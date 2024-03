Einblick in Berufsgruppenvorteile

Allerdings ist eine gute Bonität auch für Beamte wichtig, wenn sie auf günstige Sonderkonditionen hoffen. Mit einer schlechten Zahlungsmoral oder sogar vorausgegangenen Mahnbescheiden sinkt die Bewertung durch die Schufa. Dann ist ein Kredit nur mit besonderen Sicherheiten möglich. Die Zinsen liegen in solchen Fällen über dem normalen Zinsniveau, Sonderkonditionen sind ausgeschlossen. Wenn es in der Vergangenheit zu Pfändungen der Bezüge kam oder aktuell kommt, ist ein Kredit meist nicht möglich. Disziplinarverfahren können ebenfalls ein Ausschlussgrund sein.

Von Vorteilen mit einem Beamtenkredit profitieren demnach vor allem Beamte und Beamtinnen in allen Besoldungsstufen. Nahezu alle Banken gewähren Sonderkonditionen bei den verschiedenen Kreditarten, vom Autokredit bis zu Finanzierung eines Eigenheims.

Das Spektrum im Beamtenwesen ist breit, dazu gehören beispielsweise verbeamtete Lehrer, Berufssoldaten und Polizisten sowie Beamte, die in der Justiz, beim Finanzamt oder in der allgemeinen Verwaltung tätig sind.

Die besten Chancen haben Beamte auf Lebenszeit. Beamte auf Probe beziehungsweise Anwärter werden zwar hinsichtlich der Bonität niedriger eingestuft, aber Sonderkonditionen im Kreditwesen sind ebenfalls möglich, wenn auch in einem geringeren Umfang.

Weitere Berufsgruppen, die Sonderkonditionen erhalten können

Bankangestellte sind in einer günstigen Position, wenn sie einen Kredit oder ein Darlehen benötigen. Banken und Kreditinstitute gewähren ihren Mitarbeitern Sonderkonditionen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Kredit zur freien Verfügung, einen Autokredit oder ein Darlehen zur Finanzierung eines Eigenheims handelt. Als Arbeitgeber entscheidet die Bank, ob und in welcher Höhe Sonderkonditionen möglich sind. Auch fremde Banken schätzen die Anstellung bei einer Bank und sind oft zu günstigen Konditionen bereit. Das gilt beispielsweise auch dann, wenn ein Bankangestellter ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug über den Autohändler finanzieren möchte oder einen Leasingvertrag abschließen will.

Generell spielt der Beruf bei jeder Kreditvergabe eine wichtige Rolle. Entscheidend ist die Länge der Berufstätigkeit beziehungsweise die Dauer der Beschäftigung bei einem bestimmten Arbeitgeber. Selbstverständlich wird auch die Höhe des Einkommens berücksichtig, ebenso ist eine positive Bonität erforderlich. Die [url=https://www.ngo-online.de/2021/02/11/bonitatspruefung-krisenzeiten/]Bonitätsprüfung[/url] erfolgt über eine Anfrage bei der Schufa.