändert hatte sich auch die Körpergröße der Tiere. Diese waren in den Schutzzonen teilweise um bis zu 30 Prozent größer. Die Forscher untersuchten auch mehrere Gebiete, die seit mehreren Jahrzehnten unter Schutz gestellt wurden. Dort war immer noch eine vielfältigere und dichtere Biomasse zu beobachten. Dies war im kanadischen Vancouver und im Exuma-Sund vor den Bahamas der Fall. Die Wissenschaftler wollten damit zeigen, dass durch die Schaffung solcher Schutzzonen auch die Fischerei profitiert: in den Schutzgebieten darf zwar nicht gefischt werden, doch war ein Anstieg der Arten auch in den Gewässern rund um die Schutzgebiete festzustellen. Die Wissenschaftler fordern daher eine Schaffung von erweiterten Schutzzonen. "Der positive Effekt stellt sich bereits nach kurzer Zeit ein. Das können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen", so Halpern. Am 22-05-2002

Fischerei Der WDCS, Whale and Dolphin Conservation Society, liegen Informationen vor, dass allein in den letzten zwei Wochen 44 tote Delfine an die Küsten Südwestenglands angespült wurden. 33 weitere tote Delfine waren bereits im Dezember aufgefunden worden. Die Körper weisen Verletzungen von Fischernetzen auf und sind nur die Spitze des Eisbergs der jährlichen Beifangopfer der winterlichen, meist französischen Hochseefischerei auf Barsch, Makrelen und Thunfisch mit Schlepp- aber auch Stellnetzen. Die meisten der in den Netzen ertrunkenen bzw. erstickten Delfine werden jedoch nicht an die Strände gespült, sondern sinken auf hoher See auf den Grund. Nur ein Bruchteil wird an die europäischen Küsten geschwemmt. In der letzten Fangsaison waren es von Januar bis April 2002 allein 300 tote Delfine an der französischen und über 120 an der britischen Küste. "Die Delfine ertrinken oder ersticken auf schmerzhafte und grausame Weise in den Netzen. Es ist ein grausamer Todeskampf, den die Tiere fast immer verlieren. Offiziell will niemand ihren Tod als Beifang, aber alle Beteiligten nehmen es tatenlos in Kauf", klagt Alison Ross, Fischerei-Expertin der WDCS. Zwar ist die Europäische Union (EU) dabei, auch das Thema Beifang im Rahmen einer neuen Fischereipolitik anzugehen, konkrete Maßnahmen lassen aber auf sich warten. Ein schon 2001 von der WDCS vorgelegter Maßnahmenplan zur Verhinderung von Beifang sieht u.a. klare Kontroll- und Vollzugsmechanismen vor. Nicolas Entrup von der WDCS Deutschland fordert: "Die EU muss endlich handeln und darf der jährlichen Massentötung von Delfinen nicht länger tatenlos zusehen. Die Lösungsvorschläge liegen seit langem auf dem Tisch!" Am 21-01-2003

Überfischung Trotz zehnjähriger Pause hat sich der Bestand an Dorschen in den Fischgründen vor der Küste Neufundlands und im Golf von St. Lawrence nicht erholt. Die Regierung in Ottawa hat aus diesem Grund einen weiteren Fangstopp angekündigt, berichtet das Magazin Enviromnent News Service. Die Fischgründe stellten im Jahr 2000 einen wirtschaftlichen Wert von rund 14,5 Millionen Euro dar, zehn Jahre zuvor lieferten sie noch Erträge von mehr als 102 Millionen Euro. Die kanadische Regierung hat daher angekündigt, dass sie mit einem Hilfsfonds den Gemeinden, die vom Ende der Dorschfischerei betroffen sind, helfen werde. Knapp 28 Millionen Euro wolle die Regierung in den kommenden zwei Jahren an Entwicklungshilfe zahlen. Unter anderem sollen arbeitslos gewordene Fischer umgeschult werden. Darüber hinaus würden Wissenschaftler die Gründe für den massiven Schwund der Dorschbestände erforschen. Umweltschützer kritisierten den Entschluss als „zu spät gefasst". Betroffen vom Schwund der einst so häufigen Dorschbestände seien auch ehemalige Fischer in den Provinzen Quebec und New Brunswick. In den kommenden drei Jahren würden sämtliche Fischereiaktivitäten in den betroffenen Gebieten verboten werden, so der Bericht. Besonders geschützt werden solle auch der Kapellan (Mallotus villosus), ein kleiner Fisch, der in erster Linie Nahrung für den Dorsch ist. Die gesamte Befischung solle um 40 Prozent eingeschränkt werden. Die Regierung wolle außerdem vier Millionen Euro in die Erforschung der Zusammenhänge zwischen den Dorsch-Beständen und den Robben investieren, erklärte der kanadische Fischereiminister Robert Thibault. Umweltschützer kritisieren die Regierung dafür, dass der Entschluss zum Fischfangstopp zu spät käme. "Bereits vor 20 Jahren hat die Sea Shepherd Conservation Society das Department of Fisheries and Oceans zu einem Moratorium wegen der Dorschfischerei aufgerufen", so Paul Watson, Fischereiexperte. Anstatt die Fangquoten zu senken, habe man die Warnungen ignoriert. Der Experte kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Fangquote von Robben in dieser Gegend. "Mehr als 350.000 Robben sind in diesem Jahr zum Abschuss freigegeben worden. Das ist die höchste Quote, die es je für Meeressäuger gab", erklärt Watson. In den kommenden zwei Jahren sollen weitere 700.000 Robben gejagt werden dürfen. Viele der ehemaligen Dosch-Fischer seien heute Robbenjäger geworden. "Wenn die Entwicklung diesen Weg weiter geht, sieht es für die Meeressäuger schlecht aus", meint der Ökologe. 1992 wurde die Georges Bank im Süden von Neufundland wegen Überfischung als erstes Fanggebiet aufgegeben. Den kanadischen Fischern stehen ähnlichen Zeiten bevor wie ihren Kollegen in Nordeuropa. Am 30-04-2003

Delphine im Netz Die Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS), begrüßt die von der EU Kommission am gestrigen Donnerstag vorgestellte Initiative, gegen den fortwährenden Beifang von Delfinen und Schweinswalen in Fischernetzen vorzugehen. Die Organisation fügte aber hinzu, dass es weit mehr Anstrengungen bedürfe, um das Problem wirklich zu lösen. Tausende Delfine und Schweinswale verendeten jährlich auf Grund der intensiven Fischereiaktivitäten in europäischen Gewässern. Dadurch werde nicht nur das Überleben von Wal- und Delfinpopulationen gefährdet, sondern den Meeressäugern auch unermessliches Leid zugefügt. Die Tiere verfingen sich in den Netzen und ertränken oder erstickten nach einem oftmals langen Überlebenskampf auf qualvolle Weise. Die Initiative der EU Kommission sehe vor allem drei wesentliche Maßnahmen vor, so die Organisation: Reduktion der Länge von Treibnetzen in der Ostsee auf weniger als 2,5 km, sowie deren generelle Einstellung bis zum Jahr 2007. Der verbindliche Einsatz von akustischen Scheuchvorrichtungen im Rahmen von Stellnetzfischereien, unter anderm in der Nordsee. Kontrolle zahlreicher Fischereiaktivitäten durch Beobachter auf den Fangschiffen zur Dokumentation des Beifangausmaßes. Der Einsatz von Treibnetzen für den Fang von Thunfischen und einigen anderen Arten ist von der EU bereits untersagt und die restliche Nutzung ist auf 2,5 km Maximallänge beschränkt. Dies gelte bislang jedoch nicht für die Ostsee, wo solche Netze weiterhin eine Länge von bis zu 20 km erreichten. "Die intensiven Fischereiaktivitäten gefährden das Überleben der auf weniger als 600 Tiere geschätzten Schweinswalpopulation in der Ostsee" sagt Nicolas Entrup von der WDCS. Die Fischereiexpertin der WDCS, Ali Ross, steht der Initiative grundsätzlich positiv gegenüber, hat jedoch auch Vorbehalte. "Der Einsatz von Scheuchvorrichtungen könnte zwar das Leben Hunderter Schweinswale retten, jedoch könnte der langfristige und intensive Einsatz auch dazu führen, dass die Tiere aus für ihr Überleben wichtigen Gebieten auf Grund der stetigen Lärmbelästigung vertrieben werden. Die Scheuchvorrichtungen sollen nur vorübergehend genutzt und der Einsatz streng überwacht werden.“ Ziel müsse es sein, alternative Fischfangmethoden zu entwickeln. Erfreut zeigt sich die Delfinschützerin über den Einsatz von Beobachtern auf Fangschiffen. "Wir müssen unbedingt an mehr Informationen gelangen, welche Fischereiaktivitäten in welchen Gebieten die größten Probleme verursachen.“ Es sei zwar bekannt, dass Schleppnetzfischereiaktivitäten eine hohe Delfinsterblichkeitsrate verursachen, jedoch gebe es noch viele Fangmethoden über deren Auswirkungen wenig bekannt sei. Die WDCS weist darauf hin, dass es sich bei der Initiative der EU Kommission bislang nur um einen Vorschlag handelt, der noch durch zahlreiche Gremien und letztendlich von den FischereiministerInnen der EU angenommen werden muss. Hier liege eine große Last und Verantwortung auf den Schultern der EU Mitgliedsstaaten. Am 25-07-2003

Fischerei Die EU-Fischereiminister haben heute den ersten Schutzplan für die in der Nordsee bereits zusammengebrochenen Kabeljaubestände beschlossen. Damit wurde jedoch nur ein scheinbarer Durchbruch in der EU-Fischereipolitik erreicht. Zwar soll durch den Wiederaufbauplan der drastisch gefährdete Kabeljaubestand jedes Jahr um 30 Prozent anwachsen, aber gleichzeitig wurde heute entgegen der wissenschaftlichen Empfehlung eine Fangquote von 27.000 Tonnen für das Jahr 2004 festgesetzt. Der wissenschaftliche Rat zur Erforschung der Meere (ICES) hatte empfohlen, die direkte Fischerei auf Kabeljau ganz einzustellen. "Mit dieser Fangmenge ist mehr als zweifelhaft, ob der Kabeljau gerettet werden kann. 27.000 Tonnen umfassen zudem nur das, was an Land gezogen wird, gefangen wird sehr viel mehr und anschließend als Beifang bereits tot oder sterbend zurück ins Meer geworfen. Der Wiederaufbauplan wird nicht zum Wiederaufbau führen, die Minister machen sich mit dieser Entscheidung selbst etwas vor", sagt Heike Vesper, Fischereiexpertin vom WWF (World Wide Fund For Nature). Auch die Entscheidungen des Ministerrats über die Fangmengen für die anderen Fischbestände in der EU sind eine herbe Enttäuschung. Keines der zugrunde liegenden Prinzipien der neuen Fischereipolitik für mehr Nachhaltigkeit wurde von den Ministern in 2003 umgesetzt. "Mit den Beschlüssen dieser letzten Fischereiratssitzung haben die Minister auch ihre letzte Chance vertan, die Wende einzuläuten", resümiert Heike Vesper. Der WWF fordert die EU-Minister seit Jahren auf, unverzüglich konkrete und umfassende Maßnahmen gegen die Überfischung zu beschließen. Dazu gehören konsequente Rettungspläne für alle überfischten Bestände, Abbau der Überkapazitäten der EU-Fischereiflotte, Vergabe von Subventionen nur für nachhaltige Fischereien und Vermeidung des ungewollten Beifangs von Meerestieren wie z.B. von Schweinswalen. Am 22-12-2003

Fischerei Zerstörerische Fischereipraktiken bringen Delfine im Nordostatlantik an den Rand des Aussterbens. Dies geht aus dem Bericht "The Net Effect" hervor, der von der WDCS, Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS), für Greenpeace verfasst und am heutigen Donnerstag veröffentlicht wurde. Mehr als zehntausend Kleinwale verenden nach Angaben der Umweltschutzorganisation jährlich in Fischernetzen in europäischen Gewässern. Besonders betroffen seien der Gemeine Delfin und der Schweinswal aber auch Atlantische Weißseitendelfine, Große Tümmler und Grindwale. Jeden Winter würden Hunderte toter Delfine und Schweinswale an europäische Strände gespült. Die Fischer, die Speisefische wie Seebarsch, Makrele oder Thunfisch fangen, würden die Säugetier-Kadaver meist verstümmelt zurück ins Meer werfen. Wissenschaftler der Internationalen Walfangkommission schätzten, dass weltweit jährlich 300.000 Wale und Delfine in Fischernetzen sterben. "Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union dürfen nicht länger tatenlos zusehen, sondern müssen umgehend aktiv werden, um das Kleinwalsterben zu beenden.", fordert Ali Ross, Fischereiexpertin der WDCS. Die EU habe das Problem erkannt, seit Jahren aber keine effektiven Maßnahmen eingeleitet. Eine Initiative der EU-Kommission liege seit Juli 2003 vor. Der darin geplante Einsatz von akustischen Scheuchvorrichtungen (Pingern) müsse überwacht werden. Nur so liessen sich die Wirksamkeit dieser Geräte sowie mögliche schädliche Auswirkungen auf die Tiere feststellen. Auch der von der EU vorgeschlagene Einsatz von Beobachtern an Bord der Fangflotten greife zu kurz, so die Kritik. Die Anzahl der Beobachter, die den Beifang von Walen und Delfinen erfassen sollen, sei zu gering. Auch die nächste UN-Konferenz zum Schutz der biologischen Vielfalt (CBD) müsse ihren Beitrag leisten, den Beifang zu verringern und Meerestiere zu schützen. Greenpeace fordert die Vertreter der CBD auf, Meeresschutzgebiete einzurichten, in denen sich die Tiere erholen und ungestört vermehren können. Die CBD tagt vom 9.-20. Februar 2004 in Malaysia. Am 20-01-2004

Lebensraum zerstört Umweltschützer warnen für einer neuen Gefahr für das Leben im Meer: Kiesabbau. Maschinen saugten in deutschen Gewässern der Nord- und Ostsee jährlich über drei Millionen Kubikmeter Sand und Kies vom Meeresboden. Damit würden wertvoller Lebensraum zahlreicher Arten weit über die Abbauflächen hinaus vernichtet werden. Umweltverbände befürchten, dass sich der Meeresgrund von diesem Raubbau nicht mehr erholt und das Ökosystem Meer darunter leidet, da der Kie eine Reinigungswirkung für das Ökosystem hat. "Wollten wir diese Reinigungswirkung mit Maschinen erzielen, müssten wir jährlich 500 Millionen Euro aufwenden.", so Gisbert Jäger vom Umweltschutzverband Hohe Tied. "Schlimmer aber ist es, wenn Sand und Kies abgebaut werden", so Petra Deimer von der Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere (GSM). "Dann werden beispielsweise auch Sandaale abgesaugt." Diese seien die Nahrungsbasis für Schweinswale, Robben, Seevögel und viele Fischarten. Auch Fischfang und Krabbenfischerei würden darunter zu leiden haben. Sand und Kies seien begehrte Rohstoffe für den Küstenschutz und die Bauindustrie, zumal leichter erschließbare Festland-Reserven zu Ende gingen, so die Umweltschützer. Die Baumkurren-Fischerei pflüge jährlich im Durchschnitt sieben Mal den gesamten Nordseeboden um und zerstöre dabei die Lebensgemeinschaften am Meeresgrund. Nun gibt es Streit um neue Abbaugebiete und eine weitere Million Kubikmeter bis zum Jahr 2051 westlich von Sylt. "Noch dazu nicht weit entfernt vom ersten bekannten Schweinswal-Aufzuchtgebiet", so Ralf Sonntag vom InternationalenTierschutz-Fond (IFAW). Durch die Sand- und Kiesentnahme werde der Meeresboden bis zur Tiefe von 2,60 Metern entfernt. "Dazu wirbelt die Kiesgewinnung sogenannte Trübungsfahnen auf" so der Meeresbiologe Onno Groß von Deepwave. "Die Sauerstoff zehren und abgesetzte Schad- und Giftstoffe erneut mobilisieren." Darüber hinaus laufe der Abbau der Rohstoffe dem Projekt "Natura 2000" zuwider, einem Netz von Schutzgebieten der Europäischen Union. Am 03-02-2004

Fischerei Weil er mit Spitzengeschwindigkeiten von 70 km/h einer der schnellsten Fische ist und Prachtexemplare in Japan schon für 180.000 Euro versteigert wurden, gilt der Blauflossentun als der Ferrari unter den Fischen. Doch der bis zu 700 Kilogramm schwere Meeresbewohner droht der Fisch-Industrie zum Opfer zu fallen. Im Mittelmeer werden die stark bedrohten Tunfische in große Unterwasserkäfige eingepfercht und dort gemästet. Später landen sie dann als Sushi auf dem Teller vor allem japanischer Verbraucher. Die Umweltstiftung WWF kritisiert die Europäische Union, weil sie die Ausbeutung mit der Förderung neuer Tunfisch-Farmen und Netze subventioniert. Allein 2003 wurden 21.000 Tonnen des als Delikatesse geltendenden Blauflossentuns verarbeitet - eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Die Tunfisch-Farmen im Mittelmeer sind völlig außer Kontrolle geraten. Die Bestände sind längst überfischt", erklärt Dirk Riebensahm, Fischereiexperte des WWF Deutschland. Spanien, Italien, die Türkei, Malta, Zypern, Kroatien, Tunesien und Lybien unterhalten Tunfischfarmen. Andere Länder, wie Frankreich, beteiligen sich am Fang. Die EU fördert die kommerzielle Fischzucht, die sogenannte Aquakultur. Doch bei den Tunfisch-Farmen handelt es sich nicht um Aquakultur, weil hier nicht gezüchtet, sondern Wildfisch aus dem Meer gefangen wird. "Wir fordern die EU auf, diese Gesetzeslücke zu schließen. Außerdem muss Brüssel Fangquoten für die Tunfisch-Farmen festlegen", sagt der WWF-Referent. "Wenn die EU nicht umgehend handelt, wird der Blauflossentun aus dem Mittelmeer verschwinden." Der Fang müsse etwa auf ein Drittel des heutigen Niveaus gesenkt werden, um sein Überleben zu sichern. Der WWF kündigt seine Mitarbeit in der Arbeitsgruppe für nachhaltige Tunfisch-Farmen auf. Das Gremium wird von den beiden wichtigsten Komissionen zur Regulierung der Fischerei im Mittelmeer koordiniert, der "General Fisheries Commission for the Mediterranean" (GFCM) und der "International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas" (ICCAT). "In der Arbeitsgruppe dominieren die kurzfristigen Profitinteressen der Industrie auf Kosten einer nachhaltigen Fischereiwirtschaft. Unsere Forderungen finden kein Gehör", zeigt sich Riebensahm enttäuscht. Bis zu 30 Jahre kann ein Blauflossentun alt werden. Allerdings dürfte heute kaum noch einer der begehrten Speisefische dieses stolze Alter erreichen. Am 02-03-2004

"Delfinsicher gefangen" Auf mexikanischen Fangschiffen werden Beobachter bestochen, um Thunfischfänge als "delfinsicher gefangen" zu deklarieren. Wie die Gesellschaft zur Rettung der Delphine (GRD) berichtet, drücken offizielle Beobachter an Bord von Tunfischfangschiffen für 10.000 US-Dollar pro Einsatzfahrt die Augen zu. Die US-Regierung habe von den Bestechungsvorgängen schon seit Jahren gewusst, kritisert die Organisation. In einer internen Notiz habe ein Biologe der zuständigen US-Fischereibehörde 1999 über die Bestechungsvorgänge berichtet. Nach Aussagen eines auf mexikanischen Tunfischfangschiffen beschäftigten Fischers "hatten diese zwar immer Beobachter an Bord, aber jeder in der Flotte wusste, dass die Beobachter regelmäßig geschmiert wurden, um Falschaussagen über den Ablauf der Fangfahrt zu machen." Er sei persönlich an Bord gewesen, als einem mexikanischen Beobachter 10.000 US-Dollar übergeben wurden, um den gesamten Tunfischfang als "delfinsicher" zu bestätigen. "Es ist sehr bedauerlich, dass die Bush-Regierung dem Gericht wichtige Beweise vorenthält, die belegen, dass die Anzahl der Verfolgungen und Todesraten von Delfinen auf betrügerische Art und Weise unterschätzt wird. Die Bush-Regierung ignoriert routinemäßig wissenschaftliche Erkenntnisse zugunsten von offensichtlich politischen Entscheidungen, die die Umwelt schädigen", erklärt David Phillips vom Earth Island Institute (EII). Der zuständige Richter Henderson halte die Information über die Schmiergelder für durchaus relevant und verlange deren Einbeziehung in den laufenden Prozess. Das Urteil, ob die gelockerten Bestimmungen für delfinsicheren Tunfisch nun in Kraft treten dürfen oder nicht, wird gegen Ende Mai erwartet. Im tropischen Ostpazifik werden Delfine mit Ringwadennetzen eingekreist, um die etwa 150 Meter unter ihnen schwimmenden Gelbflossentunfische zu fangen. Diese Methode werde überwiegend von süd- und mittelamerikanischen Fangflotten eingesetzt. Dabei würden jährlich rund 3.000 Tiere sterben. Zudem sei die Fangmethode mit enormen Stress für die Delfine verbunden. Nach dem Willen der US-Regierung solle derart gefangener Tunfisch künftig als "delfinsicher" gelten. "Die Zahlen sind erschütternd", meint Projektleiterin Ulrike Kirsch von der Gesellschaft zur Rettung der Delphine, "über 7.600 Mal im Jahr werden Netze um Delfine gesetzt, das heißt 9,3 Millionen Delfine werden jedes Jahr gnadenlos gejagt. Die Delfinbestände im tropischen Ostpazifik sind aber weitaus niedriger, folglich werden unzählige Tiere mehrfach gejagt." Das ständige Einfangen schädige Gesundheit und Fortpflanzungsfähigkeit der Meeressäuger. Zahllose Babys, die noch von der Muttermilch abhängig seien, würden dabei von ihren Müttern getrennt und sterben. Obwohl die Zahlen und Schlussfolgerungen der Studien dagegen sprächen, habe die US-Regierung Ende 2002 diese Fangmethode als für die Delfine harmlos eingestuft. Eine entsprechende Änderung der Anforderungen für das Logo "delfinsicher" sei bisher aber am Widerstand amerikanischer Naturschutzorganisationen gescheitert, allen voran das Earth Island Institute (EII), die 2003 vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen das Inkrafttreten der neuen Bestimmungen erlangt hätten. Am 10-05-2004

11.000 tote Meerestiere vor dem Brandenburger Tor Für die Einrichtung von Schutzgebieten in der Nord-und Ostsee protestieren 25 Greenpeace-Aktivisten seit heute Vormittag mit rund 11.000 toten Meerestieren vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Die Umweltschützer präsentieren die Tiere auf einem 100 Meter langen Tisch, auf einem Banner steht: "Leben ist kein Abfall". Die toten Meerestiere waren in der vergangenen Woche von einem einzigen Fischkutter nach zwei Stunden Fangzeit in der Nordsee als Abfall aussortiert worden. Aktivisten an Bord des Greenpeace-Schiffes "Esperanza" hatten daraufhin den sogenannten Beifang, der bis zu über 90 Prozent eines Fanges ausmachen kann, eingesammelt und dokumentiert. Greenpeace fordert, 40 Prozent von Nord- und Ostsee unter Schutz zu stellen. Zum Beifang zählen Rochen, Baby-Schollen, kleine Wittlinge, Seeigel, Muscheln und Krebse, die die Fischer nicht verkaufen können. Jährlich sterben allein in der Nordsee rund 700.000 Tonnen Meerestiere als Beifang."Die Verschwendung von Leben in den Meeren muss aufhören", fordert Thomas Henningsen, Meeresbiologe bei Greenpeace. Diese Tiere seien in den Maschen der Fischernetze vollkommen sinnlos gestorben. Die gezeigten Tiere stammen aus den Grundschleppnetzen eines 40 Meter langen Fischkutters. Vor den Öffnungen der Netze hängen Eisenketten, die über den Meeresboden gezogen werden und dabei die Fische aufscheuchen. Auf diese Art wird jeder Quadratmeter Nordseeboden jedes Jahr bis zu fünf Mal durchgepflügt. Zur Zeit ist das Greenpeace-Schiff "Esperanza" auf Kontrollfahrt auf der Doggerbank in der zentralen Nordsee, um die Bedrohung für diese Region zu dokumentieren. Das geforderte "Schutzgebiet Doggerbank" ist eines von sieben Gebieten, die Greenpeace in der Nordsee schützen will. In der vergangenen Woche protestierten die Umweltschützer dort gegen einen Fischtrawler. An der Kampagne zum Schutz der Meere sind sechs europaeische Greenpeace-Büros beteiligt. In den von Greenpeace geforderten Schutzgebieten in Nord- und Ostsee sollen neben Fischerei auch Öl- und Gasförderung, Sand- und Kiesabbau sowie Schiffsverkehr verboten werden. Nur mit diesen umfassenden Massnahmen können sich die Fischbestände erholen und auch der Fischerei langfristig das Überleben sichern. Am 17-08-2004

Fischereipolitik Mit mehreren tausend toten Meerestieren protestierten Greenpeace-Aktivisten am Dienstag auf dem Marienplatz in München gegen die derzeitige Fischereipolitik und für die Einrichtung von Meeresschutzgebieten in Nord- und Ostsee. Die Umweltschützer präsentierten die toten Tiere auf Tischen vor dem Rathaus, unter einem Banner mit der Aufschrift: "Leben ist kein Abfall". Die Demonstration in München ist Teil der Meeresschutz-Kampagne, an der insgesamt sechs europäische Greenpeace-Büros beteiligt sind. Bei den toten Meerestieren handelt es sich um so genannten Beifang. Die rund 11.000 Tiere waren am 11. August von einem einzigen Fischkutter nach zwei Stunden Fangzeit in der Nordsee tot als Abfall aussortiert worden. Normalerweise wird der Beifang, der über die Hälfte eines Fanges ausmachen kann, über Bord geworfen. Aktivisten an Bord des Greenpeace-Schiffes "Esperanza" hatten ihn aber eingesammelt. Zum Beifang zählen Rochen, Baby-Schollen, kleine Wittlinge, Seeigel, Muscheln und Krebse, die sich nicht verkaufen lassen. Jährlich sterben allein in der Nordsee rund 700.000 Tonnen Meerestiere als Beifang. "Neben einer Seezunge müssten neun Teller mit Beifang stehen, um das Ausmaß der Verschwendung zu zeigen", sagt Thilo Maack, Meeresbiologe bei Greenpeace. "Diese sinnlose Vernichtung der Fischbestände muss beendet werden." Greenpeace fordert, 40 Prozent von Nord- und Ostsee unter Schutz zu stellen. In den Schutzgebieten soll die Fischerei verboten sein. "Nur große Schutzgebiete, in denen die Fischerei ausgeschlossen ist, bietet den Lebensräumen und ihren Bewohnern die Chance zu Erholung", erklärt Maack. Die gezeigten Tiere wurden von den Grundschleppnetzen eines 40 Meter langen Fischkutters gefangen. Bei dieser Art des Fischfangs schleifen Eisenketten vor den Öffnungen der Netze über den Meeresboden. Wird das Netz durch das Wasser gezogen, scheuchen die Eisenketten Fische und andere Meeresbewohner auf. Jeder Quadratmeter Nordseeboden wird so jedes Jahr mehrmals durchgepflügt. Zur Zeit ist das Greenpeace-Schiff "Esperanza" auf Kontrollfahrt auf der Doggerbank in der zentralen Nordsee. Es dokumentiert dort die Zerstörung dieser ehemals artenreichen Meeresregion. Die Doggerbank ist eines von sieben Gebieten, die Greenpeace in der Nordsee schützen will. In den von Greenpeace geforderten Schutzgebieten in Nord- und Ostsee sollen neben Fischerei auch Öl- und Gasförderung sowie Sand- und Kiesabbau verboten werden. Nur mit diesen umfassenden Maßnahmen können die Fischbestände geschützt werden und auch der Fischerei langfristig das Überleben sichern. Am 24-08-2004

Wüsten unter Wasser Einen sofortigen Stopp der Tiefseefischerei fordern zahlreiche Umweltorganisationen. Der wertvolle Lebensraums Tiefsee werde durch die radikalen Fangmethoden auf Jahrzehnte zerstört. Die verwendeten mit Gewichten beschwerten Reusen grüben sich wie Bulldozer in den Meeresboden und hinterließen Wüsten, berichtet die Deep Sea Conservation Coalition. Durch die Jagd nach wertvollen Speisefischen am Grund der Ozeane werde der Lebensraum tausender Organismen völlig zerstört. Darüber hinaus sei die Menge des unerwünschten Beifangs immens hoch. Diese vielen Fische "falscher" Arten werden tot wieder ins Meer geworfen. Schlimme Auswirkungen hat die Tiefseefischerei nach Ansicht von Experten auch auf Kaltwasserkorallen. Nach einer erst kürzlich durchgeführten Studie der UNO sind die Kalt- und Tiefwasserkorallen global weit verbreitet. Doch fürchten die Wissenschaftler, zahlreiche Korallen könnten zerstört sein, bevor die Forscher sie beschrieben haben. Allein im Norfolk Ridge nahe der französischen Südseeinsel Neukaledonien wurden mehr als 1.200 Arten entdeckt. Mehr als die Hälfte davon waren den Forschern bisher unbekannt. "Manche dieser Riffe vor der Küste Westeuropas sind bis zu 8.500 Jahre alt", erklärt Alex Rogers von der British Antarctic Survey. Wenn sie einmal zerstört seien, dauere es hunderttausende Jahre, bis sie wiederhergestellt sind. Nur wenige Länder betreiben Tiefseefischerei: Zu diesen gehören Spanien, Russland und Neuseeland. Allerdings fischen Fangflotten anderer Staaten in den Gewässern vor Portugal, Norwegen, Estland, Lettland, Litauen, den Färöer Inseln und Island. Nach Angaben der Deep Sea Coalition waren elf Staaten für 95 Prozent der Fänge verantwortlich. Am 07-10-2004

2004 mehr als neue 100 Fischarten entdeckt In den Ozeanen sind in diesem Jahr mehr als 100 bisher unbekannte Fischarten entdeckt worden. Die Zahl der Artenfunde nehme ständig zu, sagte der Leiter des Deutschen Ozeanographischen Datenzentrums, Friedrich Nast, am Montag auf der internationalen Tagung "Ocean Biodiversity Informatics" in Hamburg. In den regionalen Datenzentren sei die Rekordmarke von fünf Millionen Einträgen überschritten worden. Die Umweltorganisation WWF warnte derweil davor, dass die entdeckten Tiefseefische vielerorts bereits massiv durch den Verlust ihres Lebensraums bedroht seien. Auf der vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ausgerichteten Veranstaltung diskutieren bis Mittwoch mehr als 200 Wissenschaftler aus aller Welt neue Forschungsergebnisse zur Zählung der Artenvielfalt im Meer. Die Bewahrung der Biodiversität sei ein wesentliches Ziel des Meeresumweltschutzes, betonte BSH-Präsident Peter Ehlers. Unabdingbare Voraussetzung seien ausreichende Kenntnisse über die marinen Lebewesen. Daher sei eine weltweite wissenschaftliche Zusammenarbeit notwendig, um die an den verschiedenen Stellen vorhandenen Daten und Datensysteme zusammenzuführen. Der WWF forderte anlässlich der Tagung einen Schutz empfindlicher Gebiete vor der Schleppnetzfischerei in internationalen Gewässern. Nur so könnten die besonders artenreichen Korallenriffe und Seeberge vor "Kahlschlag" geschützt werden, sagte WWF-Fischereireferentin Stefanie Schmidt. Während sich Wissenschaftler noch über neue Artenfunde freuten, walzten im gleichen Augenblick riesige Bodenschleppnetze der Fischereiindustrie den Lebensraum dieser Tiere im einem Streich nieder. Der WWF sprach sich dafür aus, die Auswirkungen der Fischerei auf die Bestände umfassend und zeitnah festzustellen. Bis vor einigen Jahren seien Tiefseeriffe und -fische von der Fischerei weitgehend verschont geblieben. In den vergangenen zehn Jahren habe sich in der Tiefsee jedoch eine Fischerei entwickelt, die enorme Schäden an Lebensräumen und Fischbeständen hinterlasse. Am 29-11-2004

Neue EU Fangquoten "Kraftlos und wenig Ziel führend", so das Fazit des WWF zu den heute Morgen zu Ende gegangenen Beratungen der EU Fischereiminister. Die Runde habe sich nicht auf ausreichende Maßnahmen einigen können, um der Überfischung Einhalt zu gebieten. Für den WWF ist es ein fatales Signal, dass die Minister die Vorschläge der EU-Kommission abgelehnt haben, fangfreie Zonen in der Nordseeinsel Sylt auszuweisen. Auch der Vorschlag, die Fangquoten für Tiefseebestände gemäß der wissenschaftlichen Empfehlung des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) drastisch zu reduzieren, fand keine Mehrheit. Angesichts dramatischer Einbrüche bei vielen Fischbeständen seien die verabschiedeten Maßnahmen zu wenig, um die Fischereikrise in den Griff zu bekommen. "Letztlich haben die Minister mit ihrer Entscheidung der Fischereiindustrie einen Bärendienst erwiesen", warnt Stefanie Schmidt, WWF Fischereireferentin. Wenn die Bestände zusammenbrechen, nütze das auch den europäischen Fischern nicht. Um eine langfristige Zukunft für Fisch und Fischerei zu sichern, müssen entsprechende Schutzvorkehrungen für die Bestände und ihren Lebensraum getroffen werden. Die diesjährigen Entscheidungen gefährden dieses Ziel und widersprechen den Beschlüssen, die vor zwei Jahren in der Reform verabschiedet wurden", so Stephanie Schmidt weiter. Grundlage der Beratungen waren Vorschläge der EU-Kommission. Die Kommission hatte dazu geraten, die Tiefseefischerei um 30 Prozent zu reduzieren und die Quote zu halbieren. Diesen Vorschlägen mochten die zuständigen Minister nicht folgen. Die jetzt verabschiedeten Maßnahmen bleiben weit hinter den Empfehlungen zurück. Europa brauche eine Fischerei, die sich nicht selbst ihrer Grundlage entziehe. Dazu seien Tabuzonen nötig, damit die Bestände Zeit haben, sich zu erholen, so der WWF. Die heute beschlossenen Quote seien viel zu hoch und ein Rückschritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Fischerei. Einziger Lichtblick der Verhandlungen seien die für die Ostsee beschlossenen Schutzmaßnahmen. Hier konnten sich die Minister immerhin auf eine Verlängerung des Fangverbotes in den Sommermonaten und die Ausweisung von fangfreien Gebieten einigen. Am 23-12-2004

Zerstörung der Unterwasserwelt Anlässlich des am Mittwoch stattfindenden "Internationalen Tags der Ozeane" warnt die Meeresschutzorganisation Oceana vor der Ausweitung der Grundschleppfischerei um die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln. Es bestehe die akute Gefahr, dass die Unterwasserberge um Inseln für die zerstörerische Fischerei geöffnet würden. Die Umweltorganisation kritisiert, dass sich die Fischereiminister der EU nicht zu einem dauerhaften Trawler-Verbot im betreffenden Meeresgebiet durchringen konnten. "Im EU-Parlament kam nur eine zeitliche Übergangslösung zustande, die jedoch keinen dauerhaften Schutz dieser marinen biologischen Hotspots bietet", so Astrid Haas von Oceana. Bereits jetzt gierten die hochgerüsteten Fangflotten nach den Meeresgebieten wie die um die Azoren herum, um dort zu fischen. Zu den bevorzugten Fischarten zählen Tiefseearten wie der atlantische Sägebauch oder der Granatbarsch. Sie ersetzen zunehmend die herkömmlichen Speisefischarten, da deren Bestände so niedrig sind, dass sich eine kommerzielle Befischung nicht mehr lohnt. Auch der portugiesische Abgeordnete Carlos Casaca, der die Azoren im EU-Parlament in Brüssel vertritt, setzt sich vehement für die Schaffung von Schutzgebieten um die betreffenden Inselgruppen ein. Er kämpft dafür, die Grundschleppnetz-Trawler aus diesen Bereichen zu verbannen. Die Meeresorganisation setzt sich weiters auch für ein Verbot der Grundschleppnetzfischerei vor der Südwest-Küste Portugals ein. Am 08-06-2005

Sitzung des EU-Fischereirats Die für nächste Woche angekündigte Entscheidung des EU-Fischereirats, den Europäischen Fischerei-Strukturfonds zugunsten des Ausbaus der Flottenkapazität zu erhöhen, wäre nach Ansicht des WWF ein drastischer Rückschritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Fischereipolitik. Ein entsprechender Vorstoß seitens der süd- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten der EU, Subventionen für den Ausbau der Küstenfischerei mit kleinen Booten bis zu 12 Metern Länge zu gewähren, soll auf der Sitzung der Fischereiminister am kommenden Montag in Luxemburg beraten werden. Der WWF warnt die Minister vor einer falschen Entscheidung: Subventionen für den Bau oder die Modernisierung von Schiffen führten unweigerlich dazu, dass sich die Bestände bedrohter Arten wie Kabeljau, Südlicher Seehecht und Sardellen nicht mehr erholen können. Auf lange Sicht seien so nicht nur die Fische, sondern zwangsläufig auch die europäische Fischerei-Wirtschaft gefährdet. "Sollten die EU-Fischereiminister solche Subventionen wieder einführen, erklären sie die Reform der Fischereipolitik von 2002 für gescheitert", erläutert WWF-Fischereireferentin Stefanie Schmidt die Auswirkungen einer solchen Entscheidung. Die Reform sei damals mit dem Ziel beschlossen worden, die Fischereikapazitäten innerhalb der EU zu reduzieren, um die Fischerei so langfristig zu sichern und nachhaltiger als bisher zu gestalten. Der WWF fürchtet, dass die bereits gemachten Fortschritte nun durch eine falsche Subventionspolitik unterwandert werden. "Der neue Vorstoß könnte auf 80 Prozent der gesamten EU-Flotte angewendet werden und dadurch positive Ansätze für eine nachhaltige Fischerei grundlegend ausbremsen", so Stefanie Schmidt. Seit langem warnen Wissenschaftler und der WWF zum Beispiel vor einem Zusammenbruch der Kabeljau-Bestände in der Nord- und der östlichen Ostsee. Erst im vergangenen Dezember hatte der Wissenschaftliche Rat zur Erforschung der Meere (ICES) zum wiederholten Mal eine komplette Schließung dieser Kabeljau-Fischereien empfohlen. Weitere Arten wie der Südliche Seehecht stehen ebenfalls auf der inoffiziellen "Roten Fischerei-Liste". Nach Ansicht des WWF ist der drohende Kabeljau-Kollaps das direkte Ergebnis von jahrzehntelangen falschen Entscheidungen in der EU. Der WWF empfiehlt, an den Reformen der Gemeinsamen Fischereipolitik festzuhalten und die zukünftige Subventionspolitik im Sinne der bereits getroffenen Beschlüsse zu gestalten. "Es gibt einen Weg aus der Fischereikrise", sagt Stefanie Schmidt. "Die EU-Fischereiminister müssen ihn nur gehen und dürfen sich nicht von kurzsichtigen wirtschaftlichen Interessen einzelner Mitgliedsstaaten davon abbringen lassen." Am 17-06-2005

Wichtige Nahrungsquelle Afrikas Fischfangindustrie steckt wegen zunehmender Überfischung offenbar in einer tiefen Krise. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Erträge aus dem Fischfang signifikant nach unten gegangen. Einige Wissenschaftler sehen im Aufbau kleiner Fischfarmen eine Lösung des Problems. Greenpeace meint hingegen, man könne nur den Verbrauch in der EU herunterschrauben und die Gewässer nachhaltig befischen. Außerdem seien die Fischfangflotten der EU mit Schuld an der Misere. Rund 200 Millionen Menschen auf dem schwarzen Kontinent ernähren sich offenbar von Fisch. Mehr als zehn Millionen von ihnen arbeiten in diesem Industriezweig, der offenbar jährlich Exporte von mehr als 2,7 Milliarden Dollar einbringt. Doch die Erträge gehen zurück. Als einzige Möglichkeit, diesem Schwund entgegenzuwirken, sehen einige Wissenschaftler die Errichtung von Aquakulturen für die Fischzucht. Um mindestens 20 Prozent müsse die Zahl der derzeitigen Aquakulturen steigen, um den Bedarf zu decken. Sie sind der Ansicht, dass kleine Fischfarmen den Bedarf in Zukunft decken könnten. "Wir sprechen hier von Fischteichen, nicht Fischfarmen wie man sie von Schottland her kennt", so Patrick Dugan vom World Fish Center. "Das ist wie den Teufel mit dem Beelzebub austreiben", kritisiert Nina Thülln, Meeresbiologin von Greenpeace-Österreich den Vorschlag. Es gebe nur eine einzige Lösung: Den Proteinverbrauch in der EU hinunterzuschrauben und nachhaltig zu befischen. Zudem: "Die EU-Fischfangflotten fischen in den Gewässern vor Afrika." Damit machten sich die Europäer mitschuldig an der Misere. Aquakulturen seien in den meisten Fällen nicht nachhaltig, sondern zerstörten die Umwelt. Thülln erinnert an die Shrimpsfarmen in Mittelamerika und in Ostasien. "Dort wurden wertvolle und schützende Mangrovenwälder für Shrimpsfarmen gerodet". Hinzu komme noch, dass Shrimps Proteinfresser sind, sie also mit Fischpellets gefüttert werden. "Auch wenn sich die Situation gebessert hat, verbrauchen solche Aquakulturen immer noch viel zu viel Fläche", meint die Greenpeace-Expertin. Thüllen wundert sich auch über französische Fischer. Es sei nicht einzusehen, dass sich französische Fischer über Kabeljau-Fangquoten aufregten. "Es ist seltsam, wie sich diese Menschen selbst das Wasser abgraben." Wie absurd der Handel mit Fisch aussehe, werde auch am Beispiel des Fischmarktes in Tokio deutlich. "Dort werden spanische Tunfische, die gefroren über Nacht im Flugzeug nach Japan geflogen werden, als fangfrische Fische verkauft. Bezahlt werden dafür Höchstpreise", so Thülln. Ein 600-Kilogramm schwerer Tun bringe auf den japanischen Markt bis zu 100.000 Dollar. Am 24-08-2005

Fisch-Piraterie Die florierende Piraterie auf den Weltmeeren stelle eine zusätzliche Bedrohung für zahlreiche Fischbestände dar und untergrabe die Bemühungen, die Bewirtschaftung der Meere nachhaltiger zu gestalten. Dies sind die Ergebnisse einer neuen Studie, die der WWF, die Regierung Australiens und die Internationale Transportarbeiterförderation ITF am Mittwoch in Genf vorgelegt haben. Der jährliche Marktwert der illegalen Fischerei beträgt fast eine Milliarde Euro. Das gesetzlose Geschäft auf hoher See gehe immer wieder mit schweren Menschrechtsverletzungen einher. Schätzungsweise 15 Prozent der Hochsee-Fangflotten segelten unter Billigflaggen oder unter nicht identifizierbaren Bannern, die ihnen eine perfekte Tarnung und die Umgehung internationaler Kontrollen ermöglichen. "Das korrupte System der Billigflaggen muss zerschlagen werden", fordert WWF-Fischereireferentin Stefanie Schmidt. Zahlreiche Länder - darunter auch solche, die gar keine eigene Küste haben - vergeben für geringe Gebühren Lizenzen an große Fischtrawler und verzichten meist auf die notwendigen Kontrollen. Die großen Fangschiffe segeln bevorzugt unter dem Banner von Belize, Honduras, Panama, St. Vincent oder Grenada. Diese kriminelle Praxis ist nach Angaben des UN-Ernährungsprogramms bei einigen der wichtigsten Fischbestände für 30 Prozent des Fangs verantwortlich. Der ungewollte Beifang bei der Fisch-Piraterie gefährdet zudem auch Meeresschildkröten, Albatrosse, Haie und zahlreiche weitere Arten. Der WWF hofft nun, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen einen Antrag zur nachhaltigen Fischerei auf den Weltmeeren befürwortet, der auch die Bekämpfung des illegalen und unkontrollierten Fischfangs und des Systems der Billigflaggen zum Ziel hat. "Illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei ist eine Plage für die Ozeane auf der Südhalbkugel", sagte der australische Fischereiminister Ian Macdonald. "Während verantwortungsvolle Nationen die Kosten einer nachhaltigen Fischerei tragen, fahren Billigflaggen-Länder und illegale Fangflotten die Ernte ein. Ohne Skrupel unterwandern sie die internationalen Regeln für den Naturschutz und ein nachhaltiges Management der Meeresressourcen." Der Report brandmarkt auch die Menschrechtsverletzungen der kriminellen Fischindustrie. Dazu zählen Zwangsarbeit, Missbrauch, Hunger und die Aussetzung von Besatzungsmitgliedern in fremden Häfen. Häufig werde die Crew nicht entlohnt. Immer wieder würden verdächtige Zwischenfälle beobachtet. So sei es jüngst im Hafen von Montevideo unter ungeklärten Umständen zu einem Schusswechsel an Bord eines Fischtrawlers gekommen, bei dem elf chinesische Besatzungsmitglieder getötet wurden. Häufig stammen die Besitzer oder Betreiber der Billigflaggen-Schiffe aus der EU, vorzugsweise aus Spanien und von den Kanaren. Dies zeigen Daten des Schiffsversicherers Lloyd. Der australische Fischereiminister Macdonald kündigte an, sein Land wolle die internationale Gemeinschaft zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen die bislang unterschätzte Plünderung der Weltmeere bewegen. Am 02-11-2005

Grundschleppnetze Greenpeace-Aktivisten kennzeichneten am Montag im Rostocker Hafen fünf Fischtrawler als "illegal". Die Umweltschützer beschrifteten den Rumpf der rund sechzig Meter langen Schiffe und forderten die Bundesregierung auf, "die Piratenfischer" festzulegen. Der Grund für die Aktion: Im Hafen von Rostock werden nach Darstellung der Umweltschutzorganisation die Trawler derzeit fit für die nächste Saison gemacht, obwohl die Europäische Union und internationale Fischereiorganisationen sie als illegale Fischer gelistet hätten. "Die Trawler halten sich seit Jahren nicht an internationale Fischereiabkommen und zerstören mit ihren Grundschleppnetzen die Fischbestände und die Unterwasserwelt im Atlantik", so Greenpeace. "Deutsche Behörden sind auf beiden Augen blind, wenn es um den Schutz der Meere geht", meint Iris Menn von Greenpeace. "Piratenfischer auszurüsten und zu unterstützen, ist ein glatter Rechtsbruch." Deutschland müsse die Piraten dingfest machen. Zuständig sei das Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in Hamburg und das Fischereiministerium in Bonn. Vor Ort sei die Rostocker Hafenbehörde verantwortlich. Wie Piratenfischer verfolgt und bestraft werden könnten, beweise die norwegische Regierung. Im vergangenen Monat habe die norwegische Küstenwache zwei spanische Grundschleppnetz-Trawler wegen illegaler Fischerei an die Kette gelegt. Die Trawler sollen zuvor geschützte Tiefseefische gefangen und damit gegen gültige Fischereiabkommen verstoßen haben. Das Thema Piratenfischer spiele auch am Dienstag beim Treffen der EU-Fischereiminister in Brüssel eine Rolle. Diese beraten die jährlichen Quoten für die EU-Fangflotten. Die Minister müssten sich zunehmend auch mit den Folgen der internationalen "Fisch-Mafia" auseinandersetzen. Weltweit würden jährlich rund eine Milliarde Euro durch die illegale Fischerei erwirtschaftet. Die durch "Piratenfischer" gefangene Menge an Fisch belaste zusätzlich die bereits überfischten Bestände. Am 19-12-2005

Echter Kaviar Der Handel mit Kaviar und anderen Produkten von wild lebendem Stör ist für dieses Jahr untersagt worden, wie die Umweltorganisation Greenpeace auf ihrer Internetseite berichtet. Als Grund wird von CITES - der UN-Konvention für den Handel mit bedrohten Arten - unter anderem die hemmungslose Wilderei angegeben. Illegale Fischerei habe die Bestände des Störs, besonders im Kaspischen Meer, bereits bedrohlich dezimiert. Der Handel mit Kaviar als lukratives Geschäft stellt nach Auffassung der Artenschützer eine Gefahr für das Überleben des Störs dar. In der früheren Sowjetunion habe das große gepanzerte Urtier daher nur noch eingeschränkt befischt werden dürfen. Als das Sowjetreich sich aufgelöst habe, sei der Handel mit Kaviar wieder aufgeblüht, vor allem der illegale. Seit 1998 unterliegt der Handel mit Kaviar der Kontrolle von CITES. Wieviel Kaviar aus den führenden Exportländern am Kaspischen Meer - Iran, Kasachstan und Russland - illegal auf den Markt kommt, lässt sich laut CITES nicht feststellen. Aber Experten gingen davon aus, dass es sich um ein Vielfaches der legalen Menge handelt. CITES fordert die Herstellerländer darum auf, genauere Informationen über die Nachhaltigkeit ihrer Fangquoten zu liefern. Dazu gehörten auch Angaben über illegalen Fischfang. Außerdem fordert CITES die Importländer auf sicherzustellen, dass die gekaufte Ware aus legalen Quellen stamme. Diese Pflicht hätten viele Staaten nicht erfüllt. Der Anteil an illegalem Kaviar auf dem französischen Kaviarmarkt beispielsweise werde auf 90 Prozent geschätzt. Frankreich ist das Hauptabnehmerland für Kaviar in Europa. Am 03-01-2006

Europäischer Fischereifonds Der EU-Rat der Fischereiminister hat am Montag in Brüssel einen neuen "Europäischen Fischereifonds" (EFF) beschlossen, der ab 2007 das bisherige "Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei"(FIAF) ablösen soll. Nach Angaben der EU-Kommission soll der Fischereifonds "vor allem eine nachhaltige Fischerei- und Aquakulturwirtschaft in Europa" fördern. Die staatlichen Beihilfen sollen einerseits die Fischwirtschaft bei der Flottenanpassung unterstützt, "um sie wettbewerbsfähiger zu machen". Zum anderen verweist die Kommission darauf, dass der Fonds auch "Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt" fördern werde. Krisengebieten der Fischereiwirtschaft soll mit den finanziellen Mitteln zudem bei der "Diversifizierung ihrer wirtschaftlichen Basis", also beim Aufbau anderer wirtschaftlicher Tätigkeiten, geholfen werden. Mehr Geld zu sparen soll es künftig für Maßnahmen geben, "mit denen gewährleistet werden soll, dass die Fischwirtschaft auch künftig über die qualifizierten Arbeitskräfte verfügen kann, die sie benötigt". Der Fonds hat eine Laufzeit von sieben Jahren und eine Mittelausstattung von rund 3,8 Milliarden Euro. Das Geld kommt auch der Lebensmittelindustrie zugute. Der Europäischen Fischereifonds soll Mittel für alle Zweige der Fischwirtschaft, und für die Fischereigebiete bereitstellen. Es profitieren grundsätzlich also die See- und die Binnenfischerei und die Aquakulturbetriebe. Darüber hinaus sollen auch "Erzeugerorganisationen" und dem "Verarbeitungs- und Vermarktungssektor" - also der Lebensmittelindustrie - Gelder zufließen. Hierbei sollen künftig auch "mittlere und einige große Unternehmen" von den staatlichen Beihilfen profitieren können. "Die erzielte Einigung schafft ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den Maßnahmen, mit denen dem Sektor geholfen werden soll, seine Wettbewerbsfähigkeit wieder zu erlangen und zu erhalten, und der Förderung einer nachhaltigen und umweltverträglicheren Fischerei und Aquakultur", sagte Joe Borg, das für Fischerei und maritime Angelegenheiten zuständige Mitglied der Kommission. Der Fonds werde außerdem die Fischereigebiete bei der Verbreiterung ihrer wirtschaftlichen Basis unterstützen. Nach Darstellung der Kommission werden so die Hauptziele der Gemeinsamen Fischereipolitik, die bei der Reform im Jahr 2002 vereinbart wurden, erreicht. Eines der Ziele sei die Abschaffung staatlicher Beihilfen für die Erhöhung der Fischereikapazität. Die staatlichen Beihilfen sollen künftig dazu dienen, die Flotte bei der Anpassung der Fangkapazitäten und des Fischereiaufwandes "an die verfügbaren Fischbestände" zu unterstützen. Gefördert werden die "verschiedenen Zweige der Fischwirtschaft". Beispielsweise können künftig über den Fonds neue Antriebsmaschinen für Schiffe subventioniert werden, sofern dies die Sicherheit oder die Treibstoffeffizienz erhöht. Auch "Organisationen, die im allgemeinen Interesse des Sektors tätig werden", können von dem Geldtopf profitieren. Finanziell gefördert wird ferner "auch technische Hilfe für die Mitgliedstaaten, um die Bereitstellung der Fördermittel zu erleichtern". Die Mitgliedstaaten können der beschlossenen EU-Verordnung zufolge selbst entscheiden, wie sie die Mittel auf die einzelnen Prioritäten aufteilen wollen. Zahlreiche Maßnahmen, die bislang vom "Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei"(FIAF) gefördert wurden, werden auch weiterhin finanziert werden. Darüber hinaus unterstützt der neue Fonds laut EU-Kommission "aber noch eine Reihe innovativer Mechanismen, die auf die veränderten Gegebenheiten im Fischereisektor reagieren". Hierzu gehören Maßnahmen, die die "Durchführung der Wiederauffüllungspläne" flankieren und die "Anwendung selektiverer Fangmethoden" fördern sollen, sowie die Finanzierung lokaler Strategien für eine wirtschaftliche Entwicklung in den Fischereigebieten. Der neue Fonds stelle auch verstärkt Beihilfen für die Binnenfischerei und "eine umweltschonende Aquakultur" bereit. Die Mitgliedstaaten sollen künftig "von einfacheren Durchführungsvorschriften und flexibleren Förderkriterien" profitieren, um die Förderung genauer auf "die Bedürfnisse der Fischwirtschaft" in dem betreffenden Land zuschneiden zu können. Am 21-06-2006

Fischerei Illegale Fischerei bedroht nach Auffassung der Artenschutzorganisation WWF die Tunfisch-Bestände im Mittelmeer und im Ostatlantik. Laut WWF fangen die Flotten der Europäischen Union, insbesondere Frankreichs, weit größere Mengen, als die offiziellen Quoten erlauben. Auch Libyen und die Türkei ignorierten die Höchstgrenzen. Der begehrte Rote Tunfisch (Thunnus thynnus) werde vor allem für die Trendspeise Sushi verarbeitet. Die Preise lägen bei über 150 Euro pro Kilo. "Tunfisch ist damit ähnlich lukrativ wie Kaviar." Der wichtigste Markt sei Japan, aber auch Deutschland zähle zu den Abnehmern. "Piraterie kommt leider nicht nur in Geschichtsbüchern vor. Die Kriminellen sitzen im Herzen Europas. Sie plündern mit dem Tunfisch einen der wertvollsten Schätze der Ozeane", meint Heike Vesper vom WWF. Die Organisation fordert einen sofortigen Fangstopp, "bis ein Plan zur Wiederherstellung der Bestände ausgearbeitet ist". Die Fangquoten für den Roten Tunfisch werden laut WWF in jüngster Zeit um über 40 Prozent überschritten. Statt der erlaubten 32.000 Tonnen habe die Fischindustrie 2004 etwa 44.949 Tonnen, 2005 sogar 45.547 Tonnen aus dem Mittelmeer und dem Ostatlantik entnommen. Die tatsächliche Menge habe in beiden Jahren sogar weit über 50.000 Tonnen gelegen. "Diese Zahl bestätigen auch die Wissenschaftler des Internationalen Fischereiabkommens für den Atlantischen Tunfisch (ICCAT), das die Fanquoten festlegt", schreibt der WWF. "Die Piratenfischer melden ihre Fänge häufig nicht, um so Kontrollen zu entgehen und Steuern zu sparen. Zudem wird der Tunfisch oftmals bereits an Bord verarbeitet und direkt an die Importländer geliefert." Die wichtigste Triebfeder für das illegale Geschäft sei "die ungezügelte Ausweitung der Fischzuchten im Mittelmeer". In den Aquakulturen würden im Meer gefangene Tunfische gemästet und dann weiter verarbeitet. Die Zucht gefährde auch andere Arten, denn für jedes Kilo Tunfisch würden über 20 Kilo Fisch verfüttert. Die Europäische Union subventioniere Zuchten und Fangflotten. "Der Raubbau wird aus Steuergeldern finanziert", kritisiert Vesper. Der WWF fordert die EU auf, die Subventionen zu streichen und ihre tragende Rolle in der ICCAT zu nutzen, um die Plünderung zu stoppen. "Die EU-Kommission darf nicht länger zusehen, wie eine jahrhundertealte Fischerei zugrunde gerichtet wird." Die Bestände des Roten Tunfischs sind nach Einschätzung des WWF "massiv überfischt". "So fangen traditionelle Fischer in der Straße von Gibraltar heute 80 Prozent weniger Tunfisch als noch zu Beginn der 1990er Jahre." Die großen Flotten weiteten ihre Fangzonen bis in die Brutgebiete des Tunfischs aus. "Es ist ein unheilvoller Wettlauf mit der Zeit, bei dem alle nur verlieren können. Die Tunfisch-Bestände kollabieren. Die Fischer verlieren ihr Einkommen. Und die Verbraucher müssen dauerhaft auf den schmackhaften Fisch verzichten", so Vesper. Ein Roter Tunfisch wird den Angaben zufolge bis zu zwei Meter lang, 700 Kilo schwer und erzielt Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Er kann den Atlantik in nur 40 Tagen durchqueren. Am 05-07-2006

Fischfang Der Umweltverband WWF zeigt sich besorgt über die Ergebnisse einer von kanadischen Wissenschaftlern im Magazin "Science" veröffentlichten Studie. Der Report sage den Kollaps aller wirtschaftlich genutzten Fischbestände bis 2048 voraus - wenn die Menschen die Ozeane weiter wie bisher plünderten. Als Gründe nennen die Autoren Überfischung, Verschmutzung, Zerstörung der Lebensräume und den Klimawandel. Die bislang umfassendste globale Studie zum Artensterben in den Meeren bestätige Untersuchungen des WWF. In ihrem jüngst veröffentlichten Living Planet Report hat die Naturschutzorganisation bei 1.112 Populationen von 274 Meeresarten zwischen 1970 und 2003 einen Rückgang der Bestände um über 25 Prozent ermittelt. WWF-Meeresbiologin Heike Vesper sagte: "Die Fakten sind alarmierend. Politik, Wirtschaft und Verbraucher müssen jetzt handeln. Die Lösungen, um die Katastrophe in unseren Ozeanen abzuwenden, liegen auf dem Tisch." Der WWF wolle bis 2010 zehn Prozent der Meere unter Schutz stellen - bislang sind es lediglich 0,5 Prozent. "Wir brauchen eine weltweites, repräsentatives Netzwerk von gut gemanagten Schutzgebieten, um die biologische Vielfalt der Ozeane dauerhaft zu erhalten", so der WWF-Experte Stephan Lutter. Die kanadische Studie zeige auf, dass der Verlust der Artenvielfalt die Stabilität des Ökosystems Meer gefährdet. In wirksam geschützten Gebieten hingegen erhole sich das Ökosystem relativ schnell. Die Politik dürfe nicht länger die Fakten ignorieren. Seit Jahren schlage beispielsweise die EU die Warnungen der Forscher vor dem Zusammenbruch der Kabeljaubestände in Nord- und Ostsee in den Wind. Kürzlich habe die EU für den Dorsch in der östlichen Ostsee eine Fangquote von über 40.000 Tonnen beschlossen - der Internationale Rat zur Erforschung der Meere (ICES) hatte für einen Fangstopp plädiert. Eine ähnlich katastrophale Entscheidung drohe im Dezember für die Fangquoten in der Nordsee. "Der Kabeljau könnte das nächste Opfer einer kurzfristigen Fischereipolitik werden", so WWF-Expertin Vesper. An Wirtschaft und Verbraucher appelliert der WWF, stärker auf Fisch aus nachhaltigem Fang zu setzen. Dies garantiere das blaue Siegel des "Marine Stewardship Council". "Weltweit tragen etwa vier Prozent aller Fischereien das blaue Logo. Das ist ein mühsamer errungener Erfolg - aber noch zu wenig, um die Überfischung wirksam einzudämmen", so Vesper. Verbraucher sollten beim Kauf auf das blaue MSC-Siegel achten. "Mittelfristig müssen sich die Konsumenten von Fischen wie Kabeljau oder Tunfisch wohl auf kleine Fische wie Hering oder Sprotte umsteigen", so Vesper. Am 03-11-2006

Wirtschaftliche Belange Der World Wide Fund for Nature (WWF) hat sich am Donnerstag enttäuscht von dem Fischereikonzept der Küstenländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gezeigt. Darin fordern die zuständigen Minister den Ausbau der Fischzuchten an der Küste und ein stärkere Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange in der Fischerei. "Die Länder haben die Chance verpaßt, eine zukunftsfähige Fischereipolitik auf den Weg zu bringen", sagte WWF-Expertin Heike Vesper am Rande des Treffens. Das Papier falle hinter die bislang in der EU und auf dem Rio-Gipfel vereinbarten Ziele einer nachhaltigen Fischerei zurück. Demnach sollten sich dezimierte Fischbestände erholen können. Die Fangmengen sollten zudem die Stabilität der Bestände nicht gefährden. Nach Ansicht des WWF vernachlässigen die Minister diese Umweltbelange. "Kurzfristiges Wirtschaftsdenken hat schon viele Fischereien zerstört", sagte Vesper. So werde die Zukunft der Fischer und der Fischbestände aufs Spiel gesetzt. "Sie verfolgen Konzepte von gestern. Statt Verantwortung zu übernehmen, jammern die Minister über den Bund und Europa." Nach WWF-Angaben will Mecklenburg-Vorpommern 30 Millionen Euro EU-Gelder in die Entwicklung der Dorsch-Zucht investieren. "Dorsch züchten, ihn dann im Meer aussetzen, damit die Fischer ihn dort fangen – das ist ohne ein nachhaltiges Management barer Unsinn", meint Vesper. So könne der durch die politischen Fehler der Vergangenheit heraufbeschworene Kollaps der Dorschbestände nicht verhindert werden. Zudem sei bislang keine unabhängige Umweltprüfung der geplanten Fischzuchten auf See vorgesehen. Völlig unklar sei auch, woher der Futterfisch für immer mehr Zuchtanlagen kommen solle. "Aquakulturen sind keine Lösung für die Fischereikrise", sagte die WWF-Sprecherin.

WWF fordert die Verwendung von Subventionen für "Öko-Check" Der WWF fordert, die kommenden EU-Subventionen für umweltverträgliche Fangtechniken, ein besseres Fischerei-Management und einen "Öko-Check" zu investieren. Mit einem Öko-Check könnten Fischereien das Nachhaltigkeitssiegel des MSC (Marine Stewardship Council) erwerben und dauerhaft ihre Erträge sichern, so der WWF. Das neue Förderprogramm der Europäischen Union, der Europäische Fischereifonds (EFF), wird in den kommenden sechs Jahren rund vier Milliarden Euro ausschütten. Allein in Deutschland sollen rund 250 Millionen Euro investiert werden. Auch die umweltgerechte Fischerei gilt dabei als förderungswürdig. Am 01-03-2007