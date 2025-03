Proxmox Backup Server 3.3 - Alles, was du wissen musst

Veröffentlicht am:

Veröffentlicht am: 03. März 2025 Autor: Detlev Lengsfeld

In der IT-Welt sind Daten das Herzstück jedes Unternehmens. Deshalb sind zuverlässige Backup`s und die Backup-Strategien unverzichtbar. Ob wichtige Geschäftsdokumente, laufende Prozesse oder kritische Anwendungen – ein Datenverlust kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Proxmox VE bietet leistungsstarke und flexible Backup-Lösungen für virtuelle Maschinen (VMs) und Container. In diesem Artikel erfährst du, welche Backup-Methoden es gibt, wie du sie effizient einsetzt und was du bei der Wiederherstellung beachten solltest. Um eine robuste Backup-Strategie mit Proxmox VE aufzubauen, werden wir uns sowohl mit lokalen als auch mit entfernten Backup-Methoden befassen. Zudem zeigen wir, wie du deine Sicherungen automatisierst und worauf es bei der Wiederherstellung ankommt.